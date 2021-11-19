"Це - політичний злочин і українська влада не має виправдання", - Грозєв про приховування інформації про "вагнергейт". ВIДЕО

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, що не має виправдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню Новая газета.

"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України у справі про фінансування тероризму проти Росії і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО