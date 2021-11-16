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війна (56174) ТСК (343) допит (675) Зеленський (17387) Бутусов Юрій (3124) ПВК "Вагнер" (1475) Офіс Президента (1746) Бурба (82) Єрмак Денис (92)

Окрім Бурби, ТСК не допитала жодного учасника засідання в кабінеті президента. Розслідування проводилось, щоб приховати правду, - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слідча комісія "слуг народу" оприлюднила проміжні результати розслідування справи про злив спецоперації щодо "вагнерівців". У них є позитивний момент. Влада нарешті через рік заперечень таки визнала, що спецоперація була.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз ми бачимо, що вся брехня, яку розповсюджував голова держави і голова його Офісу, спростована. Важливо, що тиск громадської думки, ЗМІ, суспільства і західних партнерів призвів до того, що брехня припинилася", – зауважив журналіст.

Він наголосив, що ТСК не виконала своє завдання. Зокрема, щодо встановлення, хто ж несе відповідальність за провал спецоперації.

"Слідча комісія навіть не опитала учасників засідання в кабінеті президента, після якого і стався виток інформації. Тобто крім Василя Бурби, не опитані ні Зеленський, ні Єрмак, ні Машовець, ні Демченко, ні Баранецький, ні секретарка, ні тогочасний міністр оборони Таран, який і санкціонував проведення спецоперації", – сказав Бутусов.

За його словами, ТСК розслідування проводила не для того, щоб дізнатися правду, а для того, щоб її приховати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто довіряти роботі ТСК щодо "вагнерівців": від початку було зрозуміло, що буде така профанація, - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
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16.11.2021 15:43
+25
Импичмент!

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16.11.2021 15:38
+20
А вас предупреждали
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16.11.2021 16:01
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16.11.2021 15:38 Відповісти
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16.11.2021 15:43 Відповісти
А вас предупреждали
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16.11.2021 16:01 Відповісти
По законам военного времени - ТРИБУНАЛ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА МОМЕНТАЛЬНО !
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16.11.2021 17:06 Відповісти
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16.11.2021 20:58 Відповісти
Ну как можно было голосовать за этого грязного обдолбаного обсоса?!
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16.11.2021 22:29 Відповісти
Тогда я назвал это массовым психозом, и сейчас так думаю...
Некоторых до сих пор "штырит".
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16.11.2021 22:37 Відповісти
ну так просили ТСК - нате вам ТСК!
что вам еще дать? жриииииттееееее
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16.11.2021 15:39 Відповісти
Всех ублюдков на нары, придет время!
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16.11.2021 15:39 Відповісти
С нашими баранами,которых 73% это время не придет
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16.11.2021 15:43 Відповісти
Именно 73% зебараны будут самыми ярыми критиками клована когда его наконец-то уберут от власти. Но не исключено что опять выберут такого же клована-рашоблюда.
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16.11.2021 16:04 Відповісти
Уже сейчас примеров предостаточно - Аваков, Разумков ,Гордон , Комаровский и ещё………
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16.11.2021 17:12 Відповісти
Да все и так прекрасно понимают,чьих рук это дело.Вопрос в другом,кто может их привлечь к ответсвтенности?По факту никто.Поэтому кроме очередных бредовых версий раследования больше ничего
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16.11.2021 15:42 Відповісти
Всі надіються що Зе-банда програє вибори і ми (мудрий нарід) посадить їх на нари. То я вам от, що скажу, останні цивілізовані вибори були в 2019 році, більш виборів не буде, буде все що завгодно але не вибори.
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16.11.2021 15:50 Відповісти
а разве с самого начала не было понятно, что все организовывается исключительно для профанации и дискредитации тех, кто пытался сказать правду?
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16.11.2021 15:51 Відповісти
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16.11.2021 15:52 Відповісти
Идиотская отмазка Безуглой: президента нельзя допрашивать, потому что он неприкосновенный, а ермак не имел и не имеет полномочий вмешиваться в работу разведывательных органов. Клинтона из-за спермы на платье Левински в сенате допрашивали - и нормально, а тут... А Ермак, если не имел полномочий, какого хрена присутствовал на совещании. Присутствовал - отвечай. Хотя если бы не присутствовал, зеля ему за чашкой кофе все равно бы слил. Нужно ввести орден пальца Лероса и награждать.
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16.11.2021 16:00 Відповісти
там была куча народу, которого там не должно было быть..., Бурба тоже виноват, не надо было обсуждать это при всей придворной челяди, послал бы всех нах, кроме президента, а потом бы говорил...
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16.11.2021 16:18 Відповісти
Преступление зеленского уже в том ,что он позволил лицу (Ермаку)без допуска к Гос.тайне НАХОДИТЬСЯ НА СЕКРЕТНОМ СОВЕЩАНИИ! Результат на лицо ! ЗеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!
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16.11.2021 17:19 Відповісти
дерьмака на ешафот! зелоха - пожизненно на зону!
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16.11.2021 16:02 Відповісти
вопрос только в том , преднамеренно слили или по скудоумию …думаю преднамеренно , такой себе реверанс кремлю , мол мы свои ребята , давайте договариваться…ну а кремль дурачка подставил
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16.11.2021 16:20 Відповісти
Они ,поинтересуйтесь , слили все СПЕЦОПЕРАЦИИ , значит не случайно , а целеспрямованно работают на террористов путлера, преследуя участников этих спецопераций !
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16.11.2021 17:24 Відповісти
так воно і зразу було видно (як казали моя бабунічка)
для того оте (на зрозуміло шо) і збивали до купи, щоби точно не вийти на головних винуватців, а пащею безухої забазарити і приховати всі факти і докази...
хіба така комісія могла щось путнє народити?
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16.11.2021 16:21 Відповісти
А может был еще такой себе Мельниченко, и утекла инфа.
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16.11.2021 17:02 Відповісти
в руководстве предатель на предателе
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16.11.2021 17:28 Відповісти
В руководстве выбор 73% избирателей.
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16.11.2021 17:35 Відповісти
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16.11.2021 21:00 Відповісти
 
 