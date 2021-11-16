Протистояння на кордоні Польщі та Білорусі: мігранти кидають каміння та світлошумові гранати у військових, ті у відповідь поливають їх із водометів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі у вівторок кидають каміння у прикордонників та військових, які його охороняють, і не полишають спроб прорватися через кордон.
Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Польщі у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Мігранти атакували наших рядових та офіцерів за допомогою каменів і намагаються зруйнувати огорожу та прорватися до Польщі", - йдеться у заяві.
Також повідомляється, що білоруські служби оснастили мігрантів світлошумовими гранатами і ті кидають зброю в польських солдатів і офіцерів.
"Мігранти поводяться дуже агресивно", - йдеться у заяві.
Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того - если вы не заметили - прорывающиеся забрасывают машины камнями - у пожарных машин от камней нет никакой защиты - стекла будут побиты в первый же день.
Явно, поливалки виконують свою роботу на вiдмiнно.
Ну , а то, что тебе явно. Пусть тебе так и будет.
Це як?
Майже як на трэх. Тiльки без одного.
И никак им украинский Майдан был не по душе.
УКРАИНЦЫ , будьте всегда начеку!
Ну и небольшой штрих к портрету Шушкевича: именно он обучал Ли Харви Освальда (да, того самого) русскому языку, когда он жил в Минске. Не будучи своим человеком в КГБ, это было бы абсолютно невозможно.
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
с цывилизацией
А в самолёты сейчас нигде не пускают без сертификата о прививке или негативного теста.
Так что они все привитые, да еще и заплатившие за перелёт и путёвку.
Вот такие мигранты.
В 2015 мигранты в Ближнего Востока шли в Европу пешком. А это туристы.
Не знаете так молчите, как обычно делаете.
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Подтянутся в Польшу арабы, уже живущие в ЕС.
Просто установить автоматические пулемёты и убрать всех пограничников.
Пусть лезут...
Думай те...