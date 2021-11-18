Проєкт "Без цензури": Зрада доведена. Все, що треба знати про "Вагнергейт". ВIДЕО

Bellingcat, "вагнергейт", круті українські спецслужби і багато зради – в свіжому випуску "Без цензури".

Богдан Буткевич прочитав розслідування Bellingcat і розбирає Чого очікували і що дізналися з цього матеріалу? Які висновки про роботу українських розвідників і влади можна зробити із цього розслідування? Що сталося з усіма, хто працював над виманюванням російських найманців? Чому мовчить ОФіс президента?

Протягом місяців українські розвідники методично, крок за кроком шукали, відсіювали, а потім - виманювали потенційних кандидатів – нібито на роботу у Венесуелі. Маршрут завербованих найманців пролягав через Мінськ, а після того, по дорозі в Стамбул, їх і мали би затримати. Проте в останній момент, коли "вагнерівці" були в Білорусі, операцію спочатку призупинили, а потім і взагалі "злили". Тож у підсумку російським вбивцям вдалося безперешкодно повернутися назад. Більшість завербованих військових злочинців входили до приватної військової компанії "Вагнера". При цьому аби найманці не запідозрили неладне, у фіналі відібрали не лише тих, хто воював на Донбасі. Із 33-х бойовиків, які мали вирушити начебто у Венесуелу, проти України воювали 28. Половина із них вміють використовувати ПЗРК "Ігла". Саме із цих переносних зенітно-ракетних комплексів тільки в першому півріччі 2014-го російські військові на Донбасі збили 10 українських гелікоптерів і 11 літаків.

Але блискуча та безпрецедентна в історії України спецоперація була зірвана.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.