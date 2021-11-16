УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13359 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
4 473 41
ВР (11723) Разумков Дмитро (1449)

Розвал монобільшості не є метою МФО "Розумна політика". Колеги і самі з цим впораються, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Перед МФО "Розумна політика" не стоїть завдання розвалити монобільшість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. 

"Досить часто чую, що метою МФО "Розумна політика" є розвал монобільшості. Відповідаю. Таке завдання не стоїть. Але думаю, що колеги самостійно з цим справляться, адже у фракції достатньо внутрішніх конфліктів", - сказав він.

За словами Разумкова, на сьогодні головне бажання усіх членів об’єднання - робити політику дійсно розумною.

"Проте дивує те, що колеги, з одного боку, заявляють, що це абсолютно звичайне МФО, а з іншого - за останні тижні у ЗМІ було дуже багато негативу та дискусій щодо його утворення.

Розумію, що "Розумна політика" могла створити певні труднощі для декого, але переконаний, людей у парламенті, які хочуть думати та приймати зважені рішення однозначно більше. Впевнений, кількість народних депутатів у МФО буде зростати!" - додав ексспікер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Подоляковцы уже скатились до полного примитивизма.

- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт

- вот и все результаты ЗЕ.
показати весь коментар
16.11.2021 14:40
+7
История повторяется, как с ЗЕ.

А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
показати весь коментар
16.11.2021 14:42
+6
Стає мужик іншому на ногу в автобусі.
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
показати весь коментар
16.11.2021 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди видят что Президент Зеленский делает реформы и двигает Украину . Поэтому ничего не получится у плохих людей
показати весь коментар
16.11.2021 14:36 Відповісти
Подоляковцы уже скатились до полного примитивизма.

- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт

- вот и все результаты ЗЕ.
показати весь коментар
16.11.2021 14:40 Відповісти
Ви мабуть не в курсі, але це вже не подоляночки, це - лящі.)))
показати весь коментар
16.11.2021 14:42 Відповісти
Ну формально чувырло бородатое советником не является.
показати весь коментар
16.11.2021 14:43 Відповісти
Я сам особисто вважав в 2019 році, що більше року Зєіла не протримається при владі. Дійсність вносить корективи. Підскажіть, скільки процентів голосів отримали на проміжних виборах 31 жовтня 2021 року в Черкасах та Херсоні представники ЄС. Не можу знайти.
показати весь коментар
16.11.2021 14:54 Відповісти
В Черкасской обл.- 8,4% в Херсонской- 17,39%.
показати весь коментар
16.11.2021 15:07 Відповісти
Велике спасибі.
показати весь коментар
16.11.2021 15:31 Відповісти
Будь ласка!

Порошенко- олигарх. Нужно просто всегда об этом помнить. Тогда даже такие цифры будут видеться, как чрезмерно высокие
показати весь коментар
16.11.2021 15:44 Відповісти
Це в якому сезоні Слуга народу? Маю на у одноіменний серіал.
показати весь коментар
16.11.2021 14:41 Відповісти
Стає мужик іншому на ногу в автобусі.
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
показати весь коментар
16.11.2021 14:36 Відповісти
Как сопля какая то,планы есть,но целей нет,типа мы тут мутим воду,а зачем хз.
показати весь коментар
16.11.2021 14:38 Відповісти
Как зачем?!!
Чтобы рыжего хозяина не обижали!
показати весь коментар
16.11.2021 14:39 Відповісти
Монобільшість сама себя не развалит.
Д. Разумковский
показати весь коментар
16.11.2021 14:38 Відповісти
Цензор почав піарити лупоглазого.
показати весь коментар
16.11.2021 14:40 Відповісти
История повторяется, как с ЗЕ.

А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
показати весь коментар
16.11.2021 14:42 Відповісти
та не вийде цим вже нічого хорошого для них. Виборець розчарувався в цих "героях". Ні, свої вісім-десять процентів вони ще знайдуть, але не більше.
показати весь коментар
16.11.2021 16:13 Відповісти
Почалося переочарованіє від Зе до Ро. В сумі ці два - ЗеРо.
показати весь коментар
16.11.2021 14:43 Відповісти
цели нет,но почемубы и нет
показати весь коментар
16.11.2021 14:42 Відповісти
Шото последнее время Разумкова овердохрена стало.
показати весь коментар
16.11.2021 14:46 Відповісти
Его раскручивают кацапы - вот их сми и стараются 😀😀😀
показати весь коментар
16.11.2021 14:52 Відповісти
Ну яка в біса "розумна політика" там де від розуму лише прізвище головного "розумового інваліда"?
показати весь коментар
16.11.2021 14:46 Відповісти
такого же как и " Слуга народа " . из двух слов правдиво только слуга . а на счет народа . их хозяин Коломойский это еще не весь народ
показати весь коментар
16.11.2021 15:00 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 14:51 Відповісти
8 листопада Разумков оприлюднив повний список із 25 парламентаріїв, які увійдуть до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Згідно з фотокопією, оприлюдненою на його сторінці, членами цього МФО стане 21 член фракції "Слуга народу" (Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дар'я Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков), двоє представників "Батьківщини" (Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаченко), а також позафракційний нардеп Людмила Буймістер.

Як повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко при офіційному оголошені у вівторок на пленарному засіданні парламенту "Про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика"", народний депутат Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") відкликав свій підпис про входження до цього МФО.
показати весь коментар
16.11.2021 16:10 Відповісти
Разумкова с Геросом - на царство!!.Пусть царюють.
показати весь коментар
16.11.2021 14:53 Відповісти
уже года полтора как нету того большинства. где там месяц на коалицию? где подання на роспуск?
показати весь коментар
16.11.2021 14:53 Відповісти
свежее

Интерфакс-Украина


@interfaxua

·
3 ч



Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"
https://interfax.com.ua/news/political/779990.html
показати весь коментар
16.11.2021 14:58 Відповісти
Антирейтинг Порошенко 44%.

СОЦИС и Разумков недавно рисовали 28 и 31.
показати весь коментар
16.11.2021 15:23 Відповісти
согласен...
похоже и соц.опытывания за 2-года скурвились = все в нашем Датском королевстве летит в п-ду..

При этом 44% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 35% - за Бойко, 34% - за Тимошенко, 32% - за Зеленского.
показати весь коментар
16.11.2021 15:27 Відповісти
Социология не является точной наукой. Здесь нужно смотреть не на десятые доли процента, а на общие тенденции. И в этом плане всё более-менее стабильно. Зеленский продолжает сохранять наилучшие шансы на переизбрание. Порошенко продолжает таких шансов не иметь. Третья сила, способная вклиниться в борьбу, пока не очевидна. Разумков похоже уже откусил свой максиму в 8%. Дальнейшее наращивание рейтинга будет даваться совсем не просто, даже с деньгами и медиа-ресурсами Ахметова. Ибо электоральный пирог в Украине достаточно чётко нарезан.
показати весь коментар
16.11.2021 15:38 Відповісти
Так "рейтинг" куплен зекрысами)так что только дебилы верят в ноябре июльским рейтингам)и тут мимо,"Ванга")))
показати весь коментар
16.11.2021 15:39 Відповісти
Приве! Как настроение?

Это свежак.
показати весь коментар
16.11.2021 15:47 Відповісти
Не дождетесь! 5я колонна огрызается и хватает за штаны!
показати весь коментар
16.11.2021 15:11 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 15:17 Відповісти
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
показати весь коментар
16.11.2021 15:27 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 15:47 Відповісти
Интересно, он в следующем году возмет участие вместе с Дмитруком в автопробеге ПетуШария? Цветочки на Куликово поле с Дмитруком весте понесут? Ведь одна партия, ёпта.....
показати весь коментар
16.11.2021 16:01 Відповісти
Слейся уже, рыговско-олигархическая подстилка!
показати весь коментар
16.11.2021 16:20 Відповісти
Прошу проголосувати та підтримати
показати весь коментар
16.11.2021 17:20 Відповісти
Битва каломойского с ахметкой началась! Посмотрим,у кого бабла больше. Хотя......они там просто тупо в очко играют,кто выиграл--того и през.
показати весь коментар
16.11.2021 17:59 Відповісти
Борьба была равна. Сражались два говна. Буба (каломойский) и пупс (ахметка). Вот прям не знаю, за кого болеть...

показати весь коментар
16.11.2021 21:21 Відповісти
 
 