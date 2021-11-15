У центрі Києва відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку бранців Кремля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 листопада, в День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day) на Софійській площі в центрі Києва відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатори події – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

Учасники акції розставили на Софійській площі в центрі Києва порожні стільці з табличками українських політв'язнів. Також в рамках глобальної кампанії #PrisonersVoice письменники, журналісти, актори і музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали деякі з них на акції. Далі листи зі словами підтримки будуть передані політв'язням. Зокрема, участь в акції взяли: Андрій Курков, Наталя Сумська, Римма Зюбіна, Христина Соловій, Ірина Славінська, Ірина Цілик, Микола Семена та ін.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ