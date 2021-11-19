"ТСК зумисне не допитала Баканова, його заступника Баранецького і керівника контррозвідки", - правознавець Ярославський про "вагнергейт". ВIДЕО

Спецоперація з затримання групи вагнерівців українськими спецслужбами могла стати однією з ключових подій російсько-української війни і змінити хід протистояння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в це в ефірі 4 каналу сказав правознавець Денис Ярославський.

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"Найбільша проблема це те, що влада від самого початку брехала. Тепер це побачили всі. Це остаточно зафіксовано з огляду на опубліковані документи... Крім того, за моїми даними, під час роботи ТСК було ухвалене умисне рішення не допитувати всіх, хто міг надати об'єктивну інформацію... Не допитали Баканова, його заступника Баранецького і керівника контррозвідки. Ці люди не були допитані зумисне. Всі би розказували все як було - бо за це потім доведеться відповідати... Ці люди зумисне не були допитані, щоб картинка складалася такою, якою нам її показують зараз... Свідчення цих трьох людей змінили б хід історії... В кожній війні є ключові події. Коли Росія на нас напала, хід історії змінила випадкова чи невипадкова атака на рейс МН-17. Другий раз хід історії могло змінити затримання вагнерівців", - сказав Ярославський.

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