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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Буймістер (65)

Буймістер про виключення з комітету Ради: "Готова до будь-яких неадекватних проявів сьогоднішньої влади". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Людмила Буймістер заявила, що її виключення із Комітету з питань економічного розвитку є юридично необґрунтованим та нікчемним.

Про це нардеп повідомила в кулуарах парламенту, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Адже всі народні депутати України повинні за законом працювати в тих чи інших комітетах, тому жодним чином юридично це рішення не можна проводити, особливо це не рішення, яке приймає фракція "Слуга народу". Але якщо буде далі просуватися якимось ще й іншим чином, тоді будемо реагувати згідно законодавства. Якщо мені заважатимуть працювати, я позиватимусь до суду, адже виключення з комітету це взагалі безпосередньо перешкоджання депутатській діяльності", - пояснила Буймістер.

Нардеп повідомила, що на засідання свого комітету завтра вона піде.

"Немає такої процедури як виключення депутату з комітету. Можна зняти голову комітету, можна з керівної посади якоїсь зняти, але такої процедури як виключення депутату зі складу комітету просто не існує. Згідно законодавству, всі депутати працюють в комітетах, в комітетах отримують заробітну платню та не можуть існувати поза комітетом. Тому те, що сьогодні робить влада, окрім як повним беззаконням більше ніяк не назвеш", - зазначила Буймістер.

"Я щодня готова до будь-яких неадекватних проявів сьогоднішньої влади", - підсумувала парламентар.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Клоун не терпить інакомислія, бо він звізда зеленого цирку.
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16.11.2021 13:26
+7
Чим більше гризні між зелебенськими, тим швидше наступить їх кінець!
Ооо Небо!
Дай сили витримати іще 2,5 роки!
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16.11.2021 13:31
+7
Как говорил Марк Твен: «Все политические партии, в конце концов умирают, подавившись собственной ложью».(с)

Ці дохнуть щось не дуже швидко...
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16.11.2021 13:42
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Чи то корабель вже тоне, чи то криси зелені вгодовані біжуть ? Питання риторичне...
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16.11.2021 13:25 Відповісти
Клоун не терпить інакомислія, бо він звізда зеленого цирку.
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16.11.2021 13:26 Відповісти
Ахметовская подстилка это "инакомыслие"?...
Ню-ню
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16.11.2021 13:50 Відповісти
Зелень творить безпредєл.
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16.11.2021 13:57 Відповісти
Ну как бы, когда овоща прогнали в ростов, тоже все было не по закону.
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16.11.2021 14:11 Відповісти
А чья подстилка ЧЛЕНОГРАЙ ? Правильно - Какламойши!!!
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16.11.2021 14:22 Відповісти
там тільки риг шуфрич-
живучій падло...
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16.11.2021 13:29 Відповісти
Чим більше гризні між зелебенськими, тим швидше наступить їх кінець!
Ооо Небо!
Дай сили витримати іще 2,5 роки!
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16.11.2021 13:31 Відповісти
І настане царство боже на землі? Будь яка нова влада років три разповідатиме, що виправляє помилки папереждників.
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16.11.2021 13:34 Відповісти
Не 2.5 роки, а це може статися набагато раніше. Терпець такий, що і він рветься...
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16.11.2021 13:48 Відповісти
Это 🤖🤢 падали -ка , в лице преЗЕрватива получивший "рай на земле"🤣😂
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16.11.2021 14:25 Відповісти
Ага, а грызня 2005 года между Ющенко, Тимощенко и Порошенко привела к успеху? Или усталость народа от этой мышиной возни и приход Януковича был позитивной новостью? Ничему нас дураков жизнь не учит, бункерный только поаплодирует
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16.11.2021 14:24 Відповісти
Как говорил Марк Твен: «Все политические партии, в конце концов умирают, подавившись собственной ложью».(с)

Ці дохнуть щось не дуже швидко...
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16.11.2021 13:42 Відповісти
Сдохнуть , спешка нужна при ловле блох, пусть 73% получат удовольствие от "чемпиона"по-борьбе с пандемией
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16.11.2021 14:28 Відповісти
Но страдают при этом и адекватные, отказавшиеся входить в эти самые 73% ..
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16.11.2021 15:12 Відповісти
Они нарушают закон не в первый раз и не последний.Они для этого пришли-*отобрать и поделить*.Шариков на шарикове,это факт.Их материальность стремительно растёт. Неужели следующие выборы не вылечат общество?
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16.11.2021 13:54 Відповісти
говень,под медведчуком
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16.11.2021 14:21 Відповісти
да что то не видно вашей праци в комитетах, одно дело 3,14издят и 3,14Издят... коли вони роблшять не розумию! ааа сори цеж робота така)))))
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16.11.2021 14:25 Відповісти
А что это за диво ,,буймистер,,?Не хватает мест уже на официальные должностья так уже придумывают всякие новые?
Да вроде уже действует закон об украинском языке или уже и украинский язык не поворачивается для названия профессий и должностей понапридумованых для кумов,сватов и их близких?
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16.11.2021 14:30 Відповісти
Еще в июле 20 18 был видеоролик о том, какие обязанности и возможности у народных депутатов и как их использовать для улучшения жизни украинцев. "КАЖДЫЙ народный депутат имеет обязанности и наделен рячагами влияния, выполнение и использование которых может качественно повлиять на условия жизни его избирателей". ЗА два с лишним года депутаты монобольшинства решили качественно повлиять на улучшение своей жизни, и своих, и тех, кто через их зеленые кнопки лоббирует свои интересы не только в больших стройках дорог и бассейнов, в реставрациях зАмков и вырубке Карпат. А тех, кто просто грабит и гробит нас всех. Вы же знаете эти фамилии. Да они же и не скрываются. Депутаты под куполом прилипли к свои айфонам. Как вы думаете, и кто там у них дает распоряжение?
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16.11.2021 14:59 Відповісти
 
 