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На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко. ВIДЕО

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У пункті вакцинації в готелі "Національний" кожного дня вакцинується близько 100 людей.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховної Ради розповів в інтерв’ю журналістам перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Відео Україна 24

За його словами, це звичайні українці.

"По-перше в цьому районі немає пункту вакцинації. Найближчий – десь в районі 3 кілометрів", - зауважив перший віцеспікер.

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Він наголосив, що на сьогоднішній день вакциновані близько 320 депутатів, а Апарат Верховної Ради вакцинований на 95%. Нардеп пояснив, що поки що складно назвати точну цифру вакцинованих парламентарів, тому що "хтось ще не доїхав, хтось в процесі, а у когось одна доза".

"Скандалів немає. Депутати проходять до Верховної Ради", - додав політик.

Корнієнко повідомив, що не знає про випадки конфліктних ситуацій за участі депутатів. Окрім того, про який він говорив в понеділок на погоджувальній раді.
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Это перемога, или там другой тип вакцинации?
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17.11.2021 12:57 Відповісти
Кому близко 320. Це не точна цифра ч и не впевнеі що інші мають справжні серьифікати
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17.11.2021 13:15 Відповісти
Я думаю 320 имеют сертификаты. А делали прививку или нет - поди разберись.
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17.11.2021 13:21 Відповісти
Корнієнко, забов'яжить депутатов оприлюднити свої ковід-сертіфікати.
Прийміть постанову про обов'язкове оприлюднення своїх ковід-сертіфікатів Ляшко, всіх членів уряду, адміністрації президента та його самого. А також перевіряючих ковід-сертіфікати
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17.11.2021 13:19 Відповісти
А еще сотня где?
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17.11.2021 13:19 Відповісти
450-около 320 = около 130 (т.е. почти каждый 3 (около)))) не пожелал)
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17.11.2021 13:21 Відповісти
Там 420 по факту, без Крыма и Донбасса.
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17.11.2021 13:23 Відповісти
425
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17.11.2021 13:36 Відповісти
ОПЗЖ гляди Спутником укололись
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17.11.2021 13:24 Відповісти
Якби ж то ...
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17.11.2021 14:26 Відповісти
Падлюки, навіть рахувати не вміють. Сказав би що біля 1000.
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17.11.2021 13:44 Відповісти
Близько 320, це напевно 230?
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17.11.2021 15:22 Відповісти
 
 