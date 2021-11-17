Кулеба про скупчення військ РФ на кордоні: "У керівництва Росії всі сценарії на столі". ВIДЕО
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає "лякалкою" заяви держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера, що мігрантська криза не випадкова - це спроба спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"У керівництва Росії всі сценарії на столі. Коли навесні вони розгортали усю військову інфраструктуру вздовж нашого кордону, то це не була якась випадковість чи спроба нас залякати. Це було конкретне зміцнення стратегічних позицій ЗСУ Росії вздовж українського кордону", - розповів голова МЗС.
За словами Кулеби, Україна потрібно максимально серйозно ставитися до ситуації, але панікувати не треба.
Топ коментарі
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показати весь коментар17.11.2021 13:01
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Констатація фактів, купа зрадників у вищих ешелонах влади, балаканина замість дій - це все відомі ознаки теперішньої влади.
Як захищатися плануєте, чи знову, як у 14, сподіваєтесь, що головний тягар приймуть добровольці?
Вище - screen shot двох заголовків поважного видання Reuters: від 01 листопада - Україна все заперечує й засуджує провокаторів, від 10 листопада Зеленський все підтверджує і дякує "партнерам за співпрацю".
Це один з прикладів непослідовності України в комунікаціях зі стратегічними партнерами, який викликає здивування, розчарування, занепокоєння, якщо говорити дипломатичною мовою.
Якщо попросити психіатра прокоментувати те, що відбувається, я думаю він назве це - шизофренією. Всемірна організація здоров'я (ВОЗ) кваліфікує шизофренію, як тяжку форму психозу, який характеризуються спотвореним мисленням, сприйняттям світу та власної особистості, емоціями, промовою та поведінкою. До поширених психотичних симптомів входять галюцинації (чути, бачити чи відчувати те, чого немає насправді) і марення (стійкі хибні переконання чи підозри, міцно зберігаються навіть за наявності фактів, які свідчать про протилежне).
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Після згаданого відосику держслужбовці Зеленського почали демонстрацію "активізації" діалогу с ключовими партнерами, однак забули сформулювати прохання - що конкретно (якої допомоги) хоче Україна, в зв'язку із загостренням. Контакти зведені до спільних церемоніальних заходів й висвітлення активності в соціальних мережах.
Відсутність сформульованих цілей й задач у сукупності із попередньою непослідовністю тільки погіршують, поки що непублічне, ставлення політичного істеблішменту США до України.
Індикатором таких змін стали дискусії в популярних політичних ток-шоу на головних телеканалах США. Вперше з 2014 року, модератори дискусії ставлять учасникам пряме питання - "Чому США повинні стати на бік України, а не Росії?".
10 листопада, у вечірньому ефірі загальнодержавного телеканалу Fox News, ведучий Такер Карлсон задав питання Конгресмену республіканцю Майку Тернеру, чому США підтримують Україну, а не Росію, на тлі нещодавнього нарощування російських військ уздовж спільного кордону країн. Декілька днів до того, Конгресмен закликав адміністрацію президента Джо Байдена "вжити швидких дій" щодо російських сил у листі до інших членів Конгресу Республіканської партії.
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Хоча Конгресмен Тернер й відповів ведучому, що США мають підтримувати демократичну Україну, а не тоталітарні режими, публічна дискусії звелася до ще одного небезпечного для України висновку - чи можуть країни вважатися демократичними, якщо їх очолюють корумповані керманичи.
Не буду стверджувати, що стало першопричиною погіршення ставлення до України - фізіологічні чи психо-розумові особливості окремих представників нашої влади, одне зрозуміло точно - України почали цуратися, дехто, навіть, на рівні гігієнічного несприйняття.
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Ну теперь я спокоен. Мы надежно защищены ... словами Кулебы.