"Був жахливий крик": відсторонена через відсутність вакцинації вихователька влаштувала бійку в дитячому садочку на Рівненщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Рівному відсторонена через відсутність вакцинації вихователька дитячого садка увірвалася до будівлі з трьома чоловіками та влаштувала розбірки з вимогою відновити її на роботі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Фактів.ICTV".
Інцидент відбувся під час тихої години. Директор стверджує, що її та ще двох педагогів побили – на руках видно синці.
Конфлікт зупинила поліція.
"Викликали вихователі та директор садка. За їхніми словами, відсторонена працівниця пошкодила майно садка, створювала конфлікт, штовхалася та смикала за одяг, ударила одну з працівниць кулаком в обличчя!" – розповіла речник патрульної поліції Рівненської області Наталія Китюк.
Співробітники дитячого садка заявили, що шоковані поведінкою працівниці. За їхніми словами, вона – єдина з колективу, хто не вакцинувався.
Вони стверджують, що жінку попереджали про усунення та пропонували їй робити ПЛР-тести або взяти довідку, що вакцинація їй протипоказана. Але вихователька не погодилася.
У поліції відкрили 4 кримінальні провадження за цим інцидентом.
Усунена працівниця, у свою чергу, вирішила звернутися до суду. Але зустрітися з журналістами та прокоментувати подію вона відмовилася.
"Ніхто не очікував. Людина просто увірвалася з трьома невідомими до холу, коли вже дітки спали. Був жахливий крик! Люди невиховані… тому ми були змушені викликати поліцію", – сказала вихователька садка Оксана Андрійчук.
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-разговариваешь по русски -враг народа Украины (как пишет радио свобода)
-против добровольной вакцинации -враг народа Украины (как пишут все сми )
Очень удобно. Как у дедов.
«враг народа», «как у дедов» - кацап зовсім не палить контору.
Нехай тобі сьогодні насняться бандерівці, які ріжуть горлянку твоєму діду нквдисту.
И еще самое интересное, что вот эти активные патриоты ,которые говорят что все кто пишет на русском -гнида ,еще негодуют по поводу флажков которые стоят возле ника пользователя. То есть ,если флажок не украинский , то этот комментатор -гнида и кацап.
Но! Еще есть интересненькое! К тем пользователям которые пишут давно (их ту все знают могу написать эти ники-это здешние УМЫ, но зачем , ведь тут все умны) причем пишут под флажками других стран уже много лет, ну как минимум с 2014года , вот эти патриоты с пеной у рта призывающие убивать и палить в крематориях говорящих по русски , или имеющих "русские" фамилии , имеющих другие флажки возле ника (не украинские), невакцинированных.......самое интересное ,что эти бандеровцы не имеют претензий к таким писателям. Такие дела. Так что двойные стандарты это как раз сюда. Тем более у вас же цензор.нет (как он храбро задумывался в 12м году) ,правильно? 👨⚖️👮
Які ж ви огидні та смердючі. Коли вам вже чебурнет ху#ло підключе, щоб всесвітня павутина видихнула з полегшенням та не читала вашу маячню.
По-перше, втрутився у розмову, по-друге, обізвав мене, по-третє, принизив гідність українців-патріотів.
Тебе треба деактивовувати за порушення правил. Та і взагалі, у тебе сучий характер, а ця риса притаманна лише кацапам та геям. Справжні українські чоловіки так не поводяться.
Ф камуннє астанофка
Другова нет у вас пути
В руках у вас винтофка.
Дєдушка! Камунізд штолє?
бачу, шо махровий камунізд, малорос та ще й з комплексом меншовартості. Лише від одного прізвища Бандера такі дєдушкі як ти у штани випорожняються, ти це продемонстрував.