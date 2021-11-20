На полігоні ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності "Вільхи": усі ракети точно влучили в ціль. ВIДЕО

На полігоні Збройних Сил України була проведена раптова перевірка бойової готовності ракетного комплексу "Вільха" і ефективності враження цілей бойовою частиною ракет серійного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі ракети точно влучили в ціль, повністю знищивши ракетну батарею умовного противника.

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