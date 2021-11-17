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"Війни не існує. Про неї зручно згадувати, коли у нас все х#йово", - нардеп ОПЗЖ Кива пояснив чому привітав Путіна з днем народження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заперечив війну з Росією і назвав своє вітання президента країни-окупанта Володимира Путіна цілком законною дією. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у кулуарах парламенту

"Законом це дозволено. Оголошеної війни з Росією немає, а є глобальні економічні стосунки. Росія - це один з основних торгівельних партнерів. Я привітав. У нас встановлені дипвідносини... Яка війна?.. Війна існує тоді, коли про неї зручно говорити. Зручно її згадувати, коли у нас все х#йово - ми говоримо про війну. Треба відвернути увагу від того, що "слуга народу" Ковальов влетів у вантажівку п'яний  - потрібно говорити про війну. Світло і продукти в країні закінчу.ться - відразу треба говорити про війну. Якби була у нас війна, тоді президент мав би оголосити військовий стан, оголосити про те, що у нас є війна з РФ, парламент має прийняти всі необхідні ухвали. Щоб все було у рамках закону, а так війна тільки в головах тих, хто приховує свої злочини", - сказав Кива.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Дайте цьому 3.14дару сєльодки
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17.11.2021 14:27
+50
Навіть коментувати цю потвору гидотно, одним словом - гидота лиса
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17.11.2021 14:28
+46
"Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3293068
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17.11.2021 14:27
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ківі недолуго грає на підміні понять.. це, банально, дешевий софізм
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17.11.2021 21:34 Відповісти
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 21:38 Відповісти
В 21 веке война не ведётся так, как раньше. Гибридная агрессия руками удмуртских "шахтёров" - есть, но законодательного определения и чёткости - у нас нет. Вот и получается что технически Кива прав. Хотя как ему позволяют зачатки разума поздравлять убийцу соотечественников. Но это вопрос к психиатрам, пожалуй.
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17.11.2021 21:43 Відповісти
Арсенчика кадр...любимец. Посадил на потоки.
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17.11.2021 21:48 Відповісти
Нацжены, где же вы с плюшевыми кивами? Не проплачено?
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17.11.2021 22:21 Відповісти
це жертва невдалого аборту......ось наслідки
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17.11.2021 22:38 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заперечив війну з Росією і назвав своє вітання президента країни-окупанта Володимира Путіна цілком законною дією. Джерело: https://censor.net/ua/v3299991


Воно повинно залишитись без громадянства України.
Це буде знаково для всіх сепарів і ватників України
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18.11.2021 00:13 Відповісти
Нет, тогда нельзя будет судить за госизмену.
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Поліція - це і є злочинне формування, що сприяє знищенню країни
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18.11.2021 06:11 Відповісти
Кремлівська консерва пішла ва-банк. Якщо нема війни, звідки у цього дрочила статус учасника бойових дій? Терміново скасувати.
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18.11.2021 07:19 Відповісти
Дурачок"! Зачем тебе 2 пистолета? И диплом Прохвессора.
На тебя нужно кинуть говенную гранату,
Иди лучше спусти ТРУХНЮ...
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18.11.2021 07:31 Відповісти
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18.11.2021 10:04 Відповісти
какой кива дебил... почему он все еще депутат?
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18.11.2021 11:03 Відповісти
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