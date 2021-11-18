У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО

У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія, який порушив правила дорожнього руху та не сплачував штрафи.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.

Почали з Олексія Олександровича-власника Тойоти.

25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі.

Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів