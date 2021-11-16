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Міноборони (5257) Маляр Ганна (518)

Міноборони про загрозу з боку Росії: Приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна та розвідки країн-партнерів прогнозують загострення кризи на українсько-російському кордоні взимку.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає розбіжностей із даними розвідок країн-партнерів ні за фактами, ні за цифрами. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр та в прогнозах", – заявила Ганна Маляр.

Зокрема, наголошує заступниця міністра оборони, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону. Не було розбіжностей і щодо інтенсивності та руху російських військ.

"Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози збігаються, що приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня", – відзначила Маляр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Ровно неделю назад, эта тетка утверждала прямо противоположное. Мало того, распылялась в "нагнетании" со стороны США. Мол, "мы тут все контролируем, все пучком, а за океаном-врут".
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16.11.2021 00:36
+13
Московіти. Вони навіть у Другу Світову багато коли починали наступи саме взимку.
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16.11.2021 00:44
+13
Скажіть зебіле, а ти справді сподівався на покращення, обираючи зрадника, крадія, клоуна і українофоба президентом?
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16.11.2021 01:51
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ненаданаспугать-
лучче памагите мате реально !
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16.11.2021 00:33 Відповісти
Кажуть клоун вже сховав до бункєра свій рояль.
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16.11.2021 00:34 Відповісти
зима пiдкралась нeзамiтно
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16.11.2021 00:34 Відповісти
Как-то раз один мальчик-пастушок пас овец, а рядом в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить над взрослыми и внезапно стал кричать: «Волки! Волки! Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему на помощь, оставив свою работу. Но никакого волка не оказалось! Мальчишка рассмеялся - розыгрыш удался.

На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать «Волки!» и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на помощь. Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили мальчика и ушли. Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой - не каждому удается так разыграть взрослых, да еще два раза подряд!

И тут на поляну действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в этот раз не пришли на помощь. Волки растерзали полстада, да и сам пастушок еле остался жив.
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16.11.2021 00:34 Відповісти
Ровно неделю назад, эта тетка утверждала прямо противоположное. Мало того, распылялась в "нагнетании" со стороны США. Мол, "мы тут все контролируем, все пучком, а за океаном-врут".
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16.11.2021 00:36 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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16.11.2021 07:52 Відповісти
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16.11.2021 07:59 Відповісти
Ідійоти. Хто починає наступ взимку?
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16.11.2021 00:40 Відповісти
Московіти. Вони навіть у Другу Світову багато коли починали наступи саме взимку.
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16.11.2021 00:44 Відповісти
московіти всю другу світову ховалися за уралом, де займалися снохацтвом.
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16.11.2021 00:49 Відповісти
На рубежі 14-15 років як було?
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16.11.2021 00:48 Відповісти
"Руская зіма" із російського фольклору, так що саме час напасти
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16.11.2021 02:10 Відповісти
тобто через 2 неділі.
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16.11.2021 00:44 Відповісти
йолопе! тижні, а не "неділі", а у тєбя получилось "чєрєз два воскрєсєнья"
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16.11.2021 01:23 Відповісти
"Два воскрєсєнья" як раз і буде у двох тижнях... Немає великої помилки. Людина як раз і мала на увазі два тижня. Зрозуміло ж це. Чи ні? Пів України кажуть неділя, а не тиждень. Головне, що не москаль. А російськомовних захисників України дуже багато...
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16.11.2021 02:28 Відповісти
Дуже багато, ці бовдурі і голосували проти України.
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16.11.2021 05:57 Відповісти
Не факт , что украиномовные голосовали ЗА Украину .
У меня есть знакомые украинцы из Тернополя - говорят на украинском, а политику ***** поддерживают , либо кричат мышибратья, нас хотят поссорить , войны нет, это всё политики виноваты и т.д …
Так что только судить на каком ты языке говоришь - не так важно , главное чтоб с мозгами дружил и был ЗА УКРАИНУ !
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16.11.2021 08:12 Відповісти
Згоден з Вами. Система ценностей и патриотизм определяют настоящего украинца, а не мова. В моей студенческой компании был один украино ( суржико мовний), но в апреле 2014 оно единственное побежало с триколором до ваты. Все кто затрагивают тему мови подспудно помогают кацапам, яркий пример Кремень с переименованием Южного.
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16.11.2021 08:33 Відповісти
потеряйся, дура руснявая
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16.11.2021 08:44 Відповісти
"через 2 неділі" - наслідки імперської експансії штучно створеної (читай Вікіпедію) російської мови в Україну. В українській мові слово "неділя" це сьомий день тижня. Тиждень це час з понеділка по неділю. Тому вважаю правильним буде вираз "через 2 тижні". Треба всім нам вже починати згадувати свою мову. І правильно говорити і правильно писати.
Архів українського німого кіно - YouTube
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16.11.2021 11:31 Відповісти
я в быту русскоговорящий, але коли спілкуюсь українською, то виключно українською, а не суржиком, тому й кажу що тиждень то є тиждень, а неділя це останній день тижня!
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16.11.2021 14:54 Відповісти
ну или через поллуны
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16.11.2021 08:45 Відповісти
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16.11.2021 09:19 Відповісти
Марія Іванівна, це ви?
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16.11.2021 11:41 Відповісти
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16.11.2021 14:57 Відповісти
Успеть бы привиться. .А серьезно-какое нах наступление,для этого надо быть Наполеоном или Гитлером.А эти так и будут-гадить.То газ,то мигранты..
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16.11.2021 08:01 Відповісти
Те, що кацапи постійна загроза для України, вже всім давно відома. Просто зараз розпочалась війна за енергоносії. І кацапський газ з цінами на ринку зіграв вирішальну роль. От тепер всі і згадали Україну. Така турбота, звісно приємна, але рознесіть економічно вже нахєр ту бензоколонку.
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16.11.2021 00:45 Відповісти
Зараз Зеленській рознесе, так вєдь ложісь ?
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16.11.2021 00:59 Відповісти
Яке ж ти примітивне... Якщо всемогутній ****** не вирішив проблему, то звідкіля у зебобіків (його послідовників) на це стане сил? Кацапи загрались у війну з усім світом, тому, навіть їхні давні партньори почали прозрівать.
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16.11.2021 01:10 Відповісти
О, зЕлотий дощик пішов, а теплий то який. )
Прийшов час і ЗЕбіл гукає - Зеля сцикло!
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16.11.2021 01:15 Відповісти
Мдя.. Знову тупорилі равлики. За що вам гроші платять?
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16.11.2021 01:29 Відповісти
Ну що, експерт?
Хуже ні будіт…но це не точно.
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16.11.2021 01:36 Відповісти
Скажіть зебіле, а ти справді сподівався на покращення, обираючи зрадника, крадія, клоуна і українофоба президентом?
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16.11.2021 01:51 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.11.2021 07:55 Відповісти
Це не Зелбобік - винен, він усе життя був совком-малоросом, це 73% виборців - дебіли, які не хотіли цього бачити.
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16.11.2021 01:21 Відповісти
Сказал провокатор - тролль из ольгинского питомника.
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16.11.2021 05:58 Відповісти
Зебіл? Співчуваючий? "Абідна, да"? 🤔
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16.11.2021 07:57 Відповісти
Тяжко на цензоре вычислить настоящего агента вражеских разведок. Бдительность - наше главное оружие!
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16.11.2021 09:22 Відповісти
А зебіли - не вороги. Це було б для них надто круто. Вони - корисні для ворогів ідіоти. 😊
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16.11.2021 09:26 Відповісти
У Гундосика "кризис" потому что "кот с колокольчиком" анонсировал "кино". А то о чём предупреждают разведки приличных стран - это угроза полномасштабной агрессии Мордора.
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16.11.2021 00:57 Відповісти
Угрозы нет,новость 00:04,а в 00:27 таки появилась угроза.От такого плакать или смеяться?
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16.11.2021 01:09 Відповісти
Зелені з розуму сходять... то немає.., то є... дурать себе чи Україну? ні на що не здатні, тоді хоч до Штатів прислуховуйтесь.
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16.11.2021 01:47 Відповісти
Але у сусідній темі Арахноморф запевняє, що узеленського усе под контролем і загрози нема.
Агов, главзебіли! Потрібні пояснення!
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16.11.2021 03:01 Відповісти
Загроза є -- з такими зебілами нас чекає доля курдистану.
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16.11.2021 06:09 Відповісти
Надо срочно поднять тариф на газ и свет ещё,как минимум, раз в 5! Всё равно ,,путин нападёт",а если нет,то тариф- то останется! И рюкзаков с брониками побольше нашить в подвале.
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16.11.2021 07:24 Відповісти
Украинский полковник Илья Олейник выдавал русским секреты Байрактар ТВ 2 сообщают турецкие СМИ . Во время допроса Олейника было установлено,что он не смог заполучить критическую инфу по поводу беспилотника Однако успел передать инфу о многих оперативных планах ФМС Украины ФСБ

https://twitter.com/bozkurt_omar/status/1459251185345519618
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16.11.2021 08:24 Відповісти
Напомню зебуинам

В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины Источник: https://censor.net/ru/n3297
Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/n3297019
583

Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - начальник Генштаба Шаптала Источник: https://censor.net/ru/n3298015
Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров Источник: https://censor.net/ru/n3298137
Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают Источник: https://censor.net/ru/n3299167
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16.11.2021 08:38 Відповісти
после стрельбы поляков по прорвавшимся "мигрантам" Лука перекроет газ на Европу , холод заставит европейцев сдержанно следить за активностью путинских войск в Восточной Украине и радоваться запуску "Северного потока-2"
вторжение может начаться, как только мороз скуёт землю в восточных и южных областях Украины - это важно для проходимости тяжёлой техники -, а киевскую власть планируется припугнуть новым Майданом, который тщательно готовится повышением коммуналки, цен на продовольствие и веерными отключениями электричества

таков стратегический замысел московитов
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16.11.2021 08:54 Відповісти
Заместитель министра говорит словами фактов и официальных данных. Не всю информацию можно озвучивать. На то- это разведданные. А у нас хотят, чтобы выкладывали все и обо всех. Прогнозировать можно что угодно, но есть информация разведки, которую должны знать только спецслужбы.
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16.11.2021 09:07 Відповісти
А давайте для начала проанализируем без пафоса и эмоций стиль войны современной России.
В качестве примера предлагаю рассмотреть 2008 и 2014 год.
2008-й: Грузия собирается брать под контроль свои территории, на которых официально стоят т. н. "российские миротворцы". В ответ идет полномасштабная агрессия намного превосходящими силами (давайте откровнно, армия Грузии на тот момент была слаба). Но даже при этом русские теряют немалое количество техники и голов. Поюс так и не доходят до Тбилисси.
2014-й: Русские заходят в Крым, где им не оказывают сопротивления, потому что на тот момент Украина пребывает в постмайданном хаосе. Банальная логика говорит о том, что как минимум нужно захватить часть территории на материке, чтоб обеспечить сухопутный коридор в Крым. Но тут русские встречают сопротивление со стороны Украины и... все. Крым превращается в очень и очень дорогую игрушку.

Вывод напрашивается сам собой: русские готовы воевать лишь малыми жертвами, нападая либо на намного более слабую армию, либо там, где в результате внутренних процессов в стране система госуправления разбаллансирована.
На сегодня в Украине такого нет и одна только украинская ПВО нанесет серьезный ущерб российской авиации (даже Грузия сбивала). Плюс в Украине неслабо прокачана береговая оборона, то есть и морской вариант не обойдется без жертв.
Про сухопутный вариант вообще молчу. Да, нам наступление не светит, но в обороне тоже неслабо покромсаем русских.
Соответственно я вижу лишь два варианта при которых русские могут решиться на агрессию: попытки Зе спасти рейтинг, устроив наступательную операцию на Донбассе (но тут нужно понимать, что если операция закончится котлом, то он даже до конца срока не досидит), либо какие-то массовые беспорядки в стране, в ходе которых система госуправления будет разбаллансирована.
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16.11.2021 09:35 Відповісти
Как по мне, на фоне тиражируемых некоторыми сми и политиками панических настроений, мол, "Враг у ворот, а вы тут спите!!!", эта зам. министра демонстрирует очень правильный в данной ситуации эмоциональный баланс. Не паникует, но и руку с пульса не снимает, а вчитывается в данные розведок - украинской и иностранной. Что-то мне кажется, военные получше иных диванных стратегов ситуацией владеют. А значит они знают реальный уровень угрозы - вялотекущий (лилипутинские пугалки) или очень высокий, предшествующий реальному наступлению. И мы не знаем этого на своих кухнях.
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Ярош уже призвал ДУК быть готовыми
планируются сборы 200 тыс. цивильных, имеющих право на травматы
батальон SAS Британии готов к переброске в Украину
в Техасе заканчивается подготовка боевой группы 53 пехотной бригады НГ США к переброске в Украину
Польша увеличивает численность боевых частей

даже этот небольшой перечень говорит о многом
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16.11.2021 10:10 Відповісти
Сам то веришь в то, что написал?
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16.11.2021 12:26 Відповісти
Oleg Helgiv


@Helg40498291

·
18 ч



Для Путина основная цель - захват Украины. Ибо тут промышленные, а главное интеллектуальные и человеческие ресурсы для азиатской империи, чтобы она могла претендовать на участие в европейском мире.



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16.11.2021 10:32 Відповісти
Oleg Helgiv


@Helg40498291

·



Поэтому именно сейчас нападения не будет. В Кремле синхронизируют свои действия с Китаем. И если начнется война в Европе на границе Украины с РФ - то после нападения континентального Китая на Тайвань. Чтобы растянуть силы США, Британии и остальных членов НАТО по глобусу.



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16.11.2021 10:34 Відповісти
Загроза э чи нема?Это как, представьте себя в зиндане колодце на земляном полу в полной темноте и к вам сверху падает кобра в обнимку с гюрзой.Слышно только глухой удар от падения и дальше шуршание и шипение во мраке.Всё.Не поспать не почесаться....Нервы на пределе...Непонятно откуда она ужалит,но шо ужалит это точно.Просто треба быть готовым всегда к укусу и не дёргаться
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16.11.2021 12:15 Відповісти
 
 