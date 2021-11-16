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Зеленський (17387) Ляшко (976) кримінальна справа (505) Герус (180)

"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - Олег Ляшко повідомив про поновлення стосовно нього кримінального провадження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Політика Олега Ляшка та його адвоката викликали сьогодні до Бориспільської прокуратури Київської області, щоб повідомити про поновлення кримінального провадження.

Про це журналістам заявив Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене та мого адвоката сьогодні на 11 годину викликали в Бориспіль, для того, щоб повідомити про відновлення кримінального провадження, яке було сфальсифіковано 2 роки тому, коли наша команда почала боротьбу проти російської енергетичної агресії", - сказав він.

 "Зеленський дав команду відновити кримінальне розслідування, провів нараду за моєю інформацією, де дав команду керівникам силових структур порушувати кримінальні справи, пред'являти звинувачення, ув'язнювати, отримувати замовні вироки судів. Зеленський намагається розправитися з політичними опонентами", - додав Ляшко.

"Зеленський дав команду посадити мене до в'язниці", - стверджує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом

Ляшко не зазначив, про яке саме кримінальне провадження йдеться. Ймовірно, про справу щодо його бійки з Андрієм Герусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада 2019 року прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
что там с игровой удачей олежки? сколько лотерей в этом году выиграл? или удачливость в лотереях коррелирует с депутатским мандатом?
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16.11.2021 11:53
+16
меньше по эфирам ходить нужно, олеже... бери пример с пашинского и его таньки - сидят скбе тихо в землянке и ждут смены власти)
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16.11.2021 11:50
+15
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16.11.2021 12:19
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меньше по эфирам ходить нужно, олеже... бери пример с пашинского и его таньки - сидят скбе тихо в землянке и ждут смены власти)
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16.11.2021 11:50 Відповісти
Навкруги одні політичні жертви авторитарного каратєля зєлєні.
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16.11.2021 12:05 Відповісти
Одно утешает .....Вову просто тупо выбросят из окна кабинета на ул. Банковой
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16.11.2021 13:01 Відповісти
Тим краще.
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16.11.2021 13:39 Відповісти
Ну так, а кто виноват? Что все должны любить Бубочку, а кто не любит - сидеть?
Клоун сам создал такую ситуацию, другие президенты были в разы умнее и не штамповали уголовные дела на тех, кто им показывал средний палец или сказал, что в зоне боевых действий нужно одевать бронежилет, чтобы не подстрелили.....
(ему еще осталось завести уголовные дела на своих школьных учителей, которые запрещали ему ходить на красный свет и "угрожали" смертью если он это сделает...)
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16.11.2021 13:52 Відповісти
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Мстительный ************** недомерок ЧЛЕНОГРАЙ РАЗБУШЕВАЛСЯ НЕ НА ШУТКУ
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16.11.2021 12:28 Відповісти
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16.11.2021 12:43 Відповісти
Зєлєнскій зачищає політичну поляну від прямих конкурентів-популістів. 😊
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16.11.2021 12:36 Відповісти
ходят нехорошие слухи шо пашинский был в тюрьме опущен и унижен, в следствие чего выдал самые страшные тайны майдана
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16.11.2021 13:36 Відповісти
Не суди усіх по своїй "біографиї" -- минетчик Кадирки ...
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16.11.2021 16:42 Відповісти
в специфической среде обитаете
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16.11.2021 17:06 Відповісти
за що ж його садити?
він же ж Крим повернув
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16.11.2021 11:50 Відповісти
Ляшко конечно боевой ********, но это слишком. Хлебальник Херуса того не стоит.
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Встроми йому вила в сраку.
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Це жорстоко. А чи не краще корову в дупіту засунути?
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Можна і вже поржавілі, з корозією.
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16.11.2021 12:20 Відповісти
что там с игровой удачей олежки? сколько лотерей в этом году выиграл? или удачливость в лотереях коррелирует с депутатским мандатом?
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16.11.2021 11:53 Відповісти
В этом году у него не фарт...
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16.11.2021 14:36 Відповісти
Нопомнило о себе, чучело
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16.11.2021 11:55 Відповісти
олеженька тобі на зону ніззя
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16.11.2021 11:55 Відповісти
Навпаки, йому там сподобається )
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16.11.2021 12:39 Відповісти
два гоміка
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Ібуковича тролили в ЕС усі лідери за Юлю та Юру ...
Але ж при Ібуковичі не зводили рахунки з пересічними й колишніми депутатами .
Вони репресували лише тих , з ким не могли олігархи домовитися . Ось Порошенка навіть місістром зробили . Та й Ющенка не чепали .

Виходить , що маштаб у гопоти Єнакієва був трохи висший за "нелохів" Кріворіжжя .
Це просто дрібні мстиві карлики .

Цирк він й є цирком . Там Леруса переслідують , тут Ляшка ...
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16.11.2021 11:57 Відповісти
Ляшка видно за Геруса, коли "зажимав" того в аеропорту, "домагання" державного діяча.
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16.11.2021 12:24 Відповісти
Это все отголоски лотерейных выигрышей. Три раза подряд джек-пот. Или я ошибаюсь?
А может, банальная зависть? Завидуют люди "простой" человеческой удачи.
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16.11.2021 11:57 Відповісти
вот такой вот везучий парень. Нафиг ему вообще политика, выиграл бы американскую нац. лотерею и купил бы Украину.
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16.11.2021 12:09 Відповісти
недалёкая, но мсцикливая, Зеля Стрейзанд дала Ляшку шанс на "вторую жизнь"...
цугцванг подкрался незаметно...
тупорылые-продуманые зелёные чабаны ведут барана на убой, его ещё даже не разделали, но уже поделили...
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16.11.2021 12:01 Відповісти
В петушиный угол!
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16.11.2021 12:01 Відповісти
Нашли чем пугать Олежку Заднеприводного !!!
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16.11.2021 12:46 Відповісти
Руки прочь, скотыняки!😁
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16.11.2021 12:01 Відповісти
ляшко! мочи зебуинов вилами
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Разве что голой сракой напугает.
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16.11.2021 12:22 Відповісти
Та тобі жопорванець там і місце .. на паращі... Ти ж ротом тільки можещ щось робить або орать і пи..діть або .... Я б вас сук проредівби ... на 2/3 осбливо колишніх
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16.11.2021 12:14 Відповісти
Олежке решили напомнить,что рот у него не только для разговоров.
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16.11.2021 12:20 Відповісти
О, Ольга Валерьевна объявилась. Олечка, в тюрьме тебя ждут пожарники с твоих пожарных машин. Очко тебе тушить будут, ***** татаринская.
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16.11.2021 12:21 Відповісти
та на хер ты кому впал.... только вони больше!!
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16.11.2021 12:24 Відповісти
Так он к этому как раз и стремится. Навонять и поскандалить - его кредо. Петух короче...
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16.11.2021 12:30 Відповісти
чтоб не забывали петушару )))
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16.11.2021 12:37 Відповісти
Щн один постраждавший від режиму )))
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16.11.2021 12:40 Відповісти
В принципе, тебе, Олежа, там и место. И подарки на 8 марта там тебе дарить будут. Единственный минус, что это членограй сделает. Хотя скорее всего Олежек брешет.
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16.11.2021 12:42 Відповісти
Сперва зебилы радуются, как начинают шебуршить старых болтунов, а потом не успеют заблеять, когда и за из зад возьмутся. ********** сценарий зе отрабатывает полным ходом.
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16.11.2021 13:07 Відповісти
Олег ляшко не хочет ли объяснить как у его мамы, которая отправила его в детдом, появились, вдруг, квартиры в новостройках Киева, машиноместа, дом и земли? Нет? На канале Ахметова прижился. Удачливый парниша. Рвется опять на трибуну рады. О коровах поразговаривать.
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16.11.2021 13:19 Відповісти
Нишу политического клоуна Ляшко занимал прочно и давно. И тут как-то вдруг он оказался вполне вменяемым и серьёзным, по сравнению с пришедшим балаганом. А ниша серьёзных и вменяемых уже занята другими, которым Ляшко не конкурент, да и репертуар не тот. Ляшку прийдётся серьёзно потрудиться, чтоб пододвинуть сраный зелёный кордебалет.
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16.11.2021 13:22 Відповісти
Тебя давно уже пора посадить.
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16.11.2021 13:40 Відповісти
...бала жаба гадюку.
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16.11.2021 13:59 Відповісти
зробив себе разом
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16.11.2021 14:43 Відповісти
Ляшко о себе слишком высокого мнения. Политический гном от Ахметова. А тут дополнительный повод попасть в новости.
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16.11.2021 14:47 Відповісти
конь педальный в пальто
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16.11.2021 14:53 Відповісти
 
 