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Пожежа у будинку для осіб похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок: поліція затримала другу людину - санітарку закладу. ВIДЕО

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Поліція Дніпра затримала адміністратора та санітарку будинку для людей похилого віку, де 16 листопада загинули п'ять жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. У рамках розслідування буде призначено необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жінки могли померти внаслідок отруєння чадним газом.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

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Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.

Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.
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Топ коментарі
+10
санитарка - это стрелочник..., это такая традиция в подобных случаях...
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17.11.2021 11:51
+7
Ну как обычно виновата санитарка, а не владелец и тот кто крышивал нелегальное заведение.
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17.11.2021 11:59
+6
А до чого тут арешт адміністратора та санітарки, чого їх затримувати? Якщо непристосоване приміщення де не було пожежної сигналізації приймало лежачих хворих, то за це потрібно саджати власників закладу а не персонал.
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17.11.2021 11:47
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а собственник с...бался?
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17.11.2021 11:46 Відповісти
А до чого тут арешт адміністратора та санітарки, чого їх затримувати? Якщо непристосоване приміщення де не було пожежної сигналізації приймало лежачих хворих, то за це потрібно саджати власників закладу а не персонал.
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17.11.2021 11:47 Відповісти
санитарка - это стрелочник..., это такая традиция в подобных случаях...
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17.11.2021 11:51 Відповісти
санитарнка не успела эмигрировать... только она и будет отвечать! - классика!
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17.11.2021 11:57 Відповісти
Ну как обычно виновата санитарка, а не владелец и тот кто крышивал нелегальное заведение.
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17.11.2021 11:59 Відповісти
грамотей, крышЕвал
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17.11.2021 16:03 Відповісти
Еще один учитель вылез. Тебе делать нечего?
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17.11.2021 16:11 Відповісти
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17.11.2021 12:00 Відповісти
Ну ладно администратор но при чем тут санитарка, или она там отвечала за пожарную безопасность и состояние проводки.
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17.11.2021 12:01 Відповісти
Если ее назначили приказом собственника отвечать за пожарную безопасность (что разумеется незаконно) то будет отвечать. Потому что у нас в стране Закон отсутствует Поэтому воспитательница лагеря "Виктория" получила три года тюрьмы, а директор лагеря нет
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17.11.2021 12:10 Відповісти
При условии если стоит подпись этой санитарки под приказом...что она с ним ознакомлена...
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17.11.2021 12:13 Відповісти
Даже подпись не имеет значения. Потому что:
1. Санитарка не является должностным лицом
2. Санитарка не является руководителем.
3. 100% отсутствуют функциональные обязанности этой санитарки, где прописано. что она отвечает за противопожарные мероприятия. И тем более капитального характера
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17.11.2021 12:19 Відповісти
как правило, санитарки явлются материально ответственными,так было и есть на сегодня
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17.11.2021 16:05 Відповісти
Разумеется. За швабру и ветошь. Вы про должность сестры хозяйки слышали?
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17.11.2021 16:09 Відповісти
глубоко ошибаешься, у санитарки масса других обязанностей. Уточни у автора статьи - это была сестра-хозяйка, или по совместительству санитарка и сестра-хозяйка, что верочтнее всего ближе к истине. И не тебе рассказывать мне о штатах и обязанностях персонала в мед учреждения, и даже в частных. Я в медицине 35 лет, в должности зав. РАО
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17.11.2021 16:27 Відповісти
Еще раз. Можно назначить приказом санитарку и ответственной за удаление аппендицита и трепанацию черепа. То что ты написал, из области "может быть". Меня твои дилетантские предпосылки не интересуют. Учи "Кодекс гражданской защиты" и "ППБ в Украине"
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17.11.2021 17:07 Відповісти
Надо еще дворника задержать...и тогда будет полный комплект убивц...
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17.11.2021 12:11 Відповісти
К слову сказать-проживание в этом доме стоило от 30000,00 до 70000,00 грн ежемесячно, позаботится о проводке хватило бы денег
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17.11.2021 12:12 Відповісти
И что значит-утром пришла администратор и обнаружила? значит ночью со стариками никого не было? они их просто закрывали и уходили?
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17.11.2021 12:14 Відповісти
шукайте - кому смерть пьятьох літніх жінок була вигідна, якою власністю небіжчи володіли або яки були відносини з рідними, бо якщо "сплавили" в стардом то вже не було не сил не бажання доглядати в дома, а якщо вже нема коштів .... то мабудь це дичина, але останнім часом стільки дичини спостерігаємо що вже просто починаємо звикати(((
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17.11.2021 12:27 Відповісти
там еще должны быть дворник и уборщица. они самые виноватые.
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17.11.2021 12:51 Відповісти
"пожар от короткого замыкания"- это средневековье и жлобство на энерго защите и пожарной автоматике.
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17.11.2021 13:00 Відповісти
Санитарка,это типа бухгалтер фирмы, если что не так попадает под раздачу, директор вообще ни о чём не знал.
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17.11.2021 13:00 Відповісти
О!
Это санитарка открыла нелегальный дом престарелых, начихала на противопожарную безопасность ...
У стрелочника появился новый синоним - санитарка.
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17.11.2021 15:40 Відповісти
 
 