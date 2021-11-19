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розслідування (1959) ПВК "Вагнер" (1476) Христо Грозєв (61)

"Це - політичний злочин і українська влада не має виправдання", - Грозєв про приховування інформації про "вагнергейт". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, що не має виправдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню Новая газета.

"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України у справі про фінансування тероризму проти Росії і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
У мене товариш за Зє проголосував. Хоча ніби науковець, і завжди раніше то за Свободу то ще за когось патріотичного голосував. А тут переклинило під впливом ЗМІ - "Барига, зрада...". Ми з ним посралися, коли я взнав, що він збирається за Зє голосувати і не спілкувалися десь рік. Кілька місяців як знову почали трохи спілкуватися і про політику не говорили. І щось каже мені недавно: "Ну от цей клоун..." Я йому - "Ну ти ж сам за нього голосував". А він такий мені: "Хіба? А я вже і не пам'ятаю". Я йому кажу "Ах ти ж ****, привів до влади цього ублюдка, а тепер навіть і не пам'ятаєш типу." Як зручно влаштований людський мозок - забуває все погане, що вчинив. Ну так от. У нас ще довго будуть Зє і їм подібні у владі і їм справді як з гусака вода - тому що такі ось виборці.
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19.11.2021 14:24
+57
Это просто 111-я статья УК Украины в чистом виде. До пожизненного.
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19.11.2021 14:17
+43
А зелені як з гусака вода.
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19.11.2021 14:15
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А ще краще здатися та вибачитися перед ******.
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19.11.2021 15:07 Відповісти
ваше мнение тоже услышано. идите здавайтесь и вибачайтесь перед уйлом.
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19.11.2021 15:10 Відповісти
Я вже цю методичку неодноразово бачив.
Здаватися - це мрія влади а не опозиції.
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19.11.2021 15:32 Відповісти
Я вже цю методичку неодноразово бачив.
Здаватися - це мрія опозиції, а не влади.
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19.11.2021 15:48 Відповісти
Получили перемирие? *****, почему ты здесь, а не в военкомате?
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19.11.2021 15:29 Відповісти
Получили перемирие. Не я, а ты *****, почему ты здесь , а не в военкомате?
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19.11.2021 15:49 Відповісти
Потому что 31 год календаря. Потому что ветеран АТО. Потому что боюсь подвести сослуживцев. Полтора года назад заново научился ходить. Тебе, падла, этого не понять.
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19.11.2021 15:54 Відповісти
я уважаю ветеранов, но не люблю троллей, которые пишут нехорошие слова людям. потому, что кто людей обзывает тот исключительно сам себя унижает.
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19.11.2021 16:00 Відповісти
Вот именно поэтому людей, которые поддерживают зеленого изменника Украины ненавижу.
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19.11.2021 16:10 Відповісти
Та це троль подоляка. Приблудна шавка. Не звертайте уваги. Воно нікчемне і пусте.
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19.11.2021 16:17 Відповісти
Попка дурак. Тебе викрито. Відповзай.
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19.11.2021 16:28 Відповісти
троль - это не тот кто "пишет нехорошие слова людям".
А тот кто пишет противоукраинскую херню за деньги.
Башкой думать надо.
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20.11.2021 22:00 Відповісти
троль - это и тот кто "пишет нехорошие слова людям".
И тот кто пишет противоукраинскую херню за деньги, а также и за бесплатно.
Башкой думать надо.
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21.11.2021 07:39 Відповісти
Валік, скільки наших полонених сидить у кацапів ?
Цифру назвіть. Нещодавно одного зарізали.
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19.11.2021 15:38 Відповісти
Ксюшка, скільки наших полонених сидить у кацапів ?
Цифру назвіть. Нещодавно одного зарізали.
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19.11.2021 15:47 Відповісти
То ти не знаєш ? То і не варнякай.
Зе обіцяв обмін всіх на всіх - по факту віддав обмінний фонд зі кацапських злочинців замість таксистів.
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19.11.2021 15:49 Відповісти
я знаю, а ты не знаешь, поэтому не я, а ты не варнякай.
Я твою кацапскую методичку про таксистов уже видел.
На самом деле Зе обменял 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
О отдали туда пару боевиков, а в основном кацапских таксистов.
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19.11.2021 15:53 Відповісти
Неправда. Ми віддали на 50 чоловік більше. Ще і самих злочинців, включаючи цемаха - свідка по збиттю боінга кацапами. А отримали пшик.
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19.11.2021 16:16 Відповісти
Нет правда. Мы отдали больше, но в основном таксистов и цемаха (которого перед обменом опросили голландцы). А получили героев Украины, а не пшик. Кстати при папереднике были тоже обмены «233 на 73».
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19.11.2021 16:22 Відповісти
Ваш зе має фонд на обмін ? Чи він розбазарив все, що папєрєднік надбав ?
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19.11.2021 16:29 Відповісти
В спам тебе, ублюдка.
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19.11.2021 18:31 Відповісти
В спамі лише уроди (як ви).
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19.11.2021 18:47 Відповісти
о речі, твоє ЗЕ навіть помилувало вбивць Небесної Сотні. ВСІХ.
Вони може вже в Києві живуть і не паряться. Можливо навіть їх в органи повернули. Як татарова. А чьо нє..
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19.11.2021 16:18 Відповісти
Получили перемирие? *****, почему ты здесь, а не в военкомате?
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19.11.2021 16:24 Відповісти
Ще раз повторюю:
Тільки дебілам тут треба щось пояснювати.
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19.11.2021 15:06 Відповісти
Видать у цени не сошлись, у Зели нету стока баксов, скока надо христо-пылесосу, але Зеля просто гроши зажал, на старость копит
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19.11.2021 15:10 Відповісти
Усе не так просто , як уявили собі "спікери" ЗЕ-плесені .

Гроздєв ненавидить ***** й тому вирішив , що на сьогодня недочастно остаточно топити ЗЕ-нелоха особисто . Хоча 100% розуміє , що зрадник це Єрмак , й що "перенести" на 5 днів == злити операцію .

Чому недочастно -- по він всеж таки іноземець в Україні й дивится британсько-болгарськими очами на політичні розклади в Країні . Й він зі сторони бачить , що серед топ политикуму нема жодної сили , жодного лідера , якого хтось би ніколи б не звинувачував би хоча в таємних якщо не зв"язках , то в симатіях до ***** .
Тобто на Заході в очевидь бачать , що ЗЕ-лоха тупо ніким замінити . Та й українці так вважають , бо дивимося рейтинги . Чи може лідер з 13-14% бути презідентом - дивне питання !!!

Але й до сутто парламенської системи , яка єдина могла б гарантувати стабільність , баланс , незмінність курсу в ЕС й НАТО , але українці до цього не готові .
Тимошенко єдина , хто з лідерів партій прям й відверто каже саме не про особистості на Банковій , а про інституцію "гетьмана" як моделі 17 століття , й тому від неї ВОНА йще в 2019 пропонувала відмовитися й влючила цей пункт в програму свою и партії .
Українці нажаль не дивляться в суть й не бачать , що мертветчуки , бакаї , родина балог, льовочкини з арбузовими , та й ось ярмак -- це не призвища , це явища й константа . Й ще чистий феодалізм .

Але й Тимошенко в очах Заходу , та що хіхікала разом з *****м , тай що проти продажу землі , на яку мають певний інтерес багато лобістів .
А Христо Гроздєв він настільки глобальна особистить йго обсяг інтересів настільки велик , що дивитися в деталі й специфіку україньких інтриг в його не вистачить часу ніколи .

Та й тут в Україні є випусники Могилянки , для яких участь в уряді Пахла , або сплата податків в бюджет ***** не є приводом критичного ставлення до певного політика , приводом подозрювати в нещирості його патриотизма .

Гроздев тому й не бажає подарувати шанс Пєті , або Юлі , якщо він їм допоможе завалити Вову .
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19.11.2021 15:13 Відповісти
Тимошенчиха, перелогинься
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20.11.2021 09:52 Відповісти
цьому чюду, обрізали не там... Верткий хлопчик чи сліпий "хірург", ваші версії?
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20.11.2021 10:47 Відповісти
На самом деле это уголовное преступление, и только потом - политическое.
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19.11.2021 15:15 Відповісти
Зная Путина, за все сроки его президентства, глупо ожидать, что ГРУ и СБУ не напичканы его агентами.
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19.11.2021 15:17 Відповісти
Не было никакого "провала" операции по вагнеровцам, именно так и было всё запланированно!
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19.11.2021 15:21 Відповісти
Тебе с бутылки виднее
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19.11.2021 15:39 Відповісти
Так ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Ты же распинался что ничего не было)
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20.11.2021 07:21 Відповісти
Павел, уголовное право Украины имеет лишь понятие уголовного преступления. Христо, не будучи приученым к сладкому, и сказал, что для него "это не то, чтобы преступление...". Если вы не юрист вряд-ли поймёте разницу.
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20.11.2021 07:32 Відповісти
Вы криворожский юридический оканчивали?) Вы СПЕЦИАЛЬНО исказили слова Христо?)
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20.11.2021 08:02 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris



Вагнергейт Замість шукати винних у зливі операції Влада ЗЕ шукає тих, хто надав інформацію про неї засобам масової інформації Венедiктова вже розбирається з Соколовой..
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19.11.2021 15:34 Відповісти
это всё давно всем ясно, вопрос в другом, когда посадят зеленского, весной или раньше?
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19.11.2021 15:37 Відповісти
Кто? 100% свой прокурор? Да еще и при монобольшинстве? Нет, свою неприкосновенность они зацементировали. Главное не забыть о нем после выборов.
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19.11.2021 21:58 Відповісти
А ще краще, не дати досидіти до кінця своєї каденції. Причин вже досить-лишились знайти методи...
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20.11.2021 05:01 Відповісти
Нет, к сожалению, не лучше. Думаете что 73% прозрели? Ладно, уже не 73, а 20-30% - но это все равно очень много. Пусть жрут то, что выбрали - по другому до них не дойдет. Плевать они хотели на Вагнергейты, Журавля и узурпацию власти. Отрезвить их может только холодильник. Обществу нужна прививка от тупости.
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20.11.2021 07:46 Відповісти







Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
17 ч



Нарешті перша реакція «у Зеленського» на розслідування Bellingcat. Арестович порадив застрілитися всім, хто звинувачує Зеленського і Єрмака. А Тищенко заявив, що казати на Єрмака бруд - це державна зрада. Хтось ще має сумніви у моральній здатності "слуг" торгувати батьківщиною?
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19.11.2021 15:44 Відповісти
Дурний зебіл споганив УСЕ.
Воно і армію занедбало навмисне.
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19.11.2021 15:47 Відповісти
Угу. А тех, кто операцию слил, наградить орденами.
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19.11.2021 16:15 Відповісти
Уголовное наказание нашла украинцы,но истерика зескота -это песня)
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19.11.2021 17:22 Відповісти
он як.... та ви уху їли падли....
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19.11.2021 17:36 Відповісти
такого як ти дебіла зебабуїна на кіл садити потрібно
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20.11.2021 12:03 Відповісти
Іуди не лізуть в петлю,
Суди не страшні їм і грати,
Із тєлєка чешуть хурню,
Шукають ,що далі продати.
З русньою торгівлю ведуть,
І мастять лосьйонами кожу.
Іуди не лізуть в петлю.
Але вже звучить : --- "Допоможу!"
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19.11.2021 15:59 Відповісти
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19.11.2021 16:08 Відповісти
Бурба!
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19.11.2021 18:34 Відповісти
Этот болгарин рупор западных спецслужб. Зеленскому зажали яйца со всех сторон.
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19.11.2021 16:17 Відповісти
это после того, как нереестровые порохоботы начали срать "уважаемому" журнаглисту в штаны...
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19.11.2021 16:37 Відповісти
Нет , это не политическое преступление . Это измена Родины , и за это нужно сажать пожизненно , при созе за такое стреляли.
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19.11.2021 16:57 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕ!шоблу в отставку!!!
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19.11.2021 17:14 Відповісти
зеля плохо закончит
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19.11.2021 17:29 Відповісти
Це цілком звичайний кримінальний злочин. Ст. 111.
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19.11.2021 17:39 Відповісти
Хуже, это ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!☝
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20.11.2021 15:18 Відповісти
Розправа буде кривавою.
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19.11.2021 17:49 Відповісти
зеЛя подонок и предатель!
Он с ермАком за все будут отвечать.дело времени
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19.11.2021 18:23 Відповісти
А не может так быть ,что операцию слил каломыйский?
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19.11.2021 19:01 Відповісти
Хотя какая разница , т.к все они в одной связке.
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19.11.2021 19:02 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:42 Відповісти
Да уж.Даже такого тяжеловеса мордовской пропаганды как Латынину,подключили сопровождать зраду
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19.11.2021 20:47 Відповісти
Да ладно! Это когда же разведчики оправдывались перед журналистами?
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19.11.2021 21:32 Відповісти
Шо за пуйня-латиніна? Нащо нам тут її кудлата голова?
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20.11.2021 00:18 Відповісти
Зеленский такой как есть-вульгарный.недалёкий,хамовитый и....,а вот те 73%-это те гниды о которых говорил С.Петлюра. Даже комуняки идеологией своей, создавали рабское, безмозглое общество в котором хотели жить,при этом не понимая. которое рано или поздно должно было превратится в банкрота. Там был *нам хлеба не надо- работу давай*.А у этих 73% голосовавших халявщиков- на шару животные 2копейки получить можно, и для этого и мать родную продать можно.Понятие Родина для них не существует. Какая разница кто накормит.
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20.11.2021 10:10 Відповісти
Не понимаю: почему флешка с этими документами не может оказаться на капоте , скажем, голландского консула в Киеве ?
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20.11.2021 10:43 Відповісти
Коли нарешті будемо виносити з Банкової ногами вперед?????
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20.11.2021 11:59 Відповісти
Це відповідь на питання,хто такий клоун? Зрадник.І це відповідь на питання ,хто підтримує блазня.Такі самі,без батьківщини,совісті,честі.Ублюдки.
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20.11.2021 13:51 Відповісти
Те кто сделал выбор в пользу зеленского,вы осознаете что вы (обралы) если продолжаете поддерживать эту кампанию то вы становитесь ,пусть морально)соучастникамиэтого предательства..
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20.11.2021 17:04 Відповісти
никакой это не политычный злочин это самый настоящий слив военной операции со всеми вытекающими и вопрос только один - если главнокомандущий предатель то кто его должен арестовывать? я так понимаю что армия.... а больше и некому..... ну и расследование они должны проводить а не сбу им. баканова.... а и.о преза становится спикер всё должно быть по закону по конституции.
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21.11.2021 10:09 Відповісти
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