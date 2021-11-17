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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" наживо: Вагнергейт бабах! | Польща і Україна під ударом ворогів | Смаженина з Мордору. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі говоритимуть про про найгарячіші на цей час новини.

Вечір середи, а отже, на Цензор.НЕТ вас чекає стрім "Без цензури" наживо!

Bellingcat опублікував нові подробиці у справі "вагнерівців!

За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" 25 липня 2020 року.

Ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також поговоримо про міграційну кризу на кордонах Білорусі, ймовірність вторгнення мігрантів до України, про те, чим нам може допомогти Велика Британія, а на десерт – трішки смаженини з Російської Федерації.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:21
+4
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17.11.2021 20:51
+3
Бот мишки подляка, де ти, а де Майдан?
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17.11.2021 21:39
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17.11.2021 20:51 Відповісти
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:21 Відповісти
багато хто піся Майдану мав сидіти на нарах , але ніхто так і не сів
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17.11.2021 21:34 Відповісти
Бот мишки подляка, де ти, а де Майдан?
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17.11.2021 21:39 Відповісти
Передава педофілу уколову привіт, небот бугагага)))
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17.11.2021 21:41 Відповісти
Він твій приятель, от сам йому привіти і передавай.
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17.11.2021 21:50 Відповісти
та ні, він ******** шарія і чоколадніх хлопчиків , я тебе вірно скерував
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17.11.2021 21:52 Відповісти
Будь-ласка не розповідай про своїх партнерів.
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17.11.2021 21:56 Відповісти
ок, давай тоді про твоїх , що скажеш про портнікова?
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17.11.2021 22:59 Відповісти
Что ты сутулая свинособака - угадал?)))
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18.11.2021 08:00 Відповісти
Конечно пук, сподливое, в штанишки Зе
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17.11.2021 22:01 Відповісти
ОП - это филиал ФСБ РФ в Украине. Но! ЗЕлёной падали "какая разница".
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17.11.2021 22:49 Відповісти
 
 