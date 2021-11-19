Польща повідомляє, що мігранти пішли з кордону. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузниця-Брузгі" на території Білорусі.
Про це повідомила у твіттері поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала відео місцини, на якій раніше був розташований табір мігрантів.
"Покинуті табори біля Кузниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні.
Opustoszałe obozowiska pod Kuźnicą następstwem zdecydowanej postawy polskich służb.@Straz_Graniczna @PolskaPolicja pic.twitter.com/Y2dKEZlrTQ— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021
Схоже відео опублікувалі й польські прикордонники. На ньому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.
Раніше Білорусь повідомила, що основні табори мігрантів на кордоні з Польщею очищено, а людей перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.
Służby białoruskie🇧🇾 porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021
Будь ласка, зачекайте...
кордону в напрямку кордону в Україною Джерело: https://censor.net/ua/v3300575
знает куда фуйло направил своих немытых титушек из ирана ?
***, когда же вы руский свиноскот и любители "рускаго мира" выздыхаете в полном объеме ?
салют алахакбару !