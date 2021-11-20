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Грузія (1419) депортація (632) правозахисники (368) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Грузинські спецслужби депортували українських правозахисників Віру Ястребову та Павла Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку ув'язненого Міхеіла Саакашвілі.

Про це Ястребова повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (йдеться про 19 листопада - ред.), я і мій колега Павло Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати одиночні пікети під в'язницею, де перебуває громадянин України Міхеіл Саакашвілі і біля особняка олігарха Іванішвілі, який фактично є "смотрящим" від РФ над Грузією. Після прильоту нас одразу затримали представники грузинських спецслужб. У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у незнанні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України", - розповіла правозахисниця.

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За словами Ястребової, вона повідомила про ситуацію уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову.

"У документах про причину депортації нам не повідомили. А грузинські спецслужби забрали у мене валізу і не повернули", - додала Ястребова.

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Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії 01
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Топ коментарі
+35
А пікети на підтримку українських прикордонників, коли це чмо продерлося через наш кордон і тицяло пальцем в офіцера та погрожувало йому "я тєбя пасажу" ці персонажі робити не вважали за потрібне ?
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
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20.11.2021 11:57
+34
Ці,так звані,українські правозахисники, не хочуть влаштувати пікет біля "хатинки" Єрмака чи на Банковій?Їх не цікавить злита зелюками операція по Ізоляції ?Чого вони поперлись в чужу країну пікетувати за порушника кордонів і законів?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
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20.11.2021 12:00
+32
Нічого мутити воду в чужій країні. Без вас розберуться.
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20.11.2021 11:48
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Нічого мутити воду в чужій країні. Без вас розберуться.
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20.11.2021 11:48 Відповісти
Аза двойное гражданство на россии -СРОК
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20.11.2021 12:18 Відповісти
Не гони, у кацапов разрешено двойное гражданство конституцией.
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20.11.2021 15:07 Відповісти
а шо с чемоданом?...барсеточники грузины, что тут скажешь..)
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20.11.2021 17:09 Відповісти
были нормальные отношения с грузинами так нате вам - козлины из фанклуба карлсона норовят испортить их
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20.11.2021 11:49 Відповісти
А пікети на підтримку українських прикордонників, коли це чмо продерлося через наш кордон і тицяло пальцем в офіцера та погрожувало йому "я тєбя пасажу" ці персонажі робити не вважали за потрібне ?
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
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20.11.2021 11:57 Відповісти
Ці,так звані,українські правозахисники, не хочуть влаштувати пікет біля "хатинки" Єрмака чи на Банковій?Їх не цікавить злита зелюками операція по Ізоляції ?Чого вони поперлись в чужу країну пікетувати за порушника кордонів і законів?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
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20.11.2021 12:00 Відповісти
Ці так звані правозахисники і пальцем не повели, коли в СІЗО посадили Антоненка і Кузьменко!
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20.11.2021 12:11 Відповісти
Днеісова, Лисянський - де ви бл всі були, коли ветеранів АТО в СІЗО саджали у справі Шеремета чи катерів?
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20.11.2021 12:12 Відповісти
От з-за таких "українських гнид" і дивляться грузини "скоса" на усіх людей що з українськими паспортами в Грузію приїжджають!
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20.11.2021 12:14 Відповісти
а Лизонька Ясько??? еще там? на работе взяла отпуск за свой счет???
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20.11.2021 14:53 Відповісти
Тебя это колышыт, Васек? Причем здесь она? А Михо, могут помочь только массовые акции в десятки и сотни тысяч человек грузин, а не одиночные пикеты украинцев!
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20.11.2021 15:36 Відповісти
канешна калышет....
она не просто Мария Лиза она еще и член Мониторингового комитета в ПАСЕ и представитель Украины в Европейской комиссии...и за это получает зарплату (с наших налогов) и льготы (оттуда же)...
опять же... жене Михуила (пока еще законной) не хочется теперь сильно активно шевелиться чтобы вытащить этого бабника с нар... или хотя бы подержать информационную волну за его освобождение...
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20.11.2021 15:44 Відповісти
Ти - організм без гідності. Мерзота.
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21.11.2021 09:56 Відповісти
Болезный, а ты-то чего разкукарекался? Почему не в Грузии? Если ты так дрочишь на эту жирную🐷, то купи мешок манной муки, будешь этому🐔кашку манную кормить. Ложечкой. Ну шоб из голодования вывести. Вообще-то михуил молодец. Он развел вас, убогих, что он голодает, а сам жрет высоковалорийное десткое питание И вообще, он не мужик, а 🐽. При малейшем шухере ток обгадился.
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21.11.2021 10:45 Відповісти
Боти намагаються по московитським пацанським дворовим поняттям забалаболити очевидний факт - промосковитський олігарх який посадив Міхеіла союзник пуйла.
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21.11.2021 10:52 Відповісти
організм з гідністю))))... а ну-ка обснуй свій комент???
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21.11.2021 10:57 Відповісти
Анукай тій повії що тебе висрала московит.
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21.11.2021 11:01 Відповісти
контужене!!! проковтни язик, невихована тварюка!!!
якщо вже ти перейшов на особисте і паскудишь померлих - не відмолити тобі цього гріха ніколи...
не бажаю з тобою спілкуватися...
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21.11.2021 11:06 Відповісти
Грузія перетворилася на сателіта Московії. Скоро відмовляться від курсу в НАТО і ЄС і вступлять в ОДКБ.
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20.11.2021 15:06 Відповісти
не может такого быть...вот посадят Михо....и всё наладится ))
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20.11.2021 17:13 Відповісти
Я старый вояка, *****, я слов любви не знаю! Полковник Х... из произведения "Здравствуйте, я ваша тетя"! Он же незабвенный Михаил Козаков. Вася, не твое это - чистая любовь и даже случайные амуры! И беспокойство о народных деньгах... Да и в Грузии Ясько, или в Киеве уже, тебе можно и не знать!
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20.11.2021 15:52 Відповісти
"Куда вас, сударь, к чёрту занесло..."
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20.11.2021 15:59 Відповісти
вот Петро Алексеич нагнал его и Савика....правда с Савиком щас задружил, видно Ахменка посоветовал...
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20.11.2021 17:11 Відповісти
Не дружит Порошенко из Савиком - это не правда >!
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21.11.2021 01:05 Відповісти
Пенделя хоч дали?
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20.11.2021 17:52 Відповісти
Нет, только на рот накидали ))
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20.11.2021 23:57 Відповісти
До Чауса нехай сходять, от де дійсно цікаво...
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20.11.2021 17:53 Відповісти
Враховуючи те, що Чауса вже соми доїдають на дні Десни
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20.11.2021 23:56 Відповісти
Прихильники олігархів іванішвілі та порошенка тут лєзгінку танцюють! Це все, що потрібно про них знати...
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20.11.2021 20:11 Відповісти
Тобі треба це знати , а нам похер твій саак😡
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21.11.2021 01:06 Відповісти
Боти будуть спамити будь яку правду яка всупереч кишень їх хозяїв. У ботів відсутня гідність. Бо їх так виховали батьки, які самі гідності ніколи не мали.
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21.11.2021 09:54 Відповісти
такие заработки обломались)))
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20.11.2021 21:01 Відповісти
надо бьіло их рядом с мишенькой прикрьіть
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20.11.2021 21:25 Відповісти
Правильно сделали грузины! Это их внутреннее дело! всякая шваль будет им указывать? А здесь их ВСЕ устраивает?Пикет не желают устроить у себя дома?
Вы можете себе представить, что сейчас из Грузии кто-то приедет с одиночными пикетами на Банковую (при всей мое нелюбви к гринпоцу)???
Это как???
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21.11.2021 01:09 Відповісти
Олігархічна українська шушера не любить Міхеіла. Боти будуть тявкати про "внутреннєє дєло Грузіі" навмисно невказуючи яке громадянство має Саакашвілі. Ботів дуже влаштовує як в супереч законам Грузії поводятся з українськими правозахисниками. Олігархічному каганату поперек кишені такі люди як Міхеіл. Восьмий рік війни, а торговлю з московитами не припинено, я вже не кажу про відкриті для них кордони... звісно, Міхеіл дуже поганий, це він винуватий у цій ганьбі і неприкритій зраді України, ага ага...
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21.11.2021 09:49 Відповісти
Ви правильно зробили, що поїхали.
Вони правильно зробили, що затримали та депортували.
Я не бачу тут жодних проблем, все сталося так, як і мало статися і як потрібно було, щоб сталося.
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22.11.2021 10:34 Відповісти
 
 