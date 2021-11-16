Арахамія про загрози на кордонах: Держава реагує, не треба наганяти паніку в суспільстві. ВIДЕО
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Уряд України стежить за ситуацією біля державних кордонів та реагує на виклики сьогодення від Російської Федерації.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі ці сигнали – серйозні, на них треба реагувати правильним шляхом. Але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві. Це важливо, тому що останнього разу, чотири чи п’ять місяців тому, теж було велике скупчення російських військ, – пригадав політик.
Арахамія зазначив, що партнери та союзники України попереджали Російську Федерацію про можливі тяжкі наслідки у разі збройної агресії проти нашої держави.
"Дуже багато наших партнерів відкрито попереджали Російську Федерацію про можливі важкі наслідки. Таким чином вдалося це питання призупинити та владнати", – нагадав нардеп.
Голова фракції СН також нагажав, яких заходів вживає влада стосовно безпекової ситуації на кордоні.
"На цьому тижні є законопроекти про посилення повноважень прикордонної служби для того, щоб вона могла правильно реагувати на загрози на кордоні, як це зараз відбувається з мігрантами. Ми ухвалили законопроект про національний спротив для того, щоб формувати так звану територіальну оборону та збільшити кількість Збройних сил в Україні. Зокрема, ми виділили на це достатній бюджет", – розповів Арахамія.
Політих додав, що не бачить підстав для проведення надзвичайного засідання Верховної Ради:
"Ми працюємо з міжнародними партнерами та НАТО. У цьому році було четверо великих міжнаціональних навчань. Держава реагує зі всіма своїми інституціями. Робити надзвичайне засідання парламенту? Тоді треба розуміти, який порядок денний".
Будь ласка, зачекайте...
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
занепокоєність - зростає!
квартал - регоче !
Гарний стьоб, Цензор.
Шта сдєлать с нім?))
А вобще глядя на ету обезьяну возникает желание просто отбить про тупую башку
Не уверен что гражданство есть. Не думаю что сбежать успеет. Если будет очередной майдан, то будет очень коротким.
Некоторьіе даже переобуться не успеют
Хто неприємно вразив - так це Ганна Маляр. Я вперше зробив висновок, що вона нічим не відрізняється від 73/43%зебілів... (досі вважав інакше)...
Натомість Британія і навіть німці з французами роблять такі заяви, яких ми від них зовсім не чекали. Штати кажуть, що дуже-предуже стурбовані. Правда, 80 тонн *********** передали.
Паніки нема, але тривога в людей явно є, бо ніхто не розуміє, що відбувається насправді.
А ні реагувати правильно, ні, тим паче, щось нормальне робити, ви апріорі не здатні.
Краще помовч, бо од однієї твоєї морди тошно.
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
Оно нам надо ?
Турчинов - все росписує, про двіжі мігрантів і російські цілі.
Дають слово Агрохімії: - Бє-бє-бє,
а вот Порошенко, а вот торгівля, а справи кримінальніІ
двох слів не збере.
Хробак! Безхребетне чмо, що не здатне навіть послухати розумну людину. © сеть
16 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
На этой неделе «Беллингкет» обещает, наконец, выложить текстовую версию своего расследования по «Вагнергейту». И, вполне вероятно, это расследование не понравится Ермаку, несмотря на все его усилия по «приручению «котов».
Об этом говорится в статье Сергея Никонова для «ОРД».
- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?
Вообще, это была изначально странная идея, приручить британскую разведку. Плюс, получит свое продолжение скандал, связанный с задержанием в Киеве бывшего главы тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского.
СБУ пыталась представить ситуацию так, что Куликовского они задержали недавно в результате гениальной комбинации. Однако, выяснилось, что Куликовский был выведен в Украину еще 23 апреля 2019 года.
В ОРДЛО ему угрожала смертная казнь за убийство то ли «солдата», то ли «офицера» сепаратистов. В силу чего он и начал сотрудничество с украинскими спецслужбами. По словам Юрия Бутусова, с сентября 2019 года с Куликовский работало ГУР МО.
- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?
В частности, с ним разрабатывалась крайне дерзкая операция по захвату «Изоляции», казни всех палачей и освобождению наших пленных.
И тут возникает еще один «флэшбек» - налет СБУ на базу ГУР МО и погоня со стрельбой за «Шведом», который и готовил эту операцию. Базу разгромили, «Швед» и его люди до сих пор под следствием, а Куликовского СБУ тупо отпустила на свободу.
И задержала вновь лишь под угрозой того, что его задержат волонтеры. Вобщем, вся эта история тянет уже не просто на врожденный кретинизм Баканова, а на откровенное предательство.
Вот сюжет «Прямого» с рассказом «Шведа» и других участников этой операции. Весьма познавательно.
22-минутное видео -
В связи со всеми этими очередными зашкварами возникает вопрос, действительно ли Зеленский играет болвана в старом польском преферансе или же он и его команда сознательно подыгрывают Путину в деле расчленения Украины?
Как-то уж больно много странностей. Полная нейтрализация СБУ и ГУР МО, ни одной значимой операции с 2019 года и ряд диких действий, типа истории с клистронами, вагнергейта, нейтрализации группы «Шведа» и тому подобное.
Странное колебание заявлений ОП от того, что никакой концентрации войск РФ на границе не наблюдается, до того, что они все-таки есть. Столь же странный разнобой в сообщениях об энергетическом кризисе.
Зеленский утверждает, что его нет, что журналисты сеют панику. Официальные документы говорят о том, что кризис таки имеется и весьма серьзный и что власть нихрена не делает, чтобы его предотвратить. Не подготовка ли это к «блэк-ауту», который вполне может стать отправной точкой для вторжения?
Понятно, что в ближайшее время на вопрос, вынесенный в заголовок - ответ будет получен. Но не будет ли это слишком поздно для страны?