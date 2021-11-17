Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини, - Ляшко. ВIДЕО
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Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини. Голова МОЗ Віктор Ляшко звернувся до них.
Тим, хто ще не отримав другого щеплення, він нагадав про необхідність отримання повного курсу вакцинації, передає Цензор.НЕТ .
"Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже минув. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - заявив він.
Топ коментарі
+24 Привет
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Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
Ви точно або їпанутий, або проплачений московський бот - бо саме ці 2 категорії найчастійше намагаються спростувати реальність..
но никому и в голову не приходит объявить о пандемии туберкулёза
Тобто загалом за 2 роки - 4,30 тисячі осіб.
За останні 2 роки від коронавірусу в Україні померло 82 813 людини.