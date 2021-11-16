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Зеленський (17387) суд (8030) Лерос Гео (381)

"Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО

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Прокурори вимагають для нардепа Гео Лероса цілодобового домашнього арешту на два місяці.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Лерос сказав перед засіданням Печерського райсуду Києва, що має обрати йому запобіжний захід.

"Прокурори вимагають цілодобового домашнього арешту на два місяці. Утім, в суді може багато чого змінитися", - сказав Лерос і нагадав що подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними.

Лерос заявив, що нетерпимо ставиться до непристойних жестів у стінах парламенту і пояснив свої дії надмірними емоціями.

"Це було імпульсивне рішення. За інших умов і я б не схвалив такі дії народного обранця. Такі речі треба розглядати враховуючи контекст і причини. Розпочнемо з того, що на мене напав "слуга народу" Микола Тищенко, а в результаті - ніяких санкцій стосовно нього. Його не відсторонили, справу не завели. Натомість, мені неодноразово вимикали мікрофон під час виступів у ВР. В той момент, спікер Стефанчук вчинив так само. Моя реакція була імпульсивною, але я вважаю, що такого не повинно відбуватися в парламенті. Втім, це сталося і тепер цей суд схожий на виконання команди зеленського розправитися зі мною", - заявив нардеп.

"Вони об'єднали дві підозри в одну справу. Це досить дивно, адже одна з них це хуліганство - інцидент з пальцем в парламенті, а інша - невиконання рішення суду з плівками Єрмака. Більше того, Верховний суд нині розглядає касацію за другою підозрою і заступник Генпрокурора, которий підписав мені підозру, діє не зовсім законно. Окрім того, до справи не долучено інформації, що підозру народному депутату має підписувати виключно генпрокурор, а у разі його відсутності - виконуючий обов'язки генпрокурора. В матеріалах справи відсутній документ, що саме Якубовський виконував обов'язки генпрокурора", - розповів Лерос деякі деталі справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+19
если дело вагнеровцев когда-нибудь придет к логическому концу и мы узнаем правду, то большой палец, показанный Леросом президенту, покажется невинной детской шалостью....
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16.11.2021 16:22
+16
Палець ЗЄілу - більш важкий злочин ніж державна зрада?
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16.11.2021 16:26
+13
Даже одиозный Янык отказался кошмарить пацана за брошенное яйцо и всемирный позор с падением !
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
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16.11.2021 16:27
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если дело вагнеровцев когда-нибудь придет к логическому концу и мы узнаем правду, то большой палец, показанный Леросом президенту, покажется невинной детской шалостью....
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Палець ЗЄілу - більш важкий злочин ніж державна зрада?
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16.11.2021 16:26 Відповісти
Лероса - в Президенты!
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16.11.2021 17:01 Відповісти
Неужели ещё не понятно кому-то , что ГОЛОВНИЙ ЗРАДНИК зеленский, который САМ ПРИЗНАЛСЯ ,Что позвонил Лукашенко ,а ТО ,ЧТО ОПЕРАЦИЯ ТАКИ БЫЛА БУЗМОЗГЛАЯ ПОДТВЕРДИЛА !!!!!
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16.11.2021 17:30 Відповісти
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16.11.2021 16:47 Відповісти
А ща студенты затрафаретят весь Киев тем средним пальцем, sure.
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16.11.2021 16:49 Відповісти
Це буде тепер як "Чорний квадрат" Малевича. На кожній вулиці, де шмарклю возять.
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16.11.2021 18:21 Відповісти
Гиниально!
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16.11.2021 16:37 Відповісти
Неправильно, бо надоть просто написать и никто не привлечет... мол, до, ре, ми, до, рэ-э, до-о и баста.
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16.11.2021 16:47 Відповісти
Це потрібно на трубі грати коли Зеля з екскортом їде.
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16.11.2021 18:23 Відповісти
Дык, хутин пуя ему покажи - те же яй.а, тот же средний палец (а он ему ведь в глаза хочет заглянуть, до несхочу)
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16.11.2021 16:37 Відповісти
Даже одиозный Янык отказался кошмарить пацана за брошенное яйцо и всемирный позор с падением !
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
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16.11.2021 16:27 Відповісти
Это было бы покушение...
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16.11.2021 16:38 Відповісти
А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак ! а слабо фокус с кулаком из двух ладошек и одного пальца...
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16.11.2021 16:55 Відповісти
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16.11.2021 16:31 Відповісти
За середній палець арешт. За державну зраду Єрмака нічого...
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16.11.2021 16:33 Відповісти
И не ермака , а клоуна🤡🐲 под патронажем д'Ерьмачка
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16.11.2021 17:32 Відповісти
Видосик для вавы
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16.11.2021 16:43 Відповісти
А вот сказали бы преЗЕденту, что "вагнеровцы" ему средний палец в телевизор тыкали и небыло у них ни одного шанса на спасение.....эх, знать бы Бурбе это раньше....
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16.11.2021 16:49 Відповісти
Да, бл....................., отрубать всем депутатам средний палец на каждой руке.
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16.11.2021 16:50 Відповісти
Летом 2019-го, когда партия "Слуга народа" с колес набирала списки, Ермак предложил несколько человек в ряды партии. Среди них - Галина Третьякова, Андрей Костин, Андрей Задорожный, который является его бизнеспартнером в "Международной фармацевтической группе".

Ближайший к главе ОПУ нардеп - это Николай Тищенко, который в "Слуге народа" возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.

Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

Пане Лерос використовуйте це досье на Єрмака - давнє розслідування УП, краще не розкрито ніж тут
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16.11.2021 16:53 Відповісти
https://v-n-zb.livejournal.com/10723941.html

як Коля Оболонскій пішов від банди Свлохова до криші Єрмака

БОРИС «СОЛОХА» САВЛОХОВ

https://was.media/uk/2019-07-23-banditskij-kiiv-90-h/

Борис Сосланович Савлохов на прізвисько Солоха родом із села Асхар у Північній Осетії. Народився 1952 року, з 14-річного віку захопився вільною боротьбою. До відходу в кримінал, виступав як борець в збірних командах Осетії, РРФСР і України. До Києва переїхав 1976-го, коли мав 24 роки, щоб займатися вільною боротьбою під наставництвом легендарного тренера Володимира Синявського.

Луценко vs Тедеєв. Міністр оприлюднює документи про кримінальне минуле депутата

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/09/25/4204681/

"історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на "Мерседесі" депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
.....


ЛУЦЕНКО - Насправді абсолютно не принципово, чи є громадянин Росії Роберт Тедеєв рідним, двоюрідним, або якимсь іншим братом депутата Ельбруса Тедеєва. Важливо те, що він використовував автомобіль з парламентськими номерами для участі в бандитських розборках, у результаті яких одна людина загинула, друга - важко поранена.

Є протокол, в якому Роберт стверджує: "В Киеве я поддерживаю связь со своим братом Тедеевым Эльбрусом". Є його підпис під попередженням про кримінальну відповідальність.

ТЕДЕЄВ БАНДИТ ЗІ ЗВ"ЯЗКАМИ РОСІЙСЬКО-ОСЕТИНСЬКОЇ МАФІЇ ТРИ ТЕРМІНИ МАВ ПОМІЧНИКА АНДРІЯ ЄРМАКА
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16.11.2021 17:19 Відповісти
Пид… ,твои зедерьмачки , которые имея абсолютную власть и организовали , являясь "ЧЕМПИОНАМИ" (заява зеублюдка) этот кошмар и ужас с пандемией ! ЗЕбил, Лерос не имел полномочий , скажи "******" своим "слугам
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16.11.2021 17:37 Відповісти
"Спасибо"
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16.11.2021 17:38 Відповісти
Дивлюсь я на небо,тільки що,тай думку гадаю.
Чому нащі винищювачі відразу три контролюють кордон Словатчини,Венгрії та Руминії а не кордон із мокшанами та ордо-ю.
Невже ми так не довіряєм нашим західним сусідам чи влада боїться що наші пілоти перекинуться в мошандію?
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16.11.2021 16:54 Відповісти
А инциндент с минус один прошел стороной?
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16.11.2021 16:58 Відповісти
Ну пля достали уже с этим ********** Леросом. Вторую неделю журналяди обсасывают его средний палец. Народ дохнет быстрее чем в гулаге, а у журналядей главная тема, ибо мозг только чтоб сосать.
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16.11.2021 17:07 Відповісти
Гео Лерос -чистий українець.....мабуть циган.....патріотично......
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16.11.2021 17:22 Відповісти
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html

Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
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16.11.2021 17:30 Відповісти
Украине за последние годы появились десятки так называемых «журналистов - расследователей». Породили их с одной стороны, так называемые «грантоеды», общественные организации, а зачастую «расследованиями» занимаются кто кому не лень, создавая «мутные»якобы журналистские сайты. Без соответствующего образования, опыта работы в информационных агентствах, печатных изданиях и так далее. Нередко такие «журналисты - расследователи» конкурируют с такими же «коллегами»,ведут информационные войны за бюджеты, внимание и т.д.
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16.11.2021 18:13 Відповісти
Понятно, возразить нечего
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16.11.2021 18:21 Відповісти
Я всегда сразу ищу бенефициаров . Почитай про эту Величко типа журналистку . У неё заказные статьи
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16.11.2021 18:57 Відповісти
Прочитайте Майн Кампф, несмотря на "бенефициара", толковые мысли присутствуют. Давайте оперировать фактами - вы можете опровергнуть статью?
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16.11.2021 19:15 Відповісти
Давайте фактами :
В 2014 году Любовь Величко пишет материалы для телеканала 112. В одном из них под названием «Слава Украине!»… Пока героев нет», который вышел осенью 2014 года в разгар войны с РФ, она представила каналу с определенно антиукраинской позицией свое политическое видение: в Украине, по ее мнению, не было до этого героев, кроме Тараса Шевченко. А среди новых она видела «героев не для всех» - Сергея Нигояна, Надежду Савченко и козака Гаврилюка. Но в таком направлении она проработала недолго, и в том же году устраивается в грантовый проект texty.org.ua. Однако, в издании она начинает «выживать» журналистов и вытесняет основателя и владельца Романа Кульчинского из руководства проектом.

В дальнейшем Любовь Величко начинает сотрудничать с другими грантовыми программами. В частности, начинает работать у одиозного экс-главы «Спецтехноэкспорта», обвиняемого в коррупции - Павла Барбула, фактического владельца Mind.ua[9]. Здесь у Величко появляется собственная колонка и множество заказных публикаций. Из-за этого ее стали называть «карманный расследователь Барбула».

К примеру, в январе 2021-го журналистка осуществила информационную атаку[10] на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, заявляя, что в одну из ночей лично переписывалась с Генпрокурором в социальных сетях. Вскоре в СМИ вспыхнул скандал[11]: оказалось, что Величко располагает фальшивым удостоверением журналиста, а значит - не только не является журналистом де-юре, но и осознанно мошенничает. Кроме того, стало известно, что ФОП Величко фигурирует в финансовых махинациях
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16.11.2021 21:36 Відповісти
Очень интересно. Какое это имеет отношение к статье https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-ote
c-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html

Мне очень интересны персоналии, но вы не опровергли статью. Простите, но г-н Аваков тот ещё чмырь, но по Зе высказался вполне правдиво, после увольнения правда
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17.11.2021 00:06 Відповісти
Лерос депутат.Чем он to` занимается кроме словесного поноса на Президента Украины?
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16.11.2021 18:08 Відповісти
Вы видосики считаете делом? Не "словесным поносом"?
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16.11.2021 18:22 Відповісти
Олег Петрович ed2c8e0a Зеленский сейчас называется "преЗЕдент". Скажите, плиз, чем он занимался все 2.5 года, кроме своих видосиков? Что было им реально сделано хорошего и позитивного для страны за 2.5 года? Можно перечень этих "хороших дел" зеленского? Огласите весь список, пожалуйста ...
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16.11.2021 19:49 Відповісти
Яка користь з такого "депутата"? Що він зробив за 2.5 роки в Парламенті? Що запропонував окрім середнього пальця. На нари!!! Там його місце із середнім пальцем в дупі.
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16.11.2021 20:12 Відповісти
ти точно нe слiдкуєш за дiями цього дeпутата тому нe гавкай усяку колхознiвщину
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16.11.2021 20:37 Відповісти
Цікаво було би ознайомитися з діяльністю цього "діяча" на наведених тобою прикладах. Але ,на жаль, цього не буде.
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16.11.2021 21:23 Відповісти
А я не увидел совсем вашей деятельности, поэтому сегодня будете на нарах)))
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17.11.2021 04:16 Відповісти
Шановний! Я слюсар, а не депутат. Якщо хочете знати скільки я замінив кранів- то я вам скажу. Але я, окрім того, ще й утримую "розпальцованих" Леросів. Не для того, щоб він мені демонстрував свої природжні вади і кримінальні звички.
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17.11.2021 13:36 Відповісти
Ооо, слесарь?) Значит любитель взяток) Ну тогда на нары без разговоров) Что такое, на нары не хотите?) Так не берите взяток) Причем ваши взятки будет в разы легче доказать, вы в нарядах всех своих "клиентов" указываете) А они расскажут, ох расскажут) Вы же им факи показывали? Показывали...
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17.11.2021 16:08 Відповісти
Не спорю. З таких, як ти криворуких, беру в подвійному розмірі. І це не взятка, а плата за те, що я вмію робити. До речі, ти мені їх сам несеш із псячою вдячністю.
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17.11.2021 18:51 Відповісти
Вот видишь, как легко тебя раскрутить на сознанку))) "Налогоплательщик"))) Так на нары готов?)
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17.11.2021 19:57 Відповісти
Откуда вас таких рукожопых Подоляк набирает, "слесарей"))) Ты хоть знаешь что такое "три четверти"?)))
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17.11.2021 20:02 Відповісти
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16.11.2021 20:51 Відповісти
Яка вчасна пропозиція!. Хто підказав? Чи не Скабєєва?
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16.11.2021 21:25 Відповісти
Не *********. Это способ избежать Майдана и ЗАКОННЫМ образом снять это ничтожество!
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17.11.2021 00:03 Відповісти
Какой арест? Он депутат.
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16.11.2021 22:53 Відповісти
 
 