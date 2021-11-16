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зброя (5745) Кива (367) Монастирський (367)

Киву позбавлено права на нагородну зброю через негідну поведінку, - Монастирський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю

Про це Монастирський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Підстава - його негідна поведінка й дії, які дискредитують сам факт нагородження від імені української держави", - пояснив він.

Монастирський пообіцяв, що так само права на нагородну зброю будуть позбавлені й інші особи - "якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть в суспільстві".

За його словами, до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї. Оформлення спортивної та мисливської зброї буде спрощено, а контроль за нею - посилено.

Дивіться: Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

"Кожен має пам’ятати, що зброя - це відповідальність. А мати нагородну зброю - це честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою", - підсумував Монастирський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
Теперь у илюхи обе руки освободятся, затвор может не выдержать.
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16.11.2021 19:11
+32
Нормальный человек не может получить разрешение на приобретение короткоствола, дебилам их раздают бесплатно, где логика?
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16.11.2021 19:11
+25
На колчаковских фронтах воевал.
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16.11.2021 19:10
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Аваков нагородив зброєю Киву у 2015 році !
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16.11.2021 20:40 Відповісти
За героїчну оборону стовпів лінії електропостачання на комбінати Фірташа у Криму.
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16.11.2021 20:56 Відповісти
Це якась дурість - нагороджувати зброєю навіженого.
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16.11.2021 20:55 Відповісти
Кива просто больной на голову псих. Какое оружие?
У него водительские права отобрать надо.
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16.11.2021 20:56 Відповісти
Аваков черт, ибо нормальный министр никогда бы не наградил такого имбецила как киву наградным оружием!!!
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16.11.2021 21:23 Відповісти
Давно пора назвать всё подобное своими именами нам. Подобные личности с такой формой поведения и с таким высоким статусом при этом---проверка народа на вшивость теми кто бабло колотит танкерами. Хавает пипл? Да хавает. Смело бабло колотим дальше. Эти нанятые провокаторы на нашей убогой совести и лапша на наши уши, что сами мы себе позволяем вешать. Ушами хлопаем---лапшу лопаем!
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16.11.2021 21:59 Відповісти
так шо делать?
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17.11.2021 11:09 Відповісти
Обізяна з гранатою - це мабуть лише Ківа відразу асоціюється...

https://youtu.be/GUOWb8JAbes
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16.11.2021 22:36 Відповісти
ОЙ! https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
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16.11.2021 22:56 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц@Shtirlitz53



Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю.
Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.
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16.11.2021 23:04 Відповісти
позор... избранник народа.... наверное, этот народ таки достоин
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16.11.2021 23:11 Відповісти
Его никто не избирал, по спискам прошел, по закрытым. Так шо не надо ляля, а то у таких как Вы критиканов чуть что, то невистка высралась.
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17.11.2021 07:35 Відповісти
не-не.... избранник, народный слуга
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31.01.2022 23:45 Відповісти
ківа підар
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17.11.2021 00:16 Відповісти
Жаль киве жомовую яму не порвали -давно упорно напрашивается
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17.11.2021 00:51 Відповісти
животное с автоматом --- это недопустимо --- а кыва еще и психбольной со справкой полтавского дурдома . как может шизофреник со справкой заседать в парламенте . его на принудлечение надо отправить у него обострение в голове . он социально опасен
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17.11.2021 06:46 Відповісти
Типа у него НЕ наградного нет? Ахаха, смешные.
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17.11.2021 07:32 Відповісти
У Кивы не один пистолет, а два наградных. я, к примеру, себе специально не брал, когда была возможность, потому что нормальные люди решают большинство проблем словами или можно просто развернуться, плюнуть и уйти подальше от идиотов без слов. удивительно, как Кива еще никого не пристрелил.
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17.11.2021 07:46 Відповісти
К этому все идёт.
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17.11.2021 09:27 Відповісти
Киве за стрельбу с автоматического оружия (следовательно незареганого, незаконное владение оружием) строгий выговор. Леросу за палец зеленскому домашний арест и суды. Смотрите не перепутайте.
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17.11.2021 09:26 Відповісти
Кто животному вообще дал наградное оружие? Застрелить из этого оружие сие дебила.
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17.11.2021 09:53 Відповісти
Аваков. Кто же еще.
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17.11.2021 10:01 Відповісти
верно.
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17.11.2021 14:57 Відповісти
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