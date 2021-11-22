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Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Розкриття деталей зриву операції із затримання "вагнерівців" - це початок кінця для чинної влади, адже у неї повна втрата довіри в народі та повна втрата довіри в елітах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив ведучий програми "Свобода слова Савіка Шустера" після ефіру, присвяченому зриву операції із затримання "вагнерівців".

Нагадаємо, що на тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою. 

Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.

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"Не хочу промовляти якісь гучні фрази, я не любитель цього. Але в принципі, звичайно, це початок кінця. Мене просто трошки кінець турбує, яким він буде. Адже у нас різні бувають кінці й закінчення. Але це, звичайно, початок кінця. Це повна втрата довіри в народі, повна втрата довіри в елітах.

Вони нагадують дитину, в руках якої граната. Це небезпечно для дитини та для всіх довкола. Справа в тому, що ніхто з них, хто зараз у владі, жодна людина, не розуміють, що таке демократія. І це біда…

Неадекватні, недорозвинені… Ну, що я ще можу сказати? Тобто генерал Бурба сьогодні сказав усе. Мені здається, до цього додати… мені додавати навіть щось соромно, бо це люди, які реально займаються там державними питаннями, справами, вирішують проблеми, життя та смерті, загалом. Ну, що я можу сказати, журналіст, який у п'ятницю робить програму, в якій можна висловити свою думку. Якщо це не заклик до насильства, будь ласка, ви маєте право. Але ж вони не розуміють, що таке демократія. (…)

Їх обрали не "тому, що". Вони ж цього не розуміють. Їх обрали "від супротивного". Не тому, що вони якісь. Їх обрали через серіал. Те, що вони зробили з країною за останні два з половиною роки – це реально соромно".

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+70
Нічого. Мудрий наріт ще Лисого з кварталу вибере. Чи Разумкова. Чи може вже зразу Ахметова.
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21.11.2021 12:25
+68
Оце чьос. Прихильників Зеленського та Порошенка розділяє відсутність\наявність мозку, а не рашисти.
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21.11.2021 12:29
+54
Початок кінця стався в квітні 2019 року.А деякі казали,начебто людям "Думайте".Начебто люди казали -"Зеееее......Бєееееее"
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21.11.2021 12:25
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Погляд обісраного школяра.
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21.11.2021 23:37 Відповісти
Чисто моя думка,що Вовчик і ще пара його шісток,завербовані ФСБ,для дистабілізації країни,під виглядом патріотизму,щоб потім винних зробити настоящих націоналістів,на прикладі того самого правого сектору чи свободи і тим самим привести до влади опзжежників,чи розпочати нову війну з захопленям інших територій Одеси,Харкова,Херсону і т.д. ну якось так...
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21.11.2021 17:18 Відповісти
Скажем так , "" твои мысли"" настолько своеобразны, что тебе стоит сходить к врачу
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21.11.2021 17:34 Відповісти
прокладка на пути к опзж
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21.11.2021 19:30 Відповісти
І деж той правий сектор, де свобода? Де фріки нацжонівськи від авакяна та бєлий вождь?! Тварюки фсбешні! Шоб ви повиздихали, провокатори *уйловські!
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21.11.2021 20:25 Відповісти
Це не вони зробили, це зробили 73% ЗЕбілів в 2019 році.
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21.11.2021 17:26 Відповісти
А за шашличок не соромно? Хвойда, блд......
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21.11.2021 17:43 Відповісти
шустеру дали денег, что б он полаял на канале ахметова, которому этих самых денег не дали??!
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21.11.2021 17:47 Відповісти
"...Неадекватные, недоразвитые… То, что они сделали со страной за последние два с половиной года, - это реально стыдно".
----------------------------
Вот пусть и Шустер возьмет часть ответственности и на СЕБЯ тоже, помимо тех 73%, которые повелись на упомянутый сериал и дешевые обещания...☝
Все помнят, как Шустер топил за Зелю против Порошенко в преддверии выборов. Никак прозрел, что помог врагам Украины захватить власть, которые делают всё, чтобы государство утратило свободу и независимость...
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21.11.2021 18:19 Відповісти
Консерва Ахметовская команду выполняет
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21.11.2021 19:26 Відповісти
Україна - то є для мене хата, в якій я живу. Порох в ній був хазяїн. Звичайно, не без якихось нєдоліків. Але нашестя квартальних тарганів... То вже є капець! Треба негайно викликати антітарганну службу!
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21.11.2021 20:13 Відповісти
ахметка мочить зелю ,
чим відповість зеля ?
тим, що затримав 15лярдів ?

якось слабенько
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21.11.2021 22:09 Відповісти
Зелю мочуть уже усі. Бабульки по селам, за ту штуку гривен. 500 шляхобудівних компаній, яких недопустили до ремонту доріг. Вчителя, яких змусили зробити собі щеплення експерементальними препаратами. Власники ларьочків, яки закривали, коли працювали гіпермаркети Герег. Військові, поліціанти, медіки, шахтарі західу Украіни...
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21.11.2021 22:25 Відповісти
Шустрий - московський провокатор зі стажем. Всі його заяви мають певну мету. Для мене персонально його слова важать шиш цілих нуль десятих.
Через деякий час події покажуть чого він зараз кукурікає.
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21.11.2021 22:20 Відповісти
И что? Сплошная ложь везде. Не понятно зачем даже разговаривать об этом.
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21.11.2021 22:46 Відповісти
Який дурень причепив веселу музику? О_о
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21.11.2021 23:32 Відповісти
Я запитав свого кума, як і чим ти думав коли голосував за Зеленського? Знаєте що він мені відповів? Ти що не дивився телевізор? Там показували серіал "Слуга народа".
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22.11.2021 09:14 Відповісти
Предыдущая власть выперла Шустера , а эта пока терпит ну или по крайней мере мочит спонсора Савика. Кто быстрей кого поимеет , людям от этого ни чего не будет ! Биомассу очередной раз "заводят" громкими заявами в угоду полит конкурентов !
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22.11.2021 10:53 Відповісти
А хто такий Яник ?!

В нас завжди його називали Ібуковичем , або Єнакієвським Птеродактелям !
Й яке життя коли двічи гуртовий гвалтівник-гопота з 3-ма звилинами керує державою ?
Це не життя . це рослинне існування . Рослин теж , годують , й поливають водою ...

Людині для життя требо більше . А для вілного життя йще більше !
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22.11.2021 12:44 Відповісти
Шановні мешканці України! Вихід один: на майбутних виборах викинути зелену владу зрадників на сміття історїї. А потім віддати Зеленського і Ко під суд. З цим ясно. Але! Не розмагнічуйесь! Не думайте, що це буде тепер легко! Вони бояться, вони будуть чиплятися за владу до останього, вони будуть брехати, розказувати про велики досягнення, вони будуть платити і знов брехати. Їх буде підтримувати московія. Коломойський, прибічники Росії.
Поговоріть з людьми. Інколи почуєте про Зеленського: "він не краде" , "він все заробив сам", "він хоче як краще, але йому не дають", "потрібні молоді".
Хто ж альтернатива? Думайте, шановні! Я б (нічого не нав'язую) пропонував би подивитись на Омеляна, Віталія Клічко, Лану Зеркаль, Філатова. Думайте заздалегідь!
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22.11.2021 11:01 Відповісти
Питання більш складне.. Не тільки винести з влади зелю,
а в тому щоб не вибрати собі на голову знову ахметку, беню, петю, юлю,
герегу, косюка, фукса, кернеса, бойка, труханова, мертвечука, фітраша або їхніх посіпак..

і щось мені не хочеться чути про гіперлуп від омельяна,
або про мости, що втомилися, від педаліка..

Хто дасть гроші на вибори Філатову ?
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22.11.2021 12:12 Відповісти
трохи смішно читати, бо Ви всіх до купи... маніпуляція, провокація...
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22.11.2021 14:17 Відповісти
Добре, я не сперечаюсь. А кого ви пропонуєте для розгляду?
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22.11.2021 17:12 Відповісти
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22.11.2021 11:16 Відповісти
Перший раз погоджуюсь з Шустером : це зе - жах і ганьба !
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22.11.2021 12:14 Відповісти
Какая вообще разница ,что сказала говорящая рука ахметова? С каких пор он стал иметь субьективное мнение? То что из Зеленского президент как из говна пуля, здравомьіслящим людям бьіло понятно еще до голосования.
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23.11.2021 23:37 Відповісти
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