Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
Грузинські спецслужби депортували українських правозахисників Віру Ястребову та Павла Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку ув'язненого Міхеіла Саакашвілі.
Про це Ястребова повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (йдеться про 19 листопада - ред.), я і мій колега Павло Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати одиночні пікети під в'язницею, де перебуває громадянин України Міхеіл Саакашвілі і біля особняка олігарха Іванішвілі, який фактично є "смотрящим" від РФ над Грузією. Після прильоту нас одразу затримали представники грузинських спецслужб. У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у незнанні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України", - розповіла правозахисниця.
За словами Ястребової, вона повідомила про ситуацію уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову.
"У документах про причину депортації нам не повідомили. А грузинські спецслужби забрали у мене валізу і не повернули", - додала Ястребова.
Будь ласка, зачекайте...
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
она не просто
МарияЛиза она еще и член Мониторингового комитета в ПАСЕ и представитель Украины в Европейской комиссии...и за это получает зарплату (с наших налогов) и льготы (оттуда же)...
опять же... жене Михуила (пока еще законной) не хочется теперь сильно активно шевелиться чтобы вытащить этого бабника с нар... или хотя бы подержать информационную волну за его освобождение...
якщо вже ти перейшов на особисте і паскудишь померлих - не відмолити тобі цього гріха ніколи...
не бажаю з тобою спілкуватися...
Вы можете себе представить, что сейчас из Грузии кто-то приедет с одиночными пикетами на Банковую (при всей мое нелюбви к гринпоцу)???
Это как???
Вони правильно зробили, що затримали та депортували.
Я не бачу тут жодних проблем, все сталося так, як і мало статися і як потрібно було, щоб сталося.