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На полігоні ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності "Вільхи": усі ракети точно влучили в ціль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На полігоні Збройних Сил України була проведена раптова перевірка бойової готовності ракетного комплексу "Вільха" і ефективності враження цілей бойовою частиною ракет серійного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Всі ракети точно влучили в ціль, повністю знищивши ракетну батарею умовного противника.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+48
Українській армії та ракетникам зокрема-респект...
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20.11.2021 14:21
+40
Слава Кровавому Пастору!
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20.11.2021 14:33
+28
Не спешите. Сейчас вылезет "великий эксперд колбасных обрезков" Игорек Л и все вам растолкует
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20.11.2021 14:49
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Українській армії та ракетникам зокрема-респект...
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20.11.2021 14:21 Відповісти
Жаль ракет, але без стрільб навченими підрозділами вони просто шмат металла з начинкою.
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20.11.2021 14:24 Відповісти
А как иначе проверить качество ракет?
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20.11.2021 14:37 Відповісти
Как расиянцы - на фронте. Правда, на 100% я не уверен в своей правоте...
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20.11.2021 14:50 Відповісти
Обычно из каждой серии берется несколько ракет наугад и отстреливается... Конечно дорого... Но это одновременно и проверка качества, и практика для экипажей.
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20.11.2021 15:02 Відповісти
И я рб этом, только стрелять в обизян быдо бы полезней... Правда, если чего не сработает, в руках тех же обизян может оказаться образец...
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20.11.2021 15:12 Відповісти
А если эту машину Р-36 УТТХ немножко подладить Украинским умельцами и 300 000 тысяч км накрыты сполна..
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21.11.2021 00:01 Відповісти
Не спешите. Сейчас вылезет "великий эксперд колбасных обрезков" Игорек Л и все вам растолкует
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20.11.2021 14:49 Відповісти
метко Вы этого неадеквата охарактеризовали.
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20.11.2021 15:46 Відповісти
Воно ще живе?
Хащик невмирущий!
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20.11.2021 18:14 Відповісти
И не надо дорогостоящих и уязвимых "байрактаров", достаточно дешёвых БПЛА-разведчиков.
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20.11.2021 14:32 Відповісти
Конечно не надо. Есть же 2000 дешовых аппаратов.
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20.11.2021 14:47 Відповісти
Что это было? Показывают БПЛА "Орлан-10" и смеющихся людей. Тактические БПЛА это смешно?
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20.11.2021 15:03 Відповісти
а теперь сумей разглядеть разницу между "Тактическими БПЛА" кацапов и тем что ты выложил на фото, и если хватит мозга то поймёшь почему люди смеются
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20.11.2021 15:23 Відповісти
Я не специалист. И в чём разница? Вот американский тактический БПЛА.
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20.11.2021 15:25 Відповісти
и снова разницы не видишь? тут не надо быть специалистом, или ты правда туп и слеп?
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20.11.2021 15:28 Відповісти
Вот кацапский.
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20.11.2021 15:28 Відповісти
Он на 90% израильский
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20.11.2021 16:11 Відповісти
Да хоть эфиопский.
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20.11.2021 17:41 Відповісти
да Байрактар несёт ракету, а БПЛА несёт камеру. Возможности весьма так себе. Вот если понесёт ракету или сбросит, и даже самостоятельно без оператора, вот огда можно про него говорить ))) как про эффективное вложение средств. Или вы его хотели для какой-то иной цели использовать? поясните
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15.01.2022 17:12 Відповісти
Слава Кровавому Пастору!
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20.11.2021 14:33 Відповісти
Воистину Слава!
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20.11.2021 17:53 Відповісти
Файно! Дайте две. Тысячи.
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20.11.2021 14:37 Відповісти
ви про ці 2000?
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20.11.2021 14:49 Відповісти
Це шо? А як же заглядання в очко Вові Пу? Відкладуеться?
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20.11.2021 14:45 Відповісти
отлично!
жаль невозможно провести внеплановую проверку работы в верховной зраде ))))
спросить про повестку и название той уйни что они хотят протолнкуть)))
все ли бы отстрелялись (ответили) на отлично ))) (или только бздом по пяткам? ))))
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20.11.2021 14:45 Відповісти
Коли я служив, нам також влаштовували "раптові" перевірки боєготовності. Було щось типу: "Післязавтра у 4:00 буле раптова тривога і перевірка боєготовності, щоб усі були як штик, зброю почистити звечора, рюкзаки й тактичні ремні підготувати сьогодні! Кому що неясно!?"
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20.11.2021 14:46 Відповісти
На полигоне и "внезапная проверка"? Мдаа.))
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20.11.2021 14:51 Відповісти
Ракет и так мало, при клоуне их не производят.
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20.11.2021 14:57 Відповісти
Вам хватит
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20.11.2021 16:08 Відповісти
кароче буба надыбал як ухайдохать боеприпасы...
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20.11.2021 15:03 Відповісти
Ну, ворог ці випробування теж бачить... І навряд чи, "орки" готові підставлятися під "Вільху"!
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20.11.2021 17:55 Відповісти
они просто наведут ракету на людей, которые руководят этой Ольхой.
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15.01.2022 17:15 Відповісти
А ті люди ТАКІ лежать, загоряють і чекають, коли це косаби їм гостинця "підгонять".
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16.01.2022 23:36 Відповісти
См. "Полигон Эмба"
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20.11.2021 15:37 Відповісти
Головне зелі з дєрьмаком не показувати це, бо ворогові усе здадуть…
Потім таку галімую лабуду понесуть їх трубадури-позаштатні ДЛБЙБи…
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20.11.2021 15:40 Відповісти
красиво !

связка:
маленький дешевый беспилотник + дешевая "Ольха" =

дешево и сердито, ни одна ПВО не перехватит
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20.11.2021 15:41 Відповісти
Можна детальніше про беспілотник?
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20.11.2021 21:09 Відповісти
да ПВО как раз и перехватывает место расположения оператора беспилотника.
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15.01.2022 17:16 Відповісти
Я, чомусь, впевнений, що цим займаються підрозділи РЕБ..
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16.01.2022 01:27 Відповісти
Там кажуть в Луганській області 9 танків чекають
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20.11.2021 16:12 Відповісти
Это далеко не Град.Будет выжженная земля. Бурятов не надо будет хоронить.
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20.11.2021 16:30 Відповісти
ну разве что как сдерживание. Но, если будет реальный замес, враг просто воздушными ударами межконтинентальных ракет снесёт нам мозги (админстрацию) и как паразит примется контролировать оставшееся тело.
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15.01.2022 17:18 Відповісти
Уважно подивіться це відео: на результатах третього пуску ціль, "знищена" другим пуском стоїть не ушкоджена.
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20.11.2021 16:37 Відповісти
А осколочное поражение?
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20.11.2021 17:52 Відповісти
С чего вы взяли что цель?) Вам показали то что хотели показать) Да и "третьих" там два)))
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20.11.2021 17:52 Відповісти
да, да, там еще можно рассмотреть как с места подрыва уматывает уазик с сапером, который заложил 10 кило тротила, канешна
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20.11.2021 18:02 Відповісти
Молодцы!Респект!
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20.11.2021 17:50 Відповісти
очень хорошо, а главное - своевременно и доходчиво
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20.11.2021 18:01 Відповісти
Шкода, що до Москви не добивають.
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20.11.2021 18:27 Відповісти
Зедебилы сказки показывают ,сколько ракет произвели при проваленном уже два года оборон заказе? Их проверил почти 3 года назад Турчинов.И вообще что за оглавление статьи? Как можно проверить боеготовность ракеты? Обычно у всех проверяют боеготовность расчета,дивизиона и т.д .А у ракеты проверяют ее тех.состояние или исправность.
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20.11.2021 20:35 Відповісти
Що ви до людей прискіпуєтесь? Ви ще в них запитайте, а шо такоє "дівізіон" чи "батарея", чи регулярні "регламентні роботи"? Це ж зільоні. До них треба з ласкою, але і з довбнею. Тоді ефективність забезпечена.
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16.01.2022 23:34 Відповісти
А для ЧОГО пишеш?
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20.11.2021 21:02 Відповісти
Який реальний КВВ вони показали?
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20.11.2021 21:03 Відповісти
Йшов 2023 рок а на полігоні проводять випробування Вільхи та Нептунів))) а Богуслаєв все будує гвинтокрил український новий ))))
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20.11.2021 22:27 Відповісти
Який сенс від тих десятку ракет. З тисячу пускових установок і пів мільйона ракет, продумана логістика грали б якусь роль... а це ну показали одну гарну цяцьку, скільки їх замовило МО і оборонпром? Нуль?
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20.11.2021 23:32 Відповісти
Тобі, посконно-скрєпний ботище, вистачить і одної ін*єкціі свицем 9 гр. в потилицю.
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21.11.2021 11:33 Відповісти
ну а тебе хватило 1 ракеты чтобы уже отпраздновать. Тебе сказали что их надо много, согласись и не позорься.
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15.01.2022 17:21 Відповісти
как внезапно? по принципу - тревога завтра будет внезапной ровно в 5 часов утра? значит, машины уже были на полигоне... потому что пригнать - это время...а раз время - вся тревога коту под хвост...
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21.11.2021 07:05 Відповісти
Зелені дали армійцям паливо доїхати до полігону ?
ЦЕ ж треба...
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21.11.2021 10:57 Відповісти
Рашкованы чешут репу....
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21.11.2021 11:25 Відповісти
Во всяком случае даже самому тупому кирзовому кацапу понятно, что 2014 год для них не повториться.
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21.11.2021 11:31 Відповісти
это если считать что они наступят на те же грабли.
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15.01.2022 17:22 Відповісти
 
 