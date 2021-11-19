У 2022 році 95% контактів громадян з державою будуть переведені у формат електронних послуг, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО
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Протягом 2022 року 95% контактів громадян з державою будуть переведені в електронний формат.
Про це в ефірі телеканала "1+1" заявив керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом наступного року на 95% контакти людини з державою відбуватимуться за допомогою електронних послуг. Не тому, що це модно, зручно чи з дому, а тому що це перший крок на шляху боротьби з корупцією на низькому рівні та на середньому рівні", - заявив нардеп.
Як пояснив Арахамія, за допомогою діджиталізації відбувається боротьба з побутовою корупцією.
Топ коментарі
+10 Герхард
показати весь коментар19.11.2021 01:04
+9 Viktor Turchanikov
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+8 НБ
показати весь коментар18.11.2021 23:37
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цифровий тоталітаризм, еге ж
Шарикухламідії сєльодку"
если будут электронные выборы, у зеленского будет 95% рейтинг сразу
Так оно вернее будет с такими "правителями".
Вопросы есть ?
Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
Только 64% взрослых украинцев пользуются интернетом.
Автоматически будут лишены админуслуг?
Даже относительно молодые не всегда могут разобраться с сайтами. Иначе не обращались бы ко мне за помощью.
Ведь у 6 млн пенсия 3000грн