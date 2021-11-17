Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива розповів, що його позбавили наукового ступеня.
Про це нардеп повідомив журналістам в кулуарах Ради, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Киви, в день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти і науки та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації.
Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі.
"Комісія, як мені потім передзвонили та розповіли, ухвалила рішення, що в моїй науковій роботі, як виявилось, немає плагіату. Але в ній недостатньо новизни. Це те формулювання, з яким мене позбавили мого наукового ступеня. Тобто немає питань до захисту, нема питань до плагіату, а є питання тих людей, які отримали чітке завдання. Міністр освіти сказав про те, якщо я сьогодні не виконаю поставлене завдання - завтра мені знімуть з посади", - розповів Кива.
"Або Киву позбавлять наукового ступеня, або я втрачу посаду міністра освіти", - сказав нардеп, додавши, що це йому особисто заявив міністр світи Сергій Шкарлет.
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Ну и в смысле признания его ученым. Каждый может считать себя, и быть вправе, или ошибаться, что он ученый, но признание его ученым, возможно только в случае признания его таковым со стороны компетентного научного сообщества, и это нельзя получить в виде сварганенной несколькими коррупционерами бумажки, можно получить бумажку по блату, что ты пожарник или дежурный, но, стоит повторить для "кив", твои научные заслуги, если таковые есть, должны опираться на научные авторитеты, а не на бумажку из министерства, на этом стоит наука.
Только вот по Киве все детские статьи проходят, а хотелось бы увидеть еще обвинения в измене Родине и покушение на жизнь человека еще. Да, Семенченко сидит за якобы частную армию, а вот у Кивы зигующих молодчиков Венедиктова не замечала?
а это киви
рразница только в том что Кива умеет говорить но не может думать а у киви наоборот
Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі."
Охрнеть галиматья, в двух фразах взаимоисключение - так позвали или нахер послали?? Кто трнадит?? Походу навернео "ненаукивиц"!!!!
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