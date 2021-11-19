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Білорусь (5967) мігранти (674) Польща (5155)

Польща повідомляє, що мігранти пішли з кордону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузниця-Брузгі" на території Білорусі.

Про це повідомила у твіттері поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала відео місцини, на якій раніше був розташований табір мігрантів.

"Покинуті табори біля Кузниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею

Схоже відео опублікувалі й польські прикордонники. На ньому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.

Раніше Білорусь повідомила, що основні табори мігрантів на кордоні з Польщею очищено, а людей перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
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19.11.2021 19:01
+24
Я бы ей сдался в полон без раздумий.
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19.11.2021 19:08
+17
Идут в Украину
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19.11.2021 18:49
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Идут в Украину
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19.11.2021 18:49 Відповісти
точняк... монастырский готов как никогда...
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19.11.2021 18:51 Відповісти
Польща повідомляє, що мігранти пішли з
кордону в напрямку кордону в Україною Джерело: https://censor.net/ua/v3300575
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19.11.2021 19:17 Відповісти
не мешать и пропустить на Ужгород, Чоп...
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19.11.2021 19:24 Відповісти
Чоп и Ужгород не при делах. Уж лучше через Берегово на Венгрию, к Сиярто)))
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19.11.2021 19:31 Відповісти
Прикладами гнать на Берегове, как в Беларуси гнали их на границу, другого языка они не поймут. Главное чернобородым мигрантам а дружественную Венгрию попасть, там их в конечном итоге заберут самолетами Аэрофлота)
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19.11.2021 21:09 Відповісти

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19.11.2021 19:24 Відповісти
как раз тот случай когда можно сказать не "в" а "на".... тоисть идут штурмовать наши кордоны возможно какуюто часть кинут штурмовать страны Балтии......
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21.11.2021 09:56 Відповісти
Маю здогадки де вони з'являться...
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19.11.2021 18:53 Відповісти
з'являться в Литві
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19.11.2021 18:55 Відповісти
Уже что-то барыги немецкие Путину пообещали.
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19.11.2021 18:55 Відповісти
а вот интересно почему они не дали автобусы? им же дали по носу - пришлите транспорт на немецких номерах при входе в машину оформляйте им азюль и везите им себе наххаус.....
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21.11.2021 09:59 Відповісти
Плолякам 5,вдули бульбофюреру.Теперь отсос ****-ий будет сам их содержать. Еще и от х-ла получит по тупой катофельной башке.
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19.11.2021 18:57 Відповісти
содержать? сейчас там. прикопает по тихому, без "журналистов" из "паРаша тудей", на этом история закончится.
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19.11.2021 21:23 Відповісти
И попрут в Украину. Позавчера я выкладывал ссылку на видео, где в зоне отчуждения Украинские пограничники задержали беженцев из Беларуси. Это был пробный заход. Поражает насколько спокойно они там прошли, как у себя дома...
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19.11.2021 18:57 Відповісти
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-chornobilskiy-zoni-zatrimali-nelegaliv-yaki-prorivalisya-z-bilorusi-v-es-video-202111181392149
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19.11.2021 21:54 Відповісти
шо там разветка наша, неужто
знает куда фуйло направил своих немытых титушек из ирана ?
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19.11.2021 18:57 Відповісти
Навряд що в Біловежську пущу.
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19.11.2021 19:04 Відповісти
тепер буде кому копать бульбу.
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19.11.2021 18:58 Відповісти
Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
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19.11.2021 19:01 Відповісти
Я бы ей сдался в полон без раздумий.
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19.11.2021 19:08 Відповісти
Славная барышня👍🏼😊
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19.11.2021 19:16 Відповісти
Баблосик водится?
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19.11.2021 19:17 Відповісти
Любовь не продается.
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19.11.2021 19:22 Відповісти
Я таких же устоев... Но на какой платформе стоит ваша... подружка... хтозна
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19.11.2021 19:24 Відповісти
Ваапше-та , устами на бульбашку смахивает(ента насчет экономика должна быть экономной).
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19.11.2021 19:26 Відповісти
Ну, раз она доброволец, то ее то облико морале меня вполне устраивает.
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19.11.2021 19:27 Відповісти
Три раза, минимум
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19.11.2021 19:33 Відповісти
та ще шоб на ручки взяла та приголубила
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19.11.2021 19:36 Відповісти
Красава. на русне- *****. Руские-Кацапсини
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19.11.2021 19:42 Відповісти
Це ... це жах... Не дай Боже присниться...
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19.11.2021 20:06 Відповісти
это фотошоп, на втором фото "нормальная" ...
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19.11.2021 20:18 Відповісти
*****-путенские руские свиноматки.
***, когда же вы руский свиноскот и любители "рускаго мира" выздыхаете в полном объеме ?
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19.11.2021 19:46 Відповісти
И где оказался бацька...
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19.11.2021 19:12 Відповісти
Понадеялся с тем самолетом на пыню, а пыня получается , самоустранился... Бацька остался дурбентием.
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19.11.2021 19:15 Відповісти
Не берите тяжелого в руки... Вы ко всему не понимаете суть "нежного" - ПЫНЯ(муйлуша)... в детстве в школьном туалете однокласники надругались, за шузы прощай молодость... разве можно с хабалкой поступать по беспределу? Каарочи, вам нужно заняться ликбезом.
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19.11.2021 21:30 Відповісти
*****-путен, он и есть руское ***** путин
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19.11.2021 22:36 Відповісти
Берите пример с англосаксов - посылать не посылая, когда и пославший и посланный расходятся с улыбкой на лице... Прямолинейность никогда не украшала. Прямолинейность - маркер недолугостi.
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20.11.2021 12:50 Відповісти
ЗЫ... попробуйте без матюков выразить свою мысль, бо излишняя матюкливость на людях - признак кацапизма.
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20.11.2021 12:51 Відповісти
Они отошли что разгон взять.
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19.11.2021 19:15 Відповісти
Какой обход в дождь-завiрюху и последующее олединение, вы соображаете , шо это такое в непроходимых епенях бульбоягелеядии?...
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19.11.2021 19:22 Відповісти
Ану назад,к *****!
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19.11.2021 19:19 Відповісти
вот что делает ковид животворящий, поразивший х..ла!
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19.11.2021 19:21 Відповісти
Тепер бульбаші будуть місяць лайно прибирати після чебуреків.
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19.11.2021 19:34 Відповісти
Что им тут делать,даже если пройдут,всё равно выйдут к полякам!
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19.11.2021 19:35 Відповісти
дыру ищут
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19.11.2021 19:37 Відповісти
І куди ж ото ця шушваль пішла?..
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19.11.2021 20:48 Відповісти
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19.11.2021 21:19 Відповісти
Ідуть нах цигани-

салют алахакбару !
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20.11.2021 02:01 Відповісти
 
 