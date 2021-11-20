"Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. ВIДЕО

Із селища Невельське Донецької області, яке за тиждень двічі обстріляли російсько-окупаційні війська, почали виїжджати люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Донбасс Реалии", який опублікуваний 18 листопада.

"Між ліжками засіли, накрилися матрацами і це нас врятувало. Цілу годину нас обстрілювали. Потім прилетіло нам. Там, на мою думку, не один снаряд. Прилетіло з торця – веранда була прибудована, далі кухонька, передпокій. У цей бік потрапило. Три плити впало, все завалено, зруйновано вибуховою хвилею. Ми дивом вижили", – розповів Микола, житель Невельського.



Він зазначив, що йому з дружиною нема де жити, будинок відновленню не підлягає.

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За інформацією журналістів, люди тікають із селища та вивозять майно. Вони сподіваються отримати державну допомогу за зруйноване житло. Вивезти майно з Невельського одній із жительок допоможуть співробітники гуманітарної місії "Проліска".



