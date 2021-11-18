Українці, які через смерть члена групи з середини жовтня лишалися в Туреччині, сьогодні повернуться додому, - Кулеба. ВIДЕО
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Українські туристи, які не могли залишити територію Туреччини через смерть одного з членів групи, повернуться в Україну сьогодні, 18 листопада.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, сьогодні повернуться на батьківщину", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що за результатами роботи, проведеної дипломатичними установами України в Туреччині з компетентними органами, зокрема з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян в Україну.
"Громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина. Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, група громадян України в середині жовтня прилетіла до Анталії і вирушила в похід Лікійською стежкою, але змушена була досі залишатися в Туреччині через розслідування, яке здійснюють у зв'язку із загибеллю одного з учасників групи. До завершення всіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було завдано поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини.
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Ймовірною причиною зриву спецоперації із затримання російських найманців, підозрюваних у причетності до злочинів на Донбасі, могли стати «політична некомпетентність» і «якісь внутрішні інтриги», заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участі «Голосу Америки») Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider.
Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.
«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.
********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...
Так и не выяснили.
Это еще круче, чем "застрелился двумя выстрелами из однозарядного охотничьего ружья в голову".