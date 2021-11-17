Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО
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Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків в кінотеатри, театри, на концерти, на заняття спортом та подорожі по Україні потягом або літаком", - розповів прем'єр.
За його словами, близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.
"Міністерство економіки ще більше детально пояснить, як саме будуть проходити виплати. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року. ... Це окрема програма з загального фонду державного бюджету. Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.
В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.
Будь ласка, зачекайте...
Как пример, в моем случае в "дию" вакцинация НЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ!!! Что я уже не делал: и к семейному врачу ходил и в пункт вакцинации, чтобы они проверили данные - говорят, все введено правильно, а за "Дию" мы не отвечаем... И я там такой был не один, там у семейного, вся очередь исключительно по причине "не подтягивается в Дию". Вот так все и получат те 1000! Хер собачий кто-то, что-то получит!!!
Ну бл*дь как?!!!! И это при том, что стоимость 1км выросла в 3 раза по сравнению с тем когда делали при "барыгах"!
Я возмущаюсь не самой дорогой и "Дией", а действующей властью! И дороги и Дия - это просто как пример жопорукости, пофигизма и воровства!!!!
А Вы как думаете? И вообще-то я не о деньгах речь вел.
Нафіга бабулі, в якої немає смартфона, ота вовина 1 000?
В їхньому селі спортзалу нема, мандрувати вона не збирається...
Вкололи два уколи безкоштовно і за те спасибі.
Але спочатку дідусям і бабусям треба буде купити смартфона на те що залишиться від пенсії.
а ці віртуальні гроші просто спишуть на невіртуальні офшори (і шукайте хвостик))))
Не ведіться на цю дурнувату влпду і їх чергову брехню 😡
Тому треба провчити поліно зелене,як грати в ігри з українцями.Коли міфічні тисячі з'являться на рахунках,створювати петицію і вимагати права використовувати гроші на благодійність.Так можна хворим дітям і нашим пораненим допомогти,і не дати вкрасти гроші .
тисячу гривень, яку вони не отримають
і пригадають Вовіку у час "Ч"
Времена меняются, технологии не стоят на месте, только лох остается прежним.
Как говорил Мавроди, лох не мамонт, лох не вымрет.
близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з Джерело: https://censor.net/ua/v3299998
Знатный развод на бабло намечается
дауж, викторфедарыч и петралексеич сущие дилетанты по сравнению с зеленью, на воздухе разводят на бабло бюджет, без всяких там схем.
До ближайшего "Ашана" ? Так может не хватить.
Але НІ, нехай чалапають дивитись бидло-квартал.
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Eliot Higgins
@EliotHiggins
Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.
3:18 AM · 17 ****. 2021 г.·Twitter Web App
Вотжэж, *****..
а, да, и потратить виртуальную тсясю можно тоже только виртуально.... т.е. каком кверху...
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