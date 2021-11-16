Нардепів на вході в Раду перевіряють на наявність COVID-сертифікатів. ВIДЕО (оновлено)

Народні депутати на вході до будівлі Верховної Ради проходять перевірку на наявність сертифікату про вакцинацію від коронавіруса, ПЛР-тесту, довідок про одужання чи наявність антитіл.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Цензор.НЕТ

На головному вході до Верховної Ради, у тамбурі, два співробітники держохорони перевіряють документи, а вже всередині народні депутати проходять контроль безпеки.

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Вакциновані парламентарі також можуть заходити за тимчасовими перепустками. Їх виготовили для зручності.

В інтерв’ю журналістам нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що на вході проходив контроль через систему "Дія" і зізнався, що також має тимчасову перепустку.

В свою чергу народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що вже вчора заходив до парламенту за новими правилами.

"Дуже просто: мене попросили показати сертифікат про вакцинацію… Ніяких проблем не було. Єдине - сьогодні попросили показати не міжнародний сертифікат, а український, що дуже легко зробити в один дотик на телефоні", - зазначив він і додав, що йому зручніше використовувати "Дію" для входу до Верховної Ради, аніж тимчасову перепустку.