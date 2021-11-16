Окрім Бурби, ТСК не допитала жодного учасника засідання в кабінеті президента. Розслідування проводилось, щоб приховати правду, - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Слідча комісія "слуг народу" оприлюднила проміжні результати розслідування справи про злив спецоперації щодо "вагнерівців". У них є позитивний момент. Влада нарешті через рік заперечень таки визнала, що спецоперація була.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зараз ми бачимо, що вся брехня, яку розповсюджував голова держави і голова його Офісу, спростована. Важливо, що тиск громадської думки, ЗМІ, суспільства і західних партнерів призвів до того, що брехня припинилася", – зауважив журналіст.

Він наголосив, що ТСК не виконала своє завдання. Зокрема, щодо встановлення, хто ж несе відповідальність за провал спецоперації.

"Слідча комісія навіть не опитала учасників засідання в кабінеті президента, після якого і стався виток інформації. Тобто крім Василя Бурби, не опитані ні Зеленський, ні Єрмак, ні Машовець, ні Демченко, ні Баранецький, ні секретарка, ні тогочасний міністр оборони Таран, який і санкціонував проведення спецоперації", – сказав Бутусов.

За його словами, ТСК розслідування проводила не для того, щоб дізнатися правду, а для того, щоб її приховати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто довіряти роботі ТСК щодо "вагнерівців": від початку було зрозуміло, що буде така профанація, - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".