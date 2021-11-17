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Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини. Голова МОЗ Віктор Ляшко звернувся до них.

Тим, хто ще не отримав другого щеплення, він нагадав про необхідність отримання повного курсу вакцинації, передає Цензор.НЕТ .

"Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже минув. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - заявив він.

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Топ коментарі
+24
А может они уже умерли??? Вы проверьте...
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17.11.2021 10:54
+20
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17.11.2021 10:53
+16
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17.11.2021 10:56
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Под Ляшком кресло затряслось? Я правильно понимаю его движение или это уже под Зеленским?
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17.11.2021 11:39 Відповісти
полуантиваксеры? или таки полуваксеры?
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17.11.2021 11:49 Відповісти
Не вірять що Вава дасть їм тищу.
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17.11.2021 12:00 Відповісти
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17.11.2021 12:35 Відповісти
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17.11.2021 14:40 Відповісти
Слава богу, почали розуму набиратися. Адже COVID-19 ніде ніхто не виявив - ото лише китайська стаття від першої половини 2020 р., яку решта науковців світу визнали, як достатньо оґрунтованою - там виділили 37 генних пар якогось вірусу (і то не чистого), а вірус має 30 000 пар!!! Чим ви з неба народ труєте???
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17.11.2021 13:09 Відповісти
не достатньо обґрунтованою
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17.11.2021 13:10 Відповісти
да и кстати ... у меня друг подруги соседа из квартиры на севере другого города сказал что вакцинировался и стал рептилоидом .... теперь сидит под ником ноу-нейма с 0 подписчиков - зовут Volodymyr Krasnoholovets 4c852252 не знаешь такого ?
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17.11.2021 13:37 Відповісти
Яких 37 генних пар, якщо SARS-CoV-2 - одноланцюговий РНК вірус? А його повний геном (вуханського штаму) дивись тут
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
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17.11.2021 14:48 Відповісти
"Адже COVID-19 ніде ніхто не виявив"

Ви точно або їпанутий, або проплачений московський бот - бо саме ці 2 категорії найчастійше намагаються спростувати реальність..
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17.11.2021 21:28 Відповісти
зебилы тыщу ждут! после 12.12 опять массово побегут, давить друг друга!
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17.11.2021 14:54 Відповісти
От вам і відповідь на питання , яка кількість побічних ефектів після вакцинації !
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17.11.2021 15:42 Відповісти
Уже после первой дозы считают себя неуязвимыми и бессмертными.
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17.11.2021 15:45 Відповісти
Браття і сьостри, к вам обращаюся я...
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17.11.2021 18:10 Відповісти
ежегодно в мире от туберкулёза умирает ВДВОЕ больше людей, чем от ковида
но никому и в голову не приходит объявить о пандемии туберкулёза
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17.11.2021 18:17 Відповісти
В Україні від турекульозу у 2018-му померли 2 тис. 207 осіб, в 2019-му - 2 тис. 95.
Тобто загалом за 2 роки - 4,30 тисячі осіб.

За останні 2 роки від коронавірусу в Україні померло 82 813 людини.
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17.11.2021 21:33 Відповісти
Звичайно, що не прийшли, Янелох же їм пообіцяв з 19 Зетисячу, от люди і відклали другу дозу. Лохів у нас ще на 100 років вистачить. Після 19-го попруть стадом.
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17.11.2021 20:05 Відповісти
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