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Кіберполіція з’ясовує, звідки взявся фейк про прорив нелегалів в Україну. МВС щоденно звітуватиме про ситуацію на кордоні, - Монастирський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство внутрішніх справ готове і надаватиме щоденну інформацію про актуальний стан справ на українському кордоні.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Він нагадав, що нещодавно з’явилася інформація про те, що нібито відбувся прорив мігрантів на кордоні України.
"Цей фейк було розвінчано", - зазначив голова МВС.
Міністр запевнив, що Кіберполіція розбирається, звідки взялися ці дані.
"Хочу звернутися до громадян України, щоб ми відслідковували та належним чином перевіряли інформацію, яка подається ЗМІ, щодо цієї події", - додав Монастирський.
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