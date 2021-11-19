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В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автопригоду зафіксували камери спостереження.
На записі видно, що після ДТП пасажир спорткару виїшов з автомобіля і підібрав номерний знак, що відпав від удару.
Автор відео стверджує, що автопригода сталася на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, а водія-порушника вже розшукує поліція.
Топ коментарі
+16 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар19.11.2021 16:56
+6 Антон Чигур
показати весь коментар19.11.2021 16:59
+5 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар19.11.2021 17:09
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Ну если после Таврии, тогда конечно.
Очередной евробляхер.
В больницу поехал, заодно и машину поменяет)))).