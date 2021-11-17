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Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

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Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків в кінотеатри, театри, на концерти, на заняття спортом та подорожі по Україні потягом або літаком", - розповів прем'єр.

За його словами, близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.

"Міністерство економіки ще більше детально пояснить, як саме будуть проходити виплати. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року. ... Це окрема програма з загального фонду державного бюджету. Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти не вплинуть на отримання субсидій людьми", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.

В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

Також читайте: Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
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17.11.2021 13:30
+27
Мерзотник зелений , щоб ви розуміли , знущається над українцями і відверто сміється 😠
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17.11.2021 13:40
+25
Наперсточники похлеще Януковоща
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17.11.2021 13:33
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17.11.2021 13:30 Відповісти
Султан НеЛох Османский! или Офшор Пандорапейперский
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17.11.2021 13:35 Відповісти
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17.11.2021 13:59 Відповісти
Так Юлина тысяча была реальной ,а Вовина тысяча -виртуальная .
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17.11.2021 17:12 Відповісти
Такой же ПШИК , как и пять вопросов 🤡🐸🐲членограя !!!
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17.11.2021 14:02 Відповісти
Мерзотник зелений , щоб ви розуміли , знущається над українцями і відверто сміється 😠
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17.11.2021 13:40 Відповісти
эти деньги уже сперли , просто их надо красиво списать
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17.11.2021 14:17 Відповісти
Віртуальний **********, вертуальний уряд. вертуальніт гроші: життя в смартфоні.
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17.11.2021 14:59 Відповісти
А от вішати треба їх не віртуально
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17.11.2021 15:40 Відповісти
А це мабуть велике віртуальство...
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17.11.2021 13:30 Відповісти
велике віртуальство-нає*****ство...
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17.11.2021 14:00 Відповісти
афера какая то)
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17.11.2021 13:31 Відповісти
У них везде или афера, или шоу с косоворотками и балалайками, или сделано так что "какая разница".
Как пример, в моем случае в "дию" вакцинация НЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ!!! Что я уже не делал: и к семейному врачу ходил и в пункт вакцинации, чтобы они проверили данные - говорят, все введено правильно, а за "Дию" мы не отвечаем... И я там такой был не один, там у семейного, вся очередь исключительно по причине "не подтягивается в Дию". Вот так все и получат те 1000! Хер собачий кто-то, что-то получит!!!
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17.11.2021 13:59 Відповісти
Ну подтягивается или нет то такое. Вы же не ради Дии вакцинировались. Что же теперь возмущаться.
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17.11.2021 14:31 Відповісти
Нет конечно! Я возмущаюсь что: нихрена не работает, нихрена не доделано или сделано "аби як". Вот в конце лета, делали дорогу областного назначения, которая идет через город "Большая стройка", причем делали основательно: фрезернули, положили 1й слой на геосетку, положили второй слой. Прошел 1 месяц - ПОЯВИЛИСЬ ЯМЫ! И это еще зимы не было (когда капилярная вода замерзает и ломает асфальт)!!!
Ну бл*дь как?!!!! И это при том, что стоимость 1км выросла в 3 раза по сравнению с тем когда делали при "барыгах"!
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17.11.2021 15:13 Відповісти
На счет дороги возмущаетесь? Зачем? Дорога то такое... Или Вы думаете, что те кто так строит дороги в отношении здравоохранения поступает как-то иначе? Вы думаете что вот в нем то они все делают по высшему разряду? Разве так бывает? Разгильдяй в одном - разгильдяй во всем. Посему я бы не за дороги бы переживал в данном случае.
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17.11.2021 19:00 Відповісти
Действительно, "какая разница", главное что руководит всем этим "хАроший мАлчик".
Я возмущаюсь не самой дорогой и "Дией", а действующей властью! И дороги и Дия - это просто как пример жопорукости, пофигизма и воровства!!!!
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17.11.2021 19:27 Відповісти
Ну а вакцинация образец заботы этой власти о народе. Готовы даже подарками осыпать людей и всякого рода поощрениями. В этом случае у власти неожиданно совесть проявила себя.
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17.11.2021 19:29 Відповісти
Вы это серьезно или просто сарказм?! Вы в серьез думаете, что они сейчас решили проявить заботу и благоразумие????? Как бы не так! Единственная причина - это падение рейтинга и попытка его поднять - они тупо вспомнили про "Юлину 1000", которая тоже поднимала себе рейтинг (но у той хоть денег, побольше было в бюджете и экономика не падала в пике)
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17.11.2021 20:07 Відповісти
Вы это серьезно или просто сарказм?!
А Вы как думаете? И вообще-то я не о деньгах речь вел.
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17.11.2021 21:49 Відповісти
Это просто игра такая, вы выбыли после первого конкурса. Но кто-то, обязательно дойдет до финала
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17.11.2021 14:35 Відповісти
на виртуальные услуги
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17.11.2021 13:32 Відповісти
Бабушка, дедушкам, да и просто гражданам ну которые не хотят вашей диджитализации и краже персональных данных.......
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17.11.2021 13:33 Відповісти
смогут увидеть эту тысячу на экране телевизора ))) вместо рекламной заставки... на Г+Г )))))
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17.11.2021 14:01 Відповісти
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17.11.2021 13:33 Відповісти
Наперсточники похлеще Януковоща
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17.11.2021 13:33 Відповісти
Ага, у этих и наперстков нет - просто говорят: "Шарик типа тут... помешали, помешали.... и опять вы проиграли"
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17.11.2021 14:01 Відповісти
что, никто не хочет вашу глючную дию скачивать и давать ключ отквартиры где деньги лежат?
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17.11.2021 13:33 Відповісти
Які можуть бути податки на вертуальні гроші,які люди навіть не побачать? Хочуть заробити на людях ,та ще радіти тому що податків не буде.Ця влада зовсім трьохнута.
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17.11.2021 13:34 Відповісти
Як завжди. Гроші віртуальні - податки реальні.
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17.11.2021 14:33 Відповісти
Це дуже вірно.
Нафіга бабулі, в якої немає смартфона, ота вовина 1 000?
В їхньому селі спортзалу нема, мандрувати вона не збирається...
Вкололи два уколи безкоштовно і за те спасибі.
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17.11.2021 13:34 Відповісти
Мандруватиме віртуально.
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17.11.2021 13:41 Відповісти
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17.11.2021 14:03 Відповісти
Это такая форма создать Реестр избирателей под новые выборы, которые Зе ублюдки хотят проводить Виртуально! Ну кто считает, тот и Выигрывает!!!
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17.11.2021 13:34 Відповісти
Тоді і щеплення повинно бути віртуальним.
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17.11.2021 13:34 Відповісти
А де візьметься зайвих 30 млрд. грн. когось цікавить?
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17.11.2021 13:37 Відповісти
Не цікавить,бо грошей ніхто не побачить.Гроші вертуальні, роздаватимуть квітки на кіно " Свати", квитки на фітнесклуби зелених корішей при владі, і квітки на потяг щоб мандрувати у невідомому напрямку під час пандемії.
Але спочатку дідусям і бабусям треба буде купити смартфона на те що залишиться від пенсії.
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17.11.2021 13:42 Відповісти
цікавить! бо пенсійний фонд порожній, ковідний фонд асфальтом завалений...
а ці віртуальні гроші просто спишуть на невіртуальні офшори (і шукайте хвостик))))
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17.11.2021 14:05 Відповісти
Даватимуть "ваучери" лише тим, хто вакцинується ПІСЛЯ 19 грудня...

Не ведіться на цю дурнувату влпду і їх чергову брехню 😡
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17.11.2021 13:37 Відповісти
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17.11.2021 14:09 Відповісти
Вава,це рейтинг не врятує,як був на півшостого,так і залишиться.Буратіна вирішив два зайця вбити-і рейтинг "підперти" і гроші бюджетні "сперти",тому що процентів 20 може й скористаються ними за призначенням.А решту можна спокійно вкрасти.
Тому треба провчити поліно зелене,як грати в ігри з українцями.Коли міфічні тисячі з'являться на рахунках,створювати петицію і вимагати права використовувати гроші на благодійність.Так можна хворим дітям і нашим пораненим допомогти,і не дати вкрасти гроші .
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17.11.2021 13:39 Відповісти
всі пенси до кінця життя запамятають

тисячу гривень, яку вони не отримають

і пригадають Вовіку у час "Ч"
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17.11.2021 13:46 Відповісти
как вы лицемеры зае.али уже! когда люди, для которых тысяча это даже не ужин в ресторане, а чаевые за этот ужин, рассуждают, как люди должны потратить ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ!!! ворье двуличное.
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17.11.2021 13:41 Відповісти
У Мавроди были билеты МММ, у Зебуина виртуальная электронная тысяча.
Времена меняются, технологии не стоят на месте, только лох остается прежним.
Как говорил Мавроди, лох не мамонт, лох не вымрет.
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17.11.2021 13:43 Відповісти
Віртуальна тисяча на віртуальні картки. Гуляйти, злидарі!
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17.11.2021 13:49 Відповісти
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17.11.2021 14:10 Відповісти
"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки Джерело: https://censor.net/ua/v3299998
близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з Джерело: https://censor.net/ua/v3299998

Знатный развод на бабло намечается
дауж, викторфедарыч и петралексеич сущие дилетанты по сравнению с зеленью, на воздухе разводят на бабло бюджет, без всяких там схем.
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17.11.2021 13:56 Відповісти
так вони ж заклали під це добрячий фундамЕнт, ось усе й розвивається за їх програмою, обидва однакові
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17.11.2021 14:42 Відповісти
и шо, таки даже в Налоговый кодекс изменения внесут для этого?... если нет - еще тот концерт налоговой от квартала-95 ожидает получателей в 2022-м...
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17.11.2021 13:58 Відповісти
А куда можно путешествовать в Украине с бюджетом в 1000 гривен ?
До ближайшего "Ашана" ? Так может не хватить.
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17.11.2021 13:59 Відповісти
ашана низзя, а герега - моно)))) или коли-каклеты велюр (на чайок должно хватить...без сахара))))
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17.11.2021 14:12 Відповісти
Причому майже вся країна в "червоній зоні". ДБЛ БЛД!
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17.11.2021 17:54 Відповісти
Зате ми майстри спорту по КОВІДу і в першій трійці в світі по смертності від нього.
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17.11.2021 21:12 Відповісти
Якщо такі вже "щедрі" за рахунок платників податків, то могли б дати можливість купити ліки за ці гроші. Це ж акція типу турботи про здоров'я.
Але НІ, нехай чалапають дивитись бидло-квартал.
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17.11.2021 14:00 Відповісти
среди зебобиков бытует мнение что билет на концерт Квартала обладает целебными свойствами . лечит кашель . затягивает раны и останавливает диарею . опять же если покрошить его в новогодний оливэ или приготовить его под шубой то праздники пройдут веселее
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17.11.2021 14:08 Відповісти
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Eliot Higgins


@EliotHiggins



Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.



3:18 AM · 17 ****. 2021 г.·Twitter Web App
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17.11.2021 14:02 Відповісти
Ну скажи что не имбицилы , а ? Особенно порадует бабушку Дия в её нокии кнопочной.
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17.11.2021 14:02 Відповісти
нужно маме позвонить . наверняка обрадуется . теперь сможет фитнесом на старости лет заняться . тем более что на пенсии . время есть
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17.11.2021 14:04 Відповісти
вони скуповують голоси молоді а бабусь вже зась...
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17.11.2021 14:07 Відповісти
Почему не ржёте, ЗЕбилы? Смешно ведь
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17.11.2021 14:06 Відповісти
На Дип Перпл не хватит,добавьте малость.
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17.11.2021 14:08 Відповісти
божья роса ...

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17.11.2021 14:12 Відповісти
Это как секс по телефону. И трахнули и целка на месте.
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17.11.2021 14:16 Відповісти
А деньги и шульберт на который я пойду, тоже будут виртуальные???? Вообще у нас при этой наперсточной власти все становится виртуальное, ***!!!!!!!!!
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17.11.2021 14:17 Відповісти
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17.11.2021 14:18 Відповісти
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17.11.2021 14:18 Відповісти
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17.11.2021 14:19 Відповісти
Подачки рабам.
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17.11.2021 14:29 Відповісти
это даже не подачка это разводка, две трети вообще не смогут эти деньги потратить. Уж лучше бы продуктовые наборы раздавали, гречку, масло и консервы по крайней мере съесть можно...
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17.11.2021 16:51 Відповісти
а шо плохо ? уколят еще и бабки дадут !
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18.11.2021 03:22 Відповісти
Стоимость билета на концерт "95 квартал" составляет 1000 грн.

Вотжэж, *****..
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17.11.2021 14:30 Відповісти
Задолбали, почему бы не сделать списание этих денег с коммунальных платежей, ну какие театры и спортзалы у пенсионеров и сельских жителей.
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17.11.2021 14:33 Відповісти
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17.11.2021 14:34 Відповісти
Шо це з ним?
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17.11.2021 15:08 Відповісти
Молодшого Добкіна побачив.
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17.11.2021 17:56 Відповісти
Приход,типа)))...
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17.11.2021 18:49 Відповісти
Даже, если старушка придет в фитнес клуб, то скорее всего ее с этим сертификатом никто обслуживать не будет. Потом отвечай за ее здоровье. Потом этому фитнес клубу получить эти свою тысячу от государства - замаешься.
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17.11.2021 14:45 Відповісти
ну они же знают кому дают-по приколу голосовали по приколу и получите роспишитесь знают что баранами управлять одно удовольствие че вы бараны возмущаетесь
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17.11.2021 15:06 Відповісти
Сипатого кокаинщика не отпускает. Жесть как прет.
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17.11.2021 15:18 Відповісти
З приводу вакцінації, деякі лікарі відмовляють хворих щоб не заморочуватись - https://www.youtube.com/watch?v=9I_DQR6PwvU
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17.11.2021 15:18 Відповісти
ПРОДАМ СЕРТИФИКАТ ЗА 50% НОМИНАЛА!
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17.11.2021 15:22 Відповісти
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17.11.2021 15:42 Відповісти
За кожнину прививку по тисячі гривень два укола дві тисячі гривень
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17.11.2021 16:21 Відповісти
Ди диви, губу розкатала!
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17.11.2021 17:17 Відповісти
какие самолеты и театры ты головой ударился..кто туда когда ходил -а кто ходит ездит на ниссан мурано..мрози..с другой реальносьти
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17.11.2021 16:29 Відповісти
виртуальные платежные карты у виртуального правительства виртуальной валютой и наверное вообще в виртуальном мире.

а, да, и потратить виртуальную тсясю можно тоже только виртуально.... т.е. каком кверху...
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17.11.2021 16:55 Відповісти
ну так суды заочные, а деньги виртуальные все заочно сидят (кто убивал) а остальные при деньгах!
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18.11.2021 03:24 Відповісти
Очередной лохотрон и нашего лоха зеленского!!
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17.11.2021 16:56 Відповісти
интересная тыща от зеленского.. вроде она есть, но её всё же нет
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17.11.2021 17:40 Відповісти
Отримаю Вовину тисячу , сходжу в фітнесцентр ,, а ви ? А я в спортзал ..
. .
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17.11.2021 19:26 Відповісти
ЗЕлебобики! учимся виртуально мазать на хлеб. достаем сматфон, находим там "вавину тыщу", и легким движением руки намазываем ее на хлеб. приятного аппетита! кушайте, не обляпайтесь...
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17.11.2021 19:42 Відповісти
Не подсказывай. Их по статистике еще около 20% (реально я думаю меньше).
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17.11.2021 21:10 Відповісти
Якийсь ди*ільний піар вийшов у неЛоха. Наче й дають людям гроші - але фіга з два люди зможуть ними зкористатись. Скільки ж мудоляк із люсею і сирьожою думали над цим - якщо змогли додуматись до такої фігні...
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18.11.2021 01:47 Відповісти
Тысяча за укол ? Отлично. Почему на цензоре возмущаются? А сколько за такое платить десять тысяч шо ле ? Совсем подурели ? Денег и так мало . Тысяча гривен за один укол ,а им не нравится. Вот если бы тысячу покойный Черновол или Ющенко выдавал или например,Кучма, или Кравчук , тобыло бы не мало ?
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18.11.2021 03:28 Відповісти
То може і за фальшивий сартифікат гроші повернуть?! А то такі трати, такі трати....
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18.11.2021 09:24 Відповісти
 
 