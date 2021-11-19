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допит (675) Зеленський (17428) спецслужби (258) Бурба (82)

"ТСК зумисне не допитала Баканова, його заступника Баранецького і керівника контррозвідки", - правознавець Ярославський про "вагнергейт". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Спецоперація з затримання групи вагнерівців українськими спецслужбами могла стати однією з ключових подій російсько-української війни і змінити хід протистояння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в це в ефірі 4 каналу сказав правознавець Денис Ярославський. 

 "Найбільша проблема це те, що влада від самого початку брехала. Тепер це побачили всі. Це остаточно зафіксовано з огляду на опубліковані документи... Крім того, за моїми даними, під час роботи ТСК було ухвалене умисне рішення не допитувати всіх, хто міг надати об'єктивну інформацію... Не допитали Баканова, його заступника Баранецького і керівника контррозвідки. Ці люди не були допитані зумисне. Всі би розказували все як було - бо за це потім доведеться відповідати... Ці люди зумисне не були допитані, щоб картинка складалася такою, якою нам її показують зараз... Свідчення цих трьох людей змінили б хід історії... В кожній війні є ключові події. Коли Росія на нас напала, хід історії змінила випадкова чи невипадкова атака на рейс МН-17. Другий раз хід історії могло змінити затримання вагнерівців", - сказав Ярославський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з "вагнерівцями", - The Insider

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+5
А хтоб сумнівався?...
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19.11.2021 13:49
+2
Кто бы сомневался (кроме предателей)!!!
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19.11.2021 13:53
+2
(головка) тск безугла чи безмозгла вже зробила доповідь та зробила заключення. винних в ОП нема. Чого всі ще хочуть??? казати щось проти моні, чи єрмака, це і є держзрада. чи ви не читали чи не бачили цього?
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19.11.2021 13:59
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А хтоб сумнівався?...
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19.11.2021 13:49 Відповісти
Извини за плагиат, я сначала пишу свое мнение, а потом читаю других.
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19.11.2021 13:54 Відповісти
Це не плагіат-це здоровий глузд...
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19.11.2021 14:04 Відповісти
Интересная информация по вагнергейту https://www.youtube.com/watch?v=aMt8QftvRcA
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19.11.2021 15:36 Відповісти
безмозглой рыженькой готовься девочка осваивать кирку лопату и тачку.. и полосатую робу с кандалами твой прикид и гнилая похлебка с клещами...
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Что за бред сумасшедшего?
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19.11.2021 16:49 Відповісти
безмозглая поменяй логин....
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Яйцеголовый, я в твоих советах не нуждаюсь.)
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20.11.2021 15:45 Відповісти
"зумисно"
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19.11.2021 13:49 Відповісти
Кто бы сомневался (кроме предателей)!!!
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19.11.2021 13:53 Відповісти
Звичайно не допитували, бо зразу б вийшли на Вову і Єрмачилу.
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19.11.2021 13:53 Відповісти
(головка) тск безугла чи безмозгла вже зробила доповідь та зробила заключення. винних в ОП нема. Чого всі ще хочуть??? казати щось проти моні, чи єрмака, це і є держзрада. чи ви не читали чи не бачили цього?
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19.11.2021 13:59 Відповісти
тск - це безугла? - не смішіть хочь зранку....
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19.11.2021 14:07 Відповісти
після три-п, ятнацять у нас кричали УУУ- ****! це було в 1985 році. воно, рот того за кого ти думаєш
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19.11.2021 14:10 Відповісти
Це і є реальні здобутки привладних за 2,5 роки у боротьбі з Україною ….
Знищили, відійшли, злили, зрадили…, акакаяразніца…
головне усе в асфальт…, але нам треба не забувати і про фонарі…
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19.11.2021 14:17 Відповісти
И главное, что сейчас, в городе где 80% проголосовали за "Зе", с*ка с огнём не найдёшь, кто за него голосовал !
Идиот всегда выбирает или идиота, или предателя !
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19.11.2021 14:56 Відповісти
по хиду це бул бы шах и мат, подобно тому, як зельона лайка откусила б соби хвист
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19.11.2021 15:19 Відповісти
Безумглу на палю разом з господарем д'ерьмаком.
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19.11.2021 15:28 Відповісти
"Свідчення цих трьох людей змінили б хід історії..."
цей "правник" трохи перебільшує😄

Хай спитає як опозиція себе переграла, коли вийшла зі складу ТСК.
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19.11.2021 15:57 Відповісти
Когда о экономике будем думать, лишь бы о чем, только не о народе. Нашли тему, да ни х............. не будет, никто не знает, никому на х....................... не нужно. Щас Зе повесятся. Оказывается есть еще клоуны, кроме Вовочки.
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19.11.2021 16:00 Відповісти
Так безумная и Коля Котлета сазали, что все од райт, чего шумим? 😂🤣😂
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19.11.2021 16:06 Відповісти
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19.11.2021 16:35 Відповісти
Эксперд на эксперде и экпердом погоняет.
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19.11.2021 17:10 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:51 Відповісти
глава ТСК безумно-безмозглая себе лет 10 наработала...
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20.11.2021 06:16 Відповісти
Так для этого ее туда и поставили. Там на ******нике не то что налета интеллекта нет, там даже мысли пробегают мимо. Есть такое краткое, но емкое определение - просто чмо
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20.11.2021 09:43 Відповісти
Вопросы, всё-таки есть. На этих 150 бандитов задокументировано столько информации...Их само признания... Их же надо судить срочно! Пусть и заочно. В Украине... в Гааге приобщить их показания к МН-17... Потому что они сейчас быстро начнут "исчезать" от несчастных случаев, аварий и прочих "новичков" ...
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20.11.2021 10:41 Відповісти
 
 