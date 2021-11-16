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ВР (11722) виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Артем Дмитрук (37)

Процес мого виключення з фракції активізувався після законопроєкту про олігархів та відставки Разумкова, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів про можливі причини свого виключення з фракції.

Про це Дмитрук повідомив у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутки про те, що мене хочуть виключити, ходять вже давно. В мене є велика кількість внутрішніх конфліктів в партії. ... Ні для кого не таємниця, що активізувався процес щодо мого виключення після законопроєкту про олігархів та голосування щодо відставки Разумкова", - повідомив нардеп.

За словами Дмитрука, керівництво "Слуги народу" каже, що його документи загубили.

"Зараз в парламенті збирають підписи щодо мого виключення. Сьогодні буде достатня кількість підписів і голова партії оголосить, що Дмитрука виключено з партії", - додав парламентар.

Також Дмитрук розповів, чи пов'язує своє виключення зі "Слуги народу" з входженням до міжфракційного об’єднання (МФО) колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика".

"Правильно сказати, що це МФО, я також голова одного з МФО. Не лукавлячи душею, ми всі розуміємо, що це об'єднання однодумців, яке врешті може перерости в групу та навіть в партію. Але зараз це просто МФО, яке об'єднало людей приблизно однаковими поглядами на ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні", - підсумував нардеп.

Також читайте: "Слуга народу" виключила нардепа Дмитрука зі складу фракції

Автор: Богдан Гуньковський
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Горите в аду, ЗЕбилы!
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16.11.2021 11:55 Відповісти
І цього державного діяча з великої цифірі Рижий купив.
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16.11.2021 11:59 Відповісти
Не лукавлячи душею - и тут я начал ржать
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16.11.2021 11:57 Відповісти
Тебе взагалі не має бути в УКРАЇНСЬКОМУ парламенті, рашистська підстилка.

Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, якого раніше викрили в тому, що носить костюм з прапором Російської Федерації, є шанувальником російсько актора Михайла Пореченкова, який у зоні АТО (ООС) стріляв по українським військовим.

Відповідні фото зі своїм кумиром депутат розмістив у себе на сторінці в забороненій в Україні російській соціальній мережі "Вконтакте".

Раніше він відзначився тим що під час першого засідання парламенту не зміг назвати прізвище обраного від його політсили прем'єр-міністра.
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16.11.2021 11:58 Відповісти
І це не завадило найвеличнішому тримати цього покидька в своїй партії понад два роки, поки Дмитрук-Гантеля не знайшов собі іншого сутенера.
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16.11.2021 12:01 Відповісти
Любитель триколору і Порєчєнкова? Ну що ви,- така дрібниця.
От якби він Зеленського критикував, чи був учасником АТО - тоді були б усі підстави.
А тут - нічого особистого. Звичайна профілактика. Попередження іншим слугам.
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16.11.2021 19:12 Відповісти
Цей аферист багато кого розвів в Одесі. Особливо моряків
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16.11.2021 12:51 Відповісти
Ах ти ж ***** бородата!
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Кремлядская говорящая лохматка
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16.11.2021 12:20 Відповісти
Це ватний кусок м'яса.
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16.11.2021 12:41 Відповісти
 
 