Ми достатньо сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір, і це наша спільна справа, - Порошенко. ВIДЕО

Українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір.

Про це у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

Він наголошує: свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.

"І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу", – зазначає Порошенко.

"Ми із вдячністю згадуємо і схиляємо голови перед Небесною сотнею. І перед небесними тисячами героїв оборони України від російської агресії", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко констатує: два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності. "Свого часу вони відверто глумилися над учасниками Революції гідності. Пригадайте їхній номер про вовняний одяг і ебонітові палички "Беркуту". Той цинізм вони називали "гумором". А потім на вимогу Путіна "беркутів" відпустили до Росії – просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над Майданом, – втрачені. Їх знищив Зеленський", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко нагадав: у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України. "Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції".

"А що зроблено на цьому напрямку за останні два з половиною роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла-бла-бла – з цим у них виходить добре. Не дарма таких як вони люди колись називали "мастером разговорного жанра", – говорить Порошенко.

"Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? "Велике будівництво" стало масштабним бізнес-проектом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проекти існували лише за часів Януковича", – нагадав Порошенко.

"Йде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було, як в Лукашенка. І це далеко не все, що вони планують. Замість пропорційної системи з відкритими списками, якої вимагав Майдан і яку ми закріпили у Виборчий кодекс, Зеленському радять не просто повернути змішану систему, а повністю перейти на мажоритарку. Бо "слуги" впали настільки, що можуть розраховувати лише на адмінресурс і скупку голосів, як це було на округах останнім часом", – застерігає п’ятий президент.

"А ще вони хочуть голосувати по Інтернету. Ця технологія стала одним із головних інструментів фальсифікації на вересневих виборах в Росії до путінської державної думи. Парламентські вибори, які згідно Конституції чітко мають відбутися в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради, тобто у жовтні 2023 року, вони задумали перенести на рік, незважаючи на Конституцію. Щоб провести їх пізніше президентських. І для цього всіма правдами й неправдами хочуть взяти під контроль Конституційний суд, щоби перекрутити Основний закон на свою користь", – говорить Порошенко.

"Парламентсько-президентська республіка, яку повернули на вимогу Революції гідності, стала вже фікцією. В руках Зеленського – стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України. Але йому й цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про "президентську республіку". І я не здивуюся, що, якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович в 2010 році", – припускає лідер партії.

"Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича", – зауважив Порошенко.

Він наголошує: є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму. "Ми точно знаємо про певні плани влади. Про якісь – здогадуємось. А поінформовані – значить, озброєні!", – переконаний Порошенко.

"Європейська Солідарність", громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони та мільйони українців достатньо сильні для того, щоби захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це – наша спільна справа. Так само як і оборона України від Путіна, захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми – сила. І тому головні наші перемоги ще попереду", – резюмує Порошенко.