В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження

В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автопригоду зафіксували камери спостереження.

На записі видно, що після ДТП пасажир спорткару виїшов з автомобіля і підібрав номерний знак, що відпав від удару.

Автор відео стверджує, що автопригода сталася на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького, а водія-порушника вже розшукує поліція.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного водія Infiniti Харківського можуть судити за двома статтями, які передбачають позбавлення волі до 5 років