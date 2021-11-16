Процес мого виключення з фракції активізувався після законопроєкту про олігархів та відставки Разумкова, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів про можливі причини свого виключення з фракції.

Про це Дмитрук повідомив у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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"Чутки про те, що мене хочуть виключити, ходять вже давно. В мене є велика кількість внутрішніх конфліктів в партії. ... Ні для кого не таємниця, що активізувався процес щодо мого виключення після законопроєкту про олігархів та голосування щодо відставки Разумкова", - повідомив нардеп.

За словами Дмитрука, керівництво "Слуги народу" каже, що його документи загубили.

"Зараз в парламенті збирають підписи щодо мого виключення. Сьогодні буде достатня кількість підписів і голова партії оголосить, що Дмитрука виключено з партії", - додав парламентар.

Також Дмитрук розповів, чи пов'язує своє виключення зі "Слуги народу" з входженням до міжфракційного об’єднання (МФО) колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика".

"Правильно сказати, що це МФО, я також голова одного з МФО. Не лукавлячи душею, ми всі розуміємо, що це об'єднання однодумців, яке врешті може перерости в групу та навіть в партію. Але зараз це просто МФО, яке об'єднало людей приблизно однаковими поглядами на ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні", - підсумував нардеп.

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