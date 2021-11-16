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Міноборони (5258) Росія (47133) СБУ (10007) спецслужби (258) шпигунство, шпіонаж (808)

СБУ зумисне зірвала операцію з викриття шпигунів РФ у вищих державних органах України, - розвідник ГУР МО "Швед". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

СБУ причетна до зриву багатьох операцій, що готувалися і проводилися головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Прямий доказ".

Зокрема, у 2019-му році спеціальні підрозділи СБУ зірвали операцію ГУР Міноборони, метою якої було викриття майже усіх шпигунів Росії у вищих державних органах України. Для цього співробітники СБУ штурмували базу армійських розвідників і порушили проти них кілька кримінальних справ.

"Справи ліпили до коліна буквально. Звинувачення вигадували абияк з єдиною метою - зірвати операцію. Коли все це відбувалося, наші групи проводили операцію у результаті якої стала б відомою вся шпигунська мережа РФ у вищих державних органах України", - каже розвідник ГУР МО "Швед".

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
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Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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16.11.2021 13:20
+72
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16.11.2021 13:27
+72
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16.11.2021 13:55
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сбу - филиал фсб..., неужели там адекватных не осталось...
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16.11.2021 13:57 Відповісти
90% кадрів СБУ -діти колишніх НКВДшників і КГБшників. Серед цих поганців сімейна традиція- продовжувати "дєло отцов и дедов"
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16.11.2021 16:32 Відповісти
Очередная "ядерная бомба" от сми на которой не подорвётся ни одна падла
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Сьогодні СБУ штурмує квартиру активіста Остапа Стахів в Львові. СБУ виконують злочинні накази своїх господарів.
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16.11.2021 14:00 Відповісти
мабуть насильно хочуть вакцинувати "діяча"
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16.11.2021 14:25 Відповісти
Ні. Він бандуріст, а НКВД завжди вбивало бандурістів як носіїв мови.
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16.11.2021 16:05 Відповісти
Якщо бандурист займається політикою, то який він бандурист? Він по життю клоун
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17.11.2021 08:12 Відповісти
А тобі з цього смішно, мірон?
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17.11.2021 09:41 Відповісти
просто знайомі цього "бандуриста " знають
Ну дуже хоче до влади, аж пищить. Хоч тушкою, хоч консервою.
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17.11.2021 10:13 Відповісти
Ти альбо говори все, альбо помовч. Що поганого в тому, що він "рветься до влади" законними методами. Він, бреше, краде, він-бандит?
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17.11.2021 11:20 Відповісти
А твої знайомі, часом, не зільоні?
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17.11.2021 11:40 Відповісти
А хто ти по життю, зільоний припіздень чи Українець? І хто ТВОЇ друзі?
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17.11.2021 11:47 Відповісти
Интересно что я уже годами кричу что СБУ состоит из более чем 90% информаторов ФСБ а меня за это банят включая и администраторов сайта.Да и запустили своих ботов для моего уничтожения на сайте.
Думаю если бы я никому не мешал своими публикациями то никто бы на меня и внимания не обращал,просто игнорировал.
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16.11.2021 14:06 Відповісти
Мысленно вместе!
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16.11.2021 22:27 Відповісти
якось байдуже, обоє рябоє... Можете, хоч із ліжка Серйожи Лещенка, строчити.
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17.11.2021 02:08 Відповісти
Який сенс поважати того, хто не поважає тебе?.....
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17.11.2021 15:07 Відповісти
Интересно, чисто теоретически, как выглядит "ОПЕРАЦИЯ ПО ВИКРИТТЮ ШПИГУНІВ"?!!!

Это как бы задержание кого-то "на горячем" (личные контакты, передача сведений и т.д. и т.п.)
Если ты хочешь сорвать эту "операцию" то банально отмени встречу, ЗАЧЕМ ШТУРМОВАТЬ БАЗУ РАЗВЕДКИ?!!
Там что отбивали каких-то задержаных лиц?
НЕПОНЯТНО
Хотя с затертыми рожами на видео можно рассказывать ОЧЕШУЕННЫЕ истории.
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16.11.2021 14:07 Відповісти
Очешуенная история и в твоём исполнении неплоха. И чья очешуеннее-вопрос.
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16.11.2021 14:21 Відповісти
Насколько мне известно то шпионы встречаются всегда на кладбищах, среди надгробий, особенно каменных....Ну, что б перестрелку вести удобнее. Там нужно и искать!
"Ти, що? Кіна не бачив?"
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16.11.2021 22:31 Відповісти
Зачем штурмовать базу?
А если на базе собрали множество групп, каждой из которых дают задание на арест конкретных высокопоставленных чиновников, чтобы молниеносно провести такую операцию, как провели в Азербайджане перед началом активных боевых действий в Нагорном Карабахе?

Армия могла готовить такую акцию. Правда она была бы незаконной, так как без создания Верховной Радой Военной контрразведки Министерства обороны, армия не имеет права ТАК работать внутри страны. Но такая акция была бы в интересах Украины и украинской нации и во вред агентуре ФСБ. Вот СБУ и воспользовалось этим юридическим поводом, чтобы сорвать проукраинскую операцию военной разведки.
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17.11.2021 15:17 Відповісти
Хіба 40 млн. українців не в силах навести лад в Україні, та прибрати запроданців і ворогів, відізвати цю шушеру з влади? Якщо у законний спосіб немає можливості, то хіба Майдан не скаже своє грізне слово? Згадайте таку сильну владу Януковича і де вона з її лідером? То ж і ці на черзі.
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16.11.2021 14:15 Відповісти
Вони вже тут, пані Антоніно. Саме ті януковічські покидьки, яких завів у свої офіси внук нквдешніка вава зельцман.
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16.11.2021 20:26 Відповісти
Нынче Майдана Путин только и ждет. Потому и подтянул к нашей границе дополнительные силы.

Собственно, если всмотреться правде в глаза, то как раз военная разведка видимо и планировала очистку управления страны от предателей. Но так же мне понятно, что внутри нашей военной разведки оказался предатель или агент ФСБ и операция была сорвана. Ну а тем простым бойцам СБУ, которые блокировали базу, скорее всего сказали, что они ликвидируют военный переворот.

Радует другое, то что определенная группа высокопоставленных офицеров ЗСУ уже знает пофамильно большинство врагов внутри руководства страны. Громкого процесса не было, значит ЦЕНТР не ликвидирован. Про остальное можно думать и предполагать.
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17.11.2021 15:23 Відповісти
3,14здец
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16.11.2021 14:15 Відповісти
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16.11.2021 14:16 Відповісти
Такие себе доказательства. Одели чувака в маску и он чешет про зраду. Почему в 2018 или 2017 или в 2015 всех шпионов не поймали?)
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16.11.2021 14:19 Відповісти
Вас не змогли знайти, щоб головним по вилову шпигунів призначити.
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16.11.2021 15:28 Відповісти
головні знавці шпіонів вже на Прямому
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16.11.2021 16:13 Відповісти
На Г+Г- "скоти".
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16.11.2021 21:23 Відповісти
Потому что сняли Наливайченко, который начал борьбу по очистке СБУ и назначили Грицака.
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17.11.2021 15:32 Відповісти
да многие СБУшники, говорят что Наливайченко как раз таки нормально на россиян работал. Его поездки на Донбасс тоже о многом говорят.
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17.11.2021 15:46 Відповісти
Я уверен, что это вам говорили как раз те СБУшники, которые и работают на Кремль.

Наливайченко начал чистку Службы, потому и был отстранен. Ну а как Грицак бездействовал, это понятно всей Украине.
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Наливайченко начал работать и вышел на бриллиантовых прокуроров только когда под ним зашаталось кресло. До этого момента, он ничего не видел и не замечал вокруг более года.
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17.11.2021 16:48 Відповісти
?
А как же дело и арест Пукача?
Я же писал сегодня, что начальников отделов назначали прямыми переводами из ФСБ. Что фсбшники за годы при Януковиче сделали СБУ филиалом ФСБ. Но нельзя увольнять всех подряд не разобравшись, ведь в том же 2004-м году, когда по приказу Януковича 10 тысяч вооруженных боевыми патронами солдат ВВ ехали расстреливать Майдан, их остановили не только предупреждением о танковой роте, эскадрильи боевых вертолетов и снайперов ЗСУ, но и снайперах СБУ на крыша Киева, которые готовы были защищать майдановцев, а в приёмной командующего ВВ были следователи СБУ готовые его арестовать если он не отдаст приказ подчиненным вернуться в казармы...

Потому Наливайченко начал с того, что создавал группы офицеров СБУ из патриотически настроенных офицеров и именно с их помощью начал решать задачи Службы и чистить внутренние ряды.

Ну и всего через месяц после инаугурации Порошенко уволил всех заместителей Наливайченко, потом были пленки Онищенко и обвинение им, что он передавал в раду нал за снятие Наливайченко, так что брилиантовые там не причем https://www.rbc.ru/politics/19/06/2015/55847cdb9a7947b0af81772d
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17.11.2021 18:20 Відповісти
Согласен. Пукач был в 2009, а дело бриллиантовых прокуроров не заслуга Наливайченко, а Шокина, которое он же и похоронил. Что то перепутал.
Насчет чистки СБУ, то это кодло надо несколько раз промывать от рашистов. Там половина фсбшников. Даже их активное противостояние с внешней разведкой МО говорит о том, что служат они похоже не Украине.
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17.11.2021 18:44 Відповісти
Думаю, что намного больше 50%
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17.11.2021 18:47 Відповісти
Зачем ? С какой целью это рассказывать? Чего вы хотите? Ваша цель?
Порох - вор, Зеленский- проект коломойского, судьи и чиновники - все просто воры, за 6 лет на фронте и в тылу убили тысячи ярких ребят!!! В Днепре - все блок посты убрали - дороги отремонтировали!!! Ватников стало еще больше!!!!
ЗАЧЕМ Тогда ВСЕ?????? Что все руководство Украины - не видят или это люди путина?
Ну как могут люди верить в страну и в руководство - после этой информации!!!
Надеюсь все наладится !!! И если СБУ - предатели - значит это надо исправить , а не рассусоливать!!! Или пошли вы все в Ж....пУ!
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16.11.2021 14:20 Відповісти
Не поставив диагноза, нельзя правильно лечить болезнь.
Если не знать где опухоль, то как вы ее вырежете.
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17.11.2021 15:34 Відповісти
а навіщо їх викривати, краще по тихому на ..............
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16.11.2021 14:21 Відповісти
СБУ !!!! Карл...СБУ !!!!!
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16.11.2021 14:33 Відповісти
Яке СБУ, друг дитинства найвеличніВшивого, сусід по криворізькому парадняку, чоловік громадянки мордора, квартальний "решала", лейтенант бакланов.
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16.11.2021 15:21 Відповісти
Кто такой бакашка стало понятно когда он побежал к чуковскому цуркису на днюху с поздравлениями,жаль что ни в СБУ и Минобороны не нашлось ни одного патриота решить вопрос с предателем простым и быстрым способом.
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16.11.2021 14:35 Відповісти
Жодної конкретики. За все хороше проти всього поганого. Якщо є підстави - заява до ДБР. І чому два роки мовчав? Невідомо хто повідомив про невідомо які злочини невідомо кого)
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16.11.2021 14:45 Відповісти
Чо уж, сразу на Бакланова Зе пожаловаться, разбираться заставить 100% своей прокурворше
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16.11.2021 14:47 Відповісти
ЗРАДНИК У "ВИЩИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУРАХ" ЗНОВУ ЗЛИВ ОПЕРАЦІЮ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ЗСУ

08 липня 2020 року СБУ затримала оперативну групу співробітників ГУР МО України, по машині командира групи з позивним "Швед", який виїжджав зі своєї квартири на Позняках, був відкритий вогонь, і ця інформація потрапила в ЗМІ. Одним із затриманих був підполковникMikhail Lermontov-Nikolov, (позивний "Лермонтов"), який розповів Цензор.Нет про причини цих подій - зриві секретної операції ГУР МО по звільненню полонених в Донецьку.
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16.11.2021 15:30 Відповісти
А не здається вам дивним існування самостійних добробатів, які планують власні операції, м'яко кажучи за межами можливого. Може вони самотужки взагалі хотіли звільнити Донбас та дійти до москви?! Чи все ж таки будучи другий рік під слідством вигадують конспірологічні історії про всіх зрадників у СБУ та керівництві держави?...
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16.11.2021 16:07 Відповісти
чи ви читати не вмієте чи вам очи засцяні?
в коментарі Чайка Київ як і в сюжеті журналістів мова йде не про добробати, а про оперативну групу співробітників ГУР МО України.
крім того, якби ви стежили за тим, що відбувається в країні не за "відосами" зеленського ви б знали, що МО України майже одразу надало СБУ всі необхідні документи щодо групи "Шведа", підтвердило їхню зброю , повноваження та задачі.
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16.11.2021 16:19 Відповісти
ГУР... СБУ.... база ГУР і її штурм бійцями СБУ, чому той штурм пройшов так тихо й без жертв??? чому тільки зараз взнаємо про тей штурм? про нього напевне даже опозиція не взнала, бо мовчала? може це фейк? "Ваши доказательства"?
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16.11.2021 14:57 Відповісти
про цей штурм тоді й писали, коли він відбувся, Бутусов, до речі, теж писав.
просто вам це нецікаво було ані тоді ані зараз. мабуть тому, що зеленське в своїх відосіках про нього не розповідало.
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16.11.2021 15:58 Відповісти
по-перше - не міряйте всих під Зелений аршин; по-друге - я так розумію ще з дитинства, що штурм, це жорстокий бій з втратами з обох сторін, цікаво які втрати того штурму?; по-третє - новина напевне була такою дрібною, що й уваги не звернув;
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16.11.2021 17:51 Відповісти
втрат у вигляді загиблих, на щастя, не було. гурівці бачили, що мають справу з СБУ тому, звісно ж, спротиву не чинили.
новина була резонансна для тих, хто цікавиться. по телевізору, природно, тиша.
ваше уявлення про штурм це суто ваше уявлення.
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16.11.2021 19:26 Відповісти
звісно, моє уявлення... я по ньму й орієнтуюсь. коли спротиву не чинили, то який то був штурм? в такому випадку, якщо до мене зайде сусід і це тоже можна трактувати як штурм?
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16.11.2021 19:38 Відповісти
просто вихолощується значення слова "штурм".
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16.11.2021 19:40 Відповісти
тобі, відоме значення слова вихолощувати? Чи ти про власний мозок?
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17.11.2021 02:15 Відповісти
подонок зеЛя и его мрази дружки за все будут отвечать
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16.11.2021 15:05 Відповісти
Ага... Фіма Звягільський відповів за державну зраду, вбивство тисяч шахтарів і вивіз міьйонів в Ізраїль? Отож ...
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16.11.2021 15:15 Відповісти
Так, Добро не завжди перемогає Зло, але всеж перемог в нього більше, ніж поразок.
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17.11.2021 15:38 Відповісти
Не буде ця шобла відповідати. В них давно відрежисований маршрут на випадок "непередбачуваного випадку" -або вертольотом в Ростов, або літаком в Тель Авів.
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16.11.2021 16:38 Відповісти
СБУ здохло в той день коли його головою за квотою Юльки поставили політпризначенця Турчинова (Когана). Єдиним чим він прославився на цьому посту було знищення справи Сьоми Могілєвіча який був в розшуку ФБР і був основним бізнес партнером Юльки в газових справах. А це десятки томів і сотні тисяч годин оплаченої оперативної роботи в багатьох країнах... Після цього СБУ деградувало і зараз піджидкове прокацаплене чмо призначене "другом дитинства" керує безпекою держави. ЗЕ, як і Людовік 14 - "король Сонце", вирішив що "Держава це він"... Вважаю що суд над Бакановим, Зєлєнським і Єрмаком має відбутися. Нехай навіть в формі Суду Лінча...
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16.11.2021 15:12 Відповісти
коган... жид на жидові і жидом поганяє. У дєрьмака теж очі їхні, як і в жулі.
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16.11.2021 20:31 Відповісти
О-ХУ-Ї-ТИ
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16.11.2021 15:49 Відповісти
Сколько можно удивляться этой п0гани?! зеленский пришёл бороться за расширение рынка своих поганых Сватов и прочей х**рояльной половы. И в глазах х**ла он хочет увидеть не мир для Украины, а роялти от продаж на раш-рынке своих гнойных сериалов. И за бабки родину он продал уже давно, во время лыжной прогулки в Оман. Вопрос "кто виноват" давно понятен. Напомните - какой там следущий ?
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16.11.2021 15:59 Відповісти
Все це було зрозуміло ще з часів "Лісника".
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16.11.2021 16:00 Відповісти
Тут все очевидно. Но ЗЕ лохторату все равно. Они будут смотреть только шоу и сватов, или новости про газ и колбасу
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16.11.2021 16:05 Відповісти
говорят, что нет такого, что еврей не сможет продать. верю. продадут ВСЕ, и Родину, и мать родную... если хорошо заплатят.
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16.11.2021 16:43 Відповісти
від ФСБ(у) нічого іншого не можна було і очікувати, але дивує повна безхребетність українських вояк! Чому військові не захоплять ФСБ(у) і не всіх там не постріляють?
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16.11.2021 17:01 Відповісти
* і всіх там
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16.11.2021 17:02 Відповісти
Страху не має,бо тікати є куди і з чим.Мабуть і правда,закінчення буде гірше чим у ручколома...
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16.11.2021 17:15 Відповісти
зелёные ***доны
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16.11.2021 17:27 Відповісти
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16.11.2021 20:43 Відповісти
ТАК КОМУ СЛУЖИТЬ СБУ ?? . Ясно , що тільки не Україні . КОМУ ??
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16.11.2021 21:13 Відповісти
Баканов, Єрмак, Зе, Портнов, Демченко, Татаров і т.д. працюють проти українських інтересів.
всі ті, кого Зе,Єрмак розставив на посадах, його люди, усі зрадники України!

російських агентів захищає бакаков і ермак! так само є у лавах СБУ
діюча російська аґентура., кроти.
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17.11.2021 01:57 Відповісти
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16.11.2021 21:20 Відповісти
пан Зеленский безвольная марионетка или так сказать "пассивный" партнер у руках Ермака!
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16.11.2021 22:05 Відповісти


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

23.12.2020 № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Голова Служби

І. Баканов






ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
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16.11.2021 23:13 Відповісти
Хужє нє будєт (с) так зебобіки?
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17.11.2021 00:08 Відповісти
Сколько складов с боеприпасами взорвалось за два года?
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17.11.2021 02:44 Відповісти
А пам'ятаєте, як при Пороху перетворювались на попіл моторили, гіві та захєри? Були часи, коли при владі був справжній Гетьман.

А при Зюзє криворогому, хоч одна операція по знищенню ворога відбулася за останні два роки? Вірно. Не відбулася. Вагнергейт тільки відбувся, який обов'язково увійде в історію України. Дуже сподіваюсь, що Бутусов не дасть забути суспільству про цю зраду.
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17.11.2021 03:08 Відповісти
Серьезно? А ничего что контрразведка не входит в компетенцию ГУР МО? Ну, окей, давайте представим, что слова какого-то заретушированного чела в балаклаве - правда и командование ГУР МО действительно решило провести контрразведывательную операцию. Почему тогда сейчас это командование не подает заявления в ГБР о совершении преступлений сотрудниками СБУ? Получается, что, если это командование скрывает факт работы СБУ на разведслужбы врага, значит, они - сами предатели?
Короче, получается сюжет, достойный материалов "троек" 37-го года, когда один подсудтмый, согласно приговору, работал сразу на 5 разведок вражеских стран.
Люди, включайте мозг, вас уже вообще считают за тупое стадо, когда подсовывают столь откровенный бред.
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17.11.2021 09:07 Відповісти
Подавать данные тем, кто скорее всего в тесной связи с врагами Украины?

Год назад операция военной разведки и провалилась потому, что про неё узнал враг.
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17.11.2021 15:40 Відповісти
Окей, ЧТО должен сделать честный офицер, если узнает, что руководитель СБУ, его замы и часть сотрудников - предатели? Идти с заявлением в ГБР. Если ГБР, как ты утверждаешь, тоже сплошь из предателей состоит, тогда идти с этой информацией в посольство США, или к журналистам.
Но, если руководители ГУР МО знают об этом и молчат - значит они соучастники. Так даже уголовное законодательство говорит.
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17.11.2021 21:33 Відповісти
Вот когда Зеленский посетил штаб-квартиру МИ-6, там ему рассказали, кто в его команде и стране является кацапской агентурой.
Совсем недавно ему про это же рассказал представитель Госдепа.

Так что Президенту известно, но он или не может или не хочет прислушаться. Известно правительствам США и ВБ.

Вот офицер-патриот, видя всё это, видя что Зеленский не реагирует, то ему остаётся одно - открыть такую информацию для всего населения страны, что у власти банда. Что главные бандиты это Гетьманцев, Арахамия, Милованов и Корниенко, которые принимают решения, а Ермак советует Зеленскому подписать или не подписать предложенное. А остальные Зе лишь нажиматели кнопок. Сделано для того, чтобы хоть эта банда более не получила голосов избирателей.
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17.11.2021 22:42 Відповісти
І лейтенант ще досі на волі? Очевидно, верховна сцикля прикриває...
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17.11.2021 10:06 Відповісти
оце так кубло при владі ....зрадник на зраднику і зрадником поганяє

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17.11.2021 12:29 Відповісти
Давайте бегло по историческим фактам.
Президента Кучму, в собственном кабинете прослушивали. Не стоит верить в бред с "диктофоном Мельниченко под диваном" - писали стационарной аппаратурой ВМОНТИРОВАННОЙ прямо в стены чекистами, еще со времён, когда они там прослушивали Щербицкого. Ну теперь подумайте, были ли офицеры СБУ, отвечающие как раз за предотвращение такого, патриотами Украины или офицерами ФСБ...

Когда Кучма это понял, то направил руководить СБУ руководителя украинской военной разведки Игоря Смешко и его команду, именно для очистки СБУ от агентуры Кремля. Тогда военная разведка доложила Президенту о том, что минимум 60% госсекретов уходило в Кремль через офицеров СБУ!

Ющенко уволил Смешко и назначил не профессионала Турчинова, но Александр Валентинович хоть не ухудшил ситуацию в СБУ.

Потом олигархи протянули Януковича, при котором СБУ руководил офицер ФСБ Якименко, который назначал по всей Украине, начальников отделов ПРЯМЫМИ переводами из ФСБ!!!

Турчинов назначает Наливайченко руководить СБУ и тот начинает чистку рядов от агентуры. Масштаб агентуры ФСБ был такой, что группы Альфа, которые послали для захвата главарей в Донецке и в здании СБУ Луганска попали в засаду. Так, для поимки генерала Пукача, участвовавшего в убийстве Гонгадзе, Наливайченко создал несколько групп и замкнул их на себя лично, а доклады принимал только на базе Альфы под Киевом. Как результат, Пукача задержали.

Потом Порошенко назначил Грицака. Борьба с диверсантами, это одна из основных задач СБУ. Достаточно вспомнить про пять подорванных арсеналов с боеприпасами, чтобы понять, как работало руководство Службы. Но при этом очень много молодых офицеров военной контрразведки СБУ прошла через ротацию на фронте Донбасса и они не раз смотрели смерти в глаза. Потому на низовом уровне Службы ситуация иная, чем вверху и Киеве.

Что должен был сделать Зеленский, став Президентом. Ну уж точно не назначать Баканова, а мог предложить опытным Смешко или Наливайченко.
Убрать из СБУ борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями - эти управления как раз и разлагают СБУ.
Передать офицеров военной контрразведки СБУ в состав контрразведки СБУ и тут же создать в Министерстве обороны Военной контрразведкой, тем самым создав конкуренцию между двумя спецслужбами внутри Украины.
Возродить Военную прокуратуру и подследственность ей всех силовиков. Не сталкиваясь с преступным миром, военная прокуратура будет вести следствие лишь против подозреваемых в измене и коррупции полицейских, военных, сбушников, пограничников, таможенников, разлагаясь изнутри меньше полиции, Генпрокуратуры и новых, наштампованных органов.
Контрразведка СБУ и созданная Военная контрразведка не должны иметь возможности прямой проверки таможенников, а лишь скрытно вести работу, отслеживая контрабандистов, таможенников, пограничников (подчиненных МВД), так как всегда рядом с контрабандистами тайно работают сотрудники спецслужб сопредельных государств, а им вербовать контрабандистов достаточно просто. Потому работая против них СБУ и Военная контрразведка МО будут бороться со шпионажем.

Так что Зеленский просто возомнивший себя гением, а по факту абсолютно безграмотный в управлении государственными процессами, протолкнутый в Президенты Коломойским, как месть Порошенко за Приват банк. Ну а теперь, когда Зеленский предал Коломойского, то тот стал его давить через несколько млрд кубов газа, которые в столь сложный период, это петля на шее Володи за все схемы обогащения ребяток из 95-го квартала.
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17.11.2021 15:41 Відповісти
СБУ вже давно перетворилося зі спецслужби у бізнескорпорацію, нашпигованою ворожими агентами. Цю службу вже неможливо реформувати - її треба упразднити та створювати нову спецслужбу з нуля.
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17.11.2021 20:30 Відповісти
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