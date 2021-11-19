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ДТП (4210) Київ (13832)

В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автопригоду зафіксували камери спостереження.

На записі видно, що після ДТП пасажир спорткару виїшов з автомобіля і підібрав номерний знак, що відпав від удару.

Автор відео стверджує, що автопригода сталася на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, а водія-порушника вже розшукує поліція. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Очередной какой нибудь Слуга Народа.
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19.11.2021 16:56
+6
Стритсракер ?!!
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19.11.2021 16:59
+5
он сбежал - страховка не положена
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19.11.2021 17:09
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водила попал на пару тысяч на ремонт бампера ( и это если оптика целая)
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19.11.2021 16:54 Відповісти
Такие машины, как правило, страхуются.
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19.11.2021 17:00 Відповісти
Он (или она) завтра найдет во дворах похожие столбики, вызовет полицию, даст им денег и они нарисуют для страховой все что нужно...
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Видно Орест,что ты никогда по КАСКО с нулевой франшизой не страховал. Ему ничего не надо искать,просто заявляет в страховую компанию и ему ремонтируют.
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19.11.2021 17:09 Відповісти
он сбежал - страховка не положена
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Ясно. Спасибо экспертам!
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19.11.2021 17:10 Відповісти
Есть КАСКО - заявить о повреждениях можно в течении 24 часов)
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19.11.2021 17:29 Відповісти
якшо без участі іншої машини, то можна заявити згодом. у мене - впродовж 3-х днів. без виклику копів
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19.11.2021 18:02 Відповісти
Очередной какой нибудь Слуга Народа.
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Завтра протрезвеет и сам прийдёт
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19.11.2021 16:58 Відповісти
стовпчики лагодить?
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19.11.2021 19:34 Відповісти
Стритсракер ?!!
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19.11.2021 16:59 Відповісти
стритбздрифтер
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19.11.2021 19:35 Відповісти
Где они увидели "элитный спорткар"?
Ну если после Таврии, тогда конечно.
Очередной евробляхер.
В больницу поехал, заодно и машину поменяет)))).
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19.11.2021 16:59 Відповісти
Судя по всему порш седан типа панамеры. Он не только после тарии,но и после большинства бмв с мерседесами элитным окажется
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19.11.2021 17:13 Відповісти
По ходу подобный комментарий мог написать либо олигарх, непонятно как оказавшийся на цензоре, либо очередной дол....б, которых тут немеряно... По поводу олигарха у меня большие сомнения....
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19.11.2021 17:16 Відповісти
Или если это пост по поводу таврии,то тогда прошу прощения,не понял о чем вв.
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19.11.2021 17:21 Відповісти
пусть подает иск на ненадлежащее качество дорожного покрытия. на такой маленькой скорости не должно так заносить машину.
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Там Кива дорогу переходил - остались пятна.
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19.11.2021 18:16 Відповісти
стойкие зеленые столбики
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19.11.2021 18:06 Відповісти
Неоднократно наблюдал как покупают козырные машины, а ни на нормальную резину, ни на беспроводную гарнитуру для телефона денег не хватает.
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19.11.2021 18:49 Відповісти
и не говори, я в свою очередь наблюдаю, как звиздят и не краснеют
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19.11.2021 23:06 Відповісти
Чергове тупе бидло-або п'яне,або під наркотою...
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19.11.2021 19:03 Відповісти
ти не залишив вибору. під щось все ж підійде.
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19.11.2021 19:16 Відповісти
цей тормоз не знає що при заносі треба газульку нажимати а не тормоз
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19.11.2021 19:14 Відповісти
Накупят спорткаров и даже не хватает ума посмотреть что у него двигло в заднице как собственно и привод.
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19.11.2021 19:23 Відповісти
вот это новость. мля.
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20.11.2021 08:19 Відповісти
Чем отличается єлитний спорткар от обичного? Есть спорткари дешевле 100 тис? Єтот один из самих дешевих.
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20.11.2021 09:14 Відповісти
Найрукодупіші водятли Європи.
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20.11.2021 11:00 Відповісти
 
 