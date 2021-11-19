"Це - політичний злочин і українська влада не має виправдання", - Грозєв про приховування інформації про "вагнергейт". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, що не має виправдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню Новая газета.
"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України у справі про фінансування тероризму проти Росії і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.
Топ коментарі
+66 Лысый коротышка
показати весь коментар19.11.2021 14:24
+57 Zelya Vsyo
показати весь коментар19.11.2021 14:17
+43 5 копійок
показати весь коментар19.11.2021 14:15
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Будь ласка, зачекайте...
Здаватися - це мрія влади а не опозиції.
Здаватися - це мрія опозиції, а не влади.
А тот кто пишет противоукраинскую херню за деньги.
Башкой думать надо.
И тот кто пишет противоукраинскую херню за деньги, а также и за бесплатно.
Башкой думать надо.
Цифру назвіть. Нещодавно одного зарізали.
Цифру назвіть. Нещодавно одного зарізали.
Зе обіцяв обмін всіх на всіх - по факту віддав обмінний фонд зі кацапських злочинців замість таксистів.
Я твою кацапскую методичку про таксистов уже видел.
На самом деле Зе обменял 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
О отдали туда пару боевиков, а в основном кацапских таксистов.
Вони може вже в Києві живуть і не паряться. Можливо навіть їх в органи повернули. Як татарова. А чьо нє..
Тільки дебілам тут треба щось пояснювати.
Гроздєв ненавидить ***** й тому вирішив , що на сьогодня недочастно остаточно топити ЗЕ-нелоха особисто . Хоча 100% розуміє , що зрадник це Єрмак , й що "перенести" на 5 днів == злити операцію .
Чому недочастно -- по він всеж таки іноземець в Україні й дивится британсько-болгарськими очами на політичні розклади в Країні . Й він зі сторони бачить , що серед топ политикуму нема жодної сили , жодного лідера , якого хтось би ніколи б не звинувачував би хоча в таємних якщо не зв"язках , то в симатіях до ***** .
Тобто на Заході в очевидь бачать , що ЗЕ-лоха тупо ніким замінити . Та й українці так вважають , бо дивимося рейтинги . Чи може лідер з 13-14% бути презідентом - дивне питання !!!
Але й до сутто парламенської системи , яка єдина могла б гарантувати стабільність , баланс , незмінність курсу в ЕС й НАТО , але українці до цього не готові .
Тимошенко єдина , хто з лідерів партій прям й відверто каже саме не про особистості на Банковій , а про інституцію "гетьмана" як моделі 17 століття , й тому від неї ВОНА йще в 2019 пропонувала відмовитися й влючила цей пункт в програму свою и партії .
Українці нажаль не дивляться в суть й не бачать , що мертветчуки , бакаї , родина балог, льовочкини з арбузовими , та й ось ярмак -- це не призвища , це явища й константа . Й ще чистий феодалізм .
Але й Тимошенко в очах Заходу , та що хіхікала разом з *****м , тай що проти продажу землі , на яку мають певний інтерес багато лобістів .
А Христо Гроздєв він настільки глобальна особистить йго обсяг інтересів настільки велик , що дивитися в деталі й специфіку україньких інтриг в його не вистачить часу ніколи .
Та й тут в Україні є випусники Могилянки , для яких участь в уряді Пахла , або сплата податків в бюджет ***** не є приводом критичного ставлення до певного політика , приводом подозрювати в нещирості його патриотизма .
Гроздев тому й не бажає подарувати шанс Пєті , або Юлі , якщо він їм допоможе завалити Вову .
@BorisenkoBoris
Вагнергейт Замість шукати винних у зливі операції Влада ЗЕ шукає тих, хто надав інформацію про неї засобам масової інформації Венедiктова вже розбирається з Соколовой..
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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17 ч
Нарешті перша реакція «у Зеленського» на розслідування Bellingcat. Арестович порадив застрілитися всім, хто звинувачує Зеленського і Єрмака. А Тищенко заявив, що казати на Єрмака бруд - це державна зрада. Хтось ще має сумніви у моральній здатності "слуг" торгувати батьківщиною?
Воно і армію занедбало навмисне.
Суди не страшні їм і грати,
Із тєлєка чешуть хурню,
Шукають ,що далі продати.
З русньою торгівлю ведуть,
І мастять лосьйонами кожу.
Іуди не лізуть в петлю.
Але вже звучить : --- "Допоможу!"
Он с ермАком за все будут отвечать.дело времени