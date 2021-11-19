Проєкт "Без цензури": Коли нападе Путін? Загроза вторгнення, війська біля кордонів і дестабілізація. ВIДЕО

Коли за за яких умов може напасти Росія? Чому влада довго не помічала військових Росії на кордоні України, а тоді одразу нарахувала цілих 100 тисяч?

У свіжому "Без цензури" від Богдана Буткевича – пошукк відповіді на завжди актуальне для України питання: "Коли ж нападе Путін"?

Попри повідомлення західних ЗМІ, українська влада кілька тижнів вперто заперечувала нарощування сил РФ на кордоні. Тепер же Financial Times припускає, що Росія може готувати вторгнення в Україну, як у Грузію в 2008-му. Напружена ситуація навколо скупчення російських військ неподалік українського кордону залишається однією з найбільш обговорюваних міжнародних тем у західних ЗМІ. Як пишуть оглядачі, Росія не слухає закликів США та Європи відвести війська від кордону з Україною, а сам Володимир Путін, як видається, насолоджується тривогою Заходу.

З кінця жовтня низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

В Офісі Президента заявили, що РФ посилює концентрацію специфічних сил. А голова МЗС Дмитро Кулеба попередив: РФ шукає можливість просунутися вглиб України.

За даними таблоїду Mirror, Велика Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії. Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.

Також у Європі з осені спостерігається енергетична криза: запаси газу впали до 10-річного мінімуму, а ціни на нього злетіли до рекордних показників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через російсько-німецький газопровід Північний потік-2 після отримання дозволу регулятора ФРН. Багато хто вважає це шантажем Кремля.