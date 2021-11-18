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Київ (13828) конфіскація (459) ПДР (364) штраф (705)

У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія-боржника: Мав 25 несплачених штрафів за перевищення швидкості. ВIДЕО

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У Києві вперше конфіскували автомобіль у водія, який порушив правила дорожнього руху та не сплачував штрафи.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний "бій" злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям.

Почали з Олексія Олександровича-власника Тойоти.

25 несплачених штрафів та кермування містом на швидкості 147 км/год, це стиль життя. Незаконний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі.

Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
З почином! не соромтесь, такого металолому на дорогах дуже багато - конфісковуйте.
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18.11.2021 12:25
+10
Якщо він їздить 147 в місті, то в нього можно вилучати не тільки автомобіль, але й мозок на аналізи.
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18.11.2021 12:35
+7
Киев отстаёт.. в Хрякове еще 4.11.21г у нигера "мерс" изъяли по неуплаченным штрафам..
мазафака думал шо Шумахер..
https://izvestia.kharkov.ua/obshchestvo/v-harkove-u-inostranca-konfiskovali-avtomobil-za-prevyshenie-skorosti-i-dolgi-za-shtrafy-foto/
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18.11.2021 12:23
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18.11.2021 12:18 Відповісти
а раньше нельзя было конфисковать - ждать 25 штрафов?!!
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18.11.2021 13:05 Відповісти
Киев отстаёт.. в Хрякове еще 4.11.21г у нигера "мерс" изъяли по неуплаченным штрафам..
мазафака думал шо Шумахер..
https://izvestia.kharkov.ua/obshchestvo/v-harkove-u-inostranca-konfiskovali-avtomobil-za-prevyshenie-skorosti-i-dolgi-za-shtrafy-foto/
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18.11.2021 12:23 Відповісти
З почином! не соромтесь, такого металолому на дорогах дуже багато - конфісковуйте.
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18.11.2021 12:25 Відповісти
Якщо він їздить 147 в місті, то в нього можно вилучати не тільки автомобіль, але й мозок на аналізи.
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18.11.2021 12:35 Відповісти
Аналізи покажуть,що мозгів нема!
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18.11.2021 12:49 Відповісти
147 в городе летать?!! Ампутируйте имбецилу руки, чтоб больше не крутил баранку!! Это же идиот!!
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18.11.2021 12:44 Відповісти
Идиоту не понять, что он идиот.
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18.11.2021 12:52 Відповісти
1. Причем тут пьянка, если речь о превышении скорости? "Объявить войну" нарушителям - много ума не надо. А заставить дорожную полицию работать, слабо?
2. Не адвокат подобных "гонщиков", но стесняюсь спросить: А сколько ДТП спровоцировал данный "гонщик"? Ноль?
3. Не надо выдавать развешивание "зарабатывателей бабла" (т.е. камер автоматической фиксации) за работу дорожной полиции.
4. Прежде чем пиариться на том, что у кого-то конфисковали авто, про Трухина ничего рассказать не хочет, господин НЕуважаемый зам.министра? Там конкретное ДТП, а не просто "превышение".
5. Ну и самый главный вопрос: Каким образом "конфискация авто" повлияет на адекватность этого гонщика? Заплатит штрафы - заберет авто и ... станет ездить по правилам?

Резюме:
Голимый пиар и имитация работы, вместо работы!
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18.11.2021 12:51 Відповісти
Да, если заставлять оплачивать штрафы - то 99% станут ездить по правилам. Именно этот может и нет, но большинство - да. Каким образом тут мудак трухин? Типо ой, раз ему можно, то почему нельзя нарушать обычному, да? Типо тоже хочу?
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18.11.2021 13:01 Відповісти
Вы за деревьями леса не видите. Сколько % ДТП произошло по причине превышения скорости? Превышение скорости - это самая главная проблема полного 3,14здеца на дорогах?
Штраф за превышение скорости - это самый простой способ залезть к вам в карман и пополнить дырявый бюджет.
А Трухин - это про справедливость. Меня будут штрафовать и конфисковывать, а эти неприкасаемые? Так наводится порядок на дорогах? (да и в целом в стране)
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18.11.2021 13:12 Відповісти
По п. 2 вы конечно загнули ! А что, нужно ждать, пока спровоцирует ? 150 км/ч это в любом случае неадекватно и на таких "товарищей" ориентируются всякие "Зайцевы" типа "о, и мне так можно, он же пролетел". Так что провокация ДТП может быть не только непосредственно, но и своим примером для дебилов, которых хватает.
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18.11.2021 13:03 Відповісти
Наказание не может основываться на предположениях, допущениях и фантазиях. В законе нет формулировок "мог бы ...", "своим примером..." и пр.
Еще раз: Я ему не адвокат. Нарушил - отвечай. И я не призываю гонять на скорости по городу, даже если ты чемпион по ралли. НО! Это же НОВОСТЬ. Ее озвучил целый зам.министра юстиции. Именно поэтому я и попытался разложить эту "новость" по полочкам. Эта новость про справедливость или голимый пиар и имитация работы, вместо работы?

Лично я, в силу своей работы, вынужден часто контактировать с исполнительной службой (которая является структурным подразделением министерства юстиции). Скажу вам что такого 3,14здеца, который там сейчас твориться, я не припоминаю ни при одной власти.
Так может НЕуважаемому зам.минстру заняться своей непосредственной работой по наведению порядка в подчиненной структуре, а не пиариться на том, что у какого-то терпилы авто забрали?
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18.11.2021 13:26 Відповісти
Мораль в обществе первична, а право вторично. Именно от морали происходит право и соответственно на ней основаны и законы и наказания. Поэтому не нужно так формализовать этот случай. Есть и "личные примеры", и "мог -бы" * и неадекваты, которые все что угодно, это объективная реальность и на нее нужно реагировать.
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19.11.2021 20:18 Відповісти
Вы меня, Евгений, конечно извините, но каждая ваша фраза - чистейшая демагогия. Причем демагогия, основанная на ошибочных представлениях.
Нет никакого желания проводить вам правовой и философский ликбез. Поэтому, пардон, дискуссию заканчиваю.
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20.11.2021 11:21 Відповісти
Скорость в 150 км/ч и за городом в большинстве случаев неадекватно(. Про город я вообще молчу, движение сумасшедшее некоторые водители, которые вечно спешат от светофора до светофора, огромное количество автомобилей, пешеходы с зашоренными глазами. Высокая скорость главный враг безопасности движения(
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19.11.2021 09:03 Відповісти
ну так дай цифры в студию сначала ))

а то уже резюме успел настрочить
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18.11.2021 13:15 Відповісти
А вот в этом и есть главный фокус! Нет таких цифр. Вернее в полиции они есть, но они ОЧЕНЬ секретные, т.к. публикация подобной статистики сразу сделает очевидным, что все эти камеры автоматической фиксации скорости - это исключительно и только про зарабатывания бабла. И никакого отношения к порядку на дорогах и снижения % ДТП - не имеют!
А если вдруг полицию заставят опубликовать такую статистику, то будьте уверены, статистику вы увидите "такую как надо статистику".
И это не мои фантазии. Это из общения с не последними людьми в дорожной полиции.

Вы просто обратите внимание в каких именно местах установлены эти камеры. В местах максимальной концентрации ДТП по причине превышения скорости или там где водитель имеет возможность разогнаться?
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18.11.2021 13:34 Відповісти
У нас в городе камеры стоят в том числе где водители могут разогнаться. Как - бы там небыло, но от камер эффект есть, подавляющее количество водителей соблюдают скоростной режим в таких местах, где установлены камеры.
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19.11.2021 09:07 Відповісти
1. Не "в том числе", а исключительно и только там где можно разогнаться. В других местах стоят обычные камеры наблюдения
2. "Эффект от камер" это НЕ соблюдение скоростного режима, а снижение % ДТП по причине превышения скорости. У вас такой статистики нет и быть не может, т.к. камеры это не про "снижение % ДТП по причине превышения скорости", а про зарабатывания бабла.
3. Допустим камеры выполняют свое предназначение (хотя это не так). Как вам такая статистика: установка камеры - минус 5% ДТП по причине превышения скорости; работа полиции - минус 80% ДТП по причине превышения скорости.
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19.11.2021 13:48 Відповісти
Так я ж Вам не за статистику, а за то что я вижу что там где раньше водители 80 ехали, то после установки камеры 50-55)
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19.11.2021 14:46 Відповісти
И какой результат такого "снижения скорости"? Увеличение пробок?
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20.11.2021 11:16 Відповісти
Уменьшение аварийности. Пробки в том месте не стало.
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20.11.2021 20:27 Відповісти
ДТП были по причине превышения скорости?
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22.11.2021 09:08 Відповісти
Не конфисковали, а наложили арест до уплаты штрафов...
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18.11.2021 12:56 Відповісти
Тобто його 25 разів фіксували (а скільки ні?!), а він спокійнісінько продовжував наражати на небезпеку оточуючих?
Ох...ть система

Після другого порушення права потрібно забиратиина 5років, а після третього навічно з конфіскацією авто

В такій системі немає ні суровосьі, ні невідворотності. Нікчемна держава...
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18.11.2021 13:02 Відповісти
ооо влада запануе на крфискате.. сцуки вы одним словом, понатыкали куево кукуево камер и стригут бабло...
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18.11.2021 13:05 Відповісти
Текст писав юридичний невіглас.
швидше за все у статті йде мова про вилучення автомобіля. Що таке вилучення? Це, можливо, тимчасове переміщення автомобіля на штрафмайданчик. Тобто, у власника його майно не конфіскується. Лише тимчасово обмежується право володіння.
А конфіскація можлива лише після рішення суду на виконання статті 59 Кримінального Кодексу України. Мають право конфісковувати майно лише у засудженого!

1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
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18.11.2021 13:12 Відповісти
Отобрали авто?
Т.е. на другом авто может делать "шо-попало", до 25 штрафов?
Как это улучшит безопасность на дорогах?
25 нарушений, и все за превышение - лишить прав на 25 лет!
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18.11.2021 13:20 Відповісти
Человек учился ездить в наших депутатов и госчиновников, те вообще не за что не платят, так почему должен страдать этот бедолага? Правильно делал что не платил, но притормаживать перед переходами должен!
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18.11.2021 13:47 Відповісти
Уже был сюжет про чувака у которого на 500 тысяч штрафов за пьянку и до сих пор ездит и на всех плюёт. Машина, к слову жигуль старый, не на нём забрать не могут. Это такая реформа авакова )))
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18.11.2021 13:47 Відповісти
Так надо договаривать кем работал тот чувак.
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18.11.2021 14:22 Відповісти
Пусть покажут изъятый Майбах или хотя бы Кайен.
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18.11.2021 14:22 Відповісти
Не впервые. Уже были новости такие. А в чью пользу отжали не сказали?)
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18.11.2021 15:58 Відповісти
 
 