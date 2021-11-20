На полігоні ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності "Вільхи": усі ракети точно влучили в ціль. ВIДЕО
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На полігоні Збройних Сил України була проведена раптова перевірка бойової готовності ракетного комплексу "Вільха" і ефективності враження цілей бойовою частиною ракет серійного виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Всі ракети точно влучили в ціль, повністю знищивши ракетну батарею умовного противника.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.11.2021 14:21
+40 Aleksandr Ermak
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+28 18c49ed2
показати весь коментар20.11.2021 14:49
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Хащик невмирущий!
жаль невозможно провести внеплановую проверку работы в верховной зраде ))))
спросить про повестку и название той уйни что они хотят протолнкуть)))
все ли бы отстрелялись (ответили) на отлично ))) (или только бздом по пяткам? ))))
Потім таку галімую лабуду понесуть їх трубадури-позаштатні ДЛБЙБи…
связка:
маленький дешевый беспилотник + дешевая "Ольха" =
дешево и сердито, ни одна ПВО не перехватит
ЦЕ ж треба...