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Арахамія (1000) Слуга народу (2544) диджиталізація (193) Дія (450)

У 2022 році 95% контактів громадян з державою будуть переведені у формат електронних послуг, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Технології

Протягом 2022 року 95% контактів громадян з державою будуть переведені в електронний формат.

Про це в ефірі телеканала "1+1" заявив керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом наступного року на 95% контакти людини з державою відбуватимуться за допомогою електронних послуг. Не тому, що це модно, зручно чи з дому, а тому що це перший крок на шляху боротьби з корупцією на низькому рівні та на середньому рівні", - заявив нардеп.

Як пояснив Арахамія, за допомогою діджиталізації відбувається боротьба з побутовою корупцією.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
И ведь это реально удобно.

Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
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19.11.2021 01:04
+9
Одна удачнея попытка хакерства и вы навсегда лишитесь 95% вашх денег. И не только денег. Готовьтесь выйти из процесса цифровизацмм голым и босым, достаточно посмотреть на фено- и генотип предлагающеего вам все блага.
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19.11.2021 00:05
+8
Якщо він сам вірить в те що ляпає то він 100% мегрельський дегенерат.
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18.11.2021 23:37
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...і жодних проміжних серверів
цифровий тоталітаризм, еге ж
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18.11.2021 23:35 Відповісти
Скажіть, а не було затримання великої партії наркоти? Бо цих зелених ублюдков все "пре" і ніяк не попустить. "Доктор, дайтє Шарику хламідії сєльодку"
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19.11.2021 08:21 Відповісти
бо всіх треба взяти на облік..
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18.11.2021 23:36 Відповісти
а потом в 2023 выборы в смартфоне
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19.11.2021 00:11 Відповісти
100% это и была истинная цель создания ДИИ...
если будут электронные выборы, у зеленского будет 95% рейтинг сразу
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19.11.2021 08:29 Відповісти
на ютубі будемо обирати.
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19.11.2021 09:38 Відповісти
Якщо він сам вірить в те що ляпає то він 100% мегрельський дегенерат.
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18.11.2021 23:37 Відповісти
А ты тогда украинский дегенерат и кое что другое
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19.11.2021 05:37 Відповісти
Мегрел? Тобто нащадок біженців на Кавказ після розгрому словянами хазарського каганату? Нікому не повідомляй про свою приналежність. Ховайся. З Грузії вже вичавили, вичавимо і з України...
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19.11.2021 15:57 Відповісти
95%.. 95 квартал
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18.11.2021 23:37 Відповісти
квартал-95 давно переріс в ОЗУ (організоване злочинне угрупування)
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18.11.2021 23:44 Відповісти
зелена бібізяна вже порахувала ,скільки громадян хочуть , мають змогу цими сервісами користуватись ?
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18.11.2021 23:41 Відповісти
Перелякана мавпа намагається перевести стрілки з вагнергейту на джиґіталізацію, але хрен проканає.
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18.11.2021 23:42 Відповісти
Бред, куда не сунься-сплошная бюрократия.
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18.11.2021 23:44 Відповісти
Будет типа как в старой шутке - "Вас так послать!?или по факсу!?"
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18.11.2021 23:46 Відповісти
Всі хто "про наслідки можливі не подумав" і зареєструвався в "Дії" Зе прокляне той день і годину коли так лоханувся...
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18.11.2021 23:46 Відповісти
Надо максимально игнорировать банковские карты и пользоваться наличкой и бумажными документами.
Так оно вернее будет с такими "правителями".
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19.11.2021 00:51 Відповісти
Я закрив всі рахунки в українських банках ще в 2008 році. Жодного разу про це не пошкодував. Так, не зручно, але я принципово не годую паразитів і не ризикую заробленими коштами віддаючи їх в вигляді "відкладеного попиту" на рахунках у розпорядження якимсь пройдисвітам. В мене просто нема "відкладеного попиту" я витрачаю все зароблене до копійки і інвестую в своє (в родину, освіту дітей та в нерухомість яку здаю в оренду). Саме така поведінка раціональна та ефективно допомагає зберегти зароблене під час постійної інфляції та девальвації.
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19.11.2021 02:02 Відповісти
Цілком згоден. Так і є.
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19.11.2021 07:24 Відповісти
прикол в тому, що паперове ведення документації ніхто не відміняв і будь-який перевіряючий орган не перевірятиме вас дистанційно, а прибуде на місце і перевірятиме саме паперове засвідчення проведеної роботи . ось така Зедіджиталізація
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18.11.2021 23:50 Відповісти
пропал дом © ...
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19.11.2021 00:01 Відповісти
Одна удачнея попытка хакерства и вы навсегда лишитесь 95% вашх денег. И не только денег. Готовьтесь выйти из процесса цифровизацмм голым и босым, достаточно посмотреть на фено- и генотип предлагающеего вам все блага.
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19.11.2021 00:05 Відповісти
Ты сделал мой день . Спасибо что вы такие есть. Хоть кто то с утра поднял настроение.
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19.11.2021 13:50 Відповісти
А как долго об этом мечтали пенсы! Тайком радовались, не верили долго, сглазить боялись! Ну когда-когда, глазам своим не верим и ухам тоже---свершилось вот! В райцентрах так особо заликовали. Теперь бы дожить. дотянуть до 1 января 2022г. А там как попрёт лафа!
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19.11.2021 00:08 Відповісти
Клоунократія - це зелена влада мінус електрифікація всієї країни.
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19.11.2021 00:12 Відповісти
Вони далекі від реальності.Дубілет хотів ліквідувати спеціальний зв'язок і купити андроїд телефони.Також і про квантумні технології говорив.
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19.11.2021 00:13 Відповісти
ты сначала купи людям смартфоны за свой счет, и вообще когда он что-то говорит такое впечатление что он бредит
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19.11.2021 00:19 Відповісти
Ці суки готують до виборів себе у смартфоні -з тисячки почали...
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19.11.2021 00:31 Відповісти
Они навязывают свою Дию, как и вакцинацию. Последствия отдаленные и неопределенные. Но вы ведь сами сделали свой выбор. Виновных нет.
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19.11.2021 00:37 Відповісти
Щось мене це вже насторожує. Бо ніхто не думає про те, що життя та Світ дуже змінились і потрібні нові правила, новий уклад життя. Взаємодія з сервером може вийти за рамки виготовлення довідок.
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19.11.2021 00:45 Відповісти
Один клик - и человек без денег. Второй клик - аннулирован паспорт.
Вопросы есть ?
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19.11.2021 00:49 Відповісти
вот именно.. так получилось что разбил свой смартфон а тут появилась дия, короче кнопочная звонилка меня теперь больше устраивает
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19.11.2021 01:31 Відповісти
Посредством "диджитализации" происходит тотальная слежка и контроль за населением, а не борьба с коррупцией. Не надо нам брехни про "заботу" о нас.
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19.11.2021 00:48 Відповісти
Голосування через дію - це ж єдиний шанс Янелоху перемогти завдяки фальсифікаціям. Та заодно заохотити молодий електорат до голосування, який на вибори до дільниці точно не піде.
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19.11.2021 00:55 Відповісти
Похоже так и будет. Бандюкович титушек по участкам возил. Это дорого и палевно. А тут бери с Рашки путлеровское "интернет голосование" готовое. И ты опять "чемпион"
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19.11.2021 07:50 Відповісти
И ведь это реально удобно.

Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
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19.11.2021 01:04 Відповісти
Иными словами, хер достучишься, если что то надо.
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19.11.2021 01:53 Відповісти
Он нам видосики, а мы ему - фотожабы!
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19.11.2021 07:11 Відповісти
С одной стороны это чудесно - не видеть этих рою . С другой - хрен крайних найдешь
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19.11.2021 07:46 Відповісти
число 95 меня последнее время почему-то сильно настораживает.
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19.11.2021 08:41 Відповісти
коли в одній (людині) поєднується тупість, впертість і впевненість що воно саме вумне +мені за це нічого не буде, з,являються ось такі арахамії, янченки, шуляки, кимельчуки з такими заявами. а порахувати, що в передбачених ним 95% ках є 20-30% людей які навіть (понятія) не мають що таке смартфон, ноут, інтернет банк, дія і тд. і тп. цей піз.......абол явно не в Україні живе. є тільки один варіант. старенькі будуть купувати гаджети та башляти онучкам за роботу. в же пенсія дозволяє.
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19.11.2021 09:10 Відповісти
20% населения не имеют смартфона даже в семье.
Только 64% взрослых украинцев пользуются интернетом.
Автоматически будут лишены админуслуг?
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19.11.2021 09:47 Відповісти
Те кто не имеют смартфона, обычно контактируют только с кассой на банке и на Укрпочте. Все остальные, даже тек то зарабатывает мало или даже живет на соцпомощь имеют смартфон лучше, и обновляют его чаще чем мы с тобой.
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19.11.2021 13:53 Відповісти
Основные потребители админуслуг пенсионеры.
Даже относительно молодые не всегда могут разобраться с сайтами. Иначе не обращались бы ко мне за помощью.
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19.11.2021 14:49 Відповісти
ага, зелені підори давно заделарували цифрову документацію і відсутність паперових довідок. А в реальності власники ID-картки, мають носити з собою паперову довідку з місцем прописки на звичайному папері А4 з мокрою печаткою, без якої ID -картка до сраки. Цирк довбойобів.
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19.11.2021 11:18 Відповісти
А дадут две месячные пенсии на покупку -- смартфона
Ведь у 6 млн пенсия 3000грн
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19.11.2021 16:40 Відповісти
 
 