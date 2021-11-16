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Ракета-носій Vega з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Міноборони Франції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Технології

16 листопада 2021 року, об 11:27 за київським часом, з космодрому Куру (Французька Гвіана) відбувся 18 успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. РН Vega вивела на орбіту три розвідувальні супутники CERES на замовлення Міністерства оборони Франції. Блок маршового двигуна РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку в фейсбуці ДП "КБ "Південне".

Відзначається, що відмінною особливістю українського БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна для розширення діапазону корисних навантажень.

Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Усього з 2012 року Vega стартувала 20 разів. За цей час було виведено на орбіту 111 космічних апаратів.

Також дивіться: Ракета-носій Vega з українським двигуном 17-й раз успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані. ВIДЕО

Нагадаємо, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш. Починаючи з 2013 року ракета доставила на МКС 16 транспортних кораблів Cygnus з вантажем NASA.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Тут и спутник никакой не нужен. Зеленский предатель Украины.
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16.11.2021 18:21
+5
Як би ще на орбіту вивести супутники з функцією виявлення зрадників України!
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16.11.2021 18:05
+4
Краще вивести на орбіту їх презедента .
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16.11.2021 17:49
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Краще вивести на орбіту їх презедента .
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16.11.2021 17:49 Відповісти
Русня спутники сшибает, мы (с французами) новые забрасываем.
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16.11.2021 18:02 Відповісти
Як би ще на орбіту вивести супутники з функцією виявлення зрадників України!
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16.11.2021 18:05 Відповісти
Тут и спутник никакой не нужен. Зеленский предатель Украины.
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16.11.2021 18:21 Відповісти
Все президенты до одного были предателями
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16.11.2021 18:34 Відповісти
Где в АТО был, патриот?
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16.11.2021 18:37 Відповісти
УГОЛЬ ПРИВЕЗ СПУТНИК ЗАПУСТИЛ! УРА! МАСТЕР СПОРТА!
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16.11.2021 18:37 Відповісти
Зеленський патріот України.
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16.11.2021 19:32 Відповісти
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16.11.2021 19:33 Відповісти
Докажи, дятел. Ты впервые на подоляковской ботоферме? Расскажи хоть что там платят.
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16.11.2021 19:34 Відповісти
Не твоє діло.
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16.11.2021 19:41 Відповісти
Бениной?
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16.11.2021 20:36 Відповісти
молодцы!
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16.11.2021 18:20 Відповісти
Молодцы, но этого крайне мало. 3+2 это просто слёзы для Южмаша и КБ Южное.

Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Нагадаємо, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш. Джерело: https://censor.net/ua/v3299839
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16.11.2021 18:23 Відповісти
И всё это наработано ещё в 2012 и 2013 годах. Где новые контракты?
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16.11.2021 18:27 Відповісти
В Омане
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16.11.2021 20:37 Відповісти
Схоже на те ...
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16.11.2021 22:27 Відповісти
А российские двигатели понуро курят за углом (сосут по жизни).
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16.11.2021 18:28 Відповісти
Да вот нихрена. До сих пор Атласы и Антаресы на них летают, не говоря уж про Союзы и Протоны. Не нужно шапкозакидательства, враг очень силён.
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16.11.2021 18:32 Відповісти
Ворог дуже підлий. Не виключено, що козломордих нахір викинуть (повишибають) з космічної станції.
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16.11.2021 19:04 Відповісти
Просто большие запасы этих движков с времён СССР.
Мощь империи тут ни при чём.
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16.11.2021 20:59 Відповісти
Каких этих? РД-180 (для Атласа), РД-181 (для Антареса), РД-191 (для Ангары) в ссср не было. Да и для остальных заготавливать тысячи движков на 30 лет вперёд даже в Политбюро дураков не было.
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16.11.2021 21:09 Відповісти
Згадаємо роки розробки даних двигунів , та ведучих спеціалістів тих часів ...
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16.11.2021 22:29 Відповісти
И даже кривизна Земли не помешала.
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16.11.2021 18:58 Відповісти
 
 