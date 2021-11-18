УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12400 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїКиївські новини
16 012 122
бійка (713) жінки (486) конфлікт (403) маршрутки (290) патрульна поліція (1399)

У Києві поліцейський штурхонув пасажирку, котра стала на захист водія маршрутки, якого затримували за її заявою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Біля столичного ТРЦ на вулиці Берківецькій, 6 виник конфлікт унаслідок якого поліцейський штурхонув жінку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опублікований у соцмережах.

Автор запису відзначає, що від початку сварилися водій маршрутки і пасажирка. Сварка дійшла до того, що жінка поскаржилася на водія у поліцію. Патрульні, що прибули на виклик, тривалий час розмовляли з водієм, а потім вирішили його затримати. У цей момент на захист водія стала пасажирка-заявниця - вона всіляко перешкоджала правоохоронцям.

На запису видно, що в якусь мить патрульний штурхонув жінку так, що та вдарилася головою в поліцейський автомобіль. Утім, за кілька секунд зіп'ялася на ноги і знову почала боронити маршрутника. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій не випустив із маршрутки поліцейського, який перевіряв дотримання карантину. Тепер його судитимуть за спротив владі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Какая-то неадекватка, эта странная блонди. Нахрена лезть под руку полиции?
показати весь коментар
18.11.2021 13:43
+21
Классно отгребла!
показати весь коментар
18.11.2021 13:41
+19
Но, похоже, мало..
показати весь коментар
18.11.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Может Бутусов прочтет- если ничего не менять, инвестировать в рассадник порохоботов, при всем уважении, как к журналисту-раследователю, сайт скоро потеряет популярность.
показати весь коментар
18.11.2021 14:28 Відповісти
Да, спасибо за разбор в оборонпроме, но... в комментариях что-то совсем не направленное на сохранение государственности, територии, там-поле тренировок и заработка порохоботов, при моей нелюбви как к Порошенко, так и к новой навести к нынешнему президенту
показати весь коментар
18.11.2021 14:33 Відповісти
- кого пропонуєте підтримувати у сьогоденні влади ?
показати весь коментар
20.11.2021 18:55 Відповісти
А вот в Америке бы..... Уже говорили?
показати весь коментар
18.11.2021 14:35 Відповісти
Электро успокоителем неадекватов.
показати весь коментар
18.11.2021 14:46 Відповісти
Палицай работал. Тетка перешкоджала. В итоге. Имеем. Несчастный случай на производстве.
показати весь коментар
18.11.2021 14:45 Відповісти
І тьотка могла пошкодити головою поліційну машину. Доречі куплену за народні гроші.
показати весь коментар
18.11.2021 14:51 Відповісти
в америке постреляли бы и дело с концом-- я за..
показати весь коментар
18.11.2021 15:12 Відповісти
Ну она мешала копам выполнять работу. Это вам не потасовка с друзьями за рюмкой.
Тем более зачем вызывать копов если потом защищать водилу
показати весь коментар
18.11.2021 15:34 Відповісти
Наверное, просто схлопотать пилюлей ей захотелось...
показати весь коментар
18.11.2021 18:16 Відповісти
Якби там не було, але який закон дозволяє поліцаю штовхати людей? Взяти того поліцая за ноги та головою об асфальт, щоб другі знали, що закон головніше за все.
показати весь коментар
18.11.2021 16:17 Відповісти
"Взяти того поліцая за ноги та головою об асфальт, щоб другі знали, що закон головніше за все."

Ви самі пробували читату власну маячню? Спробуйте.

Щодо закону ж:

"1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -

карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2 Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища,-

караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років."

Тобто поліцейський мав право навіть заарештувати цю малахольну на пів-року.
показати весь коментар
18.11.2021 16:28 Відповісти
я розумію що у нашій країні всі звикли класти великий такий Х на виконання законів.
Та все ж, у будь-якій цивілізованій країні, цю тупу ****.. поклали б мордою на асфальт та впаяли штраф або кілька діб арешту, за перешкоджання роботі поліції.
показати весь коментар
18.11.2021 16:48 Відповісти
"Цензор" в погоні за сенсацією перекручено подає інформацію.

Відповідно до ст. 44 Закону "Про поліцію", поліцейський може застосовувати фізичну силу для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.

Баришня чинила фізичний опір. Поліцейський діяв абсолютно правомірно. Він не повинен був припиняти затримання ******** і читати їй лекцію.

Тому заголовок статті маніпулятивний
показати весь коментар
18.11.2021 17:13 Відповісти
Тут без "міс Марпл" не розберуться
показати весь коментар
18.11.2021 18:12 Відповісти
Я не могу понять, ссорилась с водителем, вызвала полицию, а потом вдруг стала этого же водилу защищать. Напрашивается сам вопрос, зачем было вызывать полицию???
показати весь коментар
18.11.2021 18:24 Відповісти
водитель мало ей внимания уделял, или просто бывший знакомый. но забирать "любимую игрушку" - это cлишком. "а кому же теперь нервы трепать?". леди сама напроилась на комплимент.
показати весь коментар
18.11.2021 20:11 Відповісти
5 раз заголовок перечитал , пришлось на ветку зайти)
показати весь коментар
18.11.2021 23:25 Відповісти
Тупоголовую надо было тоже запаковать за препятствование работы полицейского, и ложный вызов.
показати весь коментар
19.11.2021 00:39 Відповісти
Завтра її дупа буде сидіти тихо, тому що сьогодні вона знатно накуролєсіла.
показати весь коментар
19.11.2021 00:49 Відповісти
Чому вона лізе під час затримання? Потім починає відштовхувати поліцейського. Ніякої провини поліцейського НЕМА.
показати весь коментар
19.11.2021 22:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 