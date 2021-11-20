"Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. ВIДЕО
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Із селища Невельське Донецької області, яке за тиждень двічі обстріляли російсько-окупаційні війська, почали виїжджати люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Донбасс Реалии", який опублікуваний 18 листопада.
"Між ліжками засіли, накрилися матрацами і це нас врятувало. Цілу годину нас обстрілювали. Потім прилетіло нам. Там, на мою думку, не один снаряд. Прилетіло з торця – веранда була прибудована, далі кухонька, передпокій. У цей бік потрапило. Три плити впало, все завалено, зруйновано вибуховою хвилею. Ми дивом вижили", – розповів Микола, житель Невельського.
Він зазначив, що йому з дружиною нема де жити, будинок відновленню не підлягає.
За інформацією журналістів, люди тікають із селища та вивозять майно. Вони сподіваються отримати державну допомогу за зруйноване житло. Вивезти майно з Невельського одній із жительок допоможуть співробітники гуманітарної місії "Проліска".
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ТАКАЯ ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА У СЕПАРОВ
- путин выразил Зе, Меркель и Макрону неудовольствие...
Вот и перестали ..
буба місток який вам сбацае і відведе - будете справжніми кацапамі...
за пенсиею сюды, за пробухать взад - все буде террикон!
Запам"ятай вислів (нам його наші командири казали - я в авіації служив) : "Территория считается занятой не тогда, когда мы на неё бомбы сбросили, а когда туда ступила нога рядового пехотного Ваньки!"
З тебе такий "десантник" і "розвідник" - як з лайна - куля! Не виключено , що ти взагалі армію лише по телевізору бачив! Так що "прижухни", "Аніка-воїн", і не пиши "брєдятину", бо "розкатаю під горіх" - я на відміну від тебе армійську службу знаю непогано!
Ну не виноват я, что я не танкист и не пехота. Есть такие люди, которые не служили с тобой в марсианских войсках имени Лёни Черноветского.
Ты мне напоминаешь сектанта из йулевойск. Пох, что хню несёшь, лишь бы против оппонента
Так що тут твої "понти" не пройдуть У тебе лексика і аргументація людини , що не має поняття , як ведуться бойові дії Мені цього достатньо ...
Типа офицер, типа лётчик, типа историк.
Лошара ты обыкновенный. Имеешь что то против, приезжай предъяви
А в авіації не тільки "льотчики" служать - їх там декілька процентів від офіцерського складу (ти не знав?) А освіту за іншими напрямами у нас нікому не заборонено отримувать! Я ще й військовий юрист до того ж!
Мне пох на тебя, ты сомневаешься во мне - и я готов обосновать тебе каждое своё слово.
В отличии от Вас: холодных, тёплых, жарких. Я тут под своим реальным именем.
Не разводи кацапский срач, напиши мне в фб, поговорим как офицер с офицером.
Повторюсь, как десантник я никогда не посмею оскорблять летуна. Но и себя в обиду не дам.
Это по мужски.
Ты даже не знаешь что такое Сеща.
Я так понял, что ты как и мой свояк в Полтаве, замполит типа лётчик, но во всем разбирающийся ))
Я
Що ти "поняв" - мене мало цікавить! Більш мені цікаво що Я "поняв" А "поняв" я те, що ти - звичайний "лузер", що приходить на форум, щоб хоч тут "самоствердиться" і отримать хоч якусь примарну повагу і авторитет І для цього ти готовий "з штанів вискочить"(що ти і робиш) А я приходжу сюди , щоб просто поспілкуваться з людьми і заодно "почистить" форум від подібних тобі "фанфаронів", що людям мізки засирають своїми "фантазіями"
До речі - ти вже розшифрував абревіатури , які я перерахував? Вони у будь-якому авіагарнізоні відомі!
Меня непонятным набором букв не пронять, повторюсь - без наезда и разборок готов угостить кофе или пивом (чешским), и объясниться в реале. Адекватным людям хватит несколько фраз для того, чтобы понять кто перед ним.
Больше на срач не отвечу, но ради интереса могу сказать, что начинал службу в гайжюнайской УМР, и служил там до вывода.
Остальное готов озвучить только при встрече. Любом
Реальный случай из 2015 года. Вводят нашу часть в Зону АТО. Указали место, мы развернулись, провели построение. На нем командер дивизиона в двух словах изложил суть: тут все сепары, вас всех убьют, в магазин по одному и без оружия не ходить, тут вас всех ненавидят. Народ в шоке (а часть батареи сами из Донецкой области). После команды розойтись народ кучкуется вокруг нас с вопросами "Это правда?!?!". Я пытаюсь объяснить, что люди разные есть, часть, да - уроды на всю бошку отбитые и нужно быть осторожным. Но остальные-то нормальные и ничего вам не сделают, а то и помогут, причем совершенно бесплатно! Пока я это рассказываю, подбегает к нам дедок. "Хлопці, а ви з Української Армії?". Демонструємо нашивки на плечах. Він радіє, матюгає сепарів і каже, що чекали на нас з величезнем нетерпінням, що його хата видна звідси і утрами він буде радий поділитися молочком.
Немая сцена!!!))))
Такого, даже в кино не показывали - ни одному сценаристу ж в голову такое не прийдет!)))
Не хотіли бути українцями - майте війну.
Це зробив ідеал ригів і деяких упоротих слуг олігархів.