Буймістер про виключення з комітету Ради: "Готова до будь-яких неадекватних проявів сьогоднішньої влади". ВIДЕО

Нардеп Людмила Буймістер заявила, що її виключення із Комітету з питань економічного розвитку є юридично необґрунтованим та нікчемним.

Про це нардеп повідомила в кулуарах парламенту, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Адже всі народні депутати України повинні за законом працювати в тих чи інших комітетах, тому жодним чином юридично це рішення не можна проводити, особливо це не рішення, яке приймає фракція "Слуга народу". Але якщо буде далі просуватися якимось ще й іншим чином, тоді будемо реагувати згідно законодавства. Якщо мені заважатимуть працювати, я позиватимусь до суду, адже виключення з комітету це взагалі безпосередньо перешкоджання депутатській діяльності", - пояснила Буймістер.

Нардеп повідомила, що на засідання свого комітету завтра вона піде.

"Немає такої процедури як виключення депутату з комітету. Можна зняти голову комітету, можна з керівної посади якоїсь зняти, але такої процедури як виключення депутату зі складу комітету просто не існує. Згідно законодавству, всі депутати працюють в комітетах, в комітетах отримують заробітну платню та не можуть існувати поза комітетом. Тому те, що сьогодні робить влада, окрім як повним беззаконням більше ніяк не назвеш", - зазначила Буймістер.

"Я щодня готова до будь-яких неадекватних проявів сьогоднішньої влади", - підсумувала парламентар.

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