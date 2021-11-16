"Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО
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Прокурори вимагають для нардепа Гео Лероса цілодобового домашнього арешту на два місяці.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Лерос сказав перед засіданням Печерського райсуду Києва, що має обрати йому запобіжний захід.
"Прокурори вимагають цілодобового домашнього арешту на два місяці. Утім, в суді може багато чого змінитися", - сказав Лерос і нагадав що подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними.
Лерос заявив, що нетерпимо ставиться до непристойних жестів у стінах парламенту і пояснив свої дії надмірними емоціями.
"Це було імпульсивне рішення. За інших умов і я б не схвалив такі дії народного обранця. Такі речі треба розглядати враховуючи контекст і причини. Розпочнемо з того, що на мене напав "слуга народу" Микола Тищенко, а в результаті - ніяких санкцій стосовно нього. Його не відсторонили, справу не завели. Натомість, мені неодноразово вимикали мікрофон під час виступів у ВР. В той момент, спікер Стефанчук вчинив так само. Моя реакція була імпульсивною, але я вважаю, що такого не повинно відбуватися в парламенті. Втім, це сталося і тепер цей суд схожий на виконання команди зеленського розправитися зі мною", - заявив нардеп.
"Вони об'єднали дві підозри в одну справу. Це досить дивно, адже одна з них це хуліганство - інцидент з пальцем в парламенті, а інша - невиконання рішення суду з плівками Єрмака. Більше того, Верховний суд нині розглядає касацію за другою підозрою і заступник Генпрокурора, которий підписав мені підозру, діє не зовсім законно. Окрім того, до справи не долучено інформації, що підозру народному депутату має підписувати виключно генпрокурор, а у разі його відсутності - виконуючий обов'язки генпрокурора. В матеріалах справи відсутній документ, що саме Якубовський виконував обов'язки генпрокурора", - розповів Лерос деякі деталі справи.
Будь ласка, зачекайте...
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
Ближайший к главе ОПУ нардеп - это Николай Тищенко, который в "Слуге народа" возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.
Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Пане Лерос використовуйте це досье на Єрмака - давнє розслідування УП, краще не розкрито ніж тут
як Коля Оболонскій пішов від банди Свлохова до криші Єрмака
БОРИС «СОЛОХА» САВЛОХОВ
https://was.media/uk/2019-07-23-banditskij-kiiv-90-h/
Борис Сосланович Савлохов на прізвисько Солоха родом із села Асхар у Північній Осетії. Народився 1952 року, з 14-річного віку захопився вільною боротьбою. До відходу в кримінал, виступав як борець в збірних командах Осетії, РРФСР і України. До Києва переїхав 1976-го, коли мав 24 роки, щоб займатися вільною боротьбою під наставництвом легендарного тренера Володимира Синявського.
Луценко vs Тедеєв. Міністр оприлюднює документи про кримінальне минуле депутата
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/09/25/4204681/
"історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на "Мерседесі" депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
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ЛУЦЕНКО - Насправді абсолютно не принципово, чи є громадянин Росії Роберт Тедеєв рідним, двоюрідним, або якимсь іншим братом депутата Ельбруса Тедеєва. Важливо те, що він використовував автомобіль з парламентськими номерами для участі в бандитських розборках, у результаті яких одна людина загинула, друга - важко поранена.
Є протокол, в якому Роберт стверджує: "В Киеве я поддерживаю связь со своим братом Тедеевым Эльбрусом". Є його підпис під попередженням про кримінальну відповідальність.
ТЕДЕЄВ БАНДИТ ЗІ ЗВ"ЯЗКАМИ РОСІЙСЬКО-ОСЕТИНСЬКОЇ МАФІЇ ТРИ ТЕРМІНИ МАВ ПОМІЧНИКА АНДРІЯ ЄРМАКА
Чому нащі винищювачі відразу три контролюють кордон Словатчини,Венгрії та Руминії а не кордон із мокшанами та ордо-ю.
Невже ми так не довіряєм нашим західним сусідам чи влада боїться що наші пілоти перекинуться в мошандію?
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
В 2014 году Любовь Величко пишет материалы для телеканала 112. В одном из них под названием «Слава Украине!»… Пока героев нет», который вышел осенью 2014 года в разгар войны с РФ, она представила каналу с определенно антиукраинской позицией свое политическое видение: в Украине, по ее мнению, не было до этого героев, кроме Тараса Шевченко. А среди новых она видела «героев не для всех» - Сергея Нигояна, Надежду Савченко и козака Гаврилюка. Но в таком направлении она проработала недолго, и в том же году устраивается в грантовый проект texty.org.ua. Однако, в издании она начинает «выживать» журналистов и вытесняет основателя и владельца Романа Кульчинского из руководства проектом.
В дальнейшем Любовь Величко начинает сотрудничать с другими грантовыми программами. В частности, начинает работать у одиозного экс-главы «Спецтехноэкспорта», обвиняемого в коррупции - Павла Барбула, фактического владельца Mind.ua[9]. Здесь у Величко появляется собственная колонка и множество заказных публикаций. Из-за этого ее стали называть «карманный расследователь Барбула».
К примеру, в январе 2021-го журналистка осуществила информационную атаку[10] на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, заявляя, что в одну из ночей лично переписывалась с Генпрокурором в социальных сетях. Вскоре в СМИ вспыхнул скандал[11]: оказалось, что Величко располагает фальшивым удостоверением журналиста, а значит - не только не является журналистом де-юре, но и осознанно мошенничает. Кроме того, стало известно, что ФОП Величко фигурирует в финансовых махинациях
c-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
Мне очень интересны персоналии, но вы не опровергли статью. Простите, но г-н Аваков тот ещё чмырь, но по Зе высказался вполне правдиво, после увольнения правда