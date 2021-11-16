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Арахамія про загрози на кордонах: Держава реагує, не треба наганяти паніку в суспільстві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Уряд України стежить за ситуацією біля державних кордонів та реагує на виклики сьогодення від Російської Федерації.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці сигнали – серйозні, на них треба реагувати правильним шляхом. Але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві. Це важливо, тому що останнього разу, чотири чи п’ять місяців тому, теж було велике скупчення російських військ, – пригадав політик.

Арахамія зазначив, що партнери та союзники України попереджали Російську Федерацію про можливі тяжкі наслідки у разі збройної агресії проти нашої держави.

"Дуже багато наших партнерів відкрито попереджали Російську Федерацію про можливі важкі наслідки. Таким чином вдалося це питання призупинити та владнати", – нагадав нардеп.

 Голова фракції СН також нагажав, яких заходів вживає влада стосовно безпекової ситуації на кордоні.

"На цьому тижні є законопроекти про посилення повноважень прикордонної служби для того, щоб вона могла правильно реагувати на загрози на кордоні, як це зараз відбувається з мігрантами. Ми ухвалили законопроект про національний спротив для того, щоб формувати так звану територіальну оборону та збільшити кількість Збройних сил в Україні. Зокрема, ми виділили на це достатній бюджет", – розповів Арахамія.

Політих додав, що не бачить підстав для проведення надзвичайного засідання Верховної Ради:

"Ми працюємо з міжнародними партнерами та НАТО. У цьому році було четверо великих міжнаціональних навчань. Держава реагує зі всіма своїми інституціями. Робити надзвичайне засідання парламенту? Тоді треба розуміти, який порядок денний".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
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16.11.2021 00:18
+25
Слово "арахамія" (наголос на "і") - це діагноз.
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
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16.11.2021 00:07
+13
Американська держава реагує... Українська держава, захоплена зеленою пошестю, курить айкос...
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16.11.2021 00:09
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Слово "арахамія" (наголос на "і") - це діагноз.
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
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16.11.2021 00:07 Відповісти
арахамія головного мозку
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16.11.2021 00:10 Відповісти
появився?! Де так довго пропадав?
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16.11.2021 00:15 Відповісти
Штирило, відлежувався.
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16.11.2021 08:50 Відповісти
Американська держава реагує... Українська держава, захоплена зеленою пошестю, курить айкос...
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16.11.2021 00:09 Відповісти
зеУБЛЮДКИ с пальцем Гео разбираются, а наймерзчайший порношут "кофту сушить" , а давно пора сухари !
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16.11.2021 08:12 Відповісти
держава- реагує!
занепокоєність - зростає!
квартал - регоче !
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16.11.2021 00:14 Відповісти
"...Політих додав..."

Гарний стьоб, Цензор.
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16.11.2021 00:14 Відповісти
Какая паника, дурик, людям надо открывать глаза на реальность! Некоторые до сих пор в "перемирии" и "это Порошенко наживается на войне" живут.
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16.11.2021 00:15 Відповісти
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16.11.2021 00:18 Відповісти
Спочатку мовчать як риба апльод, потім кажуть що ніякої загрози, а тепер реагують. Тому вам ніхто і не вірить. Брехуни зелені.
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16.11.2021 00:17 Відповісти
С пупырышками...
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16.11.2021 09:06 Відповісти
Це той Арахамія каторій гаваріл, шта у укрАінцав каррупция в гєнах, а сам, прі єнтам, лєтаєт на самальотах олігархав?
Шта сдєлать с нім?))
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16.11.2021 00:19 Відповісти
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16.11.2021 00:27 Відповісти
Любят россиянцы переехать на ПМЖ в Украину, и потом рассказывать что с украинцами что-то не так.
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16.11.2021 00:41 Відповісти
может отправить в Бразилию?!
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16.11.2021 00:27 Відповісти
Скрестить с ленивцами?
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16.11.2021 09:10 Відповісти
запхати середніє копито в одне місце
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16.11.2021 01:18 Відповісти
Интересно куда упрьігает ета обезьяна при смене власти, - в Сухумский питомник?
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16.11.2021 00:22 Відповісти
сухумский питомник разбомбили его братья по разуму еще в начале 90-х
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16.11.2021 00:28 Відповісти
Территория то осталась?
А вобще глядя на ету обезьяну возникает желание просто отбить про тупую башку
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16.11.2021 00:32 Відповісти
Как минимум два харьковских зоопарка возьмут его на передержку.
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16.11.2021 00:59 Відповісти
та поки що він нічого такого не зробив, щоб тікати... Ну, хіба що - від середнього пальця, прокльонів і плювків в спину; але - нехай потерпить...
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16.11.2021 00:31 Відповісти
Я так гадаю що є бажаючи його удавити.
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16.11.2021 00:34 Відповісти
У него есть американское гражданство... Известно, куда прыгнет
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16.11.2021 08:22 Відповісти
Что он делает в ВР с американським гражданством? Ето нарушение закону?
Не уверен что гражданство есть. Не думаю что сбежать успеет. Если будет очередной майдан, то будет очень коротким.
Некоторьіе даже переобуться не успеют
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16.11.2021 08:34 Відповісти
Я дивився цю передачу Карп'яка. В цього агрохімії - головний ворог не касапи, а Порошенко, Турчинов (саме він представляв партію ЄС на передачі), Грицак, Луценко. Доходило до того, що звинувачували Пороха, чому не демаркований кордон з бульбофюрерорм, і "стіна Яценюка" не побудована. Але Рахманін їх навернув на грішну землю: мовляв, ви ж щойно літом завершили демаркацію кордону. Вони навіть не тямлять, скільки потрібно коштів для "стіни"... (потрібно і кошти для відеообладнання, а це дорого). На Гройсмана (який також там був) - навіть уваги не звертали. І на Клімкіна - також. Але ті в кінці передачі врізали зеленим під саму зав'язку, за їх дебілізм і непрофесіоналізм.
Хто неприємно вразив - так це Ганна Маляр. Я вперше зробив висновок, що вона нічим не відрізняється від 73/43%зебілів... (досі вважав інакше)...
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16.11.2021 00:28 Відповісти
Эта лупоглазая , нагло брехала ,что сообщения наших партнёров "ПРОВОКАЦИЯ" , когда поступили первые сигналы , тупо выполняя преступные приказы от зеИУДЫИ ЕГО д'Ерьмака
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16.11.2021 08:18 Відповісти
ще один зебільний "чемпійон" небритий сочинський намалювався
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16.11.2021 01:16 Відповісти
Я від держави нічого не чую на цю тему: бо ані пари з вуст.

Натомість Британія і навіть німці з французами роблять такі заяви, яких ми від них зовсім не чекали. Штати кажуть, що дуже-предуже стурбовані. Правда, 80 тонн *********** передали.

Паніки нема, але тривога в людей явно є, бо ніхто не розуміє, що відбувається насправді.
А ні реагувати правильно, ні, тим паче, щось нормальне робити, ви апріорі не здатні.

Краще помовч, бо од однієї твоєї морди тошно.
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16.11.2021 01:27 Відповісти
Хламідія.
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16.11.2021 01:53 Відповісти
Ара-хам 👹🤢🐲😈🤮🤮🤮🤮🤮
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16.11.2021 08:20 Відповісти
Персонаж ДЄРЄВНІ ДУРАКОВ, 100% з усіх боків,як не поглянь...матроску йому й беретик з помпоном. Блазень.
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16.11.2021 01:59 Відповісти
Політих додав, Люто лайкую ЦЕНЗОРУ!!!
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16.11.2021 02:03 Відповісти
Типовий украінський політих сьогоднішнього періоду...
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16.11.2021 02:09 Відповісти
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 02:38 Відповісти
Кто выгонит ету обезьяну как он за-бал етотархами
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16.11.2021 05:47 Відповісти
Да все всем ясно : чрезвьічайное заседание Радьі нужно лишь Порошенко , чтобьі с трибуньі кричать про "зраду" и нагонять панику , для пиара и поднятия неподнимающегося рейтинга .
Оно нам надо ?
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16.11.2021 06:04 Відповісти
Хламидия,ты первая ,если не дай Бог начнется война, как в свое время твои родители предали родину бежавши в Украину, предашь Украину и будешь в числе первых на украинсео-польской границе, но не с автоматом в руках на востоке.
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16.11.2021 07:09 Відповісти
Коли вже йому дадуть сельодки?
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16.11.2021 07:20 Відповісти
Вся оця арахамія канєшна ж реагує. Таваріщь Козирь в курсє
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16.11.2021 07:43 Відповісти
Ага! Реагує! Темпи будівництва доріг у прифронтовій зоні значно зросли! Готуєтеся наступати, колаборант зелені? Чи просто кошти треба освоїти (присвоїти)?
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16.11.2021 08:00 Відповісти
Оно тоже реагирует!
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16.11.2021 08:09 Відповісти
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16.11.2021 08:13 Відповісти
Включив випадково якусь Свободу.
Турчинов - все росписує, про двіжі мігрантів і російські цілі.
Дають слово Агрохімії: - Бє-бє-бє,
а вот Порошенко, а вот торгівля, а справи кримінальніІ
двох слів не збере.
Хробак! Безхребетне чмо, що не здатне навіть послухати розумну людину. © сеть
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16.11.2021 08:14 Відповісти
Если что эта Хламидия самая первая сдрыснит !
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16.11.2021 08:16 Відповісти
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16.11.2021 08:23 Відповісти
Почему обезьяна агрохимия не в зоопарке?!!
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16.11.2021 08:33 Відповісти
Он убежит к хвостатым под Сочи и Сухуми и будет делать набеги на огороды и сады.
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16.11.2021 09:04 Відповісти
Якщо станеться замєс з каzапами повториться 14 рік- отакі арахамії що декларують себе як держава, с"їбуться, а Україну знову піде захищати простий люд... Ех, як ці вже граблі заїбали.....
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16.11.2021 09:42 Відповісти
Так все-таки, Зеленский - идиот или предатель?
16 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3





На этой неделе «Беллингкет» обещает, наконец, выложить текстовую версию своего расследования по «Вагнергейту». И, вполне вероятно, это расследование не понравится Ермаку, несмотря на все его усилия по «приручению «котов».


Об этом говорится в статье Сергея Никонова для «ОРД».

- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?

Вообще, это была изначально странная идея, приручить британскую разведку. Плюс, получит свое продолжение скандал, связанный с задержанием в Киеве бывшего главы тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского.

СБУ пыталась представить ситуацию так, что Куликовского они задержали недавно в результате гениальной комбинации. Однако, выяснилось, что Куликовский был выведен в Украину еще 23 апреля 2019 года.

В ОРДЛО ему угрожала смертная казнь за убийство то ли «солдата», то ли «офицера» сепаратистов. В силу чего он и начал сотрудничество с украинскими спецслужбами. По словам Юрия Бутусова, с сентября 2019 года с Куликовский работало ГУР МО.

- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?

В частности, с ним разрабатывалась крайне дерзкая операция по захвату «Изоляции», казни всех палачей и освобождению наших пленных.

И тут возникает еще один «флэшбек» - налет СБУ на базу ГУР МО и погоня со стрельбой за «Шведом», который и готовил эту операцию. Базу разгромили, «Швед» и его люди до сих пор под следствием, а Куликовского СБУ тупо отпустила на свободу.

И задержала вновь лишь под угрозой того, что его задержат волонтеры. Вобщем, вся эта история тянет уже не просто на врожденный кретинизм Баканова, а на откровенное предательство.

Вот сюжет «Прямого» с рассказом «Шведа» и других участников этой операции. Весьма познавательно.

22-минутное видео -

В связи со всеми этими очередными зашкварами возникает вопрос, действительно ли Зеленский играет болвана в старом польском преферансе или же он и его команда сознательно подыгрывают Путину в деле расчленения Украины?

Как-то уж больно много странностей. Полная нейтрализация СБУ и ГУР МО, ни одной значимой операции с 2019 года и ряд диких действий, типа истории с клистронами, вагнергейта, нейтрализации группы «Шведа» и тому подобное.

Странное колебание заявлений ОП от того, что никакой концентрации войск РФ на границе не наблюдается, до того, что они все-таки есть. Столь же странный разнобой в сообщениях об энергетическом кризисе.

Зеленский утверждает, что его нет, что журналисты сеют панику. Официальные документы говорят о том, что кризис таки имеется и весьма серьзный и что власть нихрена не делает, чтобы его предотвратить. Не подготовка ли это к «блэк-ауту», который вполне может стать отправной точкой для вторжения?

Понятно, что в ближайшее время на вопрос, вынесенный в заголовок - ответ будет получен. Но не будет ли это слишком поздно для страны?
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16.11.2021 10:10 Відповісти
Арахамии легко реагировать, когда россия напала на его Грузию - сбежал в Украину, когда россия нападет на Украину - еще куда-нибудь подастся
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16.11.2021 10:35 Відповісти
 
 