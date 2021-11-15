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Аваков (1961) Арестович Олексій (372)

Арестович: "Хотів би звернутися до Арсена Авакова - чи не час зустрітися і домовитися в ім'я України?" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович закликав різні політичні групи до єднання і, зокрема, звернувся до Арсена Авакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Арестович заявив про таке в інтерв'ю виданню "Політека".

"Я хотів би звернутися до цих людей: "Серед вас є розумні люди". Арсен Аваков - це фігура серйозна, яка здатна мислити стратегічно. Він напевне не зацікавлений, як особа, яка досить активно боролася з російською агресією з 2014-го року і до якої у росіян довжелезний рахунок, щоб в Україну зайшли росіяни. Утім їх дії схожі на ті, що допомагають -  не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити. Чи не час поставити все на паузу? А ще краще прийти і домовитися в ім'я України. Закінчиться період військової небезпеки.., атакуйте нас знову так, як заманеться", - сказав Арестович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Офісу президента Арестович пожартував, що застрелив іншого радника ОП Подоляка

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+56
О чем можно договариваться с зелеными предателями? Только о мирной передаче власти и добровольной сдаче.
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15.11.2021 14:03
+55
С кем договариваться ,недоумок с дермаками и предателями Украины?
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15.11.2021 14:03
+49
- Фирочка, я устал. Можно, я уже пойду домой?
- Нюма, перестань ныть! Муж вернётся только через неделю!
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15.11.2021 14:02
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"Плаху, палача и рюмку водки". Водку им, все остальное нам, но во имя Украины.
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15.11.2021 15:42 Відповісти
І до Порошенка ще б звернувся, в того ціла фракція в парламенті, чого тільки до одного Авакова?
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15.11.2021 15:44 Відповісти
та ні,вони його бояться як чорти ладана
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16.11.2021 09:41 Відповісти
противнее шепота Люси только хрипение писюниста
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15.11.2021 15:57 Відповісти
люська потряси сиськами , я тебе денех дам
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15.11.2021 16:14 Відповісти
А хрен вам Арестовичи !! Довели блин Украину до ручки, а теперь давите на совесть??...только полная ваша и вашей команды капитулиция и Отставка !!новые выборы в Украине и президента и парламента!! а эти двуличные игры ", Давайте сегодня победим , а потом нас ругайте",оставьте для своего 95 квартала и для Зеленского!! Победить мы сможем и без таких бездарей как вы и ваш президент Зеленский и ваша дебильная команда СН!!
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15.11.2021 16:15 Відповісти
В ім'я України бубочка винен піти у відставку й садитись до буцегарні,а перед тим розстріляти тебе з гівняної гармати...
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15.11.2021 16:16 Відповісти
О , люся з унітазу винирнула !
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15.11.2021 16:25 Відповісти
А а разве Аваков уже не договорился с Каламойским в 2019? ТОгда он и сделал свой выбор ....
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Ніде правді дітися, одне досягнення у Клоуна за ці 2,5 роки все ж є - він зумів знайти ще дурнішого за себе. Люсі Арестовичу місце в кварталі заброньовано.
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15.11.2021 16:46 Відповісти
Думаю у них усіх електричка в пекло давно вже заброньована!
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15.11.2021 20:37 Відповісти
"Срєді ніх єсть умниє люді.....каториє НЄ ПАНІМАЮТ, ЧТО НУЖНО ДАГАВАРІВАТЦА С НАМІ....". ТОМУ ТО ВОНИ І РОЗУМНІ, ЩО ДАВНО УСВІДОМИЛИ,: В ім'я Вкраїни із зєльоними не домовлятися, розвіщувати треба по ліхтарям і осикам.
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15.11.2021 17:04 Відповісти
после вагнеровцев, провала отопительного сезона, кремлевской Крысы ермака, провала закупок оборонпрома, продаже масок 2-3 класса в разгар эпидемии, выдача цемаха, полный слив интересов Страны, Дэбильной кадровой политике, заигрывания с ПИД,,,,рашей весь ваЗЕлиновский Сброд нужно садить на кол это все договоренности....
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15.11.2021 17:27 Відповісти
Пижон, оставь свое «ла-ла», своим зелёным.

«Я хотів би звернутися до цих людей: "Серед вас є розумні люди".»

- Подразумевается, что среди нас «є розумні люди», а они все - умные.


«…особа, яка досить активно боролася з російською агресією з 2014-го року і до якої у росіян довжелезний рахунок, щоб в Україну зайшли росіяни. Утім їх дії схожі на ті, що допомагають - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити.»

- То есть, тот кто «боролся з російською агресією з 2014-го року», сейчас «допомагаютъ - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити».
И это говорят те, кто ни тогда, ни сейчас не боролся и даже испортили все, до чего дотянулись руки!


«Чи не час поставити все на паузу? А ще краще прийти і домовитися в ім'я України.»

- Опять, то есть, обоср*ли всех патриотов, как могли, завели уголовные дела, а теперь помогите и не просто помогите, а приходите, договоримся!!!…
Они - во имя Украины! А работать нормально, не пробовали во имя Украины?
А ползите сами и просите, сукины дети!
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15.11.2021 18:02 Відповісти
Алєксандр Ссанич закликає до єднання, але тільки не з патріотами. От Рюкзакович, ОПЗЖ, За майбах, Ахметов -це фігури підходящі
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15.11.2021 18:26 Відповісти
кукушка хвалит петуха ..
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15.11.2021 18:45 Відповісти
Слышь, придурок, а вы часом не атаковали Пороха во время АКТИВНОЙ войны?
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15.11.2021 18:47 Відповісти
Никто к вам не хочет приходить, потому что вы не желаете никого слышать и слушать. Вы отщепенцы - просто беспринципные, наглые, жадные. Уходите. Пусть придут порядочные, квалифицированные и добрее вас люди
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15.11.2021 19:33 Відповісти
Шалава Люська шукає сутенера.
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15.11.2021 19:47 Відповісти
Нажаль,серед вас,під*растовіч,розумних нема. Зовсім.
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15.11.2021 20:04 Відповісти
С каких это пор аристарх начал говорить от имени Украины?
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15.11.2021 20:21 Відповісти
.
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15.11.2021 20:21 Відповісти
Домовлятися з і зрадниками Аваков не буде. Не для цього він пішов з поста.
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15.11.2021 20:44 Відповісти
Так Аваков и сам зрадником побывал. Чего уж там стесняться...
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16.11.2021 07:30 Відповісти
"В ім'я України" Зеленський має назначити позачергові вибори і застрілитися.
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15.11.2021 22:15 Відповісти
А чьо посадить беню ім'ям України у вас не виходить ?
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15.11.2021 22:49 Відповісти
Люся тоже на срок себе заработала своей ложью.
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16.11.2021 00:50 Відповісти
кажеш, що в противників зеленій плісняві, є розумні люди. Так. Там є розумні. А от у плісняви--нема. Згиньте!
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16.11.2021 02:41 Відповісти
люся-проститут слово молвил... да... какое же убожество представляет из себя это кацапоидное рыло...
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16.11.2021 07:27 Відповісти
Зовите Юлю. Она сначала с вами объеднается, а потом как кукушка будет всех из гнезда выталкивать.
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16.11.2021 07:32 Відповісти
Арестович еще не понял, что Аваков его переживет?

Каким бы чертом не был Аваков, но ему говорить абсолютно не о чем с дешевой шалавой, которую в любой момент могут выбросить из машины.
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16.11.2021 08:41 Відповісти
Писеграй зробив дуже велике діло.Відкрив ,легитимізував всю шоблу 3.14 дорів,зрадників,довбо..бів тіпа люсі обдристович і всієї погані ,яка при Порошенкові сиділа в вуглах під диванами і гадила під себе.Велика робота для наступної влади.Дай боже сил Порохові.Оце буде цікавий спектакль.....
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16.11.2021 09:29 Відповісти
Вибрирует от страха ОП.
Злякалися боягузи, зрадники, брехуни!
Выслали Арестовича уговаривать Авакова примкнуть к ним, не становиться врагом Зеленского.
К Авакову у меня свой счёт. Родичи рассказывали, что в 14-м он спас Харьков, привёз Винницкий спецназ и тот положил предателей на землю мордой вниз.
Но потом Аваков предал Порошенко, участвовал в фальсификации против трёх невинных людей. Ради рейтинга Зе.
Арестовичу - презрение.
Авакову следует покаяться и поддержать Европейскую Солидарность.
Інакше - ніяк.
Олексій Арестович, Генадій Друзенко, Юрій Романенко - сладкоголосі фактичні підтримувачі зеленоі команди, тобто вороги Європейської України.
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16.11.2021 10:52 Відповісти
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