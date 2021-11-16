Арахамія про загрози на кордонах: Держава реагує, не треба наганяти паніку в суспільстві. ВIДЕО

Уряд України стежить за ситуацією біля державних кордонів та реагує на виклики сьогодення від Російської Федерації.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці сигнали – серйозні, на них треба реагувати правильним шляхом. Але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві. Це важливо, тому що останнього разу, чотири чи п’ять місяців тому, теж було велике скупчення російських військ, – пригадав політик.

Арахамія зазначив, що партнери та союзники України попереджали Російську Федерацію про можливі тяжкі наслідки у разі збройної агресії проти нашої держави.

"Дуже багато наших партнерів відкрито попереджали Російську Федерацію про можливі важкі наслідки. Таким чином вдалося це питання призупинити та владнати", – нагадав нардеп.

Голова фракції СН також нагажав, яких заходів вживає влада стосовно безпекової ситуації на кордоні.

"На цьому тижні є законопроекти про посилення повноважень прикордонної служби для того, щоб вона могла правильно реагувати на загрози на кордоні, як це зараз відбувається з мігрантами. Ми ухвалили законопроект про національний спротив для того, щоб формувати так звану територіальну оборону та збільшити кількість Збройних сил в Україні. Зокрема, ми виділили на це достатній бюджет", – розповів Арахамія.

Політих додав, що не бачить підстав для проведення надзвичайного засідання Верховної Ради:

"Ми працюємо з міжнародними партнерами та НАТО. У цьому році було четверо великих міжнаціональних навчань. Держава реагує зі всіма своїми інституціями. Робити надзвичайне засідання парламенту? Тоді треба розуміти, який порядок денний".