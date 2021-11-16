Протистояння на кордоні Польщі та Білорусі: мігранти кидають каміння та світлошумові гранати у військових, ті у відповідь поливають їх із водометів. ВIДЕО

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі у вівторок кидають каміння у прикордонників та військових, які його охороняють, і не полишають спроб прорватися через кордон.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Польщі у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мігранти атакували наших рядових та офіцерів за допомогою каменів і намагаються зруйнувати огорожу та прорватися до Польщі", - йдеться у заяві.

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Також повідомляється, що білоруські служби оснастили мігрантів світлошумовими гранатами і ті кидають зброю в польських солдатів і офіцерів.

"Мігранти поводяться дуже агресивно", - йдеться у заяві.

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Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021