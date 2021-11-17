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МОЗ планує посилити карантинні правила для "жовтої" зони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ планує дещо посилити карантин в Україні. Так, у "жовтій" зоні хочуть ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.

Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. Там, поки що, COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.
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Топ коментарі
+8
Все сильніше і сильніше душать
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17.11.2021 11:22
+7
буде вам і йолка, буде вам і посилення
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17.11.2021 10:58
+7
Нагадайте тим дибілам, що та вакцина експериментальна.
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17.11.2021 11:19
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буде вам і йолка, буде вам і посилення
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17.11.2021 10:58 Відповісти
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17.11.2021 11:02 Відповісти
Нагадайте тим дибілам, що та вакцина експериментальна.
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17.11.2021 11:19 Відповісти
Слово "вакцина" бери в кавычки - так как вакциной она пока не является ! А лишь названа так с целью манипуляции !
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17.11.2021 23:20 Відповісти
борзеют не сразу, а постепенно)) ну-ну))
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17.11.2021 11:21 Відповісти
Все сильніше і сильніше душать
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17.11.2021 11:22 Відповісти
А який тоді сенс в зонуванні? Яка тоді буде різниця між цими зонами? Та зженіть всіх під дулом автоматів в стійло, проколіть, отримайте свої бонуси і перестаньте мучити людей...
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17.11.2021 11:21 Відповісти
Ну и в чем тогда будет различие между зонами, просто перевели бы в красную и все.
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17.11.2021 11:24 Відповісти
Останется ввести обязательную вакцинацию в зеленой зоне... И эти олухи добьются своей цели!
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17.11.2021 12:03 Відповісти
Невозможно экспериментальную вакцину запихнуть в закон обязательной вакцинации.
Поэтому идут в обход,выпуская незаконные указы кабмина и МОЗа.
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17.11.2021 12:31 Відповісти
де факто, у нас уже є обов'язкова вакцинація. Створюються такі умови, що для більшості населення немає можливості відмовитися від вакцини.
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17.11.2021 12:32 Відповісти
и это прекрасно.
Баранов нужно насильно к кормушке вести, а то сдохнут.
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18.11.2021 00:06 Відповісти
Сказал внук доктора Менгеле
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18.11.2021 08:22 Відповісти
КОВІДОФАШИСТИ
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17.11.2021 12:04 Відповісти
Вот-вот уже на подходе лекарства от короны, которые по эффективности предотвращения тяжелого течения болезни аналогичны вакцинам. И что тогда запоют эти деятели по поводу обязательной вакцинации???
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17.11.2021 12:08 Відповісти
не забувайте, що розробники у вакцин і цих ліків - одні і ті ж самі. Тому щось вони таки придумають, щоб гребти бабло на тому і на іншому.
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17.11.2021 12:31 Відповісти
Я в курсе. Они запросто могут переключиться с вакцин на лекарство. Тем более, что люди более склонны к приему таблеток. Таблетки будут ПОКУПАТЬ самостоятельно!
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17.11.2021 12:37 Відповісти
Це звичайно не тішить але пігулки в усякому разі це більш природний шлях, (маленькі діти якщо батьки не вгледіли різну гидоту в рота тягнуть і в більшості випадків без будь якої шкоди).
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17.11.2021 13:03 Відповісти
Очень важно еще и то, что таблетки не требую особых условий для хранения!
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17.11.2021 13:09 Відповісти
Антиваксам все не нравится. Хочешь - колись. Не хочешь колоться - на тебе таблетки, не колись но лечись.
Не хочешь лечиться - сдохни, вот тебе мешок.
Нет, опять недовольны.
Быстрее бы уже поздыхали а то сплошной негатив от вас.
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18.11.2021 00:07 Відповісти
Вакцинация должна быть 100%, иначе на этом не срубить достаточное количество бабла.
А за лекарство - ото уже другое бабло.
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17.11.2021 15:49 Відповісти
Сначала "размыли" понятие оранжевой зоны.. ее по сути сравняли с желтой, даже из терминов практически убрали. Теперь хотят размыть и понятие красной зоны по сути сравняв ее с желтой ( которая уже поглотила в себя оранжевую). И получится что в стране по сути будет красная зона, но называться она будет желтой. Ахрен-ть. Было понятия 4 х зон и это было понятно. Теперь будет по сути одна под названием желтая но с запретами как красная.. А понял,,,,, при красной зоне нужно повышать соц. нормы по субсидиям, а при желтой нет. Так вот в чем причина на самом деле.
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17.11.2021 14:23 Відповісти
А не было понятно и с другими "цветами"... Во например "зеленная зона" - это какая !? Она ведь как не крути - является частью , карантинных мер !?

Но согласно норм, эпид порог, для ввода карантина это 5 и более % болеющих в конкретных период времени от общего числа населения ! а у нас даже сейчас болеет МЕНЕЕ 1% ! Так какого х..ра - введен карантин, даже зеленый !?
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17.11.2021 23:25 Відповісти
30.12.2022г. - давить БЕЛАЗами не вакцинированных.
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17.11.2021 15:47 Відповісти
это ваше желание?
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17.11.2021 18:22 Відповісти
Это желание власти. Я только подслушал.
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17.11.2021 18:27 Відповісти
Какой власти? в какой стране выпускают Белазы - точно не в Украине.
Это вы опыт своей Беларуси хотите нам в Украины привезти?
да щаз..
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18.11.2021 00:09 Відповісти
В Украине на карьерах и меткомбинатах их достаточно.
Вы предлагаете Запорожцами или Богданами?
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18.11.2021 09:01 Відповісти
Это заявление ОЧЕРЕДНОЙ раз подтверждает, что весь кипишь с "повышением" заболеваемости - это ЛИПА! с целью максимально принудить людей к участи. в медицинском эксперименте !

Когда стало невозможно продолжать держать в искусственность напряжении страну в истерии - и вынуждены "снизить цветность" зон... - все равно продолжают принуждать !
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17.11.2021 23:18 Відповісти
Ось що казав про пандемію фінансовий спонсор створення вакцин від COVID-19:

14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
20.11.2020 Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
09.11.2021 Створені вакцини не здатні зупинити зараження і припинити пандемію... Нам потрібен новий спосіб

Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
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18.11.2021 14:56 Відповісти
 
 