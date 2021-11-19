Керівник "Авіаліній Антонова" Харченко не задекларував готель в окупованому Криму, - "Схеми". ВIДЕО

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму. При цьому у 2020-му році його право власності на цей об’єкт було зареєстровано за російськими законодавством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування проєкту "Схеми".

За даними журналістів, нерухомість, якою володіє Харченко - готель Villa Rosa, розташований у окупованому селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря.

Площа готелю - 510 квадратних метрів.

Проте, повідомляють "Схеми", в своїй майновій декларації за 2020 рік керівник АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко не зазначив, що має у власності готель в окупованому Криму. Власником цього майна Харченко став у 2008 році, проте, від початку роботи директором АТП ДП "Антонов" Харченко цієї нерухомості не вказував.

Читайте також: Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"

"Схеми" звернулися до Харченка з проханням про коментар. Він заперечив, що є власником цього майна і порадив звернутися до НАЗК. Він також відмовився коментувати актуальні документи, які журналісти офіційно отримали у реєстрі нерухомості України, з яких випливає, що власником цього майна є саме він.

Окрім того, "Схеми" взяли витяг на цей об’єкт з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ. Виявилось, що право власності на нерухомість у Коктебелі була перереєстрована на Харченка вже за російськими законами. Це сталося у листопаді 2020 року, коли Харченко вже був на посаді керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов". Цю інформацію він також відмовився пояснити, та попросив знімальну групу "Схем" залишити його кабінет.

Цьогоріч влітку НАЗК розпочало перевірку декларації Харченка, яку завершило у вересні. За її результатами, НАЗК знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму у понад 1 мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність в декларації Харченка майна в окупованому Криму і звернулися до нього за роз’ясненням.

Також читайте: Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Харченко повідомив НАЗК, що ним було прийнято рішення про відчуження цього майна.

"Ці об’єкти було відчужено на початку 2021 року, однак до копій правочинів відчуження я не маю доступу", - сказав Харченко НАЗК.

У діях директора "Авіаліній Антонова" в Нацагентстві помітили ознаки "недостовірного декларування". І передали цю інформацію в інший правоохоронний орган – Національну поліцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко про роботу його помічником сина його бізнес-партнера Сітака: "Коли Саша був маленьким, я ростив його юристом, як старший брат"