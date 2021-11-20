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обстріл (21033) Донбас (21733)

"Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Із селища Невельське Донецької області, яке за тиждень двічі обстріляли російсько-окупаційні війська, почали виїжджати люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Донбасс Реалии", який опублікуваний 18 листопада.

"Між ліжками засіли, накрилися матрацами і це нас врятувало. Цілу годину нас обстрілювали. Потім прилетіло нам. Там, на мою думку, не один снаряд. Прилетіло з торця – веранда була прибудована, далі кухонька, передпокій. У цей бік потрапило. Три плити впало, все завалено, зруйновано вибуховою хвилею. Ми дивом вижили", – розповів Микола, житель Невельського.

Він зазначив, що йому з дружиною нема де жити, будинок відновленню не підлягає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

За інформацією журналістів, люди тікають із селища та вивозять майно. Вони сподіваються отримати державну допомогу за зруйноване житло. Вивезти майно з Невельського одній із жительок допоможуть співробітники гуманітарної місії "Проліска".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Надо Меркель туда привезти , ато ее очень возмутил пролёт байрактара над сепарской зениткой
ТАКАЯ ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА У СЕПАРОВ
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20.11.2021 00:38
+24
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20.11.2021 00:40
+19
кстати Байрактары уже не прилетают - новости про них закончились
- путин выразил Зе, Меркель и Макрону неудовольствие...
Вот и перестали ..
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20.11.2021 00:56
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Надо Меркель туда привезти , ато ее очень возмутил пролёт байрактара над сепарской зениткой
ТАКАЯ ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА У СЕПАРОВ
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20.11.2021 00:38 Відповісти
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20.11.2021 00:40 Відповісти
кстати Байрактары уже не прилетают - новости про них закончились
- путин выразил Зе, Меркель и Макрону неудовольствие...
Вот и перестали ..
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20.11.2021 00:56 Відповісти
для Зе главное отвод войск поглубже в Украину
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20.11.2021 10:47 Відповісти
У нашего президента лапки, он не может
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21.11.2021 10:01 Відповісти
нашо вой?
буба місток який вам сбацае і відведе - будете справжніми кацапамі...
за пенсиею сюды, за пробухать взад - все буде террикон!
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20.11.2021 01:03 Відповісти
Буба ****, а нещасні люди ні до чого
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20.11.2021 01:27 Відповісти
ще и як до чого - без их и бубы не було б, а зараз валенок в пасть и жуйте свое выбиралово ...
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20.11.2021 01:42 Відповісти
Чому б не дозволити перераховувати "зєлєну тисячу" за вакцинацію на благодійність? Ну хоча б цим людям?
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20.11.2021 01:27 Відповісти
Це ті люди що в 2014-му лягали з іконами під гусениці наших танків які йшли на їх захист!!!
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20.11.2021 09:12 Відповісти
Не об этом надо думать, а о том, что этот посёлок в тылу посёлка Песк
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20.11.2021 10:22 Відповісти
І що далі? ЦЕ - ЩОСЬ міняє?
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20.11.2021 10:29 Відповісти
Да. Ребят в Песках могут отрезать, и Авдеевку взять в полукольцо. Две дороги к Пескам, одна из них считалась более менее безопасной, а сейчас нет.
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20.11.2021 12:20 Відповісти
А що - "сєпари" своїх бойовиків у Невельське перекидають за допомогою пострілів гаубиць?
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20.11.2021 12:32 Відповісти
А о том, что они пристреливают сектора, не думал?
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20.11.2021 12:42 Відповісти
Я бачу - ти у нас "великий стратиг"! Мені до тебе далеко: у тебе АЖ цілих два роки - "стой там - иди сюда!", а у мене - всього-навсього більше чверті століття кадрової офіцерської служби
Запам"ятай вислів (нам його наші командири казали - я в авіації служив) : "Территория считается занятой не тогда, когда мы на неё бомбы сбросили, а когда туда ступила нога рядового пехотного Ваньки!"
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20.11.2021 12:51 Відповісти
Я после училища 12 лет служил в разведке ВДВ, родился и вырос в армии. К летунам отношусь с уважением, но у меня свой взгляд на ситуацию, и ту местность знаю хорошо
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20.11.2021 13:02 Відповісти
А я - колишній офіцер Марсіанського легіону і вчора на Землю прилетів! Тому ніхрєна не знаю!
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20.11.2021 13:06 Відповісти
Я понял. Ты офицер легиона Лёни черновецкого. Теперь понятно почему ты частенько бредишь
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20.11.2021 19:33 Відповісти
От що мені подобається : як тільки черговий "галактичний стратиг" - то або "колишній ВДВшник" або "розвідник"! І ні одного танкіста , артилериста чи піхотинця!
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20.11.2021 13:45 Відповісти
Мы тебя чем то обидели?
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20.11.2021 19:31 Відповісти
"ВИ"?!!! А чого це ти про себе у "множині" говориш? "МИ - їх королівська величність!"? Так чи що? Чи ти пишеш -у множині , тому що пишеш від особи усіх "галактичних стратегів"? А звідки я знаю що вони тебе на це "уповноважили"? Знаєш - ти мені пацана шкодливого нагадуєш - отримав по пиці на танцях за "бикування" і верещить , прикликаючи усіх , хто має стосунок до його вулиці чи району : "Ребята! "Зареченских бьют!!!"
З тебе такий "десантник" і "розвідник" - як з лайна - куля! Не виключено , що ти взагалі армію лише по телевізору бачив! Так що "прижухни", "Аніка-воїн", і не пиши "брєдятину", бо "розкатаю під горіх" - я на відміну від тебе армійську службу знаю непогано!
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20.11.2021 20:24 Відповісти
В отличии от многих, я не один раз предлагал любому сомневающемуся во мне, угостить кофе в Ужгороде. И в реале любому обосновать кто я и что я.
Ну не виноват я, что я не танкист и не пехота. Есть такие люди, которые не служили с тобой в марсианских войсках имени Лёни Черноветского.
Ты мне напоминаешь сектанта из йулевойск. Пох, что хню несёшь, лишь бы против оппонента
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20.11.2021 20:39 Відповісти
Ти прекрасно розумієш , що ніхто не попреться навіть з сусіднього міста , щоб довести тобі , що ти не тямиш у військовій справі Тим більше не попрусь я - аж з північного сходу України Саме цим ти і користуєшся!
Так що тут твої "понти" не пройдуть У тебе лексика і аргументація людини , що не має поняття , як ведуться бойові дії Мені цього достатньо ...
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20.11.2021 20:46 Відповісти
Этим постом ты доказал, что ты тупо троль. Честно говоря уже устал от твоих замечаний, типа ты во всем разбираешься.
Типа офицер, типа лётчик, типа историк.

Лошара ты обыкновенный. Имеешь что то против, приезжай предъяви
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20.11.2021 20:56 Відповісти
Синок - судячи з твоєї лексики (і рівня грамотності), з тебе такий "разведчик", як з конюха - зоотехнік!
А в авіації не тільки "льотчики" служать - їх там декілька процентів від офіцерського складу (ти не знав?) А освіту за іншими напрямами у нас нікому не заборонено отримувать! Я ще й військовий юрист до того ж!
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20.11.2021 21:04 Відповісти
Да мне по фиг кто ты по образованию. Я детство провёл в Сещинском гарнизоне, и про все специальности в авиации знаю не понаслышке.
Мне пох на тебя, ты сомневаешься во мне - и я готов обосновать тебе каждое своё слово.
В отличии от Вас: холодных, тёплых, жарких. Я тут под своим реальным именем.

Не разводи кацапский срач, напиши мне в фб, поговорим как офицер с офицером.
Повторюсь, как десантник я никогда не посмею оскорблять летуна. Но и себя в обиду не дам.

Это по мужски.
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20.11.2021 21:22 Відповісти
Раз тобі "пох", то заткнися і не "заколупуй" мені мізки Бо чим більше ти "сучиш ногами", тим більше я впевнююсь у тому , що ти не маєш ніякого стосунку ні до "розвідки", ні до ВДВ , ні до армії взагалі! (Можеш "поламать голову" - що таке ЗСЖ , ТРЖК , АЦ-7, 5 , РУГ-82? Давай, "знавець авіації" - старайся!)
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20.11.2021 21:31 Відповісти
Где ты прочитал, что я «знаток» авиации? ))
Ты даже не знаешь что такое Сеща.
Я так понял, что ты как и мой свояк в Полтаве, замполит типа лётчик, но во всем разбирающийся ))
Я
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20.11.2021 21:43 Відповісти
"Я детство провёл в Сещинском гарнизоне, и про все специальности в авиации знаю не понаслышке". Це написав я?
Що ти "поняв" - мене мало цікавить! Більш мені цікаво що Я "поняв" А "поняв" я те, що ти - звичайний "лузер", що приходить на форум, щоб хоч тут "самоствердиться" і отримать хоч якусь примарну повагу і авторитет І для цього ти готовий "з штанів вискочить"(що ти і робиш) А я приходжу сюди , щоб просто поспілкуваться з людьми і заодно "почистить" форум від подібних тобі "фанфаронів", що людям мізки засирають своїми "фантазіями"
До речі - ти вже розшифрував абревіатури , які я перерахував? Вони у будь-якому авіагарнізоні відомі!
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20.11.2021 21:58 Відповісти
Ну, такие как ты, сразу полезли бы в Гугл, и начали бы умничать, что всё знают.
Меня непонятным набором букв не пронять, повторюсь - без наезда и разборок готов угостить кофе или пивом (чешским), и объясниться в реале. Адекватным людям хватит несколько фраз для того, чтобы понять кто перед ним.
Больше на срач не отвечу, но ради интереса могу сказать, что начинал службу в гайжюнайской УМР, и служил там до вывода.
Остальное готов озвучить только при встрече. Любом
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20.11.2021 22:18 Відповісти
Та на біса ти мені здався , "балабол"? Робить мені нема чого!
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20.11.2021 22:31 Відповісти
Саме таких, там більшість!
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20.11.2021 11:00 Відповісти
РуSSкий мир осчастливил еще одну семью... Тяжело смотреть.
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20.11.2021 02:27 Відповісти
Смотреть тяжело, но как рассказывал сосед-АТОшник, что почти все аборигены бредят Великой Донецкой империей. Мол там, в Донецке и газ и свет и коммуналка копейки и крутые пенсии, а хохлобандеровцы им шикарно жить не дают.
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20.11.2021 06:24 Відповісти
Много скацапленных, но далеко не все. Проукраинских тоже хватает, особенно среди молодежи. А по поводу коммуналки, проведите опрос в Киевской, или Черкасской области, и охренете от процента желающих в империю.
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20.11.2021 10:59 Відповісти
Оно, конечно, есть. Но не так много, как вам рассказывают.

Реальный случай из 2015 года. Вводят нашу часть в Зону АТО. Указали место, мы развернулись, провели построение. На нем командер дивизиона в двух словах изложил суть: тут все сепары, вас всех убьют, в магазин по одному и без оружия не ходить, тут вас всех ненавидят. Народ в шоке (а часть батареи сами из Донецкой области). После команды розойтись народ кучкуется вокруг нас с вопросами "Это правда?!?!". Я пытаюсь объяснить, что люди разные есть, часть, да - уроды на всю бошку отбитые и нужно быть осторожным. Но остальные-то нормальные и ничего вам не сделают, а то и помогут, причем совершенно бесплатно! Пока я это рассказываю, подбегает к нам дедок. "Хлопці, а ви з Української Армії?". Демонструємо нашивки на плечах. Він радіє, матюгає сепарів і каже, що чекали на нас з величезнем нетерпінням, що його хата видна звідси і утрами він буде радий поділитися молочком.

Немая сцена!!!))))

Такого, даже в кино не показывали - ни одному сценаристу ж в голову такое не прийдет!)))
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20.11.2021 23:20 Відповісти
Ничего не знаю, Буба сказал, шо в его голове, он закончил войну.
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20.11.2021 04:12 Відповісти
Между полушариями?
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20.11.2021 08:42 Відповісти
Между полужопиями.
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20.11.2021 09:16 Відповісти
Що ж Путін таки ввів, як і просили. Втім всерівно будуть лаяти українську владу і вимагати компенсацій.
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20.11.2021 09:13 Відповісти
...люди тікають із селища та вивозять майно... Чому Держава не бажає захищати своїх громадян?
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20.11.2021 09:29 Відповісти
***** прийшло захищати їх від бандер.
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20.11.2021 09:49 Відповісти
Як просили, у 2014му! Та не просили, а горлали-хутін ввєді!!!!
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20.11.2021 11:03 Відповісти
мабуть теперь будут жить в музее, в спортзале , в театре и путешествовать
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20.11.2021 12:09 Відповісти
Монголо татары всегда так медленно отжимали земли соседей, было такое вдалеке от городка подымался дым, местные говорили ,что ничего страшного там уже дымит с прошлого года и монголо татары не пойдут к нам, кто то смотрел "95квартал",кто то сериал "Сваты",а на утро все увидели в городе полчища страшных и ненасытных монголо татар, которые всех резали, насиловали женщин и девушек, а потом грабили грабили и грабили.
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20.11.2021 10:22 Відповісти
Кацапи прийшли куди їх покликали.
Не хотіли бути українцями - майте війну.
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20.11.2021 10:47 Відповісти
путлер помог
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20.11.2021 11:18 Відповісти
а где военно гражданскаЯ администрация и т.д.?они должны предоставить все и жилье
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20.11.2021 11:20 Відповісти
Трындец. Просто трындец. А что же государство, а что же ЗЕк. А ни яух. Как и в 2014 Парашенко. У них, у всех - велике крадівництво. Бедные люди. Очень сочувствую. Без жилья ужас. Мы вот так же в 2014 бежали. Но хотя бы жилье осталось. Было куда вернуться пенсионерам. В Украине с арендой жилья не выжить.
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20.11.2021 13:07 Відповісти
Проблема в тому, що вони переконані, що обстріляли їх ЗСУ.
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20.11.2021 15:59 Відповісти
"Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. Джерело: https://censor.net/ua/v3300613

Це зробив ідеал ригів і деяких упоротих слуг олігархів.
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20.11.2021 16:55 Відповісти
голосувати буде за ригАналів і за дружбу з братами(((((
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22.02.2022 19:12 Відповісти
 
 