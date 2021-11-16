Грузинська влада не дозволила Денісовій зустрітися з Саакашвілі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій грузинська влада відмовила у можливості проведення зустрічі з головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Грузії.
Про це Денісова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується", - зазначає Денісова.
"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", - додала омбудсмен.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
А не только бывший грузин и бывший украинец, который САМ объявил голодовку, потому что хочет навредить своей бывшей стране?
Он для начала должен определиться, кто он - грузин или украинец. И где он хочет руководить Вселенной- в Тбилиси или в Киеве.
сам поехал в страну, которую ранее добровольно бросил, сам объявил голодовку, а теперь - спасайте, братцы, вывозите мой зад взад!
Денисова, займись уже чем-то полезным. Пытками в украинских тюрьмах, положением детей в семьях где к ним применяется насилие, отсутствие паллиативной помощи старикам, - сделай что-то для людей реально беспомощных, кто не может себя защитить сам!
а не этим наглым жирным боровом, который решил что ему все позволено.
Бо до сих пор на всех фотографиях и видео оно либо жрет, либо хамит персоналу тюрьмы и выглядит вполне энергично.
Кстати, про то, что Саака уже кровью рыгает, Денисова у цыганской почты узнала?
В нього з баригою один "шерхан" і він вже "забив" на цих використаних "табакі".
Джерело: https://censor.net/ua/v3299691
Хтось знає про якісь реформи в України цього виконавчого комітету ради реформ "Рога і копита" імені Саакашвілі?
СТЫДИТЕСЬ!
Впрочем я тоже не в курсе.
Может упоротые ЗеДолб..бы что то знают за его рехформы? Аууу, отзовитесь!!!!
Вроде был целым президентом Грузии. Поехал в ГРУЗИЮ чтобы опять там стать президентом.
САМ объявил голодовку.
Чего его вытягивать из ситауции и страны, в которые он сам добровольно влез?
Путин о Саакашвили
Хватит уже быть тупыми дятлами.
Более того, украинское гражданство у него НЕЗАКОННОЕ, зебобик в очередной раз наплевал на Закон.