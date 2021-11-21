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Європарламент (773) ПВК "Вагнер" (1476) Доброхотов (7)

Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі Росії у війні на Донбасі, - засновник The Insider Доброхотов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Європейський парламент та Організація об'єднаних націй звернулись до Bellingcat із проханням надати матеріали з розслідування у справі "вагнерівців" як прямий доказ участі Російської Федерації у війні проти України на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Роман Доброхотов, головний редактор видання Insider, яке працювало над розслідуванням разом з Bellingcat, розповів в інтерв’ю для програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"На мій погляд, згідно з тим, як була організована спецоперація по затриманню бойовиків ПВК "Вагнера", зі 100% вірогідністю літак з бойовиками мав бути посаджений у Києві.

Річ у тому, що згідно з планом на посадку літака, який вже знаходився б над територією України, було виділено близько 20 хвилин. До того ж, якби диспетчер повідомив про примусову посадку, ймовірність того, що екіпаж літака відмовився б виконувати наказ, дорівнює нулю. Тим паче настільки мені відомо, екіпаж був проінформований", - наголосив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов

Доброхотов зауважив, що спецоперація по "вагнерівцях" стала дуже важливою, оскільки в період підготовки до неї було зібрано чимало доказів прямої російської агресії проти України. Він додав, що після публікації розслідування "Bellingcat", до них звернулись міжнародні організації з проханням надати матеріали як доказ участі РФ війни на Донбасі.

"Після того, як вийшло наше розслідування, до нас звернулись і представники Європейського парламенту, й ООН з проханням надати матеріали розслідування, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок з Російською Федерацією. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їх будуть використовувати як докази прямої участі РФ у війні на Донбасі", - додав Доброхотов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+41


Капець, як йому страшно.
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21.11.2021 17:08
+30
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21.11.2021 17:21
+23

На Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні більше озброєння та прискорити інтеграцію України в НАТО.
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21.11.2021 17:15
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опаньки, вот это ЗЕ-жопаньки !
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21.11.2021 16:57 Відповісти
и сегодня десант подоляка на цензор))
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21.11.2021 18:04 Відповісти
Цікаво, а воно часом не планує виступити в ООН, та відкрити їм очі, що ніякою операції не було, а то все "Кремлівськи норативи" щоб розхитати крісло найчеснішого, та найвеличніошого президента за всю історію?
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22.11.2021 09:34 Відповісти
НЕзрозумів. Вимагають як докази агресії паРаші, чи ЗРАДИ Зємєлєю України?
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21.11.2021 16:59 Відповісти
все !
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21.11.2021 17:02 Відповісти
ПРИЧИНУ нужно искать в себе !!! 73 % безмозглых " европейцев - украинцев " ВЫБРАЛИ ЭТО !!! Сами виноваты !!! Но признать свой косяк западло ................
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21.11.2021 19:20 Відповісти
Они скромно попросили данные об участии Российской Фашизации в агрессивной войне против Украины, в том числе, потому что в этих данных есть признаки военных преступлений. Наши предатели международные организации мало интересуют, это нам с ними разбираться.
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21.11.2021 17:05 Відповісти
Всякі зради - то наші внутрішні українські питання. Ми самі повинні розібратися, без ООН, ЄП і Спортлото. А ось докази агресії Московії проти України їх цікавлять. Можуть ще якусь резолюцію прийняти. Якщо ви уважно читали публікацію Bellingcat, то там мордорські вояки наговорили немало про те, як брали участь в агресії проти України і все те задокументовано.
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21.11.2021 17:10 Відповісти
нехай ще і ОТАКЕ проаналізують ....- санкціонери хЄрови ...

В 2021 году резко вырос секретный экспорт из России в страны НАТО

В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолетов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО, сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.

В топ-10 импортеров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российских товаров из секретных категорий вырос:

в США - с $706 млн до $841 млн,
в Чехию - с $102 млн до $706 млн,
в Германию - с $173 млн до $300 млн,
в Нидерланды - с $53 млн до $222 млн.

В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия - на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.

На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание "Ведомости". В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.

В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки "Ми" в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.

Основная категория секретного экспорта в США - радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория - российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.

В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил $27 млрд. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, $20 млрд, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное - на экспорт боеприпасов и авиатехники.
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21.11.2021 17:02 Відповісти
Єрмак напрягся, це ж треба здати ФСБшних кураторів....
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21.11.2021 17:08 Відповісти
"Інсайдєр"? То будуть результати розслідування у версії фсб...
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21.11.2021 17:08 Відповісти


Капець, як йому страшно.
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21.11.2021 17:08 Відповісти
говорят людей отогнали далеко...чтоб даже яйцо ))) не долетело )))
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21.11.2021 17:20 Відповісти
Озирається по сторонах...опудало.
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21.11.2021 17:22 Відповісти
найсвітліший преЗЕдент ********** приймає щирі вітання від свого задоволеного життям народу
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21.11.2021 17:27 Відповісти
ЗЕ-крысу будут гонять по всем углам !
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21.11.2021 17:46 Відповісти
а на это развлекательное шоу... можно перечислить свою вакционную тысячу? )))))))))))))))))))))))
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21.11.2021 18:03 Відповісти
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21.11.2021 18:31 Відповісти
ЗЕ-кріса
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21.11.2021 19:38 Відповісти
ось так виглядає страх.
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22.11.2021 09:17 Відповісти
Мама-Рима, ты?
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21.11.2021 23:08 Відповісти

На Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні більше озброєння та прискорити інтеграцію України в НАТО.
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21.11.2021 17:15 Відповісти
«Завжди перші
сьогодні день українського десантника !
вітаємо !

гарного Гетьмана вам, хлопці, у Головнокомандуючі, ви перевернете гори !
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21.11.2021 17:50 Відповісти
Шо ,зесрань,у аферистов ООН данные запрашивает?)))
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21.11.2021 17:19 Відповісти
хіба у них обмаль причин для висловлювання чергової стурбованності?
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21.11.2021 17:20 Відповісти
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21.11.2021 17:21 Відповісти
УГКЦ-і її парафіяни, в основному, із Західної України. Там релігійні традиції всі знають з дитинства. Я ,як не соромно, і досі не знаю, коли молитися,коли сповідатися,а коли і де каятися. Дуже багато просто йшли на смерть,не відволікаючи попів від роботи...
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22.11.2021 06:53 Відповісти
Чушь, там доказательств и так вагон, речь о доказательствах предательства зеленой власти.
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21.11.2021 17:22 Відповісти
Вагон добровольных показаний преступников о своих преступлениях?
Зачем ООН доказательства предательства Зеленского и Ермака? Они предали ООН или Украину?
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21.11.2021 17:34 Відповісти
развязывание войны и преступления против человечности - компетенция ООН
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21.11.2021 18:16 Відповісти
І тепер на весь світ оголосять зеленського зрадником.
Чудово...
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21.11.2021 17:23 Відповісти
Отэта клован, ...лять, налез на макабуку...
Будет теперь тебе "і з переду і ззаду", придурок, ****, укуренный !!!
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21.11.2021 17:24 Відповісти
Европарламенту больше не к кому обратиться, как к журналистам-расследователям, чтобы в очередной раз доказать участие российских террористов из "чвк вагнера" в нападении на Украину?.. Это шутка такая или очередной розовоочковый ДЛБзм? А свою разведку за 8 лет войны не пробовали спрашивать?
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21.11.2021 17:32 Відповісти
Да это давно уже импотентное стадо дармоедов. Делают вид, что работают. Прикольно, они запрашивают материалы по "делу вагнеровцев" не для того, чтобы понять причину срыва операции и предательству в высших эшелонах власти Украины, а для.... да ну, нах, противно.
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21.11.2021 17:52 Відповісти
это называется "сцаной тряпкой по мордам" Зе-беньке,
если кто чего еще не понял....
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21.11.2021 18:23 Відповісти
Причём что удивительно и ООН вроде привязали. Ведь РФ член совета безопасности ООН с правом вето---та очередная оперетка!
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21.11.2021 18:35 Відповісти
Уважаемое радио Мелодия, поставьте, пожалуйста, товарищам Зеленскому и Ермаку песню "А на черной скамье, на скамье подсудимых".
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21.11.2021 17:34 Відповісти
Мерзота, дайте їм лупу( ******) як шуфля( лопату) хай подивляться,
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21.11.2021 17:45 Відповісти
вот это и был ход зелебоба)) ход конем)) теперь ЕС и ООН признают агрессию РФ)))) ну капец
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21.11.2021 18:07 Відповісти
Це кацапи в ООН будуть із слюнями кричати: Ви всьо врйотє - Нас там нєту - Там гражданская война - Хунта і бєндєри напалі на мірних шахтьйоров
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21.11.2021 18:09 Відповісти
как бы хотелось пару недель смотреть лебединое озеро...чтоб смотреть и смотреть...чтоб смотреть и смотреть...
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21.11.2021 18:17 Відповісти
лебединое озеро... на украинском, или с субтитрами, на крайний случай
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21.11.2021 18:27 Відповісти
вообще то это балет.
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21.11.2021 18:34 Відповісти
серьезно?
а я считал что это шикарные поминки
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21.11.2021 19:40 Відповісти
это да,но как на всех поминках,это без слов.
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21.11.2021 19:50 Відповісти
вот шо зачить вибрали президентом шута з квартала.він давно завербований путіним...подивіться всі його висловлюваня про украіну і украінців.. одне радуе я за нього не голосував..
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21.11.2021 19:06 Відповісти
зеля, уй.буй по-хорошому, сама...
як аніматор (сподіваюсь) з уявою, уяви як тебе і твоїх елітних кріпаків у Раді будуть "любити" через два роки ваші ж 73%ві желУдки-жлоби, якщо самі не підете... пздти будуть усіх, там де спіймають...
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22.11.2021 08:47 Відповісти
Напрягает что человек плотно сидящий на госдеповских харчах присоединился к мочилову Зеленского. Зеленский в опале?
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22.11.2021 09:41 Відповісти
 
 