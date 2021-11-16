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П'яний "слуга народу" Трубіцин в КМДА намагався вдарити колегу з "Єдності" Федоренка. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Депутат від "Слуги народу" в Київраді Владислав Трубіцин намагався вдарити колегу з "Єдності" Ярослава Федоренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався у будівлі Київської міської державної адміністрації, а відеозапис опублікований у соцмережах і, зокрема, на телеграм-каналі "ПриСлуга".

По данним цього каналу на відео, крім Трубіцина і Федоренка, присутня голова фракції "СН" Євгенія Кулеба і ще двоє чоловіків.

На запису видно, що п'ять осіб про щось розмовляють за невеличкою стійкою. В якийсь момент, один з чоловіків намагається дотягнутися рукою до іншого, а натомість, втрачає рівновагу, падає сам і збиває з ніг жінку. Судячи з того, як при цьому рухається Трубіцин, можна зробити припущення, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
работают в буфете? не поделили сосну
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16.11.2021 10:19
+39
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16.11.2021 10:26
+38
Зебілоїди Понавибрали бидлоту.
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16.11.2021 10:24
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работают в буфете? не поделили сосну
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16.11.2021 10:19 Відповісти
Криворогульська ЗЕеліта, ***!!!
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16.11.2021 10:51 Відповісти
зебидло
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16.11.2021 11:30 Відповісти
"Дівчатка" посварились.
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16.11.2021 10:20 Відповісти
Зебілоїди Понавибрали бидлоту.
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16.11.2021 10:24 Відповісти
а 73% нравицца, не лохи же?
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Вибрали класово близьких - таке ж бидло, як і самі.
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16.11.2021 15:35 Відповісти
ЗЕбильная быдло партия это зеркало тех кто за них голосова
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16.11.2021 10:24 Відповісти
П'яний "слуга народу" - вже якось не дивно.
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16.11.2021 10:24 Відповісти
Да там почти одна пьянь, да наркота...
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16.11.2021 16:58 Відповісти
Не зійшлись в трактуванні писань Святого Августина?
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16.11.2021 10:24 Відповісти
Поспорили по поводу одежды
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16.11.2021 19:42 Відповісти
Бидло
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16.11.2021 10:25 Відповісти
Он не пьяный - это гравитация
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16.11.2021 10:26 Відповісти
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16.11.2021 10:26 Відповісти
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16.11.2021 10:43 Відповісти
Не поділили 1000
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16.11.2021 10:29 Відповісти
Прийти пожерти і напитися , ще можна в такому стані відчути задоволення: набити комусь пику, а тоді все - праця закінчена , можна й додому ! Це жах!!! Хто керує Країною ???
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16.11.2021 10:30 Відповісти
Як мішок з гівном.
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16.11.2021 10:32 Відповісти
как два мешка . Кулеба тоже уронилась
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16.11.2021 10:41 Відповісти
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16.11.2021 10:33 Відповісти
Толпа пьяных бабуинов, а сосна одна. Как тут без драки?
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16.11.2021 10:33 Відповісти
он не олигарх какой то а прастой парень из народа . ему можно
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16.11.2021 10:36 Відповісти
Вот это нажрался, и ударить то не смог и женщину сбил с ног.
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16.11.2021 10:36 Відповісти
а вона нет дуже і пручалася.
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16.11.2021 22:50 Відповісти
Наркомани, алкаші, малороси і дурні захопили всі гілки влади за допомогою баранів 73%. І що далі?
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16.11.2021 10:37 Відповісти
примусове обрізання?
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16.11.2021 11:15 Відповісти
Федоренко, то еще чмо, "младокоррупционер", шестерка братьев Супруненко и Черновецкого. Но проблема в том, что в Киевсовете все одинаковые, все сидят на подсосе каких решал по земельным вопросам и быстрее всего весь цирк, не поделили какую то коррупционную "ренту"
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16.11.2021 10:38 Відповісти
глава хракции синячит с другими синяками
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16.11.2021 10:38 Відповісти
А что это за пьянка такая в КГГА? Судя по дневному свету в рабочее время, столы, официанты.
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16.11.2021 10:39 Відповісти
представьте так бухих сенаторов в капитолии
которые решили начистить морды друг другу
за гнилой базар или гонки на сосну
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16.11.2021 10:40 Відповісти
ета он абєзсілєний. день і ночь работаєт на блого Зе родіни
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16.11.2021 10:41 Відповісти
цілком можливо, тобто пере доєний, тією "дояркою", що так ніжно затикає йому матюкальник...
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16.11.2021 11:19 Відповісти
Это не он. Это барыги его напоили.
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16.11.2021 10:42 Відповісти
Хаха и все заставлено плакатами с Кличко.)))
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16.11.2021 10:42 Відповісти
А что смешного ?

сейчас на России срут в параше под фото ***** , оно же везде
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16.11.2021 10:50 Відповісти
Що руки виявились закороткі чи він так запрошував колегу на вечерю?Адже у них,депутатів, своя етика бються на камери днем а вечеряють вже у саунах.
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16.11.2021 10:44 Відповісти
необходимо внести изменения в КЗоТ
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16.11.2021 10:45 Відповісти
Якщо Ви помітили що із законотворців зняли недоторканість але при тому вони так і залишились вищі за закони які самі-же понаприймали.
Так що вони при буть якому розкладі залишаються недоторкані.
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16.11.2021 10:53 Відповісти
Банкет закінчився, запрошені розійшлись, зі столів усе прибрали, а зелені свині продовжують синячити. Який сором.
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16.11.2021 10:45 Відповісти
та вы шо.. то он непяный, то эта падлюка от работы падает.. хорошая работа у людей жрать спиртное на рабочем месте, вот и вся их работа!
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16.11.2021 10:46 Відповісти
Весело там у них. Обстановка как в кабаке.
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16.11.2021 10:47 Відповісти
Что за привокзальные алкоголики ?
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16.11.2021 10:49 Відповісти
Все это было бы смешно - если бы не было так мерзко. Хозяева жизни тащатся от жизни и им глубоко н-ть на нас.
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16.11.2021 10:52 Відповісти
не поднимайте, ничего,
я встану сам, сумею,
я снова вызову его,
пусть даже протрезвею
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16.11.2021 10:53 Відповісти
А потом все разъехались, сидя за рулем личного авто! Люди! За кого вы голосуете на выборах!
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16.11.2021 10:56 Відповісти

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16.11.2021 11:01 Відповісти
Курва, яка гидота. Люди, які прийшли "змінити країну", п'янюги, недоумки, нікчеми, дебіли, просто фріки. Ненавиджу. І це назавжди!
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16.11.2021 11:06 Відповісти
І подружку мацають активно.... Пане міністре, збери їй вузол з барахляччам і надавай підсрачників в далеку путь.
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16.11.2021 11:09 Відповісти
бухают прямо на работе. суки.
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16.11.2021 11:11 Відповісти
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Осенний гон у самцов, самку не поделили))
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Супер. А сьогодні зранку ще один "ТРУХІН" https://24tv.ua/sluga-narodu-oleksandr-kovalov-potrapiv-dtp-zmi-garyachi-novini_n1795685
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16.11.2021 11:48 Відповісти
та вони там всі добре вмазані на халяву.партвечірка не отходя от каси
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16.11.2021 11:50 Відповісти
..а после слуги-жлобы разъедутся, трезвые как стёклышки, по клубам, домам и тёлкам на своих лексусах-мерсах, пугая дорОгой лохторат непуганый, а некоторые избиратели даже испугаться не успеют...
понавыбирали..
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16.11.2021 11:50 Відповісти
алкашню криворожскую приодели, умыли за народные деньги, "слугами народа" назвали, но повадки то остались прежние ... даже видавшая виды сосна корабельная краш-теста не выдержала, срубило ее в результате пылкой дискуссии о судьбе народа, о стране ...
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16.11.2021 12:03 Відповісти
Київрада, це - законодавчий та виконавчий орган, чи ресторан? Якщо друге, то ***** він нам ще один до "велюрів" здався
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16.11.2021 12:33 Відповісти
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16.11.2021 12:50 Відповісти
ЦЕ - ЯКАСЬ ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ.
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16.11.2021 16:18 Відповісти
какой поп такой и приход, ваЗЕлиновский Сброд это воплощение отбросов всех мастей, одни сосут, другие дрочат, коробельные сосны, продайте собаку, анал табу, дети низкой пробы, мясо на Бессорабке по 50 гр короче полный Пи...ец, одно желание всех кто голосовал за это Чмо и по сей день верящих этому нарику, заварить в баржу и на дно Черного моря....
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16.11.2021 13:58 Відповісти
а **** вы ждали от свадебных фатографав и даярак...
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16.11.2021 15:53 Відповісти
Де ти ТАМ бачив "ДАЯРАК"?
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16.11.2021 16:17 Відповісти
Він хоч раз по іпалу огріб цей слуга уродів?
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16.11.2021 16:16 Відповісти
І прізвище на всіх одне - Готовченки. Сосна, до речі, не робоча. Теж Готовченко.
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16.11.2021 22:37 Відповісти
 
 