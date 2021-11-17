Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків в кінотеатри, театри, на концерти, на заняття спортом та подорожі по Україні потягом або літаком", - розповів прем'єр.

За його словами, близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.

"Міністерство економіки ще більше детально пояснить, як саме будуть проходити виплати. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року. ... Це окрема програма з загального фонду державного бюджету. Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.

В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

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