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Крим (12755) нерухомість (323) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70)

Керівник "Авіаліній Антонова" Харченко не задекларував готель в окупованому Криму, - "Схеми". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму. При цьому у 2020-му році його право власності на цей об’єкт було зареєстровано за російськими законодавством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування проєкту "Схеми".

За даними журналістів, нерухомість, якою володіє Харченко - готель Villa Rosa, розташований у окупованому селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря.

Керівник Авіаліній Антонова Харченко не задекларував готель в окупованому Криму, - Схеми 01

Площа готелю - 510 квадратних метрів.

Керівник Авіаліній Антонова Харченко не задекларував готель в окупованому Криму, - Схеми 02

Проте, повідомляють "Схеми", в своїй майновій декларації за 2020 рік керівник АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко не зазначив, що має у власності готель в окупованому Криму. Власником цього майна Харченко став у 2008 році, проте, від початку роботи директором АТП ДП "Антонов" Харченко цієї нерухомості не вказував.

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"Схеми" звернулися до Харченка з проханням про коментар. Він заперечив, що є власником цього майна і порадив звернутися до НАЗК. Він також відмовився коментувати актуальні документи, які журналісти офіційно отримали у реєстрі нерухомості України, з яких випливає, що власником цього майна є саме він.

Окрім того, "Схеми" взяли витяг на цей об’єкт з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ. Виявилось, що право власності на нерухомість у Коктебелі була перереєстрована на Харченка вже за російськими законами. Це сталося у листопаді 2020 року, коли Харченко вже був на посаді керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов". Цю інформацію він також відмовився пояснити, та попросив знімальну групу "Схем" залишити його кабінет.

Керівник Авіаліній Антонова Харченко не задекларував готель в окупованому Криму, - Схеми 03

Цьогоріч влітку НАЗК розпочало перевірку декларації Харченка, яку завершило у вересні. За її результатами, НАЗК знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму у понад 1 мільйон гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність в декларації Харченка майна в окупованому Криму і звернулися до нього за роз’ясненням.

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Харченко повідомив НАЗК, що ним було прийнято рішення про відчуження цього майна.

"Ці об’єкти було відчужено на початку 2021 року, однак до копій правочинів відчуження я не маю доступу", - сказав Харченко НАЗК.

У діях директора "Авіаліній Антонова" в Нацагентстві помітили ознаки "недостовірного декларування". І передали цю інформацію в інший правоохоронний орган – Національну поліцію.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
А як там щодо Зеліної квартири на Кримі, поцікавитись нема бажання?
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19.11.2021 11:16
+8
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19.11.2021 12:01
+7
И теперь кацапы держат за яйца этого дурачка и спокойно получают необходимые документы из Антонова
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19.11.2021 11:47
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А як там щодо Зеліної квартири на Кримі, поцікавитись нема бажання?
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19.11.2021 11:16 Відповісти
ет за "Ангару" отвєтка?..
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19.11.2021 12:18 Відповісти
Заблукав?
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19.11.2021 11:22 Відповісти
А я думав, що антиваксеры вже вимерли. Ні, бачу одне навіжене ще шляється по Цензору. Ну, тоді тобі час у "добру путь". https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24
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19.11.2021 11:30 Відповісти
С другой стороны как украинцу может принадлежать недвижимость на окупированных территориях? Или мы уже признаем документы выданные окупационным режимом? Короче зрада была бы в любом случае хоть задекларух хоть не задекларуй.
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19.11.2021 11:25 Відповісти
Дуже просто. Має бути ще й російський паспорт.
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19.11.2021 12:23 Відповісти
эка невидаль..любого чиновника трусони и квартиры и недвиж в Крыму посыпется
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19.11.2021 11:26 Відповісти
а кто тебе мешал купить там участок и построить, хотя бы в дачном кооперативе? в 2005-8 это стоило копейки 500$.
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19.11.2021 12:33 Відповісти
ну и что сейчас с этим делать ?
владеть невозможно
продать по москальским законам - противно
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19.11.2021 16:28 Відповісти
Ну и что? Присудят этому харченку забить огромный болт на всё это под личное обязательство.
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19.11.2021 11:33 Відповісти
Силой отбил недвижимость в Крыму у Путлерской банды типа не оккупанта...наградить...
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19.11.2021 11:33 Відповісти
По сравнению с перерегистрацией квартиры президента Украины по российским законам ( тем самым признавая их легитимность на территории Крыма) это просто ерунда.
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19.11.2021 11:34 Відповісти
Сам Зеля казав ...КРЫМ это Украина! а крымская платформа нафига тогда?
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19.11.2021 11:36 Відповісти
чтобы швабранцы бились в истерике, а хйло мямлило три раза в день, что вопрос закрыт
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19.11.2021 11:44 Відповісти
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19.11.2021 11:38 Відповісти
И теперь кацапы держат за яйца этого дурачка и спокойно получают необходимые документы из Антонова
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19.11.2021 11:47 Відповісти
Ты еще скажи, что кацапы дерьмака держат за яйца.
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19.11.2021 12:52 Відповісти
Доктор Борменталь,вы родились в немецком городе Клигенталь,это Бавария или Саксония?

Филипп Филипыч,я родился в Москальской подворотне на Арбате...,так что я не Отто Скорцени...
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19.11.2021 11:53 Відповісти
нуу...за Арбат и советский Штрафбат...
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19.11.2021 11:55 Відповісти
*Во какой рассеяный---муж Сары Моисеевны*---была такая фраза в старом совковом анекдоте 45 лет тому назад.
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19.11.2021 11:58 Відповісти
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19.11.2021 12:00 Відповісти
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19.11.2021 12:01 Відповісти
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19.11.2021 12:01 Відповісти
На дыбу мудака !
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19.11.2021 12:10 Відповісти
Який піп - такий і прихід. А що оформив готель як і президент по російському паспорту?
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19.11.2021 12:12 Відповісти
прихіда ніт - бо кікс скіс
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19.11.2021 12:21 Відповісти
противно читать новости!!!
спасибо за это 73 % недалеких людей, мягко говоря
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19.11.2021 12:13 Відповісти
У нормальній країні за таке - крах карьери та в'язниця!!!
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19.11.2021 12:14 Відповісти
Привладні бариги…
як ми їх сдєлалі.. ще раз, і не останній…
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19.11.2021 12:19 Відповісти
А какие к нему могут быть претензии?...ПреЗЕденту квартирку в Ялте можно, а ему отель нельзя?....
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19.11.2021 12:27 Відповісти
порох виноват, а кто еще?
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19.11.2021 12:50 Відповісти
Харченко этот еще во времена позднего Юща рулил.
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19.11.2021 12:56 Відповісти
Вообще примерзкий тип. Жлоб высшей категории. Что там тот отель в Крыму, у него в каждом областном центре не по одной квартире есть.
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19.11.2021 12:59 Відповісти
Зеленской с мужем можно иметь сарайчик в Крыму, а этому, что, нельзя? Рыба гниет с головы!
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19.11.2021 13:43 Відповісти
какой ужас ! комментарии на русском языке ! отвратительно!
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19.11.2021 16:51 Відповісти
Обана !!! Жулье
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19.11.2021 18:01 Відповісти
Цікаво де свиноподобний заробив грошенят на цей готель? Невже гівномутством?
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19.11.2021 21:22 Відповісти
там трусить надо по майну! и у жены, и у детей... он что, на заработанное это все купил?
откатчики конченые!!!
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20.11.2021 08:50 Відповісти
 
 