СБУ зумисне зірвала операцію з викриття шпигунів РФ у вищих державних органах України, - розвідник ГУР МО "Швед". ВIДЕО

СБУ причетна до зриву багатьох операцій, що готувалися і проводилися головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Прямий доказ".

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Зокрема, у 2019-му році спеціальні підрозділи СБУ зірвали операцію ГУР Міноборони, метою якої було викриття майже усіх шпигунів Росії у вищих державних органах України. Для цього співробітники СБУ штурмували базу армійських розвідників і порушили проти них кілька кримінальних справ.

"Справи ліпили до коліна буквально. Звинувачення вигадували абияк з єдиною метою - зірвати операцію. Коли все це відбувалося, наші групи проводили операцію у результаті якої стала б відомою вся шпигунська мережа РФ у вищих державних органах України", - каже розвідник ГУР МО "Швед".