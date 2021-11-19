Монастирський: Ми отримали доступ до телефону Полякова та повністю склали цей пазл. ВIДЕО

Правоохоронці змогли отримати доступ до даних, що містяться у телефоні померлого народного депутата Антона Полякова.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Думаю, що найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розкаже про подробиці. Ми склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією", - сказав він.

Голова МВС зазначив, що зараз завершується проведення всіх експертиз, необхідних для розслідування смерті депутата.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.