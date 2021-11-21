Ми достатньо сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір, і це наша спільна справа, - Порошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір.
Про це у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.
Він наголошує: свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.
"І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу", – зазначає Порошенко.
"Ми із вдячністю згадуємо і схиляємо голови перед Небесною сотнею. І перед небесними тисячами героїв оборони України від російської агресії", – говорить п’ятий Президент.
Порошенко констатує: два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності. "Свого часу вони відверто глумилися над учасниками Революції гідності. Пригадайте їхній номер про вовняний одяг і ебонітові палички "Беркуту". Той цинізм вони називали "гумором". А потім на вимогу Путіна "беркутів" відпустили до Росії – просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над Майданом, – втрачені. Їх знищив Зеленський", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко нагадав: у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України. "Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції".
"А що зроблено на цьому напрямку за останні два з половиною роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла-бла-бла – з цим у них виходить добре. Не дарма таких як вони люди колись називали "мастером разговорного жанра", – говорить Порошенко.
"Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? "Велике будівництво" стало масштабним бізнес-проектом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проекти існували лише за часів Януковича", – нагадав Порошенко.
"Йде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було, як в Лукашенка. І це далеко не все, що вони планують. Замість пропорційної системи з відкритими списками, якої вимагав Майдан і яку ми закріпили у Виборчий кодекс, Зеленському радять не просто повернути змішану систему, а повністю перейти на мажоритарку. Бо "слуги" впали настільки, що можуть розраховувати лише на адмінресурс і скупку голосів, як це було на округах останнім часом", – застерігає п’ятий президент.
"А ще вони хочуть голосувати по Інтернету. Ця технологія стала одним із головних інструментів фальсифікації на вересневих виборах в Росії до путінської державної думи. Парламентські вибори, які згідно Конституції чітко мають відбутися в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради, тобто у жовтні 2023 року, вони задумали перенести на рік, незважаючи на Конституцію. Щоб провести їх пізніше президентських. І для цього всіма правдами й неправдами хочуть взяти під контроль Конституційний суд, щоби перекрутити Основний закон на свою користь", – говорить Порошенко.
"Парламентсько-президентська республіка, яку повернули на вимогу Революції гідності, стала вже фікцією. В руках Зеленського – стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України. Але йому й цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про "президентську республіку". І я не здивуюся, що, якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович в 2010 році", – припускає лідер партії.
"Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича", – зауважив Порошенко.
Він наголошує: є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму. "Ми точно знаємо про певні плани влади. Про якісь – здогадуємось. А поінформовані – значить, озброєні!", – переконаний Порошенко.
"Європейська Солідарність", громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони та мільйони українців достатньо сильні для того, щоби захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це – наша спільна справа. Так само як і оборона України від Путіна, захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми – сила. І тому головні наші перемоги ще попереду", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
всіх нах....й одною зеленою мітлою
Якщо нормально врятувався з парашутом, не покалічився і не потрапив у полон - дають новий літак, і пілот літає далі.
Причем тех, кто их сбил, никто не знает и не помнит.
Олексій Маресьєв взагалі у 1941 ноги втратив, коли його збили на дерев'яному І-16. У 1943 вже воював на Ла-5 над Курською Дугою. А хто його збив? Хій його знає...
А тепер увага: Еріх Хартманн за час бойових дій внаслідок ушкоджень і змушених посадок він утратив 14 літаків. Ушкодження траплялися переважно від зіткнення з уламками літаків, збитих із гранично близької відстані. Двічі Гартманн стрибав з парашутом. Не був жодного разу поранений.
...і дійсно, 352 збитих супротивників - за таких розкладів на 14 витрачених літаків якось *****
А я про наших и так все знаю.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
Автор эскиза для проекта ТМ «АРМІЯ», Andriy Yermolenko
Проект остановлен летом 2019 года
очень интересно что им люди расскажут?
В нас ніколи не було демократії й демократичного президента.
Кучма побудував кланову феодально-олігархічну систему, а ні один з наступних президентів зовсім нічого не робив для її ліквідації.
Зе+Ко це розквіт цієї нелюдської системи, який побудований на діяннях минулих президентів.
Тут набір пафоса, лозунгів і т.п. Нічого такого щоб дати людині розуміти.
Оце і є причиною того, що народ який не розуміє "обрав" клоуна олігарха.
- Папа, а там кто? - кивнул мальчик в сторону двух грузовиков и тёмных фигур с блестящими щитами.
- Это Орки, сынок...
- Кто такие Орки?
- Это те, кто не умеют думать.
- Беркут что ли?
Київ. 6 січня 2014.
Система використовує олігархів, щоб керувати процесами та повернути радянський режим (перші спроби янукович, потім - ДНР та ЛНР).
Саме олігархи не давали розвинутись середньому класу. Класу вільних, заможніх та успішних громадян.
І тільки команда Зеленського сприяє створенню середнього класу. Прикладом є Закон про власність на землю.
Не треба заважати тим, кому довірив народ себе вести ці 5 років. Прийде час робити висновки.
І, якщо П.О. хоче добра народу України - хай допомагає владі справами, а не заважає своєю боротьбою за президентське крісло.
Слава Україні!
Никаких 5 лет НЕ БУДЕТ! Нам что, ждать пока эти бестолочи развалят ВСЕ??? Вам мало того, что уничтожили за два года??? Сколько лет придется за ними разгребать???
Ничего этому олуху не поручал никакой народ! Просто 40% зомбировнного лохтората "какаяразница" и любителей ОПэЗэЖопы "уставших ат вайны" трутней проголосовали "лишьбыне Порох".
КАК можно помогать тем, кто в силу своей дурости и завышенной самооценки НЕ ХОЧЕТ принимать никакую помощь????
"заважає своєю боротьбою"???? Вы в сознании? Порох--единственный, с кем сегодня Запад может говорить на равных!
Маючі різні уподобання, навіть релігійні, треба мати мужність чекати на свою місію, а не використовувати підстави, образи, бруд, провокації, щоб отримати владу. Тим більш, що він її мав і шанс свій не використав.
Така політична боротьба знесилює та зневірює народ, спрощує ворогу підготовку до окупації.
До речі, жителі Донецька та Луганська теж не захотіли у 2014 році підпорядковуватися новій центральній владі. Коли пенсіонери йшли там на референдум, то так само як ви вважали що роблять правильно. От тільки тепер кажуть, що не знали які будуть наслідки, що буде війна. Якби знали - ніякі комуністи їх би не змусили туди піти. Та ті хто організовував цей референдум - знали і втягували у війну, вважаючи, що легко переможуть.
Тож, якщо ми хочемо жити в цивілізованій Державі, то її треба будувати, мати терпіння і не розгойдувати.
Звертайтесь до історії, оцінюйте за вчинками, любіть всю Україну і по вірі вашій буде вам!
больше нечего ждать--или вы ждете капитуляции?