УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15434 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство
4 080 9
смерть (6550) Туреччина (2249) українці (2382) Кулеба Дмитро (3158)

Українці, які через смерть члена групи з середини жовтня лишалися в Туреччині, сьогодні повернуться додому, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Українські туристи, які не могли залишити територію Туреччини через смерть одного з членів групи, повернуться в Україну сьогодні, 18 листопада.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, сьогодні повернуться на батьківщину", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що за результатами роботи, проведеної дипломатичними установами України в Туреччині з компетентними органами, зокрема з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян в Україну.

"Громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина. Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турист з України покінчив із життям у Туреччині: групу, з якою він подорожував, вже три тижні не випускають із країни

Нагадаємо, група громадян України в середині жовтня прилетіла до Анталії і вирушила в похід Лікійською стежкою, але змушена була досі залишатися в Туреччині через розслідування, яке здійснюють у зв'язку із загибеллю одного з учасників групи. До завершення всіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було завдано поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато у них там был полный олинклюзив)))
показати весь коментар
18.11.2021 11:49 Відповісти
Дом ,милый дом ... будут знать как по турциям шляться ...
показати весь коментар
18.11.2021 11:50 Відповісти
Бубачка лично будет встречать, а потом бить себя пяткой в груть "Это я их спас !" ?
показати весь коментар
18.11.2021 11:57 Відповісти
Друк

Ймовірною причиною зриву спецоперації із затримання російських найманців, підозрюваних у причетності до злочинів на Донбасі, могли стати «політична некомпетентність» і «якісь внутрішні інтриги», заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участі «Голосу Америки») Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider.

Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.

«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.

********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...

показати весь коментар
18.11.2021 12:38 Відповісти
месяц "не бросали в беде"....жесть!
показати весь коментар
18.11.2021 12:59 Відповісти
Кто всё таки его убил?
Так и не выяснили.
показати весь коментар
18.11.2021 13:15 Відповісти
Самовбивство.
показати весь коментар
18.11.2021 13:24 Відповісти
Организовал поездку, приехал в другую страну ... только ради того, что бы совершить самоубийство ночью на берегу?
Это еще круче, чем "застрелился двумя выстрелами из однозарядного охотничьего ружья в голову".
показати весь коментар
18.11.2021 13:28 Відповісти
видимо был под чем-то. перерезал себе горло на глазах у моих знакомых
показати весь коментар
24.11.2021 00:14 Відповісти
 
 