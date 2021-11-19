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Проєкт "Без цензури": Коли нападе Путін? Загроза вторгнення, війська біля кордонів і дестабілізація. ВIДЕО

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Коли за за яких умов може напасти Росія? Чому влада довго не помічала військових Росії на кордоні України, а тоді одразу нарахувала цілих 100 тисяч?

У свіжому "Без цензури" від Богдана Буткевича – пошукк відповіді на завжди актуальне для України питання: "Коли ж нападе Путін"?

Попри повідомлення західних ЗМІ, українська влада кілька тижнів вперто заперечувала нарощування сил РФ на кордоні. Тепер же Financial Times припускає, що Росія може готувати вторгнення в Україну, як у Грузію в 2008-му. Напружена ситуація навколо скупчення російських військ неподалік українського кордону залишається однією з найбільш обговорюваних міжнародних тем у західних ЗМІ. Як пишуть оглядачі, Росія не слухає закликів США та Європи відвести війська від кордону з Україною, а сам Володимир Путін, як видається, насолоджується тривогою Заходу.

З кінця жовтня низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

В Офісі Президента заявили, що РФ посилює концентрацію специфічних сил. А голова МЗС Дмитро Кулеба попередив: РФ шукає можливість просунутися вглиб України.

За даними таблоїду Mirror, Велика Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії. Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.

Також у Європі з осені спостерігається енергетична криза: запаси газу впали до 10-річного мінімуму, а ціни на нього злетіли до рекордних показників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через російсько-німецький газопровід Північний потік-2 після отримання дозволу регулятора ФРН. Багато хто вважає це шантажем Кремля.

Автор: Слава Козир
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Полномасштабная война миф, это конец.
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19.11.2021 17:47 Відповісти
да достал этот цирк истерия как все совпало Путин нападает уже который год и требует от нас Минска на свое разумение.. и Ковид тут вовремя и предатели во власти и идиоты...что то от них новых гудносиков не було.. типа вы нас не так поняли.. шото Вова и Дерьмак не варнякали на расследование померлы аль в Ростов махнули...лучше задавайте вопрос когда сдохнет Путин...
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19.11.2021 17:58 Відповісти
Когда когда, когда поймут, кто такой Эрмак и кем и откуда курируется. Заметно же, чем больше эту тему вскрывают, тем громче бряцают мечами кацапы.
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19.11.2021 18:05 Відповісти
Не опасайтесь и не надейтесь - Путен не нападе. Зачем?! Предположим, что Путин захватил Украину. Предположим, что без большой крови и партизанского движения. Маловероятно, но предположим. Что он получит в результате, кроме огромного числа проблем и расходов. Оно ему надо? Стратегия России заключается в способствовании постепенной деградации Украины во всех аспектах. Эти ребята играют вдолгую, о чем Медведев в своей статье практически прямо и написал. К тому же, то что Путину нужно от Украины прямо сейчас, он уже получил.
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19.11.2021 18:12 Відповісти
предположим шо вы никогда в жизни бы не убил треть населения страны.... а вот "Пол пот" - таки да, убил.
так шо предполагать мона все что угодно - че, Путин не бомбанул бы ракетами ядерными если шо? а почему - да? мы же предполагаем что он - рассудительный мущинка.
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20.11.2021 15:02 Відповісти
Буткевич это просто хайпер. Потуг много, а выхлопа мало.
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19.11.2021 20:58 Відповісти
 
 