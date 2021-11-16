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Нардепів на вході в Раду перевіряють на наявність COVID-сертифікатів. ВIДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати на вході до будівлі Верховної Ради проходять перевірку на наявність сертифікату про вакцинацію від коронавіруса, ПЛР-тесту, довідок про одужання чи наявність антитіл.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Цензор.НЕТ

На головному вході до Верховної Ради, у тамбурі, два співробітники держохорони перевіряють документи, а вже всередині народні депутати проходять контроль безпеки.

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Вакциновані парламентарі також можуть заходити за тимчасовими перепустками. Їх виготовили для зручності.

В інтерв’ю журналістам нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що на вході проходив контроль через систему "Дія" і зізнався, що також має тимчасову перепустку.

В свою чергу народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що вже вчора заходив до парламенту за новими правилами.

"Дуже просто: мене попросили показати сертифікат про вакцинацію… Ніяких проблем не було. Єдине - сьогодні попросили показати не міжнародний сертифікат, а український, що дуже легко зробити в один дотик на телефоні", - зазначив він і додав, що йому зручніше використовувати "Дію" для входу до Верховної Ради, аніж тимчасову перепустку.
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В раду только коля ходит?
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16.11.2021 09:58 Відповісти
Коля засвітився, камеру вимкнули, запускають всіх.
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16.11.2021 12:20 Відповісти
Вакциновані парламентарі також можуть заходити за тимчасовими перепустками. Їх виготовили для зручності. Джерело: https://censor.net/ua/v3299700

А ответственность за поддельный..или купленный пропуск есть?? Так отож...😃
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16.11.2021 10:03 Відповісти
"Фашысты!"
"Это насилие!"
"В Конституции такого нет!"
(с) дебилы
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16.11.2021 10:03 Відповісти
И масочку на входе без оплаты выдают???
А пересичному гражданину эту копеечную маску хрен где выдыдут бесплатно.
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Проверка вакцинации депутатов происходит примерно так...
-Вы вакцинированы?
-Да
-Вот вам пропуск..
Джентльменам верят на слово..😀
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16.11.2021 10:07 Відповісти
Наличие мозгов так не не решились проверять?
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16.11.2021 10:07 Відповісти
Госпереворот, однозначный. Никто не может помешать депутату войти в парламент.
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16.11.2021 10:09 Відповісти
Нічого такого на відео нема.
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16.11.2021 10:39 Відповісти
Неважно. Существенно лишь то что такое решение было принято: не пускать народных избранников в здание парламента (предлог неважен). Это - эквивалент государственного переворота.
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16.11.2021 11:36 Відповісти
И справку от психиатра.
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16.11.2021 10:12 Відповісти
а дe на вiдeо самe пeрeвiрка сeртифiкатiв? там звичайний контроль чeрeз рамку мeталошукача. чи мiкрочiпи вiн засiкає?
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16.11.2021 10:22 Відповісти
лучше бы на содержание наркоты в крови проверили . а ОПЗЖ еще и на наличие скреп в организме
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16.11.2021 10:25 Відповісти
 
 