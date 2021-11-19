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Нагородну зброю Киви вручать двом захисникам України, - Монастирський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нагородну зброю, яку нардеп ОПЗЖ Ілля Кива раніше здав МВС, вручать двом нацгвардійцям - учасникам ООС.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу зазначити, що так, ця зброя, народним депутатом була здана. І більше того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців Національної гвардії", - сказав міністр.

За його словами, йдеться про Сергія Сідоріна та Назарія Ясінського.

"Сідорін Сергій Володимирович, командир другого батальйону оперативного призначення, який в 2014 році брав участь в ООС і бере. Знешкодив танк ворога і дістав осколкове поранення. І вивів підрозділ з-під масового обстрілу. А також Назарій Ясінський, командир першого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року до цього року бере участь в ООС, також брав участь у виявленні диверсійних груп, вивів багато бійців з-під вогню, і власне його робота відзначена на найвищому рівні відзнакою "Нагородна зброя", - розповів Монастирський.

За його словами, саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, "які насправді мають честь і мають право бути відзначеними українською державою такою високою відзнакою. Така позиція українського народу, така позиція українського уряду".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.

Також дивіться: Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
а її тепер не западло до рук брати?
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19.11.2021 12:14
+22
После Кивы ее нужно в переплавку. А перед этим использовать на самом Киве по прямому назначению. Только станет легче дышать.
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19.11.2021 12:15
+10
Мля!!!
Я бы побрезговал, если бы знал, что это оружие Кива теми самыми руками держал.
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19.11.2021 12:29
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а її тепер не западло до рук брати?
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19.11.2021 12:14 Відповісти
А ты у бойцов спроси: им не западло с трофейного оружия врагов уничтожать?
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19.11.2021 12:34 Відповісти
мразь вонять вылезла...
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19.11.2021 12:39 Відповісти
Ну так залезь обратно. Какие проблемы?
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19.11.2021 12:41 Відповісти
так то трофейное... добытое в чесном бою...
а это облапаное мерзким бабуином... хотя.... хер с тем фетишем - спиртом протерли почистили-смазали (и для контрольного в фото кивы... пристрелять - шобы ауру со ствола снять ))))
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Мрази 🐲🤡 хотят унизить этих защитников 🤮 после неадекватного дегенерата
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19.11.2021 12:50 Відповісти
головнe продeзинфiкувати а в цiлому дивитись як на трофeй
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19.11.2021 12:53 Відповісти
После Кивы ее нужно в переплавку. А перед этим использовать на самом Киве по прямому назначению. Только станет легче дышать.
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19.11.2021 12:15 Відповісти
достаточно провести обряд экзорцизма
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19.11.2021 12:52 Відповісти
Надо её освятить , к шаману отнести , а лучше уничтожить .
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19.11.2021 12:15 Відповісти
зачем уничтожать хорошее оружие?Использовать на сепарах,это его кармически очистит.
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19.11.2021 13:17 Відповісти
Якось це неправильно... Я за те, щоб Ківа отримав нагородну зброю. Наприклад, гранату в дупу, а кільце від неї на палець
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19.11.2021 12:16 Відповісти
Это не наши методы . Мы же в ЕС стремимся . А там уважают педиков .
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19.11.2021 12:19 Відповісти
Українці прагнуть у Євросоюз як у суспільство з більш розвинутим економічним та правовим рівнем, а такі як ти рвуться туди до пєдіків..
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19.11.2021 12:22 Відповісти
У тебя они в высших эшелонах Шерочка с машерочкой
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19.11.2021 12:53 Відповісти
тiпа в любимe мiсцe русскiх усe пхають лишe пєдiкам. а як щодо того що туди русскиє пхали всe щe до пєдiков?
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19.11.2021 12:56 Відповісти
нєєє, пєрєходящая от куратороф будєт

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19.11.2021 12:17 Відповісти
Только в рашке выбирают того, на кого указали. Им это никак не доходит, что можно выбирать без указки сверху.
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19.11.2021 13:07 Відповісти
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19.11.2021 12:17 Відповісти
Зумовою, що вони пристрелять ту мерзотну ківу.
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19.11.2021 12:19 Відповісти
Не забудьте на зброї вигравувати домашню адресу Ківи, щоб хлопці не заблукали. Можна на магазинах з патронами, щоб потім їх викинути вже порожніми і забути про цю тварюку.
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19.11.2021 12:19 Відповісти
А может она проклята ?
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19.11.2021 12:20 Відповісти
Моня, а що там з автоматом, з якого кива в парку лупив чергами на річницю вбивства Степана Бандери?
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19.11.2021 12:20 Відповісти
Продайте на открытомаукционе так будет честно
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19.11.2021 12:27 Відповісти
Киву? На опыты?
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19.11.2021 13:19 Відповісти
зеленский и ермак - фамилии защитничков?
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19.11.2021 12:28 Відповісти
Мля!!!
Я бы побрезговал, если бы знал, что это оружие Кива теми самыми руками держал.
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19.11.2021 12:29 Відповісти
может быть контакт
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19.11.2021 12:44 Відповісти
А нафига такое оружие Героям, если Кива там спилил мушки !?
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19.11.2021 12:30 Відповісти
оно запомоенное
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19.11.2021 12:36 Відповісти
ну как бы его сначало нужно проверить на причастие к возможным преступлениям...
потом конечно же освятить ))) и протереть спиртом )))
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19.11.2021 12:36 Відповісти
Нагородну зброю Киви вручать двом захисникам України, - Монастирський / Сара причитает: - Абрам, ну как ты мог сломать новый стул, как ты мог испортить новую люстру. Нет, мое сердце не выдержит, ты что, не мог повеситься в другом месте?
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19.11.2021 12:43 Відповісти
герою Украины Савченко ?
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19.11.2021 12:43 Відповісти
а если он себе это оружие в жопу засовывал? а он такой что может
и после этого дарить это защитникам... лучше б не переплавку, а защитникам подарить новое
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19.11.2021 12:44 Відповісти
Я бы побрезговал брать в руки оружие дрочилы!
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19.11.2021 12:47 Відповісти
Ні в якому разі, хлопці, не беріть її. Навіть не торкайтесь. Вона заражена руцьким миром.
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19.11.2021 12:50 Відповісти
Яка пліснява в головах? Вручати нагороду бувшу у використанні? В нас така бідна країна? Скоро "пліснява" медалі і ордени Б/у буде роздавати. Цим принижуєте захисників...
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19.11.2021 12:55 Відповісти
"Лучший" министр целые арсеналы параздавал своим дружбанам их женам, детям. Котвицкий, Яценюк, Гройсман. Надо обнародовать засекреченный список из 3334 человек, получивших оружие от Рюкзаковича за 7 лет его сидения на должности министра. Страна должна знать тайную армию Авакова.
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19.11.2021 12:58 Відповісти
Зе хотят зашкварить защитников Украины?
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19.11.2021 13:00 Відповісти
После Кивы, новые владельцы законтачатся ..
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19.11.2021 13:00 Відповісти
Недавно узнал, что у собак РАК - ЗАРАЗНЫЙ, передаётся по крови и называется "трансмиссивная венерическая саркома", к тому же лечится химиотерапией теми же препапаратами, что и человек (например, "винкристин").
А что, если у Кивы его явная, "на лбу написанная", олигофрения лёгкой степени, иными словами - дебильность, в простонародье - лёгкая отсталость умственного развития, тоже заразная?
Тогда нацгвардейцы-участники ООС в добавок к наградному (и без того - "second hand") оружию получат от главы МВД ещё и по "прехорошенькому букету". Они ж сразу обреют наголо свои бошки и вместо защищать Нзалежну Батьківщину, ломанутся защищать кандидатские диссертации о проблемах шаманизма среди Карпатских мольфаров.
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19.11.2021 13:01 Відповісти
Кива учасник боїв за аеропорт - кіборг, нагороджений заслужено , і забирати нагороди у будь кого, це мерозотно !
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19.11.2021 13:10 Відповісти
Який в сраку кіборг та аеропорт? Дрочун у Віпзалі?
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19.11.2021 13:15 Відповісти
Как же дешево и фуфлово так делать?! Это же оружие---особая тема ведь, мужская тема. Галантерейщики убогие!
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19.11.2021 13:16 Відповісти
Jomajo , ja bi nebral v rukah eti pistoleti , ani naverna spermoi pahnet ot drachuna etava , Kiwi katorij
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19.11.2021 13:17 Відповісти
Ну и что?
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19.11.2021 13:17 Відповісти
Кива тоже защитничек.
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19.11.2021 13:27 Відповісти
Неужели другого не оказалось, стыд и срам, в одного отобрали, другому дали. Как говорят, подарки не передаривают, даже тут мозгов не хватило и на всю страну свистнули. На месте героев надо отказаться, пусть именное дают, с надписью. Представляю, с одного медаль сняли, а другому повесили. ПОЗОР.
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19.11.2021 13:53 Відповісти
Это будет означать что люди будут законтаченными после этого пистолета? Не надо его брать
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19.11.2021 14:11 Відповісти
Зачем Аваков подарил ему два пистолета. Он что, ковбой.
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19.11.2021 14:19 Відповісти
Вручат юзеку и лысому.
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19.11.2021 14:22 Відповісти
Нагороди "секонд-хенд", та ще й після такого одноклітинного - це не просто неповага. І шкода, що пан Монастирський цього не розуміє. Невже в країні не знайшлось зброї для вручення Героям? Так і до повторного використання туалетного паперу після когось докотитися можна.
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Зачем так контачиться
?!
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19.11.2021 15:11 Відповісти
После Кивы даже вольер в зоопарке придётся чистить и дезинфицировать.
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19.11.2021 17:33 Відповісти
а як можна у конкретного неадеквата одну зброю забрати а другу залишити? короткоствол, він просто зручний а сайга чи любий дробовик на багато вбивча зброя і картечью навіть цілитись не треба. дії поліції пояснити не можливо. як неадеквату залишити дозволи та стволи?
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19.11.2021 19:22 Відповісти
а
захисникам України це не буде огидно?
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20.11.2021 09:04 Відповісти
Дали б краще іншу нову зброю,тому,що "яйцем"яло" цю вже залапало...
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20.11.2021 12:57 Відповісти
 
 