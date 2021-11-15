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Стрілянина на білорусько-польському кордоні: невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Міністерство оборони Польщі опублікувало відеозапис на якому зафіксована людина, яка рухається територією Білорусі вздовж кордону, та чути постріли з автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в коментарі до відео польські військові пишуть, що постріли найвірогідніше холості, а стрілянина - провокаційна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали знімальну групу Russia Today

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+79
Теперь понятно зачем мордоровская медиапомойка Russia Today там шарилась.
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15.11.2021 14:54
+55
если евротолерасты ждут, что все само рассосется - хер там. труба им будет в итоге стоить очень и очень дорого.
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15.11.2021 14:54
+31
Черговий кацапський зашквар. А журнальшлюг, які це повинні були знімати - затримали.
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15.11.2021 14:54
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если евротолерасты ждут, что все само рассосется - хер там. труба им будет в итоге стоить очень и очень дорого.
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15.11.2021 14:54 Відповісти
лука рассосёт, у поляков яйца не атрофировались
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15.11.2021 14:58 Відповісти
и очень и очень быстро...
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15.11.2021 15:03 Відповісти
осталось еще балтийским пиратам подорвать северные потоки 1 и 2
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15.11.2021 15:22 Відповісти
да, жаль, что нет балтийских пиратов. там только кацапы...
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15.11.2021 15:26 Відповісти
лет, скажем 7-8 назад в порту калининграда загружался сухогруз строительным лесом...в балтийском море на него напали балтийские пираты и увели в сторону турку, а потом канарских островов...потом месяц переговаривались с владельцами российского сухогруза...потом сошло на нет без новостей...
только сообщили, що груз стройных сосен, можно сказать - ракетных сосен так и не дошел до сектора газа
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15.11.2021 15:33 Відповісти
кацапы обобрали кацапов, обычное для кацапов дело. но трубу имени ***** они тронуть не посмеют.
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15.11.2021 15:38 Відповісти
недопуском ракетных сосен в сектор газа занимаются не кацапы
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15.11.2021 15:47 Відповісти
Тю, здесь имеется ввиду, шо их же глупостью, по их же губам...(здесь сарказм, каанечна)... ПХИ...
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15.11.2021 16:18 Відповісти
багато прибалтів покинули рідненьку землю і поїхали на захід і залишили один на один з варварським проросійським населенням. не надавайте громадянства русскім - якими би вони не були прозахідними - их дети все равно станут врагами прибалтов
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16.11.2021 10:44 Відповісти
Ага) кабель сперли)))) бугагага
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16.11.2021 14:22 Відповісти
Европейці, в притивагу кремлевско-бульбашівським передастам нічого позитивного від міграційного тероризму не чекають... впевнено і виважено чекають як пуйло й лукашеску будуть відсмоктувати... від Європи, тих "мігрантів" і від створеної ними агресивної ситуації...
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15.11.2021 16:15 Відповісти
кацапо-путлеру не йметься ...- тримайте витримку поляки ...- , ви зможете утерти морду пУтлеру ...
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15.11.2021 14:54 Відповісти
Пошук казусу Беллі триває...
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15.11.2021 14:54 Відповісти
Я думаю що це попереджувальні постріли. До речі, бацька про подібне говорив
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15.11.2021 15:19 Відповісти
Кадирка, під видом біженців, перекинув туди свої підрозділи.
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15.11.2021 15:33 Відповісти
пiдрозділи Кадирки?
Они еще не продристались после Донбаса,
где их гоняли как овечек... они ж по мирняку герои,
а воевать слабы...
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15.11.2021 21:40 Відповісти
Тому вони прикидуються мирними біженцями і здійснюють провокації. Ви правий, що вони бздливі і жорстокі.
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16.11.2021 09:13 Відповісти
А еще бульбофюрер говорил, шо "беженцам" поставляется оружие и взрывчатка с Донбасса. И чему мы верим?
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15.11.2021 16:00 Відповісти
Скажений бульбофюрер реагує тільки на казус Піздюлелі.
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15.11.2021 15:25 Відповісти
Теперь понятно зачем мордоровская медиапомойка Russia Today там шарилась.
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15.11.2021 14:54 Відповісти
Но начальница там арабохайка( а по историку Василию Величко-главред.популярной на Кавказе газеты "Кавказ" .В 19в.из. Тбилиси ,-арабоцыганка).
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15.11.2021 16:05 Відповісти
Генеральша путинских информационно-пропагандистских войск.

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15.11.2021 16:11 Відповісти
дешева придорожна шалава з золотою біксою.
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15.11.2021 16:19 Відповісти
Черговий кацапський зашквар. А журнальшлюг, які це повинні були знімати - затримали.
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15.11.2021 14:54 Відповісти
да, неувязочка с репортерами вышла
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15.11.2021 15:03 Відповісти
До цього все йде. Бульба ж говорив, що постачають з даунбаса зброю? ***** робить ще одну точку нестабілтьності і давить на Європу. Він іншого робити не вміє, на расєє вчать тільки гадити і вбивати, він же "миротворець" і вічно за мир, тільки правда "русский мир".
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15.11.2021 14:56 Відповісти
це той самий автомат, з яким лукашенко засвітився раніше
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15.11.2021 15:24 Відповісти
Бульбофюрер ,уже не знает ,что делать. Провалился план мести.Поляки подху-лу показывают его место под лавкой.И это только начало,больше это чмо никто прощать не будет.
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15.11.2021 14:56 Відповісти
так какой с него "Бульбофюрер", разве-что такой себе "недоБульбодуче"
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15.11.2021 15:08 Відповісти
Ще Бульба говорив, що там є сірійці, які вміють стріляти, навчилися це робити на війні в Сірії. То не зрозуміло, бомбив їх ху@ло, а вони обстрілюють Польщу?
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15.11.2021 14:58 Відповісти
Где же возбуждённая и сильно озабоченная Меркель. Не хочет приютить в своей резиденции ирано-иракских-бульбашей
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15.11.2021 14:59 Відповісти
всё верно, но иранцы тут причём?
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15.11.2021 15:16 Відповісти
Висловлюю глибоку стурбованість.
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15.11.2021 15:00 Відповісти
стена 5метров и ров с крокодилами..
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15.11.2021 15:00 Відповісти
А тем временем через украинскую границу наверняка шнырают зелёные человечки толпами
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15.11.2021 15:00 Відповісти
О, если принять во внимание, что сотни километров «границы» обозначены всего лишь пограничными столбиками в прелюдах прямой видимости. Только столбики. И все
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15.11.2021 15:12 Відповісти
С чего вы так решили? Как раз белорусская граница всегда охранялась ими неплохо и там были заграждения.
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15.11.2021 20:22 Відповісти
да... надо учитывать все варианты.
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15.11.2021 15:59 Відповісти
Боюсь, все гораздо более серьезно, чем даже в 2014 году, весь левый берег Днепра может отойти (программа минимум Путина
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15.11.2021 16:10 Відповісти
помню гундели про это часто .... была такая тема... и даже сепары орали
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15.11.2021 16:26 Відповісти
Это русский план ещё 2002 года, после чего сын еакиевского хряка и начал строить в Донецке три «офисных здания», а на самом деле помещения для «дворца президента», «кабмина» и «верховного совета» «Новороссии».
тогда Россия сделала ставку на криминал Украины и их ставленника - тупого енакиевского хряка.
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15.11.2021 16:30 Відповісти
Об этом все донецкие рассказывали.
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15.11.2021 16:31 Відповісти
Нужно было сказать,что убили кого то.Чтобы более решительно карать санкциями и усиливать защиту.Если даже Болдуин грохнул на съемках.
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15.11.2021 15:05 Відповісти
Сафари началось на сирийских турыстов.
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15.11.2021 15:06 Відповісти
Украина не соответствует понятиям ЕС и НАТО! Во, ***, нате, жрыте, ублюдки!
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15.11.2021 15:06 Відповісти
неправильно.

називати ліберал-толерастів(пацифістів і імпотентів) ублюдками.
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15.11.2021 19:02 Відповісти
Кто-кто, а поляки хорошо понимают, кто стоит за этой провокацией. В свое время они их хорошо щемили, вот они и отвечают ветхозаветным "Око-за око". Тоже касается и Украины.
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15.11.2021 15:07 Відповісти
ну да..1939 и 1920
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15.11.2021 15:13 Відповісти
И как раз Раша тудэй туда подоспела, с чего бы это интересно
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15.11.2021 15:18 Відповісти
На видео видно обезьяну с автоматом...
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15.11.2021 15:43 Відповісти
Гляйвіце-2
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15.11.2021 15:44 Відповісти
это походу мигранты с Польши в Беларусь прорывались ...к духовности скрепам и понятиям
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15.11.2021 15:56 Відповісти
А ничего что холостыми стрелять в автоматическом режиме не выйдет? Автомат не перезарядится.
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15.11.2021 15:58 Відповісти
В армии не служил???
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15.11.2021 16:15 Відповісти
холостыми не стрелял. Только на поминках видел как после каждого выстрела передергивают затвор, силы не хватает.
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15.11.2021 17:55 Відповісти
Там спеціальна насадка на ствол накручується. І дозволяє стріляти чергами.
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15.11.2021 19:13 Відповісти
Есть альтернатива ДТК - насадка под холостые.
В теории (если скучно) можно еще поиграться с вариантами заглушки стандартного ДТК или поставить пружину послабее.
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15.11.2021 19:12 Відповісти
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15.11.2021 21:13 Відповісти
Ні шагу назад сказав омон білоруський "біженцям" і відкрив по ним вогонь.
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15.11.2021 16:17 Відповісти
Это простой сирийский шахтер, автомат купил в супермаркете, пустите его в Германию, фошизды!😁
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15.11.2021 16:28 Відповісти
..то народец-"миротворец" шалит.... кацапы-людоеды неисправимы
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15.11.2021 16:40 Відповісти
Сегодня пока только стрелковое, а уже возможно завтра, какая-то "группа неизвестных" осуществит залп из Града.
Ну а евроимпотенты в состоянии глубокой озабоченности будут продолжать поиск консенсуса среди стран членов НАТО, чтобы применить 4 статью.
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15.11.2021 17:04 Відповісти
А чого їм турбуватися, не "байрактар" там же літав.
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15.11.2021 17:35 Відповісти
Два основных игрока германия и рф,но путин своим нажимом может пережать себе "кислород".Кроме того,что европа ищет замену газа из рф,так и потоки не бронированные и могут "случайно" рвануть.Если на немцев надавят,то неизвестно будут ли функционировать эти потоки.
Путин уверенно ведёт рф к развалу.
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15.11.2021 17:30 Відповісти
террорист адольф лукашеску должен висеть...отозвать 8500 полицейских и нгу тем самым снизить правоохранительную функцию в укрраине кроме войны
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15.11.2021 17:41 Відповісти
скоро будут боевые. КГБэшники не просто так это все затевали.
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15.11.2021 17:45 Відповісти
хотят ли русские войны?
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15.11.2021 18:35 Відповісти
Кацапи крупну ставку роблять на цих нелегальних мігрантів але дарма.
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15.11.2021 20:38 Відповісти
Нехай трохи підморозить, піджене войско і поліція пожарувки і водомети. І не треба буде перейматися необхідністю застосування зброї при проломі кордону, заодно та чернь дістане водички досхочу на всі потреби...
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16.11.2021 02:34 Відповісти
 
 