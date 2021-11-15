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Стрілянина на білорусько-польському кордоні: невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Міністерство оборони Польщі опублікувало відеозапис на якому зафіксована людина, яка рухається територією Білорусі вздовж кордону, та чути постріли з автоматичної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в коментарі до відео польські військові пишуть, що постріли найвірогідніше холості, а стрілянина - провокаційна.
Топ коментарі
+79 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар15.11.2021 14:54
+55 cimbitep
показати весь коментар15.11.2021 14:54
+31 вставай
показати весь коментар15.11.2021 14:54
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Будь ласка, зачекайте...
только сообщили, що груз стройных сосен, можно сказать - ракетных сосен так и не дошел до сектора газа
Они еще не продристались после Донбаса,
где их гоняли как овечек... они ж по мирняку герои,
а воевать слабы...
тогда Россия сделала ставку на криминал Украины и их ставленника - тупого енакиевского хряка.
називати ліберал-толерастів(пацифістів і імпотентів) ублюдками.
В теории (если скучно) можно еще поиграться с вариантами заглушки стандартного ДТК или поставить пружину послабее.
Ну а евроимпотенты в состоянии глубокой озабоченности будут продолжать поиск консенсуса среди стран членов НАТО, чтобы применить 4 статью.
Путин уверенно ведёт рф к развалу.
террорист адольф лукашеску должен висеть...отозвать 8500 полицейских и нгу тем самым снизить правоохранительную функцию в укрраине кроме войны