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Зеленський (17387) спецслужби (258) ПВК "Вагнер" (1475) Єрмак Андрій (1228)

Проєкт "Без цензури": Добрехалися? Як Банкова дала задню в "Вагнергейті". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Що насправді турбує Російську Федерацію? Чи причетний Володимир Зеленський до зливу "вагнерівської" спецоперації? Та як українська влада сама себе зловила на брехні?

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як влада готується пом'якшити майбутній репутаційний удар після понад року брехні про "вагнергейт".

Днями міжнародна група розслідувачів Bellingcat анонсувала двогодинний фільм-розслідування у справі "вагнерівців". Влада приготувалася пом'якшити удар і зібрала ТСК, за результатами засідання якої Мар'яна Безугла фактично виставила президента Зеленського брехуном.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+27
Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

Для чого тримати війська?

Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

Все як завжди.

Валерій Прозапас
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16.11.2021 17:03
+19
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16.11.2021 17:03
+18
Кацап!!! ПШНХЙ!!!
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16.11.2021 17:14
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Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

Для чого тримати війська?

Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

Все як завжди.

Валерій Прозапас
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16.11.2021 17:03 Відповісти
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16.11.2021 17:03 Відповісти
Теория "Большой ЗРАДЫ"
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16.11.2021 17:08 Відповісти
а, что не так, зепил? Прорукай про найвелічнішого
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16.11.2021 17:17 Відповісти
Кудахчеш якраз ти, дирявий півнику
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16.11.2021 17:19 Відповісти
Почему ж теория? Тут практика налицо.
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16.11.2021 17:47 Відповісти
Приблизно такий список "претензий" до Зеленського може накидати ***** з-за порєбріка.
Минські домовленності ***** з Петром не виконує, кума Метверчука кошмарить, по обдроченцям з Байрактарів стріляє..
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16.11.2021 17:52 Відповісти
Я думаю, залізняк від самого Пуйла гроші отримує.
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16.11.2021 18:13 Відповісти
Ага. Это Петро сейчас не закупает ГСМ для армии и зимнюю форму для солдат? Или это Петро не заказал стратегическому предприятию "Луч" на 2022 год ни одного (!!) ПТРК? Или это Петро срывает оборонзаказ на миллиарды второй год подряд? Лечиться пора.
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16.11.2021 18:27 Відповісти
Все Петро закупає,замовляє і виробляє...Єдино що все це він робив і робить на власних підприємствах,з багатократною націнкою,наживаючись на арміі,у якій він був головнокомандувачем...Але найбільше його сволотство і жадібність проявлялись в тому,що він втулював неякісні озброєння і засоби...Нажився непогано,перескочив з мільйонерів у мільярдери...і на цьому поставим крапку.
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17.11.2021 10:39 Відповісти
Вранье. Причем тупое вранье, не подкрепленное фактами. И на этом, действительно, поставим точку.
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17.11.2021 13:49 Відповісти
тупий зебабуїн
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17.11.2021 09:59 Відповісти
Все факты того , что зеИУДИНА ПРОЕКТ ФСБ ПОДТВЕРЖДЕНЫ !

Оппозиция , способна только констатировать ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОПГ 🤡👹🤢🐲😈"
Кто должен взять на себя ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ?
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16.11.2021 18:17 Відповісти
Ви все правильно написали , крім одного - ніколи ВСУ (ні мвс, ні СБУ, ні нацгвардія, ні МЧс, ні інші пенітенціарщики) ніколи правлячу верхівку від українців не захищатимуть. По перше - вони для цього не призначені, а по-друге виконувати поліцейські функції справжнім військовим - западло!!! Хочете приклад - зек теж мріяв армію проти Майдану повернути з танками бар бампер гелікоптерами і т.д., док його на йух не надіслали!
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16.11.2021 20:28 Відповісти
Когда уже КИНО?!!!
С весны ЖДЕМ!
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16.11.2021 17:07 Відповісти
Кацап!!! ПШНХЙ!!!
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16.11.2021 17:14 Відповісти
А як же КІНО?
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16.11.2021 17:15 Відповісти
Нафіга тобі кіно, свиня?
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16.11.2021 17:16 Відповісти
Шановний, ви що люстерко перед собою поставили?
С ким ви там спілкуєтесь?!!
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16.11.2021 17:18 Відповісти
на що ображаете свинку? Воно - свинособака
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16.11.2021 17:18 Відповісти
Воно сьогодні черговий від зебобіків🤣
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16.11.2021 17:35 Відповісти
Свині дають сало і м"ясо ... Собака охороняє двір ... Гібрид цих двох тварин лише валяється в грязюці і звідти несамовито гавкає!
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17.11.2021 06:01 Відповісти
Шо, знову електрика скінчилася і кіна не буде?
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16.11.2021 17:14 Відповісти
Це щось змінить в твоїй дурній кацапській макітрі?
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16.11.2021 17:17 Відповісти








СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

23.12.2020 № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Голова Служби

І. Баканов






ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
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16.11.2021 17:39 Відповісти
Появилось видео обессиленного Саакашвили. Но есть нормальные граждане которые в благодарностьь носят его на руках с процедур в палату

https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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16.11.2021 17:46 Відповісти
а такого кабана тащить... да чтоб об косяк нешмякнуть... тоже надо силу иметь
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16.11.2021 18:35 Відповісти
А схуд то как ! Скоро сквозняки носить его будут
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16.11.2021 18:35 Відповісти
А ты видел? Они его занесли положили а он им так слабо рукой махнул типа "спасибо вам большое". От бессилия качает - миску какую то с тумбочки уронил, но сердобольные граждане подняли. и "спасибо" стоят говорят ему. а он им "братья вам спасибо". эх.....
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16.11.2021 18:41 Відповісти
Кстати, по поводу сквозняка

Работал я как то недолго в одной it конторе. Была у нас замдиректора. Барышня. Незамужем. Лет 30. Вся такая "воздушная" и вечно на диете. И вот, как то поздней осенью приходит ее отец и говорит что Оля не придет на работу - на больничном. Обе руки сломаны. и ушел
Пока она болела мы все гадали - как можно сломать обе руки и больше ничего?. Оказывается, идя на работу в один из дней ..... ее сдуло ветром. Реально! Она надела пальто такое "клеш". ну и чапала задумчиво. между домами порыв ветра. пальто как парашют вынесло ее (хотя она не хотела) из этого коридора. там поток стух. ну ее и приложило.... Тогда я понял - кушать надо!
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16.11.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3299816/podobnye_intsidenty_so_srednim_paltsem_v_ispolnenii_slug_naroda_ostalis_beznakazannymi_leros_video

повні посилання з цитатими з розслідувань , які пряснюють

1. Недоторканні у ВР Тищенко та Третьякова- люди ЄРМАКА
2. Тищенко бувший бандит бандитського Києва як й регіональщик й Ельбрус Тедеєв
3. Помічником Ельбруса Тедеєва був Андрій Єрмак напротязі 3-х!!! скликань ВР .
4.Елбрус Тедеєв співбандюкував з братом бандитом з Росії Робертом Тедеєвим , котрі зчинили злочин у Києві використовуючи авто ВР - є посилання на РОЗСДІДУВАННЯ ГЕНПРОКУРОРА ЛУЦЕНКО

а далі додумуйте самі
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16.11.2021 17:49 Відповісти
.То значить Цензор мутить , а не ******** .? То значить Цензор крутиться як вуж на сковорідці , прагнучи якось викрутитись і уникнути обвинувачень у державній зраді .??
Задовбали тебе , кажеш .!? Може ти задовбаним народився .? .
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16.11.2021 18:02 Відповісти
В Украине есть банда злых клоунов с 95 квартала.которые подмяли под свою шоблу всю страну.
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16.11.2021 18:18 Відповісти
ермак и клоун должны сидеть в тюрьме...
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16.11.2021 18:03 Відповісти
А ***- ло с кадыром в Киеве!! Этого хочется?
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16.11.2021 18:11 Відповісти
Вот именно чтобы этого не случилось - Бенины холуи-предатели Украины и должны сесть в тюрьму.
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16.11.2021 18:33 Відповісти
Зеле импичмент. Ермаку-тюрьма. Киеву- Майдан.
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16.11.2021 18:15 Відповісти
Если зедерьмачье в буцыгарне , Майдан отменяется
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16.11.2021 18:30 Відповісти
А лучше всего засунуть горячий паяльник Ермаку в задницу и он тогда быстро скажет всю правду!!Даже то чего не было!! Предатели !! что один , что другой!!
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16.11.2021 18:39 Відповісти
Арестович вже не під дурника грає, він є вже дурником.
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16.11.2021 20:39 Відповісти
Хайпожоры, фантазёры с Цензора - вы ПОЛНОСТЬЮ интервью Зели покажите, там ведь ясно сказано что он луке ПОСЛЕ задержания звонил. Я категорически не за 95 квартал, но такое откровенное манипулирование...чем вы лучше кацапских СМИ ?!!
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16.11.2021 21:36 Відповісти
лохдаун телефонував до Бацьки за 2 чи 5 п'ять днів до затримання в Мінську москальких найманців - переглянте новини середини цього року ще раз
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16.11.2021 22:59 Відповісти
дебіл
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17.11.2021 10:04 Відповісти
...за результатами засідання якої Мар'яна Безугла фактично виставила президента Зеленського брехуном --- у них в ортодоксальних талмудах написано, що інші не є люди і їм можна брехати (ТАЛМУД, 7. Schabouth Hag 6d: "Жиди можуть давати брехливі обіцянки для відмовок.") То він за цим правилом і живе. Українці ж самі заходіли на президента жида контрольоваго іудейскими ортодоксами. То які тепер до нього претензії?
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16.11.2021 22:57 Відповісти
 
 