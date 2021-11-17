МОЗ планує посилити карантинні правила для "жовтої" зони. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
МОЗ планує дещо посилити карантин в Україні. Так, у "жовтій" зоні хочуть ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.
Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.
Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. Там, поки що, COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.
Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.
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Поэтому идут в обход,выпуская незаконные указы кабмина и МОЗа.
Баранов нужно насильно к кормушке вести, а то сдохнут.
Не хочешь лечиться - сдохни, вот тебе мешок.
Нет, опять недовольны.
Быстрее бы уже поздыхали а то сплошной негатив от вас.
А за лекарство - ото уже другое бабло.
Но согласно норм, эпид порог, для ввода карантина это 5 и более % болеющих в конкретных период времени от общего числа населения ! а у нас даже сейчас болеет МЕНЕЕ 1% ! Так какого х..ра - введен карантин, даже зеленый !?
Это вы опыт своей Беларуси хотите нам в Украины привезти?
да щаз..
Вы предлагаете Запорожцами или Богданами?
Когда стало невозможно продолжать держать в искусственность напряжении страну в истерии - и вынуждены "снизить цветность" зон... - все равно продолжают принуждать !
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