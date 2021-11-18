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Брифінг голови МВС Монастирського щодо замаху на одного з міністрів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проводить брифінг щодо затримання зловмисніків, які готували замах на одного з членів Кабміну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Anton Grinblat 6ff29d36
показати весь коментар18.11.2021 17:42
+25 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар18.11.2021 17:40
+19 Герхард
показати весь коментар18.11.2021 17:54
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Будь ласка, зачекайте...
Клоуны хотят держать идиотов в тонусе.
Вывод: как и все инициативы зеленых, это рассчитано на идиотов.
-Что это?..
- Это расследование по вагнеровцам. Берите-берите! Я себе ещё нарисую!..
Вагнергейт! Вагнергейт! Вагнергейт!
Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.
Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
Дарма.
В цЬІркові вистави ОПи навіть упороті зебоби не всі вірять.
сколько внимание ни отвлекай
а, что там, на кого то покусились? ну ладно шо не укусили.
хотелось бы какому то поляку это объяснить - "рулят" люди, которые еле-еле слова два слепить могут. Так победим, как говорит Антиколорадос.
Я не то шо "граммар-соци", но блин... *****, на руководящие должности ... можно же поставить кого то как
Климкинпохрен кого.
З.Ы. --Помните новость недельной давности об "искалеченном" в Одессе фермере с Херсонщины - так вот это тоже была постанова...
хоть бы один брифинг собрали по поводу каждодневных обстрелов наших позиций !!!
"Комедийные номера от Квартала 95" - НЕ КАТЯТ!
Отвлечь внимание от зашкваров Зеленского такими трешовыми поделками не получится.
Неужели вы этого не поняли после "покушения на водителя"?