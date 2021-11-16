Розвал монобільшості не є метою МФО "Розумна політика". Колеги і самі з цим впораються, - Разумков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Перед МФО "Розумна політика" не стоїть завдання розвалити монобільшість.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Досить часто чую, що метою МФО "Розумна політика" є розвал монобільшості. Відповідаю. Таке завдання не стоїть. Але думаю, що колеги самостійно з цим справляться, адже у фракції достатньо внутрішніх конфліктів", - сказав він.
За словами Разумкова, на сьогодні головне бажання усіх членів об’єднання - робити політику дійсно розумною.
"Проте дивує те, що колеги, з одного боку, заявляють, що це абсолютно звичайне МФО, а з іншого - за останні тижні у ЗМІ було дуже багато негативу та дискусій щодо його утворення.
Розумію, що "Розумна політика" могла створити певні труднощі для декого, але переконаний, людей у парламенті, які хочуть думати та приймати зважені рішення однозначно більше. Впевнений, кількість народних депутатів у МФО буде зростати!" - додав ексспікер ВР.
Будь ласка, зачекайте...
- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт
- вот и все результаты ЗЕ.
Порошенко- олигарх. Нужно просто всегда об этом помнить. Тогда даже такие цифры будут видеться, как чрезмерно высокие
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
Чтобы рыжего хозяина не обижали!
Д. Разумковский
А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
Згідно з фотокопією, оприлюдненою на його сторінці, членами цього МФО стане 21 член фракції "Слуга народу" (Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дар'я Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков), двоє представників "Батьківщини" (Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаченко), а також позафракційний нардеп Людмила Буймістер.
Як повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко при офіційному оголошені у вівторок на пленарному засіданні парламенту "Про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика"", народний депутат Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") відкликав свій підпис про входження до цього МФО.
Интерфакс-Украина
@interfaxua
·
3 ч
Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"
https://interfax.com.ua/news/political/779990.html
СОЦИС и Разумков недавно рисовали 28 и 31.
похоже и соц.опытывания за 2-года скурвились = все в нашем Датском королевстве летит в п-ду..
При этом 44% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 35% - за Бойко, 34% - за Тимошенко, 32% - за Зеленского.
Это свежак.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.