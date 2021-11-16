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Грузія (1418) Денісова (874) омбудсмен (388) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Грузинська влада не дозволила Денісовій зустрітися з Саакашвілі. ВIДЕО

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Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій грузинська влада відмовила у можливості проведення зустрічі з головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Грузії.

Про це Денісова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується", - зазначає Денісова.

"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", - додала омбудсмен.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Чого вона тупи поперлася? Краще їхати в тюрми московії, де сидять тисячі українців, і не позорити грузинську владу перед світом за шахрая Сааку. Він скоїв злочини на території Грузії, там є грузинська прокуратура і грузинський, ним же реформований суд. Самі розберуться. Чи Вова Косоворотка ліпить понти, щоб Саака не став говорити правду про нього і не сказав хто є реальним баригою в Україні?
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16.11.2021 09:40
+13
Пані Денисова ,відвідайте наших полонених на росіі і Донбасі , яких кожного дня катують і вас почнуть люди поважати 😠
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16.11.2021 09:41
+10
Проїздила гроші, попила винця, та й додому, в Київ.
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16.11.2021 09:39
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Проїздила гроші, попила винця, та й додому, в Київ.
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16.11.2021 09:39 Відповісти
что, у Украины нет других граждан в стране и за ее пределами, кто РЕАЛЬНО нуждается в правовой помощи?
А не только бывший грузин и бывший украинец, который САМ объявил голодовку, потому что хочет навредить своей бывшей стране?
Он для начала должен определиться, кто он - грузин или украинец. И где он хочет руководить Вселенной- в Тбилиси или в Киеве.
сам поехал в страну, которую ранее добровольно бросил, сам объявил голодовку, а теперь - спасайте, братцы, вывозите мой зад взад!
Денисова, займись уже чем-то полезным. Пытками в украинских тюрьмах, положением детей в семьях где к ним применяется насилие, отсутствие паллиативной помощи старикам, - сделай что-то для людей реально беспомощных, кто не может себя защитить сам!
а не этим наглым жирным боровом, который решил что ему все позволено.
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16.11.2021 11:38 Відповісти
Чого вона тупи поперлася? Краще їхати в тюрми московії, де сидять тисячі українців, і не позорити грузинську владу перед світом за шахрая Сааку. Він скоїв злочини на території Грузії, там є грузинська прокуратура і грузинський, ним же реформований суд. Самі розберуться. Чи Вова Косоворотка ліпить понти, щоб Саака не став говорити правду про нього і не сказав хто є реальним баригою в Україні?
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16.11.2021 09:40 Відповісти
Пані Денисова ,відвідайте наших полонених на росіі і Донбасі , яких кожного дня катують і вас почнуть люди поважати 😠
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16.11.2021 09:41 Відповісти
Где видео страдающего Михо?

Бо до сих пор на всех фотографиях и видео оно либо жрет, либо хамит персоналу тюрьмы и выглядит вполне энергично.

Кстати, про то, что Саака уже кровью рыгает, Денисова у цыганской почты узнала?
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16.11.2021 09:41 Відповісти
Таке враження, що це уповноважена з прав грузина. Чому в рашку не їде, Крим?
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Дик таваріщ Путєн нє разрєшіл
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16.11.2021 09:44 Відповісти
"Пічалька" то яка. Не переймалася би так, його там не заріжуть. Та і доля видно її така, то в Росії "посилають", то в Грузії. Може варто попробувати ще відвідати "Ізоляцію"?
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16.11.2021 09:44 Відповісти
Директор болен, Михо и до него уже добрался.
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16.11.2021 09:44 Відповісти
А тому що "нєфіг". Що більш важливих проблем немає, аніж піарити цього гризлюка?!
В нього з баригою один "шерхан" і він вже "забив" на цих використаних "табакі".
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16.11.2021 09:45 Відповісти
Нема більше проблем в Україні, ніж влазити в грузинські розбірки.
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16.11.2021 09:49 Відповісти
"Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій грузинська влада відмовила у можливості проведення зустрічі з головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Грузії."

Джерело: https://censor.net/ua/v3299691

Хтось знає про якісь реформи в України цього виконавчого комітету ради реформ "Рога і копита" імені Саакашвілі?
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16.11.2021 09:52 Відповісти
занаем - его зп 660000. вот и вся реформа...
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16.11.2021 09:57 Відповісти
КАК, вы не в курсе его рехформ?!
СТЫДИТЕСЬ!
Впрочем я тоже не в курсе.
Может упоротые ЗеДолб..бы что то знают за его рехформы? Аууу, отзовитесь!!!!
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16.11.2021 10:03 Відповісти
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16.11.2021 10:03 Відповісти
Плевать на саакашвили и денисову. Что один что вторая одним миром мазаные. У денисовой поговаривают в Крыму есть недвижимость. Она сама из Крыма.ВОПРОС ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ - ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ ПУСТИЛИ? Тем более если все у михо хохохо. А если бы в Украине так же бы поступили с гражданином Грузии? Уже бы посол на ковре в МИД Грузии оправдывался.
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16.11.2021 10:03 Відповісти
Ну это они зря. Он гражданин Украины.
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16.11.2021 10:05 Відповісти
или Грузии? я чото запутался.
Вроде был целым президентом Грузии. Поехал в ГРУЗИЮ чтобы опять там стать президентом.
САМ объявил голодовку.
Чего его вытягивать из ситауции и страны, в которые он сам добровольно влез?
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16.11.2021 11:40 Відповісти
в 21 веке не осилить гугл это постыдно.
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16.11.2021 11:49 Відповісти
Почему не на державной? Чиновникам разрешено говорить только на мове.
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16.11.2021 10:08 Відповісти
А чому окремі сили так турбуються про Сааку?Адже він не громадянин України.Світове товариство із захисту прав людини так не турбуються про його долю як ,,озабоченые,,українці та ще і за рахунок державниу коштів.
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16.11.2021 10:09 Відповісти
дядя ты дурак? Саакашвили - гражданин Украины.
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16.11.2021 11:50 Відповісти
Нет, сулугуни не гражданин Украины! Указ зебила противозаконен!
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16.11.2021 21:35 Відповісти
А ,что в Украине разрешено законом , ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО И МНОГОЖЕНСТВО ??? Денисова ,как и безмозглая Марьяна "дурачку валяют "
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16.11.2021 10:09 Відповісти
Законы для простых смертных.
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16.11.2021 10:29 Відповісти
У кого двойное гражданство?
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16.11.2021 11:51 Відповісти
Почитал комменты, послушал пуйла и..... почему-то совпадают мнения. Совпадение........?

Путин о Саакашвили
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16.11.2021 10:12 Відповісти
отакое. нигде карлсона не любят, кроме как в команде зелёных идиотов.
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16.11.2021 10:45 Відповісти
и то, только из-за бревна в собственном глазу, бо тот с каким-то барыгой в Украине воевал.
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16.11.2021 10:48 Відповісти
Не спорю, но в данном случае должно быть - "Враг моего врага - мой друг". Или он кого-то из украинских "небожителей" абидил и боты работают по приоритету оплаты?
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16.11.2021 11:27 Відповісти
Власть Грузии -мафиознобандитская ...
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16.11.2021 10:43 Відповісти
"Грузинська влада" - це поняття аналогічне "білоруській владі".
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16.11.2021 10:53 Відповісти
А почему Украина , лезет во внутренние дела Грузии Он гражданин Грузии грузинам виднее .
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16.11.2021 11:28 Відповісти
дятлы - Саака гражданин Украины, а не Грузии.
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16.11.2021 11:44 Відповісти
Днём ранее, 29 мая, он получил украинское гражданство[196]. От грузинского гражданства Саакашвили отказался: «Сохраняя грузинский паспорт, я обречён на заключение под стражу в Грузии. Это временная ситуация, но тем не менее для меня это суровая реальность»[197]. Был лишён грузинского гражданства 4 декабря 2015 года.
Хватит уже быть тупыми дятлами.
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16.11.2021 11:46 Відповісти
По факту Грузия удерживает украинского гражданина. И чего это Денисова туда поперлась, действительно?
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Они имеют ПОЛНОЕ право его удерживать, т.к. преступления он совершал в Грузии, за что и был осужен!
Более того, украинское гражданство у него НЕЗАКОННОЕ, зебобик в очередной раз наплевал на Закон.
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16.11.2021 21:39 Відповісти
Гадя номер два Сохраняя грузинский паспорт , так гражданство Грузии , таки есть , или где Мы такие тупые дятлы , потому шо , он в Украине и нафиг не впал , только корми его В Одесской области нифега не сделал , только начал все под себя подминать , вот така реформа малята
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Aleksey NotBad И вообще я не понимаю , а шо Вы за него мазу тяните , не ну если он Вам так нужен , парабеллум в зубы и вперед спасать Михо , как говорил Остап Ибрагимович
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16.11.2021 12:02 Відповісти
Я тяну мазу за любого Украинца, и за тебя будут тянуть если тебя вдруг в Тель-Авиве защимят.
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16.11.2021 18:09 Відповісти
 
 