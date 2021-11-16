"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - Олег Ляшко повідомив про поновлення стосовно нього кримінального провадження. ВIДЕО
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Політика Олега Ляшка та його адвоката викликали сьогодні до Бориспільської прокуратури Київської області, щоб повідомити про поновлення кримінального провадження.
Про це журналістам заявив Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене та мого адвоката сьогодні на 11 годину викликали в Бориспіль, для того, щоб повідомити про відновлення кримінального провадження, яке було сфальсифіковано 2 роки тому, коли наша команда почала боротьбу проти російської енергетичної агресії", - сказав він.
"Зеленський дав команду відновити кримінальне розслідування, провів нараду за моєю інформацією, де дав команду керівникам силових структур порушувати кримінальні справи, пред'являти звинувачення, ув'язнювати, отримувати замовні вироки судів. Зеленський намагається розправитися з політичними опонентами", - додав Ляшко.
"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - стверджує він.
Ляшко не зазначив, про яке саме кримінальне провадження йдеться. Ймовірно, про справу щодо його бійки з Андрієм Герусом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада 2019 року прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.
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Клоун сам создал такую ситуацию, другие президенты были в разы умнее и не штамповали уголовные дела на тех, кто им показывал средний палец или сказал, что в зоне боевых действий нужно одевать бронежилет, чтобы не подстрелили.....
(ему еще осталось завести уголовные дела на своих школьных учителей, которые запрещали ему ходить на красный свет и "угрожали" смертью если он это сделает...)
він же ж Крим повернув
Але ж при Ібуковичі не зводили рахунки з пересічними й колишніми депутатами .
Вони репресували лише тих , з ким не могли олігархи домовитися . Ось Порошенка навіть місістром зробили . Та й Ющенка не чепали .
Виходить , що маштаб у гопоти Єнакієва був трохи висший за "нелохів" Кріворіжжя .
Це просто дрібні мстиві карлики .
Цирк він й є цирком . Там Леруса переслідують , тут Ляшка ...
А может, банальная зависть? Завидуют люди "простой" человеческой удачи.
цугцванг подкрался незаметно...
тупорылые-продуманые зелёные чабаны ведут барана на убой, его ещё даже не разделали, но уже поделили...