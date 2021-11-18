У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО
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У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія, який порушив правила дорожнього руху та не сплачував штрафи.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.
Почали з Олексія Олександровича-власника Тойоти.
25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі.
Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові.
Топ коментарі
+10 Панас Стець
показати весь коментар18.11.2021 12:25
+10 Харьков Сумской
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+7 Шрек Баблокат
показати весь коментар18.11.2021 12:23
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Будь ласка, зачекайте...
мазафака думал шо Шумахер..
https://izvestia.kharkov.ua/obshchestvo/v-harkove-u-inostranca-konfiskovali-avtomobil-za-prevyshenie-skorosti-i-dolgi-za-shtrafy-foto/
2. Не адвокат подобных "гонщиков", но стесняюсь спросить: А сколько ДТП спровоцировал данный "гонщик"? Ноль?
3. Не надо выдавать развешивание "зарабатывателей бабла" (т.е. камер автоматической фиксации) за работу дорожной полиции.
4. Прежде чем пиариться на том, что у кого-то конфисковали авто, про Трухина ничего рассказать не хочет, господин НЕуважаемый зам.министра? Там конкретное ДТП, а не просто "превышение".
5. Ну и самый главный вопрос: Каким образом "конфискация авто" повлияет на адекватность этого гонщика? Заплатит штрафы - заберет авто и ... станет ездить по правилам?
Резюме:
Голимый пиар и имитация работы, вместо работы!
Штраф за превышение скорости - это самый простой способ залезть к вам в карман и пополнить дырявый бюджет.
А Трухин - это про справедливость. Меня будут штрафовать и конфисковывать, а эти неприкасаемые? Так наводится порядок на дорогах? (да и в целом в стране)
Еще раз: Я ему не адвокат. Нарушил - отвечай. И я не призываю гонять на скорости по городу, даже если ты чемпион по ралли. НО! Это же НОВОСТЬ. Ее озвучил целый зам.министра юстиции. Именно поэтому я и попытался разложить эту "новость" по полочкам. Эта новость про справедливость или голимый пиар и имитация работы, вместо работы?
Лично я, в силу своей работы, вынужден часто контактировать с исполнительной службой (которая является структурным подразделением министерства юстиции). Скажу вам что такого 3,14здеца, который там сейчас твориться, я не припоминаю ни при одной власти.
Так может НЕуважаемому зам.минстру заняться своей непосредственной работой по наведению порядка в подчиненной структуре, а не пиариться на том, что у какого-то терпилы авто забрали?
Нет никакого желания проводить вам правовой и философский ликбез. Поэтому, пардон, дискуссию заканчиваю.
а то уже резюме успел настрочить
А если вдруг полицию заставят опубликовать такую статистику, то будьте уверены, статистику вы увидите "такую как надо статистику".
И это не мои фантазии. Это из общения с не последними людьми в дорожной полиции.
Вы просто обратите внимание в каких именно местах установлены эти камеры. В местах максимальной концентрации ДТП по причине превышения скорости или там где водитель имеет возможность разогнаться?
2. "Эффект от камер" это НЕ соблюдение скоростного режима, а снижение % ДТП по причине превышения скорости. У вас такой статистики нет и быть не может, т.к. камеры это не про "снижение % ДТП по причине превышения скорости", а про зарабатывания бабла.
3. Допустим камеры выполняют свое предназначение (хотя это не так). Как вам такая статистика: установка камеры - минус 5% ДТП по причине превышения скорости; работа полиции - минус 80% ДТП по причине превышения скорости.
Ох...ть система
Після другого порушення права потрібно забиратиина 5років, а після третього навічно з конфіскацією авто
В такій системі немає ні суровосьі, ні невідворотності. Нікчемна держава...
швидше за все у статті йде мова про вилучення автомобіля. Що таке вилучення? Це, можливо, тимчасове переміщення автомобіля на штрафмайданчик. Тобто, у власника його майно не конфіскується. Лише тимчасово обмежується право володіння.
А конфіскація можлива лише після рішення суду на виконання статті 59 Кримінального Кодексу України. Мають право конфісковувати майно лише у засудженого!
1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Т.е. на другом авто может делать "шо-попало", до 25 штрафов?
Как это улучшит безопасность на дорогах?
25 нарушений, и все за превышение - лишить прав на 25 лет!