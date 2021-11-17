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Кулеба про скупчення військ РФ на кордоні: "У керівництва Росії всі сценарії на столі". ВIДЕО

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає "лякалкою" заяви держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера, що мігрантська криза не випадкова - це спроба спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"У керівництва Росії всі сценарії на столі. Коли навесні вони розгортали усю військову інфраструктуру вздовж нашого кордону, то це не була якась випадковість чи спроба нас залякати. Це було конкретне зміцнення стратегічних позицій ЗСУ Росії вздовж українського кордону", - розповів голова МЗС.

За словами Кулеби, Україна потрібно максимально серйозно ставитися до ситуації, але панікувати не треба.

Також читайте: Українсько-білоруський кордон не укріплювався, не чекали звідти удару, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Які плани, Кулєба?
Констатація фактів, купа зрадників у вищих ешелонах влади, балаканина замість дій - це все відомі ознаки теперішньої влади.
Як захищатися плануєте, чи знову, як у 14, сподіваєтесь, що головний тягар приймуть добровольці?
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17.11.2021 12:57
+13
Ох і дибілів же навибирали.
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17.11.2021 13:07
+11
Блазень скаже що іхтамнєти просто пересувають український кордон, а так нічого особливого.
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17.11.2021 13:01
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Які плани, Кулєба?
Констатація фактів, купа зрадників у вищих ешелонах влади, балаканина замість дій - це все відомі ознаки теперішньої влади.
Як захищатися плануєте, чи знову, як у 14, сподіваєтесь, що головний тягар приймуть добровольці?
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17.11.2021 12:57 Відповісти
Та уже большинство по тюрьмам та по погостам.
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17.11.2021 12:59 Відповісти
І почалося це не в 2019-му...
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17.11.2021 13:06 Відповісти
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17.11.2021 13:09 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отлетели. Зебилы своим голосованием убили Украину!
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17.11.2021 13:27 Відповісти
Не скигли ! Украина не Россия !
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17.11.2021 14:15 Відповісти
Блазень скаже що іхтамнєти просто пересувають український кордон, а так нічого особливого.
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17.11.2021 13:01 Відповісти
"расейские войска стоят на границе с Украиной, просто эту границу они продвигают вперед...!"(с)зеленский, 2014 рік
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17.11.2021 13:08 Відповісти
І цього ушльопка бидло обрало президентом. Тьху.
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17.11.2021 13:11 Відповісти
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17.11.2021 18:14 Відповісти
Ему 🐲😈🐸🎪🤡 это только на пользу - бизнес , "сваты " , "папик"… и медаль + миллиарды в офшоры за возвращение в гулаг!
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17.11.2021 14:18 Відповісти
Два тижні вище військове керівництво країна заперечувало активізацію Путіна на кордонах України, називало журналістів Washington Post й Politico провокаторами, дезінформаторами й російськими пропагандистами. Потім Зеленський записав відосик, підтвердив нарощування стотисячної групіровки сил РФ на кордонах України й подякував партнерам.



Вище - screen shot двох заголовків поважного видання Reuters: від 01 листопада - Україна все заперечує й засуджує провокаторів, від 10 листопада Зеленський все підтверджує і дякує "партнерам за співпрацю".

Це один з прикладів непослідовності України в комунікаціях зі стратегічними партнерами, який викликає здивування, розчарування, занепокоєння, якщо говорити дипломатичною мовою.

Якщо попросити психіатра прокоментувати те, що відбувається, я думаю він назве це - шизофренією. Всемірна організація здоров'я (ВОЗ) кваліфікує шизофренію, як тяжку форму психозу, який характеризуються спотвореним мисленням, сприйняттям світу та власної особистості, емоціями, промовою та поведінкою. До поширених психотичних симптомів входять галюцинації (чути, бачити чи відчувати те, чого немає насправді) і марення (стійкі хибні переконання чи підозри, міцно зберігаються навіть за наявності фактів, які свідчать про протилежне).
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
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17.11.2021 13:05 Відповісти
головне:
Після згаданого відосику держслужбовці Зеленського почали демонстрацію "активізації" діалогу с ключовими партнерами, однак забули сформулювати прохання - що конкретно (якої допомоги) хоче Україна, в зв'язку із загостренням. Контакти зведені до спільних церемоніальних заходів й висвітлення активності в соціальних мережах.
Відсутність сформульованих цілей й задач у сукупності із попередньою непослідовністю тільки погіршують, поки що непублічне, ставлення політичного істеблішменту США до України.
Індикатором таких змін стали дискусії в популярних політичних ток-шоу на головних телеканалах США. Вперше з 2014 року, модератори дискусії ставлять учасникам пряме питання - "Чому США повинні стати на бік України, а не Росії?".
10 листопада, у вечірньому ефірі загальнодержавного телеканалу Fox News, ведучий Такер Карлсон задав питання Конгресмену республіканцю Майку Тернеру, чому США підтримують Україну, а не Росію, на тлі нещодавнього нарощування російських військ уздовж спільного кордону країн. Декілька днів до того, Конгресмен закликав адміністрацію президента Джо Байдена "вжити швидких дій" щодо російських сил у листі до інших членів Конгресу Республіканської партії.

Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
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17.11.2021 13:07 Відповісти
Вам нужен детальный план правительства и что вы будете с ним делать,обсерать,действия сша,англии,швеции говорят об обратном.Если ранее была только обеспокоенность,то сейчас некоторые страны готовы направить в Украину свой контингент и вооружение летального характера,а это уже более серьёзный уровень помощи и отношений.
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17.11.2021 14:15 Відповісти
і як результат влади зебілів та клована:
Хоча Конгресмен Тернер й відповів ведучому, що США мають підтримувати демократичну Україну, а не тоталітарні режими, публічна дискусії звелася до ще одного небезпечного для України висновку - чи можуть країни вважатися демократичними, якщо їх очолюють корумповані керманичи.

Не буду стверджувати, що стало першопричиною погіршення ставлення до України - фізіологічні чи психо-розумові особливості окремих представників нашої влади, одне зрозуміло точно - України почали цуратися, дехто, навіть, на рівні гігієнічного несприйняття.
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
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17.11.2021 13:10 Відповісти
💯% 🎯🎯🎯
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17.11.2021 14:19 Відповісти
Та вы же их наперегонки туда отправляете.
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17.11.2021 12:58 Відповісти
не успеют просохнуть от слез умиления и гордости за себя))) сценарии, профессионально накарябанные шефирами-кулебами-дерьмаками и пр. кизяками...как они оказываются на столе у ***** )))) да кулеба??? )))) прямо мистика какая-то...
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17.11.2021 13:27 Відповісти
а у вас ущербных только один план - хапануть, хайпануть и хатынку прикупить в Испании чтобы через 2 года было где отсиживаться
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17.11.2021 12:59 Відповісти
Ох і дибілів же навибирали.
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17.11.2021 13:07 Відповісти
так біда в тому що дибілів можуть обирати тільки ще більші дибіли, і прозріння може прийти лише через величезну, масштабну біду, катастрофу. так, я маю на увазі повномасштабну війну з рашапоїдними ординцями.
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18.11.2021 10:11 Відповісти
Они весной провели учения и оставили технику в пределах 200 км от украинской границы. Именно поэтому украинская разведка и говорит что никаких передвижений в последнее время она не наблюдает.
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17.11.2021 13:14 Відповісти
Кто ОНИ,а зебиленыш ??? "Та сторона" ? Есть разведка , и там нет зеИУД !!!
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17.11.2021 14:23 Відповісти
тех же самых вениченкив повыбыралы як1918 роци, ни нада срилять, оно само рассасотся. не рассосется и стрелять надо
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17.11.2021 13:15 Відповісти
ВСУ России? Это еще что такое?
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17.11.2021 13:17 Відповісти
"Україна потрібно максимально серйозно ставитися до ситуації, але панікувати не треба".
Ну теперь я спокоен. Мы надежно защищены ... словами Кулебы.
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17.11.2021 13:29 Відповісти
ВСУ России ето как?
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17.11.2021 13:32 Відповісти
Цікаво-а що у керівництва України на столі на противагу всьому тому лапатному лайну?...
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17.11.2021 13:36 Відповісти
Сценарий предстоящей вечеринки...
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17.11.2021 13:56 Відповісти
ТАРЕЛОЧКА С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ НА КОТОРОЙ зеИУДА ГОТОВИТ СВОЕМУ ***** Украину !
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17.11.2021 14:26 Відповісти
"Вони ще весною розгортались". То чому ж ви соплі жували?
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17.11.2021 16:06 Відповісти
треба зробити і поширити звернення до матерів Россії з питанням , чи хочуть вони отримти своїх дітей в цинкових гробах і задля чого ?
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18.11.2021 11:58 Відповісти
 
 