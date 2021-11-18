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У Києві поліцейський штурхонув пасажирку, котра стала на захист водія маршрутки, якого затримували за її заявою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
Біля столичного ТРЦ на вулиці Берківецькій, 6 виник конфлікт унаслідок якого поліцейський штурхонув жінку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опублікований у соцмережах.
Автор запису відзначає, що від початку сварилися водій маршрутки і пасажирка. Сварка дійшла до того, що жінка поскаржилася на водія у поліцію. Патрульні, що прибули на виклик, тривалий час розмовляли з водієм, а потім вирішили його затримати. У цей момент на захист водія стала пасажирка-заявниця - вона всіляко перешкоджала правоохоронцям.
На запису видно, що в якусь мить патрульний штурхонув жінку так, що та вдарилася головою в поліцейський автомобіль. Утім, за кілька секунд зіп'ялася на ноги і знову почала боронити маршрутника.
Топ коментарі
+29 Ben23
показати весь коментар18.11.2021 13:43
+21 Ап Чхи ed4f41e2
показати весь коментар18.11.2021 13:41
+19 Ап Чхи ed4f41e2
показати весь коментар18.11.2021 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
Тем более зачем вызывать копов если потом защищать водилу
Ви самі пробували читату власну маячню? Спробуйте.
Щодо закону ж:
"1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2 Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища,-
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років."
Тобто поліцейський мав право навіть заарештувати цю малахольну на пів-року.
Та все ж, у будь-якій цивілізованій країні, цю тупу ****.. поклали б мордою на асфальт та впаяли штраф або кілька діб арешту, за перешкоджання роботі поліції.
Відповідно до ст. 44 Закону "Про поліцію", поліцейський може застосовувати фізичну силу для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.
Баришня чинила фізичний опір. Поліцейський діяв абсолютно правомірно. Він не повинен був припиняти затримання ******** і читати їй лекцію.
Тому заголовок статті маніпулятивний