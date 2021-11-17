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Кива (367) Шкарлет (329)

Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива розповів, що його позбавили наукового ступеня.

Про це нардеп повідомив журналістам в кулуарах Ради, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Киви, в день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти і науки та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації.

Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі.

"Комісія, як мені потім передзвонили та розповіли, ухвалила рішення, що в моїй науковій роботі, як виявилось, немає плагіату. Але в ній недостатньо новизни. Це те формулювання, з яким мене позбавили мого наукового ступеня. Тобто немає питань до захисту, нема питань до плагіату, а є питання тих людей, які отримали чітке завдання. Міністр освіти сказав про те, якщо я сьогодні не виконаю поставлене завдання - завтра мені знімуть з посади", - розповів Кива.

"Або Киву позбавлять наукового ступеня, або я втрачу посаду міністра освіти", - сказав нардеп, додавши, що це йому особисто заявив міністр світи Сергій Шкарлет. 

Також читайте: Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
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17.11.2021 12:17
+30
Яке розумне обличчя, як у валуєва з раши. Вони не брати?
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17.11.2021 12:21
+29
Наукивцю надо бы, для начала, самому "свою" работу прочитать.
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17.11.2021 12:14
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Наукивцю надо бы, для начала, самому "свою" работу прочитать.
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17.11.2021 12:14 Відповісти
Яке розумне обличчя, як у валуєва з раши. Вони не брати?
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17.11.2021 12:21 Відповісти
Мудочёс не читатель,оно писатель
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17.11.2021 12:23 Відповісти
"Обоє-рябоє", варті один-одного .
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17.11.2021 12:15 Відповісти
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17.11.2021 12:17 Відповісти
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17.11.2021 12:17 Відповісти
Браво!!!
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17.11.2021 12:32 Відповісти
👏👏👏👏👏👍👌🎯🎯🎯🎯
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17.11.2021 12:40 Відповісти
Со всем согласен, только назачем 1000 давать?
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17.11.2021 12:53 Відповісти
Наверное дать так же ,как дали они?)
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17.11.2021 13:13 Відповісти
Это могло бы быть смешным, только пардон, но уже рыгать хочется.....
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17.11.2021 13:25 Відповісти
На віртуальну картку,хай ходить до музеїв та спортзалів...
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17.11.2021 14:02 Відповісти
А ти відмовся від 1000. Зроби так, як пересічна громадянка Южаніна - вона публічно сказала,що брати 1000 не буде! Оце поступок справжнього депутата!
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17.11.2021 14:02 Відповісти
в масковскую окадємію подай докумєнтьі і пожалуйся в босманскій сут.
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17.11.2021 12:17 Відповісти
Я думаю Росея может достойно оценить ученого.
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17.11.2021 12:18 Відповісти
Там такие нужны... Попутного вера, в горбатую спину!
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17.11.2021 12:20 Відповісти
Мудочёс не слушай завистников --- звиздуй по тебе плачет Хо́гвартс !!!!!!!
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17.11.2021 12:19 Відповісти
За такими виродками плаче шибениця. Але це не про українців. Бо дуже терпимі та добрі.
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17.11.2021 12:25 Відповісти
Ще один Проффесор.
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17.11.2021 12:22 Відповісти
По регламенту Спецрада повинна бути закрита, оскільки прийняла роботу без наукової новизни. Про це ніде ні слова. Бл... Кругом одні "науковці" поз"являлися, в усіх сферах.
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17.11.2021 12:22 Відповісти
Совместить оба действия было-бы вообще идеально !
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17.11.2021 12:26 Відповісти
Абідна за науковца
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17.11.2021 12:26 Відповісти
Щось багато цього покидька в новинах останнім часом. Навіщо це чмо нам покпзувати постійно?
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17.11.2021 12:28 Відповісти
Ех. Такі кадри втрачаємо...
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17.11.2021 12:29 Відповісти
Думав науковець а придивився ні, просто дебіл
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17.11.2021 12:30 Відповісти
Еще справку с дурки у него забрать не могут.
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17.11.2021 12:33 Відповісти
и то и то меня, например, устраивает
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17.11.2021 12:31 Відповісти
щось мені підказує, що кива 3,14здить, бо з самого початку було дуже багато зауважень до його так званої "дисертації"
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17.11.2021 12:31 Відповісти
Кива, с тебя такой-же ученый как из говна пуля ! Да ты и сам это прекрасно знаешь.
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17.11.2021 12:31 Відповісти
честь и совесть у одноклеточного ватного Кивы!!!.. тут я поперхнулся снегирём))
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17.11.2021 12:34 Відповісти
Его лишат всего научного, рейтинг егодокатится вниз и пойдет шабашить Шутом на пляже
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17.11.2021 12:36 Відповісти
Кива, иди в Квартал, там будешь проххфессором!!!!
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17.11.2021 12:37 Відповісти
Не примуть, бо він затьмить всіх інших клоунів.
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17.11.2021 13:15 Відповісти
Крепись, дорогой. Ты не первый из больших учёных, которые пострадали от своеволия властей. Галилей, Джордано Бруно, Кива... Нормально смотришься в этом списке.
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17.11.2021 12:39 Відповісти
даже саркастическое отождествление кивина с великими учеными оскорбляет их память.
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17.11.2021 12:44 Відповісти
Зеленский гнобит цвет нации.
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17.11.2021 12:39 Відповісти
И этого драчуна надо лишать звания, и Шкарлета нахер увольнять - никакой взаимоисключающей альтернативы тут нет, не надо драматизировать
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17.11.2021 12:40 Відповісти
так я не понял : кто у кого списал , кива в у шкарлета или шкарлет у кивы
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17.11.2021 12:40 Відповісти
кивину 30 см лобной кости давит на мозжечок, занимающий оставшееся свободное место в черепе.
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17.11.2021 12:42 Відповісти
руки прочь ат учионых!
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17.11.2021 12:43 Відповісти
Це недороблене хоч писати і читати вміє?
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17.11.2021 12:50 Відповісти
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17.11.2021 12:51 Відповісти
Кива даже не подозревает, что он идиот, значит это более тяжелый клинический случай, поскольку одна из сущностей здорового человека, это понимание собственного несовершенства, и признание того факта, что другие тоже могут видеть его несовершенным.
Ну и в смысле признания его ученым. Каждый может считать себя, и быть вправе, или ошибаться, что он ученый, но признание его ученым, возможно только в случае признания его таковым со стороны компетентного научного сообщества, и это нельзя получить в виде сварганенной несколькими коррупционерами бумажки, можно получить бумажку по блату, что ты пожарник или дежурный, но, стоит повторить для "кив", твои научные заслуги, если таковые есть, должны опираться на научные авторитеты, а не на бумажку из министерства, на этом стоит наука.
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17.11.2021 12:52 Відповісти
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 12:55 Відповісти
А можно и то и другое?
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17.11.2021 12:56 Відповісти
Ой а мы и не подозревали? Хотя мой кум , ещё когда кива в раде дрочить стал, сказал мне - запомни кум, этот кива далеко пойдёт, ему палец в рот не клади
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17.11.2021 13:04 Відповісти
НАРОД! НУ СКАЖИТЕ КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЭТОГО ДЕГЕНЕРАТА???? Не уж то вы сами такие дегенераты!?
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17.11.2021 13:05 Відповісти
Ну наконец то хоть кто то начал делать правильные вещи. Надела эта говорильня.
Только вот по Киве все детские статьи проходят, а хотелось бы увидеть еще обвинения в измене Родине и покушение на жизнь человека еще. Да, Семенченко сидит за якобы частную армию, а вот у Кивы зигующих молодчиков Венедиктова не замечала?
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17.11.2021 13:06 Відповісти
А это КИВИ, наш младший научный сотрудник
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17.11.2021 13:11 Відповісти
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17.11.2021 13:15 Відповісти
Правильно сказал-сам"плагиатор".
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17.11.2021 13:16 Відповісти
А можна - і те, і те?
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17.11.2021 13:19 Відповісти
Чтобы забрать научную степень, сначала нужно дать научную степень. А киве её так и не дали
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17.11.2021 13:19 Відповісти
100% Только начал писать, когда вот комент в точку!!! Тебе мудаку ее (степень) еще никто не давал, так что и забирать у тебя нечего. Ты как был лысым чмо, так и остался. Тока теперь у тебя много времени прочитать самому свой "опус", если ты сможешь хоть толику осилить того что "написял" на бумагу!!!
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17.11.2021 16:39 Відповісти
это Кива


а это киви

рразница только в том что Кива умеет говорить но не может думать а у киви наоборот
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17.11.2021 13:22 Відповісти
АБЫРВАЛГ,младший брат Шарикова...
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17.11.2021 14:05 Відповісти
Більш ніж достатньо лише поглянути на оце,аби побачити повну відсутність розуму.А коли воно намагається згадувати літери складаючи з них слова та речення,це взагалі щось...
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17.11.2021 13:27 Відповісти
Бабун
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17.11.2021 13:30 Відповісти
Ківа, на зло ворогам пиши нову дисертацію. Підказую тему: " Роль лисих у світовій політиці". Новизна гарантована. Ще ніхто про це не писав. І матеріалу для досліджень уйма. От про Хрущова, про тебе, про Москаля - це вже три розділи. Гризи граніт науки. Ти можеш!
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17.11.2021 13:34 Відповісти
У Ківи біда за бідою..
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17.11.2021 13:35 Відповісти
украинская наука понесла невосполнимую утрату!
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17.11.2021 13:42 Відповісти
Эх, такого академика на взлете сбили. Сколько мыслей похоронено.
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17.11.2021 14:24 Відповісти
его бы еще гражданства лишь ) было бы супер )
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17.11.2021 14:30 Відповісти
Нічого було здуру за автомат хвататися, он який "рикошет" трапився.
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17.11.2021 15:02 Відповісти
Ну тут каГбы поддерживаю Шкарлета, хорошая новость
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17.11.2021 15:47 Відповісти
Психопатологические особенности умственной отсталости, включая сам интеллектуальный дефект, полиморфны как по характеру, так и по степени выраженности. Однако имеются общие симптомы, которые характеризуют в первую очередь так называемую ядерную олигофрению.Понятие «ядерная олигофрения» было введено в 1938 г. Н. И. Озерецким на основе массивности дефекта и особенностей как интеллектуального недоразвития, так и личности больного в целом. Психическое недоразвитие при ядерной олигофрении имеет две основные особенности: нарушение развития носит малодифференцированный, более или менее равномерный, диффузный характер; поражению подвергаются эволюционно наиболее молодые, интенсивно развивающиеся системы мозга. Как показали последующие исследования, при ядерной олигофрении могут поражаться и более древние мозговые образования [Исаев Д. Н., 1982; Марничева Г. С., Глезерман Т. Б., 1986].Типичной олигофрении всегда свойственны тотальность психического недоразвития, которая касается не только интеллектуальной деятельности, но и всей психики в целом, а на первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактного мышления.
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17.11.2021 16:24 Відповісти
Госпадя, як же оце служить у Раді? Хто керує Україною,жах! Це якесь посміховісько над нацією.
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17.11.2021 17:33 Відповісти
А питань до тих "навукових" хвойд нема ніяких? Можливо в "навуковому товаристві" забагато шлюх? Вже показували ФЕЙКи по дисертації киви, проте шлюхи цьому імбецилу все ж видали наукову ступінь. ЇХ в першу чергу треба гнати в шию та перевірити кому ЩЕ вони повидавали наукові степені. Чи хтось вважає, що ківі був першим?
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17.11.2021 18:56 Відповісти
"За словами Киви, в день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти і науки та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації.
Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі."
Охрнеть галиматья, в двух фразах взаимоисключение - так позвали или нахер послали?? Кто трнадит?? Походу навернео "ненаукивиц"!!!!
-
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17.11.2021 20:26 Відповісти
 
 