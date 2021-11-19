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Білорусь (5966) ВР (11730) кордон (3106) МВС (2877) мігранти (674) нелегали (362) фейк (649) Монастирський (369)

Кіберполіція з’ясовує, звідки взявся фейк про прорив нелегалів в Україну. МВС щоденно звітуватиме про ситуацію на кордоні, - Монастирський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство внутрішніх справ готове і надаватиме щоденну інформацію про актуальний стан справ на українському кордоні.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він нагадав, що нещодавно з’явилася інформація про те, що нібито відбувся прорив мігрантів на кордоні України.

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"Цей фейк було розвінчано", - зазначив голова МВС.

Міністр запевнив, що Кіберполіція розбирається, звідки взялися ці дані.

"Хочу звернутися до громадян України, щоб ми відслідковували та належним чином перевіряли інформацію, яка подається ЗМІ, щодо цієї події", - додав Монастирський.
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От туда,откуда-фейк,о покушении,на министра.
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19.11.2021 11:05 Відповісти
За бабло "погранцы" пропустят кого угодно, особенно на "мозырском направлении"
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Якщо вдасться зловити.
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19.11.2021 11:09 Відповісти
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19.11.2021 12:03 Відповісти
"Фєйк... фєйк... фєйк..." - але, діло відкрили по статті "Розголошення Державної Таємниці"?
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19.11.2021 11:26 Відповісти
А где пограничники? Почему МВД?
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19.11.2021 11:37 Відповісти
Погранцы - в подчинении МВД.
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19.11.2021 11:40 Відповісти
С каких пор?
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19.11.2021 11:43 Відповісти
Тебя в Гугле забанили? Или зраду ищешь?
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19.11.2021 12:04 Відповісти
а разве указы подписанные явнуховичем не отменены?
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19.11.2021 12:55 Відповісти
Представляешь.
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19.11.2021 12:58 Відповісти
нет. я не коламбия пикчерз. я такого не представляю.
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19.11.2021 13:12 Відповісти
При ТАКОМ уровне доверия к зеленскому, ермаку, МВД с мужем венедиктовой , возглавляющим киберполицию, никто не верит в правдивость разбирательства, да и вообще, утверждению, что это фейк. Названные фамилии только и занимаются тем, что врут нариду, выбравшему зюзю, заслуженно врут.
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19.11.2021 12:04 Відповісти
 
 