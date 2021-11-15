УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ
1 750 7
акція (1102) Київ (13825) Крим (12752) Росія (47115) Донбас (21732) політв'язні (1334)

У центрі Києва відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку бранців Кремля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 15 листопада, в День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day) на Софійській площі в центрі Києва відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатори події – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

Учасники акції розставили на Софійській площі в центрі Києва порожні стільці з табличками українських політв'язнів. Також в рамках глобальної кампанії #PrisonersVoice письменники, журналісти, актори і музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали деякі з них на акції. Далі листи зі словами підтримки будуть передані політв'язням. Зокрема, участь в акції взяли: Андрій Курков, Наталя Сумська, Римма Зюбіна, Христина Соловій, Ірина Славінська, Ірина Цілик, Микола Семена та ін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та ФРН закликали РФ звільнити всіх кримських політв'язнів і припинити переслідування на окупованому півострові

У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 01
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 02
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 03
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 04
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 05
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 06
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 07
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 08
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 09
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 10
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 11
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 12
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 13
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 14
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 15
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 16
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 17
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 18
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 19
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 20
У центрі Києва відбулася акція Порожні стільці на підтримку бранців Кремля 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за останні 2 роки при зеЛохе офшорном - жодного бранця НЕ звільнено..
нема коли зеленському - воно активно займається деребаном на "великому крадівництві"
показати весь коментар
15.11.2021 13:59 Відповісти
більш того, аісля звільнення цемаха та передачі його до расеї - всі обміни припинилися.. стали "не интересны, внатуре" для зеленського..
мабуть він виконав головну обіцянку кремлю по полоненим..
показати весь коментар
15.11.2021 14:01 Відповісти
а денисова полетела в Грузию посмотреть как переносит жирная свинья ломку по наркоте
показати весь коментар
15.11.2021 15:32 Відповісти
А чого в Києві? Чи на кордоні з ерефією незручно.
показати весь коментар
15.11.2021 17:08 Відповісти
При Зе было два хороших обмена. Многих героев освободили, фамилии их известны.
Но теперь пу упёрся рогом и всё застопорилось.
А разговоры про "таксистов" - брехня от полезных кремлю идиотов.
показати весь коментар
15.11.2021 17:11 Відповісти
ЗЕ-агент Кремля послушно выполняет все его хотелки.
хотите перестанем стрелять, и отдадим часть территории политой кровью наших воинов - пожалуйста.
хотите отдадим ценного и ключевого свидетеля в деле сбитого Боинга MH-17 - пожалуйста.
хотите сольем операцию, готовившуюся несколько лет, по захвату террористов вагнеровцев - пожалуйста.
любой каприз дяди Вовы Х-ла, кривлякой Янелохом будет исполнен. деньги, как известно, не пахнут... но, нары, которые ох как заждались Зеленского, очень даже попахивают...
показати весь коментар
15.11.2021 17:37 Відповісти
 
 