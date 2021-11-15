У центрі Києва відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку бранців Кремля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 15 листопада, в День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day) на Софійській площі в центрі Києва відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Організатори події – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.
Учасники акції розставили на Софійській площі в центрі Києва порожні стільці з табличками українських політв'язнів. Також в рамках глобальної кампанії #PrisonersVoice письменники, журналісти, актори і музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали деякі з них на акції. Далі листи зі словами підтримки будуть передані політв'язням. Зокрема, участь в акції взяли: Андрій Курков, Наталя Сумська, Римма Зюбіна, Христина Соловій, Ірина Славінська, Ірина Цілик, Микола Семена та ін.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нема коли зеленському - воно активно займається деребаном на "великому крадівництві"
мабуть він виконав головну обіцянку кремлю по полоненим..
Но теперь пу упёрся рогом и всё застопорилось.
А разговоры про "таксистов" - брехня от полезных кремлю идиотов.
хотите перестанем стрелять, и отдадим часть территории политой кровью наших воинов - пожалуйста.
хотите отдадим ценного и ключевого свидетеля в деле сбитого Боинга MH-17 - пожалуйста.
хотите сольем операцию, готовившуюся несколько лет, по захвату террористов вагнеровцев - пожалуйста.
любой каприз дяди Вовы Х-ла, кривлякой Янелохом будет исполнен. деньги, как известно, не пахнут... но, нары, которые ох как заждались Зеленского, очень даже попахивают...