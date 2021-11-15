Стрілянина на білорусько-польському кордоні: невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї. ВIДЕО

Міністерство оборони Польщі опублікувало відеозапис на якому зафіксована людина, яка рухається територією Білорусі вздовж кордону, та чути постріли з автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в коментарі до відео польські військові пишуть, що постріли найвірогідніше холості, а стрілянина - провокаційна.

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