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МВС (2877) замах (471) Монастирський (367)

Брифінг голови МВС Монастирського щодо замаху на одного з міністрів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проводить брифінг щодо затримання зловмисніків, які готували замах на одного з членів Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Я не удивлюсь, если они реально грохнут кого-то, даже шмыгаля, что бы перебить инфо шторм от Вагнергейта
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18.11.2021 17:42
+25
І сміх, і гріх, ну хто вже повірить в цю фігню.
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18.11.2021 17:40
+19
Расследование Пандора пейперс про отмывание ЗЕ денег Коломойского совпало с "покушением" на Шефира.

Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.

Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
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18.11.2021 17:54
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І сміх, і гріх, ну хто вже повірить в цю фігню.
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Идиоты выбрали клоунов.
Клоуны хотят держать идиотов в тонусе.
Вывод: как и все инициативы зеленых, это рассчитано на идиотов.
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Я не удивлюсь, если они реально грохнут кого-то, даже шмыгаля, что бы перебить инфо шторм от Вагнергейта
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Есть вариант. Не даром же десант поляцких на форуме высадился и пытается засрать информацию о госизмене Зе "возможными версиями". "А может быть не так поняли, а реально было ...."
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18.11.2021 18:06 Відповісти
... подоляцких ... Т9
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18.11.2021 18:24 Відповісти
ржака напоминает замах на пшонку
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что покушение на генерального прокурора Виктора Шокина, произошедшее вечером 2 ноября, - это реакция на действия Генеральной прокуратуры Украины в борьбе с коррупцией.
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18.11.2021 17:47 Відповісти
сорри - на шокина)
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18.11.2021 17:48 Відповісти
І на Шефіра, чи шофера, як там його?
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18.11.2021 18:11 Відповісти
..а кто-то знает этих мини-стров?.. зебилы, вы-таки - тупорылые дуры
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18.11.2021 17:42 Відповісти
..дурак, не позорься
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18.11.2021 17:44 Відповісти
А ти, зебобік, вумний шо вутка?
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18.11.2021 17:54 Відповісти
..друже, читай уважніше
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18.11.2021 17:56 Відповісти
Прошу вибачення, помилився з відповідніст'ю вашого допису. Цілком його підтримую.
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18.11.2021 17:58 Відповісти
"Текст как-то по-дебильному написан." (с)
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18.11.2021 17:44 Відповісти
О,сейчас менты будут нарид отвлекать от обосранных во власти предателей
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18.11.2021 17:45 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159



-Что это?..
- Это расследование по вагнеровцам. Берите-берите! Я себе ещё нарисую!..

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18.11.2021 17:45 Відповісти
Це розслідування Безуглої?
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18.11.2021 17:52 Відповісти
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18.11.2021 17:45 Відповісти
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18.11.2021 17:45 Відповісти
А квартал уже подготовил видосик про замах?
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18.11.2021 17:46 Відповісти
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18.11.2021 17:55 Відповісти
Казки якісь не креативні пішли у кварталу 95,
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18.11.2021 17:46 Відповісти
Це як покушение Лероса на Бубочку середнім пальцем?
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18.11.2021 17:46 Відповісти
Не скажіть, може вано лоскотки боїться.
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18.11.2021 17:52 Відповісти
клоуни. могли-би вже на єрмака "замахнутися"
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18.11.2021 17:47 Відповісти
Він там не обкакався часом?)
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18.11.2021 17:49 Відповісти
Хто ж це міг покуситись? Та хай краще на Лисого з кварталу95 покусяться, грудью стане і не тільки на захист члена кварталу95!
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Питання : "Чому замах на одного, якщо вони усі однакові недієздатні?".
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Сьогодні на одного , завтра на другого , ... Кварталівці специ по серіалах .
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18.11.2021 17:54 Відповісти
Кловани ,вам ніхто не вірить.
Вагнергейт! Вагнергейт! Вагнергейт!
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Вчера форумчане спрашивали- ну чем же команда ЗЕ будет забивать информпространство после публикации расследования о вагнергейте. Ну вот не прошло и суток :вэй, вэй, вэй «замах на міністра»
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18.11.2021 17:51 Відповісти
Стукачок, вочевидь, плутається в показах....
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18.11.2021 17:51 Відповісти
і це все, що вони вигадали?
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18.11.2021 17:51 Відповісти
Сейчас смотрю брифинг с этим постановочным цирком.Дешево, лживо и примитивно состряпанная херня, для отвлечения от Вагнергейта
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Расследование Пандора пейперс про отмывание ЗЕ денег Коломойского совпало с "покушением" на Шефира.

Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.

Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
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18.11.2021 17:54 Відповісти
Цей Монастирський ліпить, ліпить до купи зеленими шмарклями "справу" про замах, а вона не ліпиться! От біда...
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18.11.2021 17:54 Відповісти
Таке враження, що цього ідіота виштовхнули на сцену не сказавши навіть про що іде мова. Що він там бел косе?)
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18.11.2021 17:55 Відповісти
Товариш Лєщєнко Роман Вже впісявся, чи ще Ні? ....Ну, для переконливості.
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18.11.2021 17:55 Відповісти
Сподіваються перебити скандал із зливом операції по вагнерівцям?
Дарма.
В цЬІркові вистави ОПи навіть упороті зебоби не всі вірять.
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18.11.2021 17:56 Відповісти
за измену родине все-равно отвечать, моника.
сколько внимание ни отвлекай
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18.11.2021 17:56 Відповісти
Следующий будет, наверное, Ткаченко - будет выплетать, как Голливуд не поделил с ним права на "Г+Г", потом будет кино про покушение на Стефанчука, которого хотели убить голодающие Поволжья.......и так пока скандал с госизменой не забудется !
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18.11.2021 17:56 Відповісти
ну стефанчука забить на мясо, могут и поверить, это же скока пирожков можна напекти
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18.11.2021 18:00 Відповісти
Брифинг сейчас идёт на 24 канале. Дешевое, голимое дерьмо для лохов Министра этого очень плохо подготовили.Несёт такую дичь, что даже дебилу будет понятно что это ложь и ни какого покушения не было
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18.11.2021 17:58 Відповісти
Міністр-рейдер, кинув своїх партнерів, то хай відповідає за свої дії та й до чого його піарити і показувати, такого "чесного" і безневинного.
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18.11.2021 17:59 Відповісти
оскара чуваку посередине, такое лицо что сердце кровью обливается
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18.11.2021 18:00 Відповісти
Клоунада для Лохторату!!!
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18.11.2021 18:00 Відповісти
І хто ж це в Зю-команді вигадав такий "геніальний" спосіб - щоб перебити Вагнергейт? Подоляк? Люся? Не здивуюсь - якщо вони навіть заради цього навіть знайдуть нових антоненка, Кузьменко і Дугарь.
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18.11.2021 18:00 Відповісти
Кто то там, Шит Фейсбуку шо не перемотать, говорит про ээээ, ну что то там. Вчера кусок видео видел у Шустера - Шептала, или как то так - еле еле коворил, это вроде зам начГШ. Что уже говорить о каком-то, тут было, одесском мусоре, что против него даже Киля - лингвист.
а, что там, на кого то покусились? ну ладно шо не укусили.
хотелось бы какому то поляку это объяснить - "рулят" люди, которые еле-еле слова два слепить могут. Так победим, как говорит Антиколорадос.
Я не то шо "граммар-соци", но блин... *****, на руководящие должности ... можно же поставить кого то как Климкин похрен кого.
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18.11.2021 18:00 Відповісти
24 канал включайте. Цирк ЗЕбильный продолжается
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18.11.2021 18:02 Відповісти
а шо у него лицо такое страдальческое, видать покусили шото
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18.11.2021 18:04 Відповісти
Ну вот нате вам! За ночь и словили переловили! Могут же? Министр и не понял. А шпана злая что удумала удар просто в тепле сидя обоссалась при захвате! Картина Репина *Не ждали* на лицо. Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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18.11.2021 18:05 Відповісти
Аж прослезился, плять...
З.Ы. --Помните новость недельной давности об "искалеченном" в Одессе фермере с Херсонщины - так вот это тоже была постанова...
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18.11.2021 18:06 Відповісти
Так тупо це не працює.
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18.11.2021 18:06 Відповісти
Картина совкодрочеров "Опять двойка.."
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18.11.2021 18:10 Відповісти
ещё забыли пиджак министру в пыль ногами повалять и шляпу в руки..., во плять клоуны, ёпт...-"Месье, же не манж па си жур ..."
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18.11.2021 18:17 Відповісти
Я теж сьогодні зробив замах - на бокал шампанського. Бачу цю інфу - не, ще ще одного міністра закажуть. Одне слово - препіздентщеленський.
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18.11.2021 18:11 Відповісти
Венгерскими патронами из засадьі по водителю как в случае с "покушением" на Шефира
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18.11.2021 18:12 Відповісти
венгерскими яйцами ..
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18.11.2021 18:21 Відповісти
Гвалт ! Розкрили "замах" ! В міністра хотіли кинути яйце ... КО-ко-ко-ко-ко-ко !
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18.11.2021 18:20 Відповісти
Шефир 2.0. Кто-то готовил покушение на какого-министра. Героическая полиция задержала злодеев. Но не рож. ни фамилий фигурантов
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18.11.2021 18:23 Відповісти
ё....вашу......ть !
хоть бы один брифинг собрали по поводу каждодневных обстрелов наших позиций !!!
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18.11.2021 18:24 Відповісти
Не-не-не!
"Комедийные номера от Квартала 95" - НЕ КАТЯТ!
Отвлечь внимание от зашкваров Зеленского такими трешовыми поделками не получится.
Неужели вы этого не поняли после "покушения на водителя"?
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18.11.2021 18:33 Відповісти
квартал шапито спортлото
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18.11.2021 18:41 Відповісти
Сполучені Штати України ...сцк ржу...95квартал нельзя вывести из девушки
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18.11.2021 18:59 Відповісти
Разстрєлять сценаристів ка-очки! Бубочку і дружка у тюрму за зраду та імітацію діяльності. Яроша в президенти!!!.
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18.11.2021 19:14 Відповісти
Тупее при власти дебилов еще небыло. Даже завгар на их фоне смотрится не такой гнидой
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18.11.2021 19:59 Відповісти
Зеля добивается от США амнистии для Бени. Для этого он может посадить не одного американца.
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19.11.2021 19:32 Відповісти
 
 