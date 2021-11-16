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Білорусь (5964) кордон (3086) мігранти (672) Польща (5136)

Протистояння на кордоні Польщі та Білорусі: мігранти кидають каміння та світлошумові гранати у військових, ті у відповідь поливають їх із водометів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі у вівторок кидають каміння у прикордонників та військових, які його охороняють, і не полишають спроб прорватися через кордон.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Польщі у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мігранти атакували наших рядових та офіцерів за допомогою каменів і намагаються зруйнувати огорожу та прорватися до Польщі", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 3,5 тис. мігрантів залишили "табір" і намагаються потрапити до Польщі через прикордонний перехід. ВIДЕО

Також повідомляється, що білоруські служби оснастили мігрантів світлошумовими гранатами і ті кидають зброю в польських солдатів і офіцерів.

"Мігранти поводяться дуже агресивно", - йдеться у заяві.

Також читайте: Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон
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Топ коментарі
+66
А еще лучше поливать свинячей мочой. Для мусульман это самое то. Греки на границе с Турцией это делали. Эффект был ошеломляющий.
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16.11.2021 13:01
+56
Мігранти зі світло-шумовими гранатами?
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16.11.2021 12:48
+55
В воду нужно краситель добавлять чтобы долго смыть не могли. Очень действенная вещь. В толпе уже нападающий не затеряется
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16.11.2021 12:47
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В воду нужно краситель добавлять чтобы долго смыть не могли. Очень действенная вещь. В толпе уже нападающий не затеряется
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16.11.2021 12:47 Відповісти
А еще лучше поливать свинячей мочой. Для мусульман это самое то. Греки на границе с Турцией это делали. Эффект был ошеломляющий.
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16.11.2021 13:01 Відповісти
Де ви там бачили мусульман. Може з десяток і збереться. Всі інші вже без релігії. Їм байдуже, як таргани.
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16.11.2021 15:18 Відповісти
Vsevolod Marchenko Что ты про границу так Польской беспокоишься ? ты свою землю и границу освободи от оккупантов.....тролль.
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16.11.2021 16:04 Відповісти
Какое твое козломордое дело?)
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17.11.2021 05:53 Відповісти
Лучше в воду добавлять свиное дерьмо.
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16.11.2021 13:09 Відповісти
Стесняюсь спросить: а шо в польше пожарных машин нет, чтобы поливать обезьян вдоль всей границы?!
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16.11.2021 12:48 Відповісти
я бы предложил им пожарный самолет использовать
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16.11.2021 12:54 Відповісти
Я зразу прочитав що з "вогнеметів" і чомусь зразу думка що: Нех...й шастать !
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16.11.2021 14:13 Відповісти
А что - в Польше пожарные машины по прямому назначению уже не нужно применять - на время атаки пожары взяли паузу и можно все пожарные машины со всей страны свозить на границу?
Кроме того - если вы не заметили - прорывающиеся забрасывают машины камнями - у пожарных машин от камней нет никакой защиты - стекла будут побиты в первый же день.
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16.11.2021 13:00 Відповісти
Не переживай. Поливалок хватит. А не хватит партнеры по ЕС подкинут. Да и за стекла. Струя воды бьет метров на 50-60. Попробуй еще попади. Плюс морозец с водичкой. Меткости не прибавляют.
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16.11.2021 13:11 Відповісти
Если бы их хватило на всю границу - их бы привезли. А так - явно не хватает.
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16.11.2021 13:57 Відповісти
Явно.
Явно, поливалки виконують свою роботу на вiдмiнно.
Ну , а то, что тебе явно. Пусть тебе так и будет.
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16.11.2021 14:11 Відповісти
Перевидись відео - полівалки там тільки на двох, на інших ділянках їх не вистачає.
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16.11.2021 14:28 Відповісти
"На двох".
Це як?
Майже як на трэх. Тiльки без одного.
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16.11.2021 14:41 Відповісти
На двох відео, дурнику.
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16.11.2021 16:59 Відповісти
Ну ты и дятел.
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16.11.2021 17:12 Відповісти
Или ты. Гуглтранслейтом пользуешься, что украинские слова у тебя вызывают смех?
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16.11.2021 18:43 Відповісти
Холодно.
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16.11.2021 18:50 Відповісти
Мігранти зі світло-шумовими гранатами?
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16.11.2021 12:48 Відповісти
Так зараз у всіх лоукостерів в вартість квитка входять)
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16.11.2021 13:02 Відповісти
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16.11.2021 13:09 Відповісти
А по старих шахтах на кордоні цих гранат ціла гуталінова фабрика, а щодо ввх і бульбофюрера то вони тут не при ділах.
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16.11.2021 14:16 Відповісти
Ну так... У нас шахтарі на Донбасі в шахтах танки та буки знаходять. А тут якісь світло-шумові гранати...
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16.11.2021 13:08 Відповісти
боюсь, что пройдет день-два и те в лесу под пенечком грады отыщут((( С таракана станется, 3.14дар уже совсем кукухой поехал
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16.11.2021 13:10 Відповісти
Встречайте, зелёные человечки
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16.11.2021 23:27 Відповісти
А начиналось с обнимашками, целовашками с силовиками на площадях .
И никак им украинский Майдан был не по душе.
УКРАИНЦЫ , будьте всегда начеку!
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16.11.2021 12:49 Відповісти
ДА это предупреждение - излишне, бо драныкоедам давно нет веры...
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16.11.2021 12:58 Відповісти
...это еще когда ябацьки отказывались от Шушкевича в пользу бульбофюрера.
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16.11.2021 12:59 Відповісти
У нас не мед в этом плане, но мы этого меда не бажаемо , бо це падевый мед. А драныкоеды падки на бочку дегтя с ложкой меда(падиевого).
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16.11.2021 13:01 Відповісти
Шушкевича? Из-за этого мудака белорусы и имеют Луку, так как именно Шушкевич заблокировал проведение референдума ещё в 1992 году по роспуску коммунистического Верховного Совета. Дал коммунякам прийти в себя, стать на ноги и закрепиться. Дальнейшую историю все знают.

Ну и небольшой штрих к портрету Шушкевича: именно он обучал Ли Харви Освальда (да, того самого) русскому языку, когда он жил в Минске. Не будучи своим человеком в КГБ, это было бы абсолютно невозможно.
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16.11.2021 16:03 Відповісти
Они все попрятались по домам . Майданы не для них . Вот срач на Цензоре устроить могут 😀😀
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16.11.2021 13:01 Відповісти
Да их шо-та и не особо видно. Мож ща примчатся...
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16.11.2021 13:03 Відповісти
Примчатся и заведут песню какие они умные из себя . Мы же с паном Яром скорпионы - память у нас хорошая
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16.11.2021 13:32 Відповісти
Они все попрятались по домам ... - Ща сезон драныкiв, мечут в своих норках, аж за вухамы лящить...
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16.11.2021 13:05 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...

Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….

- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…

В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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16.11.2021 13:39 Відповісти
Угу, украинцы начеку - все предали, проголосовав за клоуна и теперь сидят на попе ровно и тихо.
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16.11.2021 13:13 Відповісти
Овцелюбы разбушевались.
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16.11.2021 12:49 Відповісти
Поливати треба не водою, а свинячою сечею з попереднім попередженням через гучномовці. Для мусульманина бути ******* свинячою сечею - гірше смерті.
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16.11.2021 12:50 Відповісти
Великолепное предложение
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16.11.2021 13:08 Відповісти
Маячня! Як би вони дійсно були такі вразливі то взагалі не йшли би до Євросоюзу на території якого в їхньому розумінні Содом і Гоморра.
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16.11.2021 13:36 Відповісти
Они туда как раз и идут установить свои порядки. А то развели, понимаешь, Содом и Гоморру. Всем коврик в зубы, и на колени лицом к Мекке, и пять раз в день по часу молиться. Но пособие "беженцам" платить всё равно надо, молитвой не отделаетесь.
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16.11.2021 14:47 Відповісти
ээээх! там бы пару прицельных очередей из 50-го калибра
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16.11.2021 12:52 Відповісти
как рьяно рахинское бабло отрабатывают
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16.11.2021 12:52 Відповісти
Болельщики Х#йлобада СП2
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16.11.2021 12:56 Відповісти
закаляюцца пад вадамётами... в барьбе
с цывилизацией
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16.11.2021 12:56 Відповісти
Це вже схоже на збройний напад диверсантів на територію суверенної держави, прийдеться "поливати" вже не водометами.
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16.11.2021 12:56 Відповісти
А как мигранты белорусскую границу пересекли с гранатами ?
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16.11.2021 12:57 Відповісти
Как-как, без гранат не пропускали.
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16.11.2021 13:06 Відповісти
К слову, это пыня с бацькай тупо пошли в открытоую по беспределу. Подмечу, пошли в беспредел на ровном месте. А всего-навсего то не нужно было воровать транзитный самолет...но коль уж так случись, тупо нагнули бы голову переблымали и с них бы было шо с гуся вода... ЗЫ ... ВАНГУЮ... отомсть будет бесповоротной, жостко-кроткой и навсегда.
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16.11.2021 13:11 Відповісти
гранати йшли комплектом до білоруської візи
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16.11.2021 15:09 Відповісти
Водомети треба замінити вогнеметами.
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16.11.2021 12:58 Відповісти
Така і без вогнемета запалить.
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16.11.2021 13:02 Відповісти
запереть обязян в картопляндии , нехай батьку обьедают ...... кстате, шотам короновирус, в этом представлении участует или пока в ожидании??
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16.11.2021 12:59 Відповісти
Все эти люди прилетели самолётами в Беларусь как туристы, с белорусскими турвизами.
А в самолёты сейчас нигде не пускают без сертификата о прививке или негативного теста.
Так что они все привитые, да еще и заплатившие за перелёт и путёвку.
Вот такие мигранты.
В 2015 мигранты в Ближнего Востока шли в Европу пешком. А это туристы.
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16.11.2021 13:15 Відповісти
Вы сами лично у них на спец рейсе тесты принимали?
Не знаете так молчите, как обычно делаете.
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16.11.2021 13:48 Відповісти
Всё просто, стоимость теста входила в стоимость услуг. За всё уплочено ******.
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16.11.2021 14:51 Відповісти
Они прилетели бесплатно, за счет некоей третьей стороны, которая оплатила всё, визы, перелет, тесты. У этой третьей стороны торчат уши *****.
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16.11.2021 14:53 Відповісти
Тримайся, Польща!
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16.11.2021 13:02 Відповісти
Дави тараканов! Усатого первого!
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16.11.2021 13:03 Відповісти
лучше киросином и спичкой
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16.11.2021 13:16 Відповісти
о це нижнє відео прям характерне дуже от прям таж тітушня тільки но що арабська
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16.11.2021 13:19 Відповісти
Щось не дуже зрозуміло: якщо до моєї оселі отак будуть рватися, то я візьму рушницю і буду відстрілювати непрошених нахаб.
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16.11.2021 13:20 Відповісти
Пойдешь по самой тяжкой статье. У нас нельзя защищаться
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16.11.2021 13:32 Відповісти
Свето-шумовые гранаты им тоже поляки закинули через забор?
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16.11.2021 13:20 Відповісти
так они же уже спаслись, пусть живут в процветающей беларуси
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16.11.2021 13:22 Відповісти
что вы... светошумовые гранаты можно купить в любом военторге
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16.11.2021 13:25 Відповісти
Не в военторге, а в дьюти фрии, там все есть.
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16.11.2021 13:50 Відповісти
Огнеметами надо бы.
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16.11.2021 13:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mfwng14vVyI
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16.11.2021 13:27 Відповісти
Если снабдили светошумовыми гранатами , то боевые и стрелковое оружие на подходе . И вопрос сакральной жертвы уже висит в воздухе. Интересно муслимы уже граждане Мордора или этот вариант на подходе?
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16.11.2021 13:29 Відповісти
и никому не скучно. развлекуха, короче.
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16.11.2021 13:30 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
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16.11.2021 13:31 Відповісти
весело там у них
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16.11.2021 13:32 Відповісти
світлошумові гранати вільно продаються у воєнторгах білораші
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16.11.2021 13:42 Відповісти
Чудова новина, водомети дуже дієвий засіб, особливо, коли на вулиці така гарна осінь... то, що красити воду потрібно, я також підтримую дописувачів. Поляки, не жалійте води для порушників, у них спрага.
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16.11.2021 13:46 Відповісти
Коли на майдані поливали водометами під 0 градусів, західні країни виражали занепокоєння жорстокістью до митингувальників, а зараз чомусь мовчать. Дивина та й годі!
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16.11.2021 14:04 Відповісти
Скоро будет еще веселее!
Подтянутся в Польшу арабы, уже живущие в ЕС.
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16.11.2021 14:06 Відповісти
в каком супермаркете продают светошумовые гранаты? пойду прикуплю десяток-другой.
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16.11.2021 14:06 Відповісти
Cвето-шумовые гранаты беженцы привезли с собой в багаже. Через два пограничных контроля прошли. Камни тожк прихватили с родины.
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16.11.2021 14:08 Відповісти
Согласен с мнением . что водомёты нужно срочно заменить на огнемёты и сразу за 2-3 дня все эти немытые мусульмане-мигранты убегут в Минск или к себе в мусульманию!! А то возятся с ними-мигрантами как цыган с торбою!!
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16.11.2021 14:08 Відповісти
Объясняю для тех, кто не в курсе или не знает истории. Курды в Ираке и Сирии, и вообще в Арабских странах типа Ливии или Ливана молятся на своих каммуняцких "богов" Карла Маркса и Владимира Ленина, другой религии у них нет. Они обучают войне своих детей, независимо мальчик это или девочка, с 7-летнего возраста стрелять из АКМ и убивать. А если ты курд и тебе 8-9 лет и ты не умеешь попадать в цель из кацапского АКМ в людей с тобой несогласных, то тебя твои соплеменники не будут считать за настоящего курда и ты будешь изгоем. Вот такие "эмиранты" сидят сейсас возле Польско-БелОруССкого кордона. Вот таких "беженцев" собрала Кацапия в БелОруССии на границах с Польшей и Евросоюзом. И их на границах с ЕС уже 10 000.
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16.11.2021 14:25 Відповісти
Революция и беспорядки должны были быть в Беларуси, а Лукашенко устроил их самой Европе. Просто нет слов.
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16.11.2021 14:51 Відповісти
напоминает кадры из фильмов про античность. Атака варваров на цивилизацию....
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16.11.2021 15:07 Відповісти
Проще нужно.
Просто установить автоматические пулемёты и убрать всех пограничников.
Пусть лезут...
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16.11.2021 15:12 Відповісти
Вот пуйло подкинул немножко гибридной войны и европесам. Правда отгребают полякии прибалты. Они то как раз понимали чем все закончиться. Посмотрим как им теперь НАТО и ЕС поможет. Пуйло тоже наблюдает. Если будет ответка серьезная, эмигранты исчезнут в белоруских лесах на следующий день и вынырнут уже у наших границ. Ну а куда им еще. Если будут обеспокоенности, то может дойти и до зеленых человечков.
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16.11.2021 15:28 Відповісти
Вы свою землю и границу освободите, а потом ...будите беспокоиться за чужую...клоуны.
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16.11.2021 16:08 Відповісти
..с камнями понятно, а откуда остальное у них, тоже просто так купили в обычном магазине и за чьи деньги))))
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16.11.2021 16:18 Відповісти
следующие за светошумовыми гранатами осколочные
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16.11.2021 17:08 Відповісти
Очевидно,что если выламывать хозяину дверь в дом, он охотнее тебя пустит к себе. Oh...wait...
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16.11.2021 17:58 Відповісти
Гранаты беженцам подвезли фашисты и правосеки из Украины, которые расшатывают ситуацию, к бабке не ходи. Колонна БТР из Украины, на старте.
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16.11.2021 18:55 Відповісти
Полякам респект, вони цей генетичний мотлох не впустять, але куди ця наволоч посуне потім?
Думай те...
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17.11.2021 05:55 Відповісти
 
 